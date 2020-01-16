Слуцкий взял в тренерский штаб «Рубина» блогера Sports.ru. Почему для РПЛ это в порядке вещей?

Вспоминаем самые известные случаи

Накануне стало известно, что блогер Sports.ru Игорь Мананников вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого в казанском «Рубине» в качестве тренера-аналитика. Это далеко не первый случай в российском футболе, когда ведущие блогов или просто не имеющие к профессиональному спорту люди занимают видные посты в клубах РПЛ. Их даже больше, чем удачных примеров обратного движения — из футболистов в блогеры (один из немногих — тот же Евгений Савин). О самых известных случаях перехода в профессиональный статус и последующего выстраивания успешной карьеры — в материале «Реального времени».

Александр Низелик («Уфа», «Зенит», сборная России)

Пожалуй, первый и самый наглядный пример головокружительного карьерного взлета блогера, доросшего до профессиональных клубов РПЛ. Уроженец Смоленска Александр Низелик окончил академию питерского «Динамо», не нашел себе команду и сосредоточился на учебе. Он поступил в СПбГУ, ездил по обмену в Португалию, работал на «НТВ-Плюс» и параллельно вел блог на Sports.ru. Писал преимущественно про португальский футбол. В 2010-м Александр основательно взялся за поиски работы, прикладывал к своему резюме статьи из блога и, таким образом, оказался в «Зените». Там он работал сначала в PR-отделе, а затем стал переводчиком итальянского тренера Лучано Спаллетти, по совету которого пошел на тренерские курсы, получив свою первую лицензию. Александр очень понравился главному тренеру питерцев, именно Лучано помог ему попасть в Коверчано — главную тренерскую школу Италии. Позже коллеги Низелика рассказывали, что в первые дни работы в питерском клубе он ночевал на клубной базе и домой ходил, только чтобы постирать одежду — настолько ему хотелось закрепиться в команде.

В 2012-м его пригласили все на ту же переводческую должность в тренерский штаб Фабио Капелло в сборной России (вероятно, без рекомендации Спаллетти также не обошлось), а через год Низелик возглавил одну из юношеских команд «Зенита». В начале 2017-го ФК «Уфа» на своем официальном сайте объявил, что Александр, которому на тот момент исполнился 31 год, будет ассистентом Сергея Семака. Тогдашний главный тренер уфимцев дал Александру следующую характеристику:

— Он постоянно прогрессирует. Работал главным тренером в зенитовской школе, ездит на курсы, в том числе по физподготовке, учился в Италии. Легче доносить свои мысли до человека, которого давно знаешь. У меня будут развязаны руки. Конспектирование и структурирование всей информативной части ложится на него. Кроме того, он будет частично выполнять функции тренера по физподготовке, которого у нас пока нет.

Низелик вернулся в «Зенит» вместе с Семаком и теперь трудится в должности тренера основного состава. Фото fc-zenit.ru

В июне 2018-го Низелик вернулся в «Зенит» вместе с Семаком и теперь трудится в должности тренера основного состава. На официальном сайте питерцев он идет сразу вслед за Сергеем Богдановичем. Ниже находятся бывшие профессиональные футболисты Игорь Симутенков, Анатолий Тимощук и Виллиам де Оливейра.

В минувшем году Александр стал героем поста Sports.ru с заголовком «Тренер «Зенита» ушла в декрет из-за тренера «Зенита». В Санкт-Петербурге у Низелика все хорошо не только на футбольном поприще, но и в личной жизни: его супругой стала тренер по физической подготовке «зенитовцев» Мария Бурова, которая и ждет от него ребенка.

Евгений Шевелев («Терек», «Химки», «Оренбург», «Краснодар», сборная Казахстана)

Низелик выстроил шикарную карьеру, однако блогером-первопроходцем, получившим работу в клубе Российской премьер-лиги, был все-таки не он, а Евгений Шевелев, создатель блога «Мысленно с вами», работавший сначала в аналитической компании InStat, а затем — в «Тереке» Юрия Красножана и сборной Казахстана. Позже он устроился в «Химки», а затем был приглашен в «Оренбург», откуда летом прошлого года перебрался в тренерский штаб Мурада Мусаева в «Краснодаре».

