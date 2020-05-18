Слуцкий жалуется на несправедливость, «Нефтехимик» и «КАМАЗ» остаются в своих лигах

Последствия решения исполкома РФС для татарстанских клубов

Российский футбол все-таки вернется в июне, и это уже решенный вопрос. Однако недовольных вердиктом исполкома РФС оказалось как минимум не меньше, чем одобривших его, и это было вполне ожидаемо — возобновляется лишь Премьер-лига, а претенденты на повышение в классе из лиг пониже (если они не находились в числе лидеров на момент остановки чемпионатов) лишились возможности побороться за это право. Среди пострадавших оказались и татарстанские клубы — нижнекамский «Нефтехимик» и челнинский «КАМАЗ», остановившиеся в шаге от заветной зоны. В не самом выгодном положении, по словам наставника команды, оказался и казанский «Рубин». О том, какие последствия для республиканских команд повлекло за собой решение РФС, — в материале «Реального времени».

У «Рубина» 13 футболистов в подвешенном состоянии, Слуцкий не хочет продолжения сезона

Решением возобновить отечественный футбольный чемпионат РФС создал обширную почву для дискуссий и недовольства — по-другому и быть не могло, недовольные в этой ситуации оказались бы в любом случае.

Напомним, по итогам заседания исполкома РФС было принято решение о том, что сезон Премьер-лиги будет возобновлен 21 июня, при этом прямой вылет клубов из РПЛ в ФНЛ остается в силе, так что 15-я и 16-я команды должны будут покинуть элитный дивизион. Их места займут два сильнейших клуба Олимп-ФНЛ, и они уже известны — это «Ротор» и «Химки», поскольку сезон во второй по силе лиге завершен досрочно и места в ней распределены в соответствии с мартовской таблицей. Таким образом, переходные матчи между двумя лигами отменены, а расширение Премьер-лиги при этом не планируется.

Как мы уже писали ранее, противников такого плана среди клубов Премьер-лиги хватало, по некоторым данным, их даже большинство. В частности, сразу после его оглашения неодобрительно высказались в «Ахмате».

Но главным рупором противников возобновления чемпионата России оказался главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий, накидавший целый ряд доводов в пользу завершения сезона без доигровки и по прямой связи с футбольным инсайдером Нобелем Арустамяном, и в передаче «Футбольный клуб» Василия Уткина.

«Никто из этих шести команд не может точно вести переговоры, потому что непонятно — команда вылетит или не вылетит», — говорит Слуцкий. Фото rubin-kazan.ru

Следует отметить, что Слуцкий оговорился, что это его личная позиция, которая «не совпадает с позицией руководства «Рубина».

Среди прочего Леонид Викторович напоминает о заканчивающихся арендных договорах с игроками «Рубина» и, таким образом, о лучших условиях, в которых оказываются более богатые клубы, поскольку в их рядах арендованных футболистов намного меньше.

— Больше всего меня, как тренера, беспокоит разница между сезонами. Получается минимальная разница между окончанием этого сезона и началом следующего. В российской Премьер-лиге есть 140 футболистов, у которых заканчиваются контракты, у кого-то 30 мая, у кого-то 30 июня. Понятно, что это девять в среднем на команду, ну, на какие-то команды приходится по 13—14 человек, на какие-то — один-два, как правило, это у лидеров.

<…> У нас 13 человек, у которых заканчиваются или аренды, или контракты. Очень сложно будет вести переговоры, потому что мы в зоне вылета — ну не только мы, шесть команд, которые будут бороться за эти два места. Никто из этих шести команд не может точно вести переговоры, потому что непонятно — команда вылетит или не вылетит, футболисты будут принимать решение, естественно, по факту.

<…> Понятно, что большие клубы всегда имеют преимущество, но сейчас они будут в следующем сезоне иметь дополнительное преимущество. Потому что у них стабильные составы с минимальным количеством арендованных игроков, — прокомментировал ситуацию Слуцкий.

Его команда сейчас действительно в подвешенном состоянии, и Слуцкому, естественно, было бы выгодно закончить сезон на текущем 14-м месте, которое в свете последних решений перестало быть зоной стыковых матчей.

В распоряжение российского правительства «О временном ограничении въезда в РФ» были внесены изменения, допускающие возвращение иностранных спортсменов и членов тренерских штабов. Фото Максима Платонова

Среди прочих аргументов Слуцкий приводит сложности при возвращении легионеров в Россию, учитывая закрытые границы, однако накануне в распоряжение российского правительства «О временном ограничении въезда в РФ» были внесены изменения, допускающие возвращение иностранных спортсменов и членов тренерских штабов.

Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все прибывающие из-за рубежа, спортсмены будут находиться под наблюдением врачей, их обяжут пройти 14-дневный карантин, что действительно затруднит тренировочный процесс. Преимуществом «Рубина» в данном случае может стать тот факт, что костяк команды составляют отечественные футболисты.

«Нефтехимик» в стыковые матчи не прошел, но провел лучший сезон в истории

Новость о том, что российский чемпионат будет возобновлен лишь в Премьер-лиге, стала радостной далеко не для всех и в ФНЛ.

Пострадавшими в первую очередь оказались «Торпедо» и «Чертаново», которые рассчитывали побороться как минимум в «стыках» за право сыграть в главном первенстве страны. При этом «Чертаново» отставало от второго места лишь по дополнительным показателям, а занимающее четвертое место «Торпедо» — всего на очко.

