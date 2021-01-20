«Рубин» создает женский клуб: каким он будет?

Команду возглавит экс-звезда пермского футбола, а костяк составят игроки «Мираса»

О создании собственной женской футбольной команды накануне заявил «Рубин», и нельзя сказать, что здесь казанцы — первопроходцы или законодатели мод. Большинство топ-клубов российской Премьер-лиги уже обзавелись собственными ЖФК либо заявили о таких намерениях. По некоторой информации, таковы рекомендации УЕФА для тех, кто мечтает об участии в еврокубках. «Реальное время» рассказывает, какие клубы являются фаворитами в женском футболе, каким будет ЖФК «Рубин» на старте своего существования, где будет проводить свои матчи и какова предыстория женского футбола в Татарстане.

Женские команды появляются у всех больших клубов РПЛ



Тенденция к созданию собственных женских команд среди клубов российской Премьер-лиги появилась не так давно — буквально три-четыре года назад. Фавориты те же — московские клубы со стабильным финансированием ЦСКА и «Локомотив».

В феврале прошлого года свои команды создали ФК «Краснодар» и петербургский «Зенит». В состав последнего, кстати, перебралась казанская футболистка Зарина Шарифова. Сейчас ей 17 лет, она уже заиграна за юношескую сборную России, и могла бы стать звездой новообразованного «Рубина», но сейчас уже ее возвращение выглядит маловероятным.

«Популярность женского футбола растет: если мы посмотрим на Северную Америку, то там женский футбол популярнее мужского. Но самое главное, что в школах и колледжах это массовый вид спорта, в который девчонки играют, и делают это с огромным удовольствием. В Европе также очень приличный уровень женского футбола — это скандинавские страны, Германия. Эта тема становится все более важной и в УЕФА, и в ФИФА, причем речь идет о существенном финансировании, которое эти организации будут выделять на развитие женского футбола во всем мире. В России, к сожалению, этот вид спорта развивался не самыми быстрыми темпами, но руководство РФС поддерживает развитие женского футбола, и, откликаясь на современные тенденции и в мире, и в Европе, и в России, мы приняли решение создать женскую футбольную команду», — так прокомментировал создание ЖФК «Зенит» официальному сайту клуба генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

По некоторым данным, именно УЕФА настоятельно рекомендует клубам, желающим играть в еврокубках иметь собственные женские команды.



Московский «Спартак» заговорил о создании новой женской команды в августе прошлого года — когда в команду прибыл Шамиль Газизов. Наверняка идею продолжат и после его ухода из клуба. А под конец года, в декабре о создании своей команды объявил и ФК «Ростов». Новообразованные клубы будут выступать в Суперлиге.

Женский чемпионат проходит по «старой» системе «весна-осень», по которой играли и мужчины до реформы Сергея Фурсенко. Фото: wfl.rfs.ru

Новый сезон женской Суперлиги стартует в марте — женский чемпионат проходит по «старой» системе «весна-осень», по которой играли и мужчины до реформы Сергея Фурсенко. У ЖФК «Рубин» по сути всего месяц на подготовку к новому чемпионату.

ЖФК «Рубин»: костяк из «Мираса», домашние игры в Соцгороде и собственный «дубль»

Ольга Васильева, назначенная главным тренером «Рубина» — в прошлом именитый игрок сборной России и титулованной пермской «Звезды-2005», а позже — тренер дубля этой команды.

В Казань она перебралась в 2017 году, когда стала тренировать команду «Мирас». Команда проводит матчи на одноименном стадионе в Приволжском районе и выступает в Первом дивизионе. Пятое место — наивысший результат этой команды был достигнут в прошлом году.

Ольга Васильева, назначенная главным тренером «Рубина» — в прошлом именитый игрок сборной России и титулованной пермской «Звезды-2005», а позже — тренер дубля этой команды. Фото: instagram.com/fcrk_women

— Сейчас мы проводим селекционный сбор, до конца которого нам нужно определиться с костяком, — отмечает Ольга Васильева. — Это будет 20 полевых игроков и три вратаря. Занимаемся в двухразовом режиме — днем в новом манеже «Максат», вечером в манеже Центрального стадиона, — приводит слова специалиста пресс-служба «Рубина».

По нашей информации на данный момент на просмотре находится 30 человек, около половины из которых — девушки из «Мираса». Остальные игроки — преимущественно иногородние. На просмотре находятся все, а гарантированного места в ЖФК «Рубин» нет ни у тех, кто перешел из бывшей команды Ольги Васильевой, ни у других девушек.

