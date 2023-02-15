Список персон

Хуснутдинов Шамил Нурисламович

Хуснутдинов Шамил Нурисламович
Фото: ak-bars.ru (архив)

Общая информация

Трудовая деятельность:

— С 2004 г.- Числится в штате клуба «Ак Барс»

— Директор ООО «СКП «Татнефть — Ак Барс» (сезоны 2010/2011 — 2018/2019)

— Директор ООО «Татнефть — Ак Барс» (сезоны 2005/2006 — 2009/2010)

Звания и награды:

— Заслуженный экономист РТ.

Команда под его руководством добилась звания:

— Четырехкратный чемпион России (2006, 2009, 2010, 2018 гг.).

— Трехкратный чемпион КХЛ и трехкратный обладатель Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018 гг.).

— Серебряный призер чемпионата России (2007 г.).

— Обладатель Кубка Европейских Чемпионов (2007 г.).

— Обладатель Континентального Кубка (2008 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань

Дата последнего обновления: 15.02.2023


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