Эмиль Гарипов и Артур Сагитов: заиграют ли татарстанцы в российских командах?

Воспитанники казанских клубов пока не могут раскрыться за пределами Татарстана. Рассмотрим причины

Не слишком удачно начался 2021 год для татарстанских спортсменов за пределами республики. Воспитанник «Ак Барса» вратарь Эмиль Гарипов никак не может найти свою игру в составе московского «Динамо», а клуб ФНЛ «Волгарь» решил досрочно отправить уроженца Елабуги и воспитанника «Рубина» Артура Сагитова, поскольку контракт был разорван. «Реальное время» вместе с постоянными экспертами разбирается, почему у татарстанцев не выходит, в чем главная проблема молодого форварда и почему Гарипову сложно играть не в системе «Ак Барса».

Гарипов стабильностью не отличался, но Кубок Гагарина — 2018 и его заслуга

Решение генерального менеджера «Авангарда» Александра Волкова расстаться с Эмилем Гариповым, если и вызывало вопросы, то только у тех болельщиков и журналистов, которые не слишком глубоко знакомы с карьерой казанского воспитанника.

Психологическое состояние Эмиля — вещь очень непостоянная, вратарь играет, что называется «по настроению». Казанские болельщики прекрасно помнят времена, когда многолетний бэкап Эмиль Гарипов стал подтягиваться тренерским штабом Зинэтулы Билялетдинова в основу и постепенно стал первым номером.

О том, что Гарипов нестабилен, поклонники «Ак Барса» твердили еще когда он выступал в качестве сменщика разных вратарей команды — от Андерса Нильсона, до Станислава Галимова и даже ужасного Юсси Рюнняса.

Когда же Эмиль занял «рамку» в качестве основного — в памятном сезоне 2017/2018 годов, то уже на старте сезона допустил грубую ошибку в матче с «Амуром», пропустив шайбу, выброшенную из чужой зоны.

— Микко Коскинен тоже пропустил три таких гола в плей-офф и стал чемпионом, — говорил после матча сам голкипер. — Я не против, если так же будет. Помните, что он потом творил в плей-офф? Он выигрывал матч. Такое бывает. Если бы я проиграл, то расстроился бы. А так ребята поддержали, выиграли. Это самое главное, — сказал Гарипов.

Следует отметить, что именно так все и произошло. Эмиль Гарипов в течение сезона в решающих матчах на вылет, а особенно в финале с московским ЦСКА выдал лучшие свои серии в карьере и помог «Ак Барсу» завоевать Кубок Гагарина. То пятиматчевое противостояние стало пиком карьеры и формы казанского голкипера.

Бадюков: «Динамо» хотело создать конкуренцию вратарей, и пока Гарипов ее проигрывает»

В то, что генменеджер «Авангарда» Алексей Волков все знал заранее, верится слабо. Учитывая ту селекцию, которую проводит «Авангард», просто собирая имена (из последних — Якупов и Ковальчук), то вряд ли менеджмент балашихинской команды такой уж дальновидный.

Эмиль стартовал в нынешнем сезоне за «Авангард» неплохо и имел достойный процент отраженных бросков — около 92,8%. Однако следует держать в уме, что оборона «Авангарда» поставлена довольно неплохо, и вратари, как правило, чувствуют себя там вполне комфортно.

«Ак Барс» образца Билялетдинова — и того более оборонительная команда, способная убивать чужое большинство и играющая в первую очередь за счет дисциплины. Поэтому немалую заслугу в неплохом выступлении Гарипова в Казани можно приписать и системе хоккея «Ак Барса» того сезона. Но даже там, как мы уже отмечали, Эмиль порой пропускал необъяснимые ошибки.

— Я понимаю, зачем «Динамо» подписало Гарипова, сделало абсолютно правильный шаг, — комментирует для «Реального времени» постоянный эксперт и обладатель двух Кубков Гагарина Алексей Бадюков. — Они хотели создать конкуренцию во вратарской линии. Другой вопрос, что сейчас эту конкуренцию Гарипов проигрывает — и Еременко, и Бочарову. Тут важно для «Динамо» выводить на первые роли именно Бочарова. Потому что он перспективный вратарь, ему нужно дать уверенность в себе. Александр-то понятно — он просто икона сейчас московского «Динамо».

В последних двух играх за «ястребов» Гарипов несколько сдал, возможно, расстроившись, что клуб готов подписать еще одного вратаря-легионера. Вратарь стал нервничать, и это сказалось на его игре.

— У Гарипова еще после почти годичной травмы была задача вернуться в большой хоккей, и он сам благодарил руководство «Авангарда» за этот шанс, — продолжает Бадюков. — Но потом наступил какой-то момент, когда «Авангард» стал искать более надежного вратаря, подписали Грубеца, и стало понятно, что Гарипов — третий лишний. Очевидно, тогда он уже понял, что не будет много играть, и этот переход над ним все-таки психологически довлел.

