«Если бы не Зурико и Кварацхелия...»: «Рубин» не без труда взял запланированные три очка

Накануне «Рубин» выиграл в дерби аутсайдеров и покинул зону стыков в турнирной таблице Премьер-лиги. При этом казанцы провели два совершенно разных тайма. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Команда с родины Жиркова, правопреемники «революционного труда»

«Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», — писал старина Лев Толстой и был прав, ибо классик. В минувшую субботу на Центральном стадионе Казани встретились несчастливые по-своему «Рубин» и «Тамбов», облюбовавшие подвалы таблицы Премьер-лиги. Несчастным было их турнирное положение, на двоих они набрали несчастные 19 очков, с которыми занимали бы виртуальное шестое место. Наконец, и погоду для свидания двух несчастливцев небесная канцелярия выбрала им под стать.

Между тем Казань всего лишь во второй раз наблюдала перед собой спортивных гостей из Тамбова. В прошлом году сюда приезжал ХК «Тамбов», разгромивший местный «Барс» со счетом 5:0. Зато один тамбовчанин приезжает к нам на регулярной основе, а именно Юрий Жирков, спортивная гордость этого города, поскольку с большим спортом в Тамбове было напряженно.

Поэтому достаточно нелепо смотрелся следующий прогноз: «Григорян скоро перестанет быть тренером «Тамбова». Может быть, даже к понедельнику», — так формулировал в конце июля свое экспертное мнение Василий Уткин. Ну как «Тамбов» его уволит? Он же Григорян, почти что памятник для нынешнего Тамбова, самый известный персонаж в местном футболе, более того, подходящий ментально городу, где футбольная команда некоторое время называлась «Ревтруд». То есть революционный труд, по имени предприятия, где работал Валентин Жирков-отец, а в одноименной ДЮСШ начинал свой путь маленький Юра Жирков.

Сейчас клубы Романа Шаронова и Александра Григоряна встретились, и, как ни странно, каждый намеревался выжать из этой встречи полновесные три очка.

Если бы не Зурико и Кварацхелия, индивидуально сильные игроки, которые могут выйти из-под давления за счет дриблинга, то, конечно, думаю, мы бы решили вопросы по игре

«Переоценили мы казанцев, выбрав оборонительную тактику»

«Рубин» в первой половине матча полностью переиграл соперника, создав несколько голевых моментов и при этом реализовав неочевидные шансы. Казалось бы, Филип Уремович, протащивший мяч до вратарской, имел куда более убойную позицию, чем Игорь Коновалов, простреливавший во вратарскую со штрафного, назначенного ближе к углу поля. Но Уремович в ворота не попал, а мяч, посланный Коноваловым, юркнул в сетку. Во второй раз счет изменился после нестандартных действий Зурико Давиташвили во вратарской соперников. Правда, тут необходимо отметить всю комбинацию, после которой «рубиновый» грузин получил возможность для некой «лезгинки» с мячом. Оба раза, как и в целом на старте матча, гости действовали излишне робко, что подтвердил их ершистый наставник.

— Переоценили мы казанцев, выбрав оборонительную тактику, — сетовал после матча Григорян. — С сегодняшним «Рубином» этого делать было нельзя. Даже в условиях, что отдали пространство, имели 100-процентные моменты в контратаке. Пропустили голы после грубейших ошибок, но так и все получают. «Рубин» ничем не удивил, они показали, что такое давление не выдерживают. Единственное, если бы не Зурико и Кварацхелия, индивидуально сильные игроки, которые могут выйти из-под давления за счет дриблинга, то, конечно, думаю, мы бы решили вопросы по игре. А так эти игроки сбивали нашу игру своими индивидуальными действиями, поэтому не получилось у нас дожать.

Казань, «Рубин» и Григорян

Для Александра Григоряна Центральный стадион в Казани счастливый и несчастливый одновременно. С одной стороны, он на нем играл на уровне Лиги чемпионов, с другой, его уволили после поражения в Казани. Нет, ваш автор не сошел с ума, у него просто память хорошая, и в ней отложилось, что десять лет назад Центральный стадион стал хозяйским для женского футбольного клуба «Звезда-2005», который и тренировал Григорян. Здесь пермячки выиграли в четвертьфинале женской Лиги чемпионов у датского «Брондбю» — 3:1, в полуфинале у шведского «Умео» — 2:0.

