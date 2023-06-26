Тренерский штаб казанского «Рубина» пополнил немецкий специалист

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В тренерский штаб «Рубина» вошел 43-летний немецкий специалист Бенджамин Дюрей. Об этом сообщает пресс-служба казанского футбольного клуба.

Бенджамин Дюрей уже работал в команде Рашида Рахимова, который сейчас занимает пост главного тренера «Рубина». В 2019 году он был его ассистентом в ФК «Ахмат».



Карьеру Бенджамин Дюрей также строил в немецком клубе «Галлешер» и китайском «Хэбэй». Занимал пост главного тренера футбольного клуба «Нойштрелиц». В прошлом сезоне работал ассистентом главного тренера немецкого клуба «Меппен».

Напомним, первый матч стартового тура в Российской премьер-лиге казанский «Рубин» сыграет в Москве. Соперником «красно-зеленых» станет столичный «Локомотив».



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Татьяна Демина