«Черно-белые» не оказались в числе двух первых команд ФНЛ по стечению обстоятельств — 3 очка от снявшегося «Армавира» были практически у них в кармане, вот только очередь получить эти гарантированные баллы до «Торпедо» не дошла.

Более того, большую часть чемпионата команда Сергея Игнашевича и вовсе лидировала в таблице, потому решение отменить стыковые матчи стало большим и очень неприятным сюрпризом для «Торпедо» и его владельца Романа Авдеева. У последнего были серьезные бизнес-планы, связанные именно с выходом в «высший свет» российского футбола и контрактами, которые бы последовали вслед за этим выходом. Авдеев и его «МКБ-капитал» владеет землей, опоясывающей стадион имени Стрельцова на Восточной улице.

— Мы глубоко разочарованы решением бюро исполкома, — прокомментировала ситуацию президент «Торпедо» Елена Еланцева «Чемпионату». — Спортивный принцип для клубов ФНЛ не был соблюден, ведь и «Торпедо», и еще ряд команд могли претендовать на выход в РПЛ. Но, увы, нам не предоставили возможности побороться.

Получается, что наша работа на протяжении сезона не привела к выполнению поставленной задачи, и поэтому удовлетворительным его назвать нельзя. Конечно, в последних результатах команды мы виноваты сами, но все равно считаю, что нынешнее решение несправедливо, — сказала Еланцева.

В числе «ряда команд», пострадавших от решения не проводить «стыки», оказался и нижнекамский «Нефтехимик», остановившийся в 5 очках от четвертого места. Конечно, неизвестно, какие перспективы ожидали «Нефтехимик» в оставшейся части сезона, учитывая потерю лидера команды и лучшего бомбардира Дениса Макарова, и тем не менее.

Президент клуба Тимур Шигабутдинов воздержался от оценок решения бюро исполкома РФС, поблагодарив при этом свою команду за самый успешный сезон в ее истории: «Поздравляю команду, персонал, игроков и болельщиков с завершением сезона. Знаю, что вам, футболистам, не дали полностью показать, на что вы способны, уверен, результат был бы намного лучше! Но решение принято, будем готовиться к новому сезону. Задачу никто не отменяет: будем бороться только за первые места! Отдельное спасибо главному тренеру Юрию Уткульбаеву. Отличный результат!»

«КАМАЗ» от планов на выход в ФНЛ не отказывается

Челнинский «КАМАЗ» тоже оказался в ситуации, когда одним решением были перечеркнуты все планы клуба. Перед автозаводцами стояла задача выхода в ФНЛ, и практически всю первую часть сезона челнинцы шли в первой двойке, что дает право на повышение в классе. Однако в октябре команда Михаила Белова уступила «Челябинску» и «Акрону», один раз сыграла вничью, а в ноябре проиграла «Уралу-2». После этого «КАМАЗ» опустился на четвертое место. В зимнюю паузу челнинцы сделали несколько приобретений и сумели удержать лидера Давида Караева, рассчитывая поправить положение в весенней стадии сезона.

— Безусловно, досада есть. Была собрана хорошая команда, инвестированы средства в состав, и тренер неплохой, но вот череда неудач под конец первой части сезона опустила нас на четвертое место, — прокомментировал ситуацию «Реальному времени» заместитель генерального директора ФК «КАМАЗ» Тимур Феоктистов. — В перерыве мы провели достаточно серьезную селекционную работу — состав укрепился, и мы были готовы решать серьезные задачи. Конечно, нас расстраивает то, что мы не доиграли и сезон был зафиксирован, исходя из той турнирной таблицы, которая сложилась до перерыва.

Справедливо ли такое решение? Это форс-мажорная ситуация. В этом, безусловно, нет спортивного принципа, но мы с пониманием относимся к ситуации и понимаем и принимаем эти решения лиг и непосредственно РФС, — отметил Феоктистов.

Однако в свете последних событий у «КАМАЗа» еще остаются шансы на повышение в классе. С чемпионата ФНЛ снялись уже несколько клубов, последним из которых стал курский «Авангард». Ранее о выходе из ФНЛ объявили «Армавир» и «Луч». Так что в лиге вполне могут выделить дополнительные квоты, дабы заменить выбывших.

— Есть разная информация, каким образом будет возобновляться сезон, будут ли еще квоты в ФНЛ и пройдем ли мы лицензирование, если они будут, — продолжает Феоктистов. — Но, безусловно, заявку на лицензирование мы, как клуб с подобающей инфраструктурой, подадим, если будет возможность.

Футбольный клуб «КАМАЗ» от своих планов по выходу в ФНЛ не отказывается. Каким образом это произойдет — по спортивному принципу в следующем сезоне или через дополнительные квоты, которые выдаст ФНЛ, мы на данный момент не знаем. Пока мы в ожидании, и у нас есть две стратегии. Основная из них — это то, что мы решаем задачу по выходу в ФНЛ в следующем сезоне.

Футбольный клуб «КАМАЗ» от своих планов по выходу в ФНЛ не отказывается. Фото fckamaz.ru

Безусловно, есть моменты, связанные с бюджетированием клуба, но нам бы хотелось сохранить состав, потому что он способен решить задачу по выходу в ФНЛ (и Кубок России это показал), соответствующая работа проводится.

Хотя мы не играли, не было спортивной составляющей, работу мы не останавливали. На подходе у нас еще несколько партнеров, вскоре объявим о партнерстве с парой крупных брендов, — резюмировал замгендиректора ФК «КАМАЗ».