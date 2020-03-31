«Зеленое дерби» придумали хоккейные маркетологи

«Татарам» и «башкирам» негде было конкурировать в профессиональном спорте

Фото: Ильнар Тухбатов (ak-bars.ru)

Завершившийся сезон КХЛ лишил нас не только нового обладателя Кубка Гагарина, но и «зеленого дерби». Между тем этому хоккейному яству всего чуть более десяти лет. Более того, в первые полтора десятка лет соперничества «татарских» и «башкирских» команд о таком противостоянии не могло быть и речи. Подробности — в материале «Реального времени».

Самыми принципиальными должны быть матчи «татар» и «башкир» по волейболу



Дерби — это поединки между соседями. И точка! Принципиальными могут быть матчи, где играют давние и примерно равные по силам соперники. В плане давности наиболее древними являются футбольные матчи, поскольку Казань и Уфа начали играть друг с другом в 1960 году, когда футбольные «Искра» (Казань) и «Строитель» (Уфа) выступали в турнире 4-й Зоны класса Б. Иными словами, вторая лига. Никакой принципиальностью эти матчи от остальных не отличались, так же как матчи уже под другими названиями — «Рубин» и «Гастелло». В 1979 году команды снова встретились на уровне девятой Зоны второй лиги, и даже тот факт, что это была зона на базе команд из Закавказья (Азербайджан, Армения, Грузия и всего лишь восемь коллективов из Поволжья и с Урала), принципиальности это не прибавило. Дерби у Казани были, но в качестве соперника в нем выступала «Турбина» из Набережных Челнов.

После того как Казань и Уфа перешли во вторую Зону, сформированную из представителей Поволжья и Урала, целесообразность татаро-башкирского дерби еще более сократилась. Поскольку, помимо соседей из Челнов, у нас появились еще соседи с границ республики.

В этом плане башкиры были ничуть не более «принципиальными», чем саранская «Светотехника», йошкар-олинская «Дружба» и чебоксарская «Сталь». Чтобы притянуть за уши мусульманское вероисповедание в обеих республиках, в СССР не находилось ни политических оснований, ни реальных, в обеих командах представителей коренных наций было немного. И третий факт: на две команды нашелся только один персонаж — Юрий Суренский, который поиграл и там, и там. Уроженец башкирского Октябрьского, он перешел в «Гастелло», затем провел два сезона в «Рубине», затем снова в Уфе, где начал тренировать, завершив игровую карьеру.

В целом «башкиры», как и в хоккее, попытались сориентироваться на воспитание резерва, и это им удавалось. Последовательно появившиеся в команде Эдуард Рахмангулов, Динар Шарипов (отец экс-футболиста «Рубина»), Олег Еремин, Радик Ямлиханов, Лев Матвеев, Арнольд Слабодич могли бы стать основой команды на будущее, если бы не развал страны. Рахмангулов, Шарипов и Ямлиханов поиграли в «Нефтехимике», Слабодич претендует на то, чтобы называться одной из легенд Челнов, чуть меньше там поиграл Матвеев, но принципиальности футбольным встречам между «татарами» и «башкирами» это опять-таки не прибавило.

На две команды нашелся только один персонаж — Юрий Суренский, который поиграл и там, и там. Фото youtube.com

Принципиальность может возникать одномоментно в случае массового перехода игроков одной команды в другую, как было в середине 90-х между футбольными ЦСКА и «Торпедо».

И в этом случае взаимоотношения между волейбольными Казанью и Уфой должны были «искрить», поскольку при зарождении казанского «Динамо» его тренер Юрий Булычев уехал из Казани, прихватив с собой талантливую казанскую молодежь (Асадуллин, Зубков, Лисин). Но Казань так стремительно выбилась в лидеры отечественного волейбола, что уже не обращала внимания на соседей ни из Башкирии, ни из Новокуйбышевска. А когда соперники разного уровня, то о каком дерби можно говорить? Для мадридского «Реала» игра с «Райо Вальекано» — это всего лишь очередная календарная игра соседей разного уровня, которая не идет ни в какое сравнение с классико. Вот «Интер» с «Миланом» или противостояние в Манчестере между «Сити» и «Юнайтед» — это дерби со всеми вытекающими…

Поэтому, положа руку на сердце, и для Казани наиболее принципиальными всегда были соперники, с которыми мы бились за золото чемпионата страны: Белгород, московское «Динамо», питерский «Зенит». А принципиальности второй степени нет, как и второй свежести.

