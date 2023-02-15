Хуснутдинов Шамил Нурисламович
Общая информация
Трудовая деятельность:
— С 2004 г.- Числится в штате клуба «Ак Барс»
— Директор ООО «СКП «Татнефть — Ак Барс» (сезоны 2010/2011 — 2018/2019)
— Директор ООО «Татнефть — Ак Барс» (сезоны 2005/2006 — 2009/2010)
Звания и награды:
— Заслуженный экономист РТ.
Команда под его руководством добилась звания:
— Четырехкратный чемпион России (2006, 2009, 2010, 2018 гг.).
— Трехкратный чемпион КХЛ и трехкратный обладатель Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018 гг.).
— Серебряный призер чемпионата России (2007 г.).
— Обладатель Кубка Европейских Чемпионов (2007 г.).
— Обладатель Континентального Кубка (2008 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 15.02.2023