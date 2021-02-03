«Нефтяник» проигрывает борьбу за лидерство, «Молот» потонул, а «Торос» и «Лада» дрейфуют на грани топ-16

Все расклады за две недели до конца регулярки ВХЛ

Ровно две недели остается до окончания регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги и окончательного распределения команд для Кубка Петрова — решающая стадия стартовала. Дела у команд из Поволжья сильно разнятся — если «Нефтяник» себе место обеспечил, то у нефтекамского «Тороса» и казанского «Барса» не все так просто. А тольяттинская «Лада» и вовсе пока дрейфует за пределами топ-16. Более того, уже три команды точно в плей-офф не окажутся, и среди них «Молот» и «Ижсталь». Более подробно о расскладах для поволжских команд перед решающими сражениями — в материале «Реального времени».

«Нефтяник» досрочно в плей-офф, но уступает «Югре» в решающем матче за первое место. Подвела психология

Прошлогодний турнир, как и все другие в России, к сожалению, завершился на самом интересном месте, и «Нефтяник», замахнувшийся на Кубок сезона 2019/2020 (второй в своей истории), так и не смог реализоваться, так что все ресурсы татарстанского хоккея в сезоне нынешнем были сосредоточены именно в Нефтяной столице — в жертву был принесен даже прошлогодний симпатичный «Барс». Казанцы накануне уступили «Челмету» и место в плей-офф остается под вопросом.

Альметьевцы же под стать своим старшим братьям «Ак Барсу» обеспечили себе место в плей-офф еще 25 января, почти за месяц до старта официальных игр за Кубок Петрова. Набрав 63 очка в 40 матчах, «Нефтяник» гарантировал себе место в предстоящих матчах на вылет.

После этого альметьевцы не расслабились, а только набрали ходу, разобравшись с ближайшим конкурентом — тюменским «Рубином» (5:3) и питерским «СКА-Нева» (4:1). Это братья Альшевские, набравшие 90 очков (по 45 у каждого), никак не успокоятся и продолжают копить личную стату и тянуть команду к первому месту. Отметился шайбой против «олигархов» из Петербурга и молодой Даниил Гизатуллин, отметивший накануне свое 21-летие.

Однако во вчерашнем матче двух лидеров таблицы ВХЛ — «Югры» и «Нефтяника», альметьевцы явно перенервничали и отдали концовку, хотя по ходу матча выигрывали. Сначала опытный Даниэль Насыбуллин, бравший Кубок Братины в 2016 году, зачем-то бил сопернику в область головы, оставив команду вчетвером на целых пять минут. А когда казалось, что выстояли, перед самым овертаймом «добил» и Ярослав Альшевский. Почти семь минут в меньшинстве альметьевцы отстояли, а вот на серию буллитов концентрации уже не хватило — 3:2 в матче за первое место, и «Нефтяник» увез лишь 1 очко от «Югры», и, похоже, окончательно уступил в борьбе с северянами за первую строчку.

В Ханты-Мансийске, по сути, проходила репетиция предстоящего финала Кубка Петрова. Именно эти два клуба идут в «шапке» турнирной таблицы Высшей лиги и считаются основными претендентами на чемпионство. Как показал матч, тренерскому штабу Ильнура Гизатуллина еще нужно серьезно «подкрутить» психологию и стойкость команды, и научить не срываться в самые ответственные моменты. Хорошо, что эта репетиция прошла именно сейчас — есть над чем подумать.

Перед стартом Кубка Петрова у татарстанской команды еще шесть матчей — ближайшие с «Динамо» из Московской области и с фарм-клубом ЦСКА, московской «Звездой».

Перед стартом Кубка Петрова у татарстанской команды еще шесть матчей — ближайшие с «Динамо» из Московской области и с фарм-клубом ЦСКА, московской «Звездой». Фото: vk.com/oiler_oficial

«Торос» может пролететь мимо Кубка Петрова

Заметно сдал по сравнению с предыдущими сезонами и нефтекамский «Торос», который располагается даже ниже казанского «Барса» — за ним десятое место и 52 очка в 44 играх.

Если отталкиваться лишь от статуса и былых заслуг, то можно предположить, что свое место в плей-офф башкирский клуб рано или поздно за собой застолбит, хотя отрыв от шестнадцатого места составляет всего лишь 2 очка, тот же шестнадцатый «СКА-Нева» может легко наверстать отставание, и трёхкратный обладатель кубка Братины может впервые «пролететь» мимо плей-офф.

К этому нефтекамские болельщики не привыкли и ожидаемо высказывают недовольство тренерским штабом и селекцией. Вчера, например, уже к 24 минуте игры со «Звездой» нефтекамцы «летели» — 0:4, и свою порцию здоровой критики в очередной раз получил вратарь команды Александр Скрынник. Хотя процент отраженных бросков по сезону у него не так уж плох — 90.8%. Момент за моментом упускал и Егор Дубровский, на которого были все надежды.

