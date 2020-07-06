Первый домашний гол при Слуцком и привет Бузовой. Пять итогов игры «Рубин» — «Оренбург»

Почти отмененный матч все-таки состоялся

Казанский «Рубин» провел третью домашнюю встречу при Леониде Слуцком и, наконец-то, победил. Еще утром воскресенья было неясно, состоится ли игра с «Оренбургом», в обед гости вылетели на матч, а вечером отчаянно бились и практически наиграли на ничью. О том, почему нынешний сезон РПЛ все больше напоминает дворовый футбол, как Денис Макаров забил своей бывшей команде, а Дмитрий Тарасов дебютировал за «Рубин» — в материале «Реального времени».

1. Текущий сезон РПЛ все больше напоминает дворовый футбол

Еще за семь часов до начала игры было непонятно, состоится она или нет. Представить такое в Бундеслиге или АПЛ просто невозможно. Доигровка сезона в РПЛ все больше напоминает в прямом смысле дворовый футбол. Если качество игры еще можно списать на длительное время изоляции, после которого не все успели набрать кондиции, то вот организация матчей не выдерживает никакой критики.

Проведение игры «Рубин» — «Оренбург» напоминало договоренность двух соседних дворов об игре друг с другом вечером выходного дня, когда одна из команд до последнего не знает, наберет ли состав. Так произошло и с нынешним соперником «Рубина» из-за бушующего внутри клуба коронавируса. РПЛ и за сутки до игры, и в день матча просто самоустранилась и ждала ответа от команд, выйдут они играть или нет.

— Мы собрали всех живых и отправились в Казань, — без шуток и иронии говорил в день игры спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

Гостевая команда получила разрешение от Роспотребнадзора на вылет только утром в день игры. «Оренбург» отправился в Казань в 14:10 по московскому времени чартерным рейсом. В казанском аэропорту команда села в автобус и сразу же отправилась на «Ак Барс Арену» на матч — никакого заселения в гостиницу не было.

Еще до рестарта чемпионата оренбуржцы находились в турнирной таблице выше казанцев, однако после двух подряд технических поражений прочно обосновались на последнем месте и теперь являются самым явным кандидатом на вылет из РПЛ.



2. Атакующего «Рубина» по-прежнему нет, Кварацхелия создает себе моменты сам

Казанский клуб, разумеется, больше времени владел мячом (60 на 40%). Однако говорить о каком-то доминирующем атакующем футболе не приходилось. «Рубин» быстро проходил центр поля, был резв в контратаках, но осмысленности и опасных моментов было откровенно мало. На 25-й минуте головой после розыгрыша штрафного неплохо бил защитник Пабло Сантос. Он часто подключается к атакам, но вот свои непосредственные оборонительные функции выполняет пока не так надежно.

По-прежнему лучшим игроком передней линии остается молодой грузин Хвича Кварацхелия. На 34-й минуте он имел отличную возможность забить, пробивая из центра штрафной, однако не попал в ворота. Это был самый опасный момент от «Рубина» за весь первый тайм. Чуть позже тот же Квара устроил буквально слаломный индивидуальный проход по штрафной соперника. Эпизод чем-то напоминал хоккейный прорыв на пятак, но вратарь гостей Андрей Климович без особого труда накрыл мяч.

Казанский клуб, разумеется, больше времени владел мячом (60 на 40%). Фото rubin-kazan.ru

На 56-й минуте шикарный фланговый прорыв удался Илье Самошникову — Дарко Йевтич бил в упор в пустой угол ворот Климовича, но не попал. Спустя 5 минут Хвича имел классный момент, который снова создал себе сам — уверенно сыграл вратарь гостей, сделавший сейв. В итоге настырность молодого грузина победила — он стал автором голевой передачи на Дениса Макарова.

За 15 минут до конца матча «Оренбург» сравнял счет, но судья с помощью VAR отменил взятие ворот из-за офсайда. Если бы гол засчитали, он полностью был бы на совести Сантоса, который выдал сразу три неточных передачи за очень короткий отрезок времени. Одна из таких неточностей и привела к штрафному, который, в свою очередь, привел к отмененному голу.



3. «Оренбург» предсказуемо подсел во втором тайме, но все равно был близок к ничьей

Оренбуржцы заявили на игру всего 15 футболистов. В запасе, помимо второго вратаря Александра Руденко, было три полевых игрока, двоих из которых можно отнести к необстрелянной молодежи. Гости официально не тренировались с 25 июня, в числе зараженных у них порядка 10 человек основного состава. Футболисты «Рубина» за несколько минут до начала встречи внимательно вглядывались в лица оппонентов и их игровые номера на спине, потому что и сами до конца не понимали, против кого им предстоит играть.

Первый по-настоящему опасный момент возник у гостей на 15-й минуте. Попади Данил Липовой в створ ворот, а не в рекламный щит, Юрий Дюпин бы уже не успел спасти. Большинство своих моментов «Оренбург» создал после розыгрыша стандартных положений — практически каждый прострел в штрафную «Рубина» нес опасность. Суммарно в первом тайме гости имели даже больше возможностей открыть счет, чем хозяева.

