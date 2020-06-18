Эпидемия в «Ростове», виртуальные зрители, бесплатные трансляции: РФС и РПЛ обсудили возобновление сезона

Как РПЛ и РФС готовятся к возобновлению сезона

Спустя три месяца наконец-то возвращается российский футбол. Первые два матча приостановленного сезона РПЛ должны состояться уже завтра, но вирус внес коррективы и в них. Накануне стало известно, что сразу у шести футболистов «Ростова» подтвердился положительный результат на COVID-19, поэтому 42 представителя этой команды незамедлительно отправились на карантин. В пятницу ростовчане должны играть в Сочи, и до сих пор непонятно, состоится этот матч или нет. Сегодня представители Российской премьер-лиги и Российского футбольного союза провели совместную пресс-конференцию, посвященную возобновлению сезона. О том, прервется ли чемпионат в случае еще одного «коронавирусного» ЧП, и о новых требованиях для клубов и болельщиков в эпоху пандемии — в материале «Реального времени».

Алаев: «Случай с «Ростовом» — это ЧП»

Главной темой совместного обсуждения возобновления сезона стала ситуация с подтвержденным коронавирусом у футболистов «Ростова». Накануне появлялась информация о том, что игрок «Рубина» Александр Зуев тоже сдал положительный тест, но в казанском клубе оперативно эти слухи опровергли.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев констатировал, что никто не знает, сколько нам еще жить с коронавирусом, но нужно адаптироваться к новой реальности. Он выразил уверенность в том, что решение возобновить сезон было верным, и прокомментировал инцидент в ростовском клубе:

— Случай с «Ростовом» — это ЧП. Так или иначе, невозможно себя полностью изолировать от вируса. Мы тщательно анализируем ситуацию, проведем расследование. Произошедшее в Ростове — большая проблема для нас. Главное, чтобы футболисты были живы и здоровы.

Александр Алаев констатировал, что никто не знает, сколько нам еще жить с коронавирусом, но нужно адаптироваться к новой реальности. Фото rfs.ru

Относительно матча в Сочи Алаев рассказал, что есть только одна-единственная дата, на которую можно было бы перенести этот матч: 19 июля, когда будут играться кубковые игры. Ни «Ростов», ни «Сочи» в Кубке России уже не участвуют, это вполне реально. Но такое решение будет принято, только если обе команды будут иметь на это желание:

— Перед фактом «Сочи» неправильно ставить. Есть календарь, есть регламент. Насколько мне известно, сочинцы уже выступили с заявлением, что хотят сыграть встречу в срок. У «Ростова» есть игроки молодежной команды, можно играть ими, но ситуация непростая.

А на вопрос о том, может ли «Ростов» нарушить карантин и все же прилететь в Сочи, генсек РФС ответил, что в текущей ситуации не советовал бы никому нарушать правила, установленные Роспотребнадзором.

— Мы рады, что многие команды наши требования услышали и их соблюдают, — сказал Алаев. — Однако есть клубы, которые не учли нынешних реалий, не соблюдали карантин, не проводили регулярные тесты. То есть не все нас услышали и относятся к вопросам здоровья серьезно, поэтому мы имеем проблемы. Футболистов отпускают, они ездят по своим делам, к родственникам. Когда команды проводили контрольные игры перед возобновлением, они брали все риски на себя.

Прядкин: «Восемь туров за месяц — такого еще не было»

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин сделал особый акцент на том, что в новых реалиях клубам, возможно, придется жить еще минимум год:

— Действительно, календарь очень жесткий. Восемь туров за месяц — такого еще не было. Много подразделений работало над составлением расписания. Буквально день назад мы отправили клубам новые рекомендации, которые касаются быта футболистов. Не хотим критиковать руководство «Ростова», но нужно прекрасно понимать ситуацию, в которой мы все оказались. Нам с этим жить. И еще долго жить. Новый чемпионат в августе также начнется в этих рамках. Возможно, еще целый год придется жить с ограничениями из-за коронавируса. Нужно быть к этому готовыми уже сейчас.

