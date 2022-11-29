Уткульбаев, Путин, «кавээнщик Леонов»: читатели «Реального времени» предложили тренера «Рубину»

В открытом (без вариантов ответов) опросе «Реального времени», кто должен стать главным тренером «Рубина», лидером стал Юрий Уткульбаев. Кандидатуру исполняющего обязанности главного тренера казанского клуба предложили треть опрошенных — 22 из 68 принявших участие в опросе читателей нашего издания.



На втором месте оказался уже дважды приходивший в тренерский штаб клуба Курбан Бердыев, набравший 18 голосов. Предполагалось, что после ухода Леонида Слуцкого экс-главный тренер «Рубина» (2004—2012) может вернуться в клуб — на тот момент он покидал иранский «Трактор». На сегодняшний день он является главным тренером «Сочи».

Топ-3 замыкает Сергей Юран, покинувший в августе подмосковные «Химки» — он набрал 6 голосов. На 4-м месте испанец Хавьер Грасия, тренировавший «Рубин» в 2016—2017 годах — за него проголосовали пять человек.

На пятой строчке — сербский тренер Марко Николич, кандидатуру которого предложили три человека. По два голоса набрали экс-президент «Рубина» Дмитрий Самаренкин и бывший главный тренер казанского клуба Ринат Билялетдинов.

За возращение Леонида Слуцкого, покинувшего пост главного тренера «Рубина» 15 ноября, проголосовал всего один человек. Столько же набрал президент России Владимир Путин и в «кавээнщик Леонов», а ныне министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Леонид Слуцкий. Фото: rubin-kazan.ru

Итоги голосования выглядят следующим образом:

Юрий Уткульбаев — 22; Курбан Бердыев — 18; Сергей Юран — 6; Хавьер Грасия — 5; Марко Николич — 3; Дмитрий Самаренкин — 2; Ринат Билялетдинов — 2; Владимир Леонов — 1; Владимир Путин — 1; Леонид Слуцкий — 1; Игорь Черевченко — 1; Хосеп Гвардиола — 1; Гёкдениз Карадениз — 1; Вадим Гаранин — 1; Джон Хердман — 1; Андрей Тихонов — 1; Конь в пальто — 1.

UPD: После публикации «Реального времени» стало известно, что руководство «Рубина» намерено назначить Юрия Уткульбаева главным тренером. При принятии этого решения могли быть учтены мнения читателей нашего издания.

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Татьяна Демина