Уткульбаев, Путин, «кавээнщик Леонов»: читатели «Реального времени» предложили тренера «Рубину»
В открытом (без вариантов ответов) опросе «Реального времени», кто должен стать главным тренером «Рубина», лидером стал Юрий Уткульбаев. Кандидатуру исполняющего обязанности главного тренера казанского клуба предложили треть опрошенных — 22 из 68 принявших участие в опросе читателей нашего издания.
На втором месте оказался уже дважды приходивший в тренерский штаб клуба Курбан Бердыев, набравший 18 голосов. Предполагалось, что после ухода Леонида Слуцкого экс-главный тренер «Рубина» (2004—2012) может вернуться в клуб — на тот момент он покидал иранский «Трактор». На сегодняшний день он является главным тренером «Сочи».
Топ-3 замыкает Сергей Юран, покинувший в августе подмосковные «Химки» — он набрал 6 голосов. На 4-м месте испанец Хавьер Грасия, тренировавший «Рубин» в 2016—2017 годах — за него проголосовали пять человек.
На пятой строчке — сербский тренер Марко Николич, кандидатуру которого предложили три человека. По два голоса набрали экс-президент «Рубина» Дмитрий Самаренкин и бывший главный тренер казанского клуба Ринат Билялетдинов.
За возращение Леонида Слуцкого, покинувшего пост главного тренера «Рубина» 15 ноября, проголосовал всего один человек. Столько же набрал президент России Владимир Путин и в «кавээнщик Леонов», а ныне министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
Итоги голосования выглядят следующим образом:
- Юрий Уткульбаев — 22;
- Курбан Бердыев — 18;
- Сергей Юран — 6;
- Хавьер Грасия — 5;
- Марко Николич — 3;
- Дмитрий Самаренкин — 2;
- Ринат Билялетдинов — 2;
- Владимир Леонов — 1;
- Владимир Путин — 1;
- Леонид Слуцкий — 1;
- Игорь Черевченко — 1;
- Хосеп Гвардиола — 1;
- Гёкдениз Карадениз — 1;
- Вадим Гаранин — 1;
- Джон Хердман — 1;
- Андрей Тихонов — 1;
- Конь в пальто — 1.
UPD: После публикации «Реального времени» стало известно, что руководство «Рубина» намерено назначить Юрия Уткульбаева главным тренером. При принятии этого решения могли быть учтены мнения читателей нашего издания.
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