Сергей Прядкин: «Говорить на сто процентов, что мы точно не остановим чемпионат, я не буду. Все может быть, все-таки это пандемия. Но пока мы такого не допускаем». Фото premierliga.ru

Журналисты спросили, есть ли риск повторного прерывания чемпионата РПЛ, если судьбу «Ростова» повторит еще какой-нибудь клуб. Прядкин ответил:

— Говорить на сто процентов, что мы точно не остановим чемпионат, я не буду. Все может быть, все-таки это пандемия. Но пока мы такого не допускаем.



«Если все пройдет нормально, то квоту для болельщиков будем расширять»

Еще в мае РПЛ и РФС готовились к тому, что восемь туров нынешнего сезона придется доигрывать без зрителей, как это сейчас происходит в доигровках ведущих чемпионатов Европы. Но в начале июня стало понятно, что 10 процентов от вместимости стадиона все же могут быть заполнены — Роспотребнадзор дал на это согласие. Любопытно, что, вне зависимости от эпидемиологической обстановки в том или ином регионе, для всех арен будет действовать одинаковый регламент. То есть разрешить присутствие большего числа болельщиков из-за снятия тех или иных ограничений будет нельзя. А вот если в том или ином регионе ситуация ухудшится или будут введены новые ограничения, то играть придется совсем без зрителей.

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин рассказал о том, какими будут требования к болельщикам и кто будет нести ответственность в случае их невыполнения. Идентифицировать нарушителей будут с помощью систем видеонаблюдения:



— Придут 10 процентов, и эти люди по большей части нам всем известны, так как это преимущественно те, кто покупал абонементы на сезон.

Санкции, применяемые к болельщикам-нарушителям, будут в рамках дисциплинарного и административного кодексов. Нарушением регламента будет считаться снятие маски и перчаток внутри стадиона. За нарушения будет отвечать клуб.

Александр Мейтин рассказал о том, какими будут требования к болельщикам и кто будет нести ответственность в случае их невыполнения. Фото premierliga.ru

Квоту в 10% Мейтин считает большим благом, ведь даже Бундеслига еще играет без зрителей, а РПЛ стартует сразу с болельщиками, пусть и в сильно урезанном количестве. На вопрос о том, рассматривается ли увеличение заполняемости стадиона в ближайшем будущем, он ответил:



— После того как пройдет 23-й тур, мы будем смотреть на ситуацию на местах и принимать решения. То, насколько грамотно мы все организуем сейчас, может позволить увеличить нам эту цифру. Существует специальная методика, было множество рабочих совещаний. Министерство внутренних дел в этом вопросе нам очень помогло. Аппетит приходит во время еды. Думаю, если все пройдет нормально, то квоту для болельщиков будем расширять.

А вот исключений относительно гостевых квот для фанатов, по словам Мейтина, делать никто не будет: «Любой неаккуратный шаг откатит нас назад».



Футбол, посвященный врачам

Накануне РФС провел масштабное тестирование арбитров и их ассистентов на коронавирус. По его итогам был выявлен один положительный результат — у помощника судьи Максима Гаврилина. Он уже заявил, что заболевание проходит у него бессимптомно.

— Судья находится в изоляции. Ассистентов у нас хватает. Слава богу, это единичный случай, — прокомментировал эпизод Алаев.

Директор по маркетингу и коммуникациям Российской премьер-лиги Евгений Савин рассказал о том, как на игры будут допускаться представители СМИ:

— Регламент возобновления говорит о том, что правила допуска СМИ ложатся на клубы. Если есть возможность приглашать журналистов, то пожалуйста. Однако любые контакты с участниками матча исключены. Послематчевые пресс-конференции — в режиме онлайн. Есть понятие «чистой зоны», в которую рекомендуется пускать только представителей медиа клубов.

Евгений Савин рассказал о том, как на игры будут допускаться представители СМИ. Фото soccernews.ru

Также на пресс-конференции подняли важную тему медицины. РФС и РПЛ предложили посвятить игры первого тура после возобновления сезона врачам, которые боролись с эпидемией все эти месяцы.

— Мы работали с двумя клиниками, доставляли туда обеды и ужины. Помогали врачам. Обсуждения долго не велись. Идея созрела быстро. Мы пригласили врачей на матчи. Тем более недавно проходил День медицинского работника. На всех аренах будут размещены баннеры, у футболистов будут специальные повязки. Большая поддержка будет и со стороны телевещателя, «Матч ТВ». Эта акция — самый минимум, что мы можем сделать. Надеюсь, к врачам останется такое же отношение в будущем, как и сейчас, — рассказал Савин.