«Салават Юлаев» преимущественно формировался за счет челябинцев

Первыми на взаимоотношения, издалека напоминающие дерби, вышли хоккеисты. В 1966 году команды встретились в чемпионате второй группы, а между собой сыграли 25 декабря на льду Центрального стадиона им. В. Ленина, поскольку крытого дворца спорта в Казани тогда не было. Разошлись миром — 1:1, а на следующий день Казань оказалась сильнее — 5:2. В составе СКСЮ были Анатолий Бахмутов, Анатолий Емелин-старший, Александр Полицинский — практически священные для уфимских болельщиков имена, только это были отцы будущих звездочек советского хоккея.

В 1976 год СК им. Урицкого вернулся в первую лигу. Фото fhrt.ru

Уфа потихоньку собирала состав, и стоит отметить, что ставка делалась на Челябинск (легендарные Гомоляко-старший и Виктор Чередник как раз оттуда, как и Николай Заварухин-старший) и его область (Полицинский прибыл из Златоуста), Свердловскую область (Емелин приехал из Нижнего Тагила), Омск… Из своих можно было отметить Владимира Быкова, отец которого Виктор также играл в хоккей, но с мячом. Сезон команды завершили на третьем (Казань) и шестом (Уфа) местах, но уже через год диспозиция поменялась, СК им. Урицкого скатился вниз, а в 1971 году и вовсе вылетел во вторую лигу.

В 1976 году СК им. Урицкого вернулся в первую лигу и застал там уфимцев уже в числе лидеров. Любопытно, что в составе «Салавата Юлаева» играли два человека, имевшие отношение к нашей республике. Роберт Мурдускин, который родился в Татарии, но рано уехал отсюда, учился хоккею в Орске, а в итоге стал легендой «СЮ», и Вячеслав Микишкин, до того выступавший за СК им. Урицкого.

В 1968 году в открывшийся в Уфе ледовый дворец спорта пришло поколение местных воспитанников, которые начали расти как грибы после дождя. А с 1966-м, 1968-м и 1975 годами рождения казалось, что дождь пришел из Чернобыля — настолько массовыми были выпуски.

Фото chelhockeyhistory.ru.com

Уфа вырвалась вперед

Только вот «дерби» в те годы были редкими. Уже в 1978 году Уфа выиграла путевку в высшую лигу, после чего команды перестали встречаться каждый нечетный год — 1979, 1981, 1983 годы, когда «СЮ» играл в высшей лиге, занимал там последнее место, вылетал и нахлобучивал соперников по первой лиге, чтобы вернуться в вышку. Особенно мощным получился сезон 1981—1982 годов. Матч в Казани — 2:5, хет-трик у Геннадия Заикина, ответный на следующий день — 5:1, хет-триком ответил наш Валерий Шалахин. Выезд в Уфу — 3:6, в Казани ждут зеркального ответа во втором матче и дожидаются… 0:10. И это еще по-божески. Той же «Сибири» «урицкие» проиграли все четыре матча сезона с общей разницей — 5:26.

Сезон 1985 года был переломным. СК им. Урицкого, как 20 лет назад, оказался выше «Салавата Юлаева». Правда, только по итогам предварительного турнира, и то по разнице шайб, поскольку в личных встречах наблюдалось равенство — 1:1 и 4:4. Но за предварительным этапом последовал переходный, где Казань была снова слабее — одна ничья при трех поражениях с общим счетом 11:21. В итоге мы отстали от Уфы на 6 очков — выиграй два матча в «зеленом дерби», и путевка в высшую лигу была бы завоевана уже тогда. Неприятная тенденция тех лет: начали терять свои позиции Минск и Саратов, но вместо них спуртанула не Казань, а Ярославль и Усть-Каменогорск. Начал сползать и «Салават Юлаев», мы два года подряд имели положительный баланс в противостоянии с Уфой.