— Изначально блог «Мысленно с вами» был открытым и коллективным, идея была в том, что он для всех, кто интересуется тактикой, — рассказывал сам Евгений в интервью Sports.ru. — В пиковые моменты в блоге работало порядка 15 человек. Да, это было хобби, я получал удовольствие — в первую очередь от людей, которые вовлекались в эту работу. В какой-то момент все люди, которые о тактике писали, крутились вокруг него. Быстро завязалось общение с редакторами Sports.ru, особенно с Иваном Калашниковым. Иван предложил мне познакомиться с Александром Иванским, основателем InStat. Я считаю, что эта компания, занимающаяся спортивной аналитикой, — гордость нашего спорта. Ее клиенты — 900 клубов, в том числе «Реал» и «Барселона». В течение двух месяцев я пошел туда на постоянную работу. В InStat мне нужно было организовать из людей отдел, который будет профессионально обслуживать клубы.

Шевелев окончательно зарекомендовал себя в роли толкового тренера-аналитика в «Оренбурге». Фото fcorenburg.ru

В 2013 году я решил, что InStat с меня достаточно, надо полгода отдохнуть, понять, что дальше делать. Поехал в Москву на поезде — решить, что дальше по работе. Пока ехал, мне одновременно позвонили из четырех крупнейших спортивных медиа страны. Я задумался, с кем связаться. Приехал, и в этот момент позвонил Юрий Красножан, предложил поработать тренером-аналитиком в «Тереке». Я согласился, полгода там проработали. Было тяжело, было много нового. Одно дело — писать текст о матче как блогер, как аналитик в компании. Совсем другой момент, когда тебе нужно проанализировать не только прошедший матч, но и предложить решения — как нужно сыграть, что нужно сделать. Это огромный шаг вперед и довольно сложный.

После сезона в «Тереке» Шевелев отправился получать образование дальше. Много ездил в стажировки по клубам, познакомился со всеми известными европейскими аналитиками. Затем более трех лет проработал в сборной Казахстана, куда пришел вместе с Красножаном. Вернулся в Россию в «Химки», но окончательно зарекомендовал себя в роли толкового тренера-аналитика в «Оренбурге». Это было замечено топ-клубами, и теперь Евгений трудится на благо «Краснодара», помогая разбираться в некоторых аналитических тонкостях уже нынешнему поколению блогеров Sports.ru.

Никита «Картавый Ник» Ковальчук («Сочи»-мол.)

Этот блогер стал известен благодаря уже не Sports.ru, а созданию собственного футбольного видеоблога на YouTube. Уроженец Норильска, Никита Ковальчук по прозвищу «Картавый Ник» в начале своей карьеры никак не был связан с ежедневной работой в футболе. С 17 лет он практиковался на телевидении в самых разных ролях. В телевизор впервые попал еще в начале 2000-х, поучаствовав в одном из выпусков музыкального хит-парада «Золотой граммофон», который выходил на Первом канале.

По-настоящему жизнь Никиты изменилась в 2011 году, когда он создал блог под названием «Картавый футбол». Его контент сразу же запомнился характерным громким закадровым голосом, который сильно картавил.

Позже из YouTube содержимое блога перебралось в ТВ-эфир и выходило на телеканале «Россия 2». Также Ковальчук был одним из ведущих программы «Большой спорт» на том же канале и даже прокомментировал несколько футбольных матчей.

После реорганизации «России 2» и создания «Матч ТВ» в 2015 году Никита не получил приглашения работать на новом канале. В 2017-м он перебрался в Санкт-Петербург и переключился на тренерскую стезю. Вместе с питерским «Динамо» запустил собственный проект «Ятренер». Сначала тренировал в футболе с расстановкой «8 на 8», а затем возглавил классическую команду под названием «КФ», которая заявилась в первую лигу Санкт-Петербурга. Летом прошлого года под руководством Ковальчука «КФ» сыграл товарищеский матч с английским «Шеффилдом». На игру пришли около 5 тысяч зрителей, команда Ковальчука выиграла со счетом 2:1, а победный мяч забил Дмитрий Сычев, который некоторое время тренировался с КФ.

