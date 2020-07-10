«Рубину» больше не грозит вылет, Макаров — новый теневой лидер, Игнатьев плох

Итоги матча «Рубин» — «Краснодар»

Сверхважным был матч в Казани для «Краснодара», который борется за вторую путевку в Лигу чемпионов. Однако «Рубин», от которого больших подвигов не ждут, возможно, сыграл ключевую роль в итоговом распределении российского представительства в еврокубках. Своей победой казанцы не только практически обезопасили себя от вылета, но и, возможно, помогли «Локомотиву» взять серебро. «Реальное время» приводит четыре главных итога победной игры. О психологическом блоке Игнатьева, теневом лидере Макарове и подготовке Слуцкого к игре в удушающую жару — в нашем материале

«Рубин» был лучше подготовлен к игре в жару, чем южане

В отличие от казанской команды, для «быков» играть в жару 30+ не привыкать. Взять хотя бы последний домашний матч против «Зенита» 5 июля. Была даже вероятность, что судьбоносный для Петербурга поединок мог не состояться — жара днем доходила до +39°C. К вечеру, когда должен был стартовать поединок, зной немного ослабел — до +33°C.

Во казанском матче к стартовому свистку было +30. Казалось бы, краснодарцы давно адаптировались к такой температуре и должны были лучше справиться с духотой, установившейся на «Ак Барс Арене». Но именно казанцы провели игру ровнее, не проседая ни на одном отрезке матча. «Рубин» ровно держал баланс в игре, никто не выпадал