Константин Парамонов признался, что ему было жалко своих игроков. Фото rubin-kazan.ru

Во втором тайме «Оренбург» вполне предсказуемо подсел физически. За три последних недели команда провела всего две тренировки. «Рубин» стал атаковать чаще и острее, гости уповали на контратаки и все те же стандартные положения. Любопытно, что казанцы в последних играх стабильно превосходили соперников в количестве угловых ударов. Неделю назад, в матче с «Локомотивом» (0:2), их количество (10 против 1 у соперника) не переросло в качество. «Оренбург» в Казани за весь первый тайм подал сразу 7 раз от углового флажка. При этом создавая моменты. Во втором игровом отрезке гости также имели шансы со стандартных положений — только теперь после штрафных ударов. После одного из навесов судья углядел офсайд и отменил гол «Оренбурга», а в концовке игры мяч уверенно перехватил Дюпин.

После игры главный тренер гостей Константин Парамонов признался, что ему было жалко своих игроков:

— Думаю, сегодня было бы идеально сыграть вничью. Мы допустили одну ошибку и пропустили всего один гол. Забили ответный, но судьи посчитали, что он был неправильный. Хотя многие друзья мне звонят сейчас и говорят, что был забит чистый гол.

— Как вообще удалось, не тренируясь, провести этот матч?

— Тяжело. Мы даже не виделись. Только на предыгровой тренировке встретились. Сейчас парни морально опустошены, потому что могли сыграть вничью. В раздевалке сидели... Мне их было жалко.



Любопытно, что единственный гол встречи забил Макаров в ворота своего бывшего клуба, на который у него имеется «зуб». Фото rubin-kazan.ru

4. Первый гол Макарова в РПЛ, явление Тарасова народу

Шестой матч на высшем российском уровне оказался первым голевым для полузащитника Дениса Макарова. Напомним, футболист был приобретен «Рубином» в межсезонье у нижнекамского «Нефтехимика». В игре с «Оренбургом» он вышел на замену вместо Зурико Давиташвили во втором тайме и спустя 10 минут отличился, забив в ближний угол после паса Кварацхелии.

Любопытно, что единственный гол встречи забил Макаров в ворота своего бывшего клуба, на который у него имеется «зуб»:

— Рад забить первый гол в РПЛ, тем более в такой важной игре, тем более «Оренбургу»: я там практически вырос, первый раз сыграл в молодежном первенстве, поэтому было очень приятно забить первый гол именно им.

— Были ли реваншистские настроения из-за того, что в «Оренбурге» не получили шанса сыграть на высшем уровне?

— Да, было обидно, когда не давали шанс, но ничего, двигаюсь дальше… Этот матч был для меня очень важен.

— Кому посвятили гол?

— Как всегда, жене.

За 10 минут до конца игры случилось еще одно примечательное событие, встреченное оглушительными аплодисментами. Впервые на поле в футболке «Рубина» вышел Дмитрий Тарасов. Его встретили громкими скандированиями «Бузова! Бузова! Бузова!». Бывший муж поп-дивы Ольги Бузовой последний раз в официальной игре появлялся аж 26 мая прошлого года, еще будучи игроком «Локомотива». С казанским клубом зимой он сначала подписал просмотровой контракт, затем полноценный, однако на сборах сломал ногу и выбыл на полгода. Карантин пришелся футболисту как нельзя кстати. По первым 10 минутам было заметно, как Тарасов соскучился по футболу и как сконцентрирован на каждом игровом эпизоде.



Леонид Викторович после игры сделал особый акцент на том, что его команда еще молода и не стабильна, поэтому не являлась ярко выраженным фаворитом матча. Фото rubin-kazan.ru

5. Слуцкий признает, что в его команде нет лидеров

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий впервые победил на глазах казанской публики. Более того, гол Макарова стал первым, забитым казанцами дома. Ни с «Крыльями Советов» (0:1) в марте, ни с «Локомотивом» (0:2) в прошлые выходные отличиться не удалось.

Леонид Викторович после игры сделал особый акцент на том, что его команда еще молода и не стабильна, поэтому не являлась ярко выраженным фаворитом матча:

— Несмотря на то, что соперник приехал в неоптимальном составе, еще неизвестно, кто имел преимущество: команда, которая играет в очень жестком графике, или команда, которая имела паузу в две недели. Сейчас ничье состояние нельзя определить на сто процентов. Не готов рассуждать о качестве игры. Мы проявили характер и взяли три очка, которые могут быть судьбоносными.

Игроки «Оренбурга» сегодня уже летели в Казань как герои, потому что они смогли выйти на поле и отыграть достойно игру. А мы выходили с пониманием, что не можем проиграть и потерять очки, потому что вроде как были явными фаворитами. Но у нас команда крайне нестабильная в эмоциональном плане. Нет лидеров. Это характеризует нынешний «Рубин». В команде нет твердого костяка, который управляет игрой изнутри. Это болезнь молодых команд. А борьба за выживание носит специфический эмоциональный груз.

После 26 тура «Рубин» имеет в своем активе 30 очков и 12-е место в турнирной таблице. Правда, до шестой позиции, которая дает право на еврокубки, всего три очка. Но и календарь у казанцев впечатляет: впереди матчи с «Краснодаром», ЦСКА, «Ростовом» и «Спартаком».