«Пока мы не несем финансовых потерь»

Помимо «вирусной» темы, успели участники мероприятия поговорить и о насущных делах российского футбола: о лимите на легионеров, о возможной смене прописок «Тамбова» и «Нижнего Новгорода» и о деньгах.

Лимит на легионеров, принятый год назад, не изменится: Алаев ответил, что «на данный момент вопрос закрыт».

Прядкин объяснял, почему для «Тамбова», который не играет на своем стадионе, постоянно делаются исключения: работы на их стадионе ведутся, но в планы внесла коррективы пандемия, поэтому футбольные власти пошли клубу навстречу. Пока у «Тамбова» есть разрешение до 31 декабря. «Если до конца года они не управятся, то в следующем календарном году их уже не допустят до игр РПЛ», — объяснил Прядкин.

— Ваше отношение к тому, что «Тамбов» и «Нижний Новгород» изъявили желание о рокировке клубов и городов?

— В лиге таких документов нет. В РФС поступали обращения от обоих клубов, но юридически это невозможно. Никакого бизнес-плана мы не увидели, мы запросили очень большой пакет документов. Пока что говорить не о чем. «Тамбов» подал заявку на лицензию под названием «РФС-1», «Нижний Новгород» получил лицензию для участия в ФНЛ. Есть пример с «Сочи», которые сменили географическое положение. А вот сделать замену клуба на клуб мы не можем разрешить, слишком много открытых вопросов.

«Нижний Новгород» получил лицензию для участия в ФНЛ. Фото fcnn.ru

— С начала года титульным спонсором РПЛ стал «Тинькофф». В связи с пандемией коронавируса есть ли какие-то изменения в финансовых гарантиях и выплатах от них и от других партнеров лиги?

— Пока мы не несем финансовых потерь и, надеемся, их не понесем. На днях встречались с представителями «Тинькофф Банка» и «Лиги ставок» — и все договоренности соблюдены и будут соблюдаться. Но весь мир настигла настоящая трагедия, многие несут убытки. У нас есть задержки по платежам, но они будут компенсированы. Надеемся, что серьезных проблем не будет.

«Матч ТВ»: виртуальные зрители, интершум и телемост с футболистами

Еще в начале июня стало известно, что федеральный «Матч ТВ» планирует показывать матчи возобновляемого сезона не по подписке, как раньше, а бесплатно. Сегодня креативный директор канала Гавриил Гордеев подтвердил эту информацию и рассказал о нюансах показа российского футбола на ближайшие полтора сезона:

— В первом туре только на двух матчах у нас комментаторы поедут на места. Это Москва и Тула. Остальные трансляции будут комментироваться удаленно.

Оставшиеся матчи РПЛ будут показаны бесплатно: это будет разовая акция с социальным подтекстом. Часть контента покажут подписчикам «Матч Премьера» эксклюзивно (все-таки некоторые матчи будут идти параллельно друг другу). Гордеев призвал относиться к этому как к периоду межсезонья: новый сезон с августа будет транслироваться снова по подписке.



— Обычно у нас 600 000 подписчиков. Ориентируемся на то, что их должен был быть миллион, — говорит креативный директор «Матч ТВ».

А еще на «Матч ТВ» уже тестируют систему «виртуальных зрителей»: в пятницу в Самаре будет тестироваться интершум в упрощенном режиме, а уже в субботу испробуют более сложную схему — с «зарядами» болельщиков именно того клуба, на чьем стадионе проходит встреча.



«Обычно у нас 600 000 подписчиков. Ориентируемся на то, что их должен был быть миллион», — говорит креативный директор «Матч ТВ». Фото matchtv.ru

Также участники брифинга обсудили стандартную для конца сезона процедуру присутствия чемпионского кубка на матчах, в которых потенциально может определиться победитель чемпионата. В эпоху пандемии не получится сделать процедуру привычной, так как целовать трофей и передавать его из рук в руки вряд ли кто-то разрешит.

— Не спешите отдавать кубок «Зениту», мы готовим все возможные варианты, — заявил Прядкин.

— Мы виртуальных зрителей сделали. Можем в эпоху вируса подготовить и виртуальный безопасный кубок, — пошутил напоследок представитель «Матч ТВ».