Теперь дуэт «рубиновых» тренеров Билялетдинова и Гарсии, побеждавших команды Григоряна, превратился в трио

А в финале были разгромлены немецким «Дуйсбургом» — 0:6, и на ответную встречу в Германии поехали уже под руководством другого тренера. И там россиянки устроили то, о чем мечтают некоторые мужчины, наблюдая за женским футболом: они сняли с себя футболки после игры. Правда, под этими футболками оказались другие, с портретом Григоряна. Среди этих футболисток была и уроженка Татарстана Татьяна Репейкина, воспитанница Лаишевского детского дома, выросшая до уровня чемпионки страны и финалистки Лиги чемпионов. Увы, Репейкина ушла из жизни в 2017 году, когда тот же Григорян вернулся в большой футбол, теперь уже в качестве тренера махачкалинского «Анжи».

А до того времени Александр Витальевич встречался с «Рубином» на всех уровнях и при любых тренерах. В 2013 году во Владивостоке его «Луч-Энергия» обыграл «Рубин» Курбана Бердыева — 4:2. Год спустя он уступил казанцам, руководимым Ринатом Билялетдиновым. В 2015 году «прибил» Казань Валерия Чалого — 2:0, возглавляя хабаровский «СКА-Энергию», ворота которого защищал Юрий Дюпин. Реванш за то поражение взял впоследствии уже Хави Грасия. Вы же помните ту «легендарную» победу — 1:0, которую на 118-й минуте матча Кубка России принес другой испанец, Саму Гарсия. Теперь дуэт «рубиновых» тренеров Билялетдинова и Гарсии, побеждавших команды Григоряна, превратился в трио.

«Ты знаешь, чики-чики, чики-чики-та»

Легендарной строчкой из бессмертного хита Мурата Насырова мы заменили все то, что хотелось бы сказать по второму тайму. Хозяева в нем не убедили. Да, они огрызались, и, если смотреть только видеоотчет по игре, создастся впечатление, что у «Рубина» хватало моментов, чтобы закончить матч со счетом, близким к хоккейному. На самом деле, тамбовчане просто отказались от игры в обороне, увидев, что даже в эшелонированной защите они не смогли сохранить ворота в неприкосновенности. И во втором тайме гости пошли ва-банк. Отыгрались, создали еще несколько моментов, один из которых можно отнести к 1000-процентным, когда мяч попал в перекладину, в голкипера, отбившего удар прямо на линии, и остановился там после добивания.

На самом деле, тамбовчане просто отказались от игры в обороне, увидев, что даже в эшелонированной защите они не смогли сохранить ворота в неприкосновенности

— Переместился на дальнюю штангу, а там уже отбил ногой, потом в суматохе накрыл мяч, — комментировал тот момент Дюпин.

А Григорян вовсю зажигал на послематчевой пресс-конференции: «Второй тайм показал, что с «Рубином» можно было играть сразу в давление, прессингуя их на чужой половине поля. Второй тайм прошел с нашим серьезным территориальным преимуществом. Конечно, в такой открытой игре создавались моменты и у наших ворот. Но преимущество, которое мы имели во втором тайме, говорит о том, что с начала матча надо было выбирать такую тактику. В целом был бы справедлив ничейный результат».

— Сегодня было два разных тайма, — резюмировал в разговоре с журналистами главный тренер казанцев Эдуардо Докампо. — В первом тайме мы владели инициативой, полностью владели мячом, забили два гола, могли забить третий (это в моменте, когда защитник гостей Михаил Костюков, как заправский форвард, переправлял мяч в ворота, только в свои, — прим. ред.). Потом, во втором тайме, мы потеряли контроль. Понятно, что свою роль сыграла перестройка, смена схемы соперником. Как результат, мы могли пропустить в конце матча.