В «Динамо» перед Гариповым нет надежной обороны

В «Динамо» Эмиль несколько поплыл. Ему явно не хватает уверенности, теряет шайбу, а его старая и хорошо знакомая всем казанцам проблема — раннее приседание на щитки, из-за которого открываются верхние углы — вновь дала о себе знать.

У него 16 пропущенных шайб в шести матчах и 88,1% отраженных бросков. Отлично Эмиль выступил в матче с «Йокеритом», когда отыграл на ноль.

В остальных матчах Гарипов, к сожалению, ошибался, привозя как минимум одну необязательную шайбу в ворота «бело-голубых». В игре с «Ак Барсом» он пропустил пять шайб и Крикунову пришлось менять Эмиля. После этого 29-летний вратарь в важных играх больше не выходил. Но даже в матче против аутсайдера — рижского «Динамо» его вновь пришлось менять по ходу поединка.

Объяснить это можно простой закономерностью: в «Динамо» нет той фундаментальной обороны, за которой Гарипову было бы комфортно. В Казани у него были условия, поддержка семьи и надежная оборона. Однако в новых командах приходится надеяться только на себя.

— Уверенность вратаря прежде всего идет от уверенности защитников и вообще всей команды. А самоуверенность в «Динамо» имеется, я думаю, только у Еременко. А у Эмиля такой уверенности в самом себе нет. Но я думаю, что надо дать время, впереди еще полтора месяца «регулярки». Я уверен, что Эмиль — вратарь хорошего уровня. Другой вопрос, что у него два конкурента Бочаров с Еременко — они на данный момент смотрятся лучше.



Уверен, и в дальнейшем у Гарипова обязательно будут хорошие предложения. Все прекрасно знают его способности. Другой вопрос, что у больших клубов появляются свои воспитанники, клубные вратари. То, что у него будут предложения, что он вратарь хорошего уровня — у меня сомнений нет, — подвел итог Бадюков.

Звездная болезнь или упавшие требования? Почему Сагитов не получил шанс в «Рубине»?

Последние два сезона Артур выступал в Футбольной национальной лиге — второй по силе в российском футболе. Сначала за ФК «Нижний Новгород», где нападающий отыграл 13 матчей и забил 3 гола — вполне неплохой результат для 19-летнего тогда еще футболиста.

Фото: rubin-kazan.ru

В первой половине нынешнего сезона Сагитов играл за «Волгарь» из Астрахани, и здесь он за 10 игр так и не смог поразить ворота соперников ни разу, и два дня назад астраханцы сообщили о возвращении футболиста в Казань.

Почему карьера молодого футболиста пошла на спад после его дебюта за основной состав «Рубина» в Премьер-лиге? Некоторые связывают его неровную карьеру с непростым характером и юношеским максимализмом, и некоторые комментарии бывших тренеров это подтверждают.

Нападающего вызвали на зимние сборы в феврале 2018 года в Турцию, и уже там он стал забивать — это произошло в заключительной игре сбора с московским «Динамо», тогда он головой перебросил Антона Шунина.

Мячом на официальном уровне Сагитов отметился в первой же игре после возобновления чемпионата — в ворота «Ахмата» на последних минутах, чем помог вырвать «Рубину» победу. Причем забил он дважды — первое попадание в ворота судьи отменили. Позже этот гол будет признан болельщиками лучшим в сезоне-2018/2019.

Однако дело дальше в гору не пошло. Даже учитывая нехватку в «Рубине» Курбана Бердыева людей в атакующей линии и проблемы Бухарова с результативностью и здоровьем, Сагитов свалившимся на голову игровым временем не воспользовался — голов в том сезоне он больше не забивал.

Как признавался Курбан Бердыев на одной из последних открытых тренировок «Рубина», игрок мог провести этот отрезок лучше.

«Сагитов стал более уверенным, хотя можно было достичь большего», — говорил наставник казанцев перед игрой с «Краснодаром».



О том, что Артур быстро «поймал звезду», стало понятно еще после дебютного гола, когда тренеры запретили ему общаться с прессой. Оставшиеся игры показали, что он действительно сбавил к себе требования.

«Я считаю, что этому футболисту нужно адекватно оценивать свои игровые качества. Адекватно оценивать себя как игрока», — комментировал тренер Артура по молодежной команде Роман Шаронов «Реальному времени» его карьеру в основном составе.



Почему он не пригодился Слуцкому, понять тоже можно. Голова нынешнего наставника «Рубина» занята другими проблемами — а именно сиюминутным результатом. Во втором подряд сезоне его команда идет в районе десятого места, а это не тот результат, которого ждут спонсоры клуба. Сегодня места Сагитову в команде просто нет.

Впрочем известно, что наставник «Рубина» в духе времени даже был на него подписан в Instagram в качестве некой «рабочей закладки». О том, что тренерский штаб помнит игрока, ему говорил и спортивный директор ФК «Рубин» Олег Яровинский. Однако шанса футболисту так и не дали.