В декабре 2019 года Никита прошел стажировку в «Сочи» и получил предложение подписать полугодовой контракт с клубом, став помощником тренера в дублирующем составе.

— Почти три года назад я начал свой путь футбольного тренера. Это было сложное решение, рисковое и авантюрное. Благодаря людям, что встали рядом со мной, я не дрогнул и решился. Каждый день мы работали для того, чтобы сделать следующий шаг. Я благодарю «Сочи» за возможность начать профессиональный путь, а также за помощь в получении лицензии. При этом я остаюсь президентом «КФ», — написал Ковальчук в своем Instagram.

Игорь Мананников («Оренбург», «Рубин»)

И, наконец, самый свежий случай. Еще 2 января Леонид Слуцкий объявил в своем аккаунте в Instagram о формировании нового тренерского штаба. Однако вряд ли Игорь Мананников получил работу в «Рубине» именно таким образом. Наверняка Леонид Викторович уже давно к нему присматривался, да и в руководстве казанского клуба знали, с кем имеют дело.

Мананников занимался футболом в детстве, но до профессионального уровня так и не добрался. На Sports.ru он когда-то создал блог «Тренеры-тактики», который не забросил до сих пор, хотя последняя на сегодня запись датирована августом 2019-го. Кстати, на самом популярном спортивном сайте страны Игорь был не только блогером, но и выпускающим редактором. Позже, как и Шевелев, перешел на работу в InStat.

— Получилось так, что за годы работы в InStat я писал для почти всех топовых европейских тренеров: Моуринью, Гвардиолы и других, — рассказывал в своем интервью новичок тренерского штаба «Рубина». — Тренеры заказывают материалы о соперниках, например. Либо по игре своей команды. Это задание попадает в InStat. Глава нашего аналитического отдела отдает его мне, я писал эту работу. Она попадала на стол Гвардиоле, Моуринью и другим. Потом было очень интересно наблюдать, какая часть моих мыслей и советов использовалась, а какая — нет. Это жутко любопытно. Я там до сих пор числюсь, но в последние годы пишу в основном тестовые работы, по итогам которых команды принимают решение: заключать сотрудничество с InStat или нет. Когда нужно хорошо сделать, просят меня. Я тогда сижу капитально и делаю хорошо.

На самом популярном спортивном сайте страны Игорь был не только блогером, но и выпускающим редактором. Позже, как и Шевелев, перешел на работу в InStat. Фото facebook.com

До переезда в Казань Мананников занимал должность аналитика в «Оренбурге», а также в студенческой сборной России по футболу на летней Универсиаде 2017 года. В оренбургском клубе он оказался по личному приглашению главного тренера Владимира Федотова:

— Поступил звонок от главного тренера клуба. Команде нужен был человек, который одновременно может помочь в аналитике и который знает иностранные языки. В частности, английский и испанский, потому что под Премьер-лигу клуб, возможно, хотел усилиться игроками, говорящими на этих языках. А я как раз два в одном, — отметил он.

32-летний Маннанников уже приступил к работе с клубом на первом зимнем сборе «Рубина» в Турции. В штаб тренеров «Рубина» также вошли Олег Веретенников, Олег Яровинский, сохранили свои места Олег Кузьмин, Сергей Козко и Хавьер Нойя. Игорь не исключает, что когда-нибудь станет главным тренером, о чем рассказывал в интервью Sports.ru:

— Не скрою, когда-нибудь я хочу работать самостоятельно. С учетом того, что некоторые заканчивают играть к сорока и начинают тренировать, я по тренерским меркам даже не молодой, а совсем еще подросток. Сейчас мне нужно получить опыт, поработать, а потом, когда буду готов, хотел бы. У меня был вариант стать вторым исключением и возглавить клуб ПФЛ, когда лицензия B еще позволяла это сделать, но мы с агентом обсудили и решили не спешить.