Впереди у нефтекамцев пять последних боев за место в розыгрыше Кубка Петрова. Против «Молота», которому уже ничего не нужно, бывшими земляками «Горняком», а также с «Зауральем», «Южным Уралом» и «Челметом». Именно последние три игры станут определяющими для команды Валерия Давлетшина.

Впереди у нефтекамцев пять последних боев за место в розыгрыше Кубка Петрова. Фото: hctoros.ru

Другой клуб, который начинал сезон как представитель Башкортостана (играл в Учалах), но переехавший по ходу сезона в Свердловскую область, — «Горняк» обеспечил себе место в плей-офф на днях в последний день января. Теперь у фарм-клуба «Автомобилиста» одна задача — забраться как можно выше для выгодного места в плей-офф.

63 очка дают «горнякам» как минимум шанс заскочить в первую тройку.

«Лада»: психологические проблемы или сглаз?

Еще один записной фаворит ВХЛ или по крайней мере железный претендент на место в первой восьмерке тольяттинская «Лада» в нынешнем сезоне сильно сбавила обороты и пока даже не дотягивает до топ-16.

Прошлогодний вылет на ранней стадии от Альметьевска (хотя сезон тольяттинцы завершили наверху таблицы, а «Нефтяник» лишь двенадцатым), похоже, сильно сбавил мотивационную часть для хоккеистов «автозаводцев». В таких случаях говорят «опустились руки». И ведь подбор игроков у команды из Самарской области приличный и тянет как минимум на борьбу за первую восьмерку, а то и место в пятерке лидеров.

Но по сезону складывается впечатление, что команду сглазили и ей катастрофически не везет. Например в последнем матче Тольятти почти втрое перебросает «Горняк» — 19:48, а на табло предательские 3:2. Конечно, можно все списать на суеверия и сглаз, но больше похоже именно на психологическую яму, в которую «Лада» попала еще в прошлом сезоне и уверенность так и не вернула. Впрочем, в плей-офф Тольятти еще может заскочить — разрыв не такой большой. Авось в Кубке Петрова команда Анатолия Емелина соберется и выдаст нечто подобное подвигу «Сарыарка» позапрошлого сезона.

Тольяттинская «Лада» в нынешнем сезоне сильно сбавила обороты и пока даже не дотягивает до топ-16. Фото: hclada.ru

«Молот» и «Ижсталь» — аут

Все шансы потеряли еще две команды поволжского федерального округа — ижевская «Ижсталь» и пермский «Молот-Прикамье».

Совсем не пошло на пользу ижевскому коллективу сотрудничество прошлого сезона с богатым «Авангардом», как предполагалось — «Ижсталь» закончила сезон 2019/2020 лишь на 22 месте турнирной таблицы и не попала в плей-офф. Тогда глава Удмуртии Александр Бречалов метал молнии и в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» назвал этот опыт, мягко говоря, неудачным.

«Я оцениваю этот опыт как неудачный, поэтому в следующем сезоне мы сотрудничать точно не будем. Мы разберем итоги этого сезона, сделаем выводы. Задача — бороться за призовые места в ВХЛ»,— заявил Бречалов.



Однако в нынешнем сезоне отказ от статуса фарм-клуба «Авангарда» никакого особо заметного толчка не дал. Даже наоборот — дела у «Ижстали» из статуса средней паршивости перетекли в катастрофические.

В самом подвале турнирной таблицы (26 место) расположился Ижевский коллектив без осязаемых шансов даже подняться на предпоследнее. При этом надо отметить, что команда в игре с «Рубином» накануне действительно, что называется сражалась за доброе имя — по самоотдаче к хоккеистам вопросов нет, вот только их уровень конкуренции не выдерживает. Что и говорить, когда у лучшего снайпера команды Антона Кочурова всего лишь 8 шайб на личном счету, а у Александра Гомоляко показатель полезности «-21» и лишь 4 шайбы.

Вчера пермяки уступили подмосковному «Динамо». Фото: vk.com/molot.prikamie

«Молот-Прикамье» же, потеряв даже теоретические шансы на плей-офф, раскрепостился и одержал две победы над более сильными командами. В среду пермяки обыграли «Югру» в гостях, забросив единственную шайбу, — сенсационную победу принес Александр Ремов. А в воскресенье в Москве вырвали победу у «Звезды» со счетом 3:2, отыгравшись с 0:2 за последние 15 минут встречи, а решающий гол Артем Прохоров забил за три секунды до сирены.

А вот вчера пермяки уступили подмосковному «Динамо». Впрочем, теперь Перми остается лишь погромче заявить о себе и хлопнуть дверью до следующего сезона. В этом Кубке Петрова мы колоритный «Молот» с его атмосферным стадионом и активными болельщиками, к сожалению, не увидим.