Первые сборы команды пройдут две недели — до 31 января, после которых уже будут известны первые очертания будущего состава. После этого игроки отдохнут пять дней, и вновь соберутся для второго сбора.

Домашние же матчи ЖФК «Рубин» будет проводить на стадионе «Рубин» в Соцгороде. Здесь свои игры проводят мужская молодежная команда и обе команды ЮФЛ.

Также по нашей информации «Рубин» планирует создать и дубль под названием «Рубин-2», где будут отрабатывать свои силы девушки помладше, еще не дотягивающие до основного состава, но подающие надежды.

Администратором ЖФК «Рубина» назначен воспитанник «Рубина» Марат Галимов. В последнее время он работал тренером-селекционером в Академии клуба.

Администратором ЖФК «Рубина» назначен воспитанник «Рубина» Марат Галимов. Фото: mytryout.ru

Казанский женский футбол ни разу не видел Высших лиг

Казанские женские команды имена меняли, будто цвета маникюра. В 1989 году на карте женского футбола появилась ФК «Казань». В 1990 году она стала именоваться «Союз-3», потом «Гамма», а в 1992 году ее под свое крыло взял бизнесмен и будущий кандидат в президенты РТ (о продаже его бизнеса и скором переезде в Бельгию мы писали осенью) Сергей Шашурин.

Под его руководством команда стала называться «Гамма-ТАН». В том же году команда выдала самый удачный сезон — завоевала повышение в классе, поднявшись из второй лиги в первую. Когда Шашурин «вышел из дела», команда вернула себе исконное и простое имя «Казань» и дела у казанского женского футбола вновь пошли вниз — команда вновь вернулась во вторую лигу, а в 1994 году прекратила существование. Так и получилось, что родилась и умерла казанская женская команда под одним именем.

Из самых известных футболисток так можно назвать Рамилю Закизянову, которая в бытность игроком «Гамма-ТАН» познакомилась с футболистом «Рубин-ТАН» (тот же спонсор) Рустемом Хузиным, и вышла за него замуж.

Под руководством Шашурин команда стала называться «Гамма-ТАН». Фото: Александр Артемьев

Еще одна футболистка, вратарь Татьяна Репейкина продолжила играть. Уже в конце «нулевых» футбольная карьера вновь сведет ее с Казанью. В 2009 году она вместе с пермской «Звезда-2005» играла в финале женского Кубка УЕФА, а перед нужно было сразиться полуфинале с шведским «Умео». Именно этот поединок прошел на казанском Центральном стадионе — пермский стадион «Звезда» не соответствовал требованиям, поскольку на нем не было естественного покрытия.

В том же казанском полуфинале, кстати, принимала участие и нынешний тренер ЖФК «Рубин» Ольга Васильева.

Высшей лиге республику представляли только Челны

В истории татарстанского женского футбола выделяются две команды. Одна из них — это казанско-зеленодольский клуб «Сююмбике-Зилант», который создавался в столице Татарстана, а позже из-за финансовых проблем перебрался в город-спутник, где получил поддержку от местного предприятия. Свое существование эта команда прекратила еще в 1997 году. Здесь в свое время выступала полузащитница сборной России (в 1995-96 годах) Резеда Халимдарова.

Была в девяностых на территории Татарстана и еще одна профессиональная команда. Единственная до сегодняшнего дня, выступавшая в высшем свете женского футбола — в Набережных Челнах, где как раз поднимался футбольный бум. Собственно, именно автоград можно было считать футбольным центром республики. Под одноименным названием с мужской командой и градообразующим предприятием КАМАЗ выступала женская команда.

Состав женского футбольного клуба «КАМАЗ» в сезоне 1995 года. Фото: wp.wiki-wiki.ru

Впрочем, челнинский клуб поначалу носил имя «Торпедо-АЗ» (основан в 1992 году), а уже потом на заводе пожелали иметь сильную женскую команду. Под новым названием «КАМАЗ-АЗ» команда выиграла турнир Второй лиги и вышла в Первую, а лучший бомбардир команды Елена Кононова наколотила 46 мячей в 19-ти матчах. В 1995 году челнинки займут второе место в Первой лиге, и выйдут в Высшую лигу. Здесь в 1996 году уже под классическим именем ФК «КАМАЗ» они заняли седьмое место, после чего команда прекратила существование. Причины все знают — пожар на заводе, из-за которого пошли вниз дела и у мужской команды.