Правда, для соседей это было ожидаемо. Создав отличную школу и образовав для обкатки ее воспитанников «Авангард», «Салават Юлаев» в сезоне 1987—1988 годов предстал мечтой Сергея Галицкого: всего три приглашенных хоккеиста в составе — Козлов, Лаврентьев, Шалаев. Остальные все свои, а еще были «птенцы гнезда башкирского» в других командах: однофамильцы Ирек и Сергей Гимаевы плюс Кравчук в ЦСКА, Семак и Хайдаров в «Динамо», Чистяков в «Спартаке», Анферов и Юлдашев в Харькове и Киеве. Советский хоккей в 80-е годы прирастал Уфой без всяких академий.

ak-bars.ru

В то время как в автономной Татарии даже первые секретари обкома КПСС были пришлыми: Фикрят Табеев родился в Рязанской области, Рашид Мусин — в Башкирии. Не с него ли пошло «зеленое дерби»? Вряд ли. Тут можно согласиться с мыслью, что соперничество между казанскими и уфимскими командами было вызвано… армейской службой в СКА (Куйбышев), куда игроки ехали пачками. В Куйбышеве всегда было по пять-шесть хоккеистов из Татарии и Башкирии, и, возможно, конкуренция в армейские годы переросла в нечто большее, в то, что мы сейчас знаем как «зеленое дерби». Поскольку в 70-е годы главным соперником «Салавата» был саратовский «Кристалл», да и после развала СССР принципиальность встреч между Казанью и Уфой пошла на спад.

По итогам 1989 года Казань рассталась с Уфой, перебравшись в высшую лигу, дальше «Салават» был чуть посильнее в годы первых чемпионатов России, а с 1998 по 2007 год Казань не замечала Уфу в числе соперников. К примеру, в плей-офф чемпионата России 2006 года «Ак Барс» в одну калитку обыграл и «СЮ», и всех остальных соперников, став чемпионом страны. И только массовый переход перед сезоном 2007-го, когда из «Ак Барса» в «Салават Юлаев» ушли Еременко, Прошкин, Щадилов, Воробьев, Степанов, Терещенко, вновь вернул к жизни это противостояние.

«Ракета» и «Кировец»

В следующем году может быть очередной виток противостояния спортивного Татарстана и Башкортостана. В конце марта должен был завершиться финальный турнир высшей лиги чемпионата России по хоккею с мячом. В числе 10 участников — уфимский «Кировец», еще четыре команды из Абакана, Арсеньева, Воткинска, Красногорска и пять дублирующих команд. Было бы, конечно, любопытно понаблюдать за противостоянием опытных команд с такими легендами бенди, как Алексей Загарских, «Кировец», Александр Патяшин, «Зоркий», Денис Слаутин, «Знамя-Воткинск», с командами юниоров, но на пути этого встал коронавирус. При этом групповой турнир, который выиграл «Кировец», также возвращал любителей хоккея с мячом в советские времена, когда вместе играли команды Верхнего Уфалея и Оренбурга, Свердловска и Краснотурьинска, казахстанского Уральска.

Уфимцы вернулись в сообщество хоккея с мячом 30 лет спустя после того, как в 1987 году «Кировец» прекратил существование. «Реальное время» посвящало этому событию материал два года назад, и нет смысла повторяться, что за этим возрождением стоит глава республики Радий Хабиров, ранее бывший президентом ХК «Зоркий». Сейчас нам важнее вспомнить в свете «зеленого дерби» о противостоянии татарских и башкирских команд, в том числе и в хоккее с мячом, и о его исторической значимости.

Уфимцы вернулись в сообщество хоккея с мячом 30 лет спустя после того, как в 1987 году «Кировец» прекратил существование. Фото bashinform.ru

Казанская «Ракета» впервые заявила о себе в сезоне 1972 года, когда выиграла турнир второй лиги, но в финале была лишь пятой. Ее опередили команды Верхнего Уфалея, Челябинской области, Новокуйбышевска, Куйбышевской области и подмосковного Обухово. И опередили по делу, если вспомнить, что в составе Новокуйбышевска играл практически легендарный Минеулла Азизов, а в составе Обухово запомнился Сергей Лазарев. Оба они голкиперы и оба защищали ворота сборной СССР, только Азизов делал это в хоккее на траве, а Лазарев остался в хоккее с мячом. Обухово — удивительная команда, она в итоге дважды отказывалась от права играть в первой лиге, осознавая, что ее игроки достаточно великовозрастны. Играющий тренер Юрий Шорин играл до 54 лет, тренировал до 55, возрастной Юрий Лагош… Причем Шорин ранее играл в травяной хоккей, а Лагош совмещал бенди с футболом, и только возраст заставил его сделать выбор в пользу бенди.

60—70-е годы в советском бенди выглядят странно с точки зрения нынешний реалий. В хоккей с мячом играли в Риге и Будах, на Украине, в белорусских Бобруйске и Орше, в Казахстане, где были команды в Петропавловске, Рудном, Хромтау, Экибастузе, Караганде с Борисом Хандаевым, дядей нынешнего наставника «Динамо-Казань» Ильяса Хандаева.

Нуртдиновы — хоккейная династия

Наконец, в 1980 году «Кировец» дебютировал в первой лиге чемпионата СССР, заняв место«Строителя» из Усть-Илимска, который отказался в ней выступать, а вслед за ним отказался и «Нейтрон» из Димитровграда. Уфа в это время перевалила за миллион жителей, и ей предоставили право сыграть в первой лиге. С одной стороны, это был «подарок» с барского плеча советской власти, с другой — это казалось оправданным. Все-таки Усть-Илимск из Иркутской области с его населением, не превышавшим 100 тысяч, да еще и конкурентами из столицы области Иркутска и Шелехова, был не востребован для развития бенди, как и Димитровград из Ульяновской области.

В отличие от Уфы, где бремя содержания команды легло на завод им. С. Кирова, производивший стационарную телефонную аппаратуру. В Башкирию сразу же приехал опытный наставник Владимир Монахов, рядом с которым был играющий тренер Вячеслав Рязанов. Вместе с Монаховым из Ульяновска приехали Виктор Афанасьев, Андрей Грехов, Александр Страхов, из Мурманска подтянулась молодежь — Виталий Малыгин, Игорь Малышев, Андрей Филатов, Александр Ямцов, плюс Александр Горчаков из Краснотурьинска, Александр Стухин из Караганды и Юрий Шкурко из Омска. Команда, собранная в максимально короткий срок, получилась очень неплохая.

В 1981 году соперником «Кировца» стала казанская «Ракета». Правда, здесь был совсем другой подход к комплектованию, поскольку из приглашенных были только Александр Бакурский и Юрий Логинов из того же Ульяновска и Игорь Пьянов из Горького.

Два сезона команды Татарии и Башкирии финишировали, обгоняя друг друга, но это для них было совершенно неважно. Фото vk.com/bandy_in_kazan

Поэтому два сезона команды Татарии и Башкирии финишировали, обгоняя друг друга, но это для них было совершенно неважно. Поскольку дерби это опять-таки не было ни разу. Таких команд-соседей у «Ракеты» было хоть отбавляй: и Ульяновск, и Воткинск, и Оренбург, а также кировская «Родина» и команда из Сызрани Куйбышевской области. Тем более что в 1984—1985 годах уфимцев переводили в другую зону, в соперники к Свердловску и Челябинску, поскольку Башкирию перевели из регионов Поволжья на Урал.

Для «Ракеты» дерби, если бы оно и было в те годы, могло сложиться с соседями по республике: «Автомобилист» из Набережных Челнов, а затем и Брежнева, выходил в финальную часть турнира второй лиги, но для решающего шага не хватало сил.

Из этих же сил выбивался «Кировец». Своя молодежь не успела вырасти, дело, по существу, ограничилось братьями Нуртдиновыми — Римом, который затем ушел в Оренбург, и Наилем. А чужая молодежь разъезжалась, используя годы в Уфе как трамплин. Выше всех прыгнул Ямцов, ставший чемпионом мира в составе сборной СССР, Шкурко сгодился там, где родился — в Омске. Грехов и Сергей Павлушкин перебрались в Ульяновск, Малыгин и Малышев оказались в Горьком…

В итоге Уфа сошла с пути, а Казань даже как-то не заметила «потери бойца», поскольку в следующем сезоне четыре подгруппы первой лиги объединили в две, наша команда начала ездить по новым маршрутам в Мончегорск, Северодвинск, Навашино Горьковской области, и то, что среди соперников уже не было «Кировца», стерлось в памяти.

Удивительный башкирский хоккей через годы запомнился тем, что там какие-то неразрывные связи мячистов и шайбистов. В семье Наиля Нуртдинова вырос мальчик Руслан, в будущем игрок «Салавата Юлаева» и «Ак Барса», ныне исполнительный директор объединенной Федерации хоккея Башкирии, который ради ажиотажа даже был включен в заявку «Кировца» и принял участие в одном официальном матче. А вот бывший мячист Эдуард Баишев сейчас играет по любителям в шайбу. И недавно выиграл любительский чемпионат России с главным призом в виде поездки в Сочи. И да, его команда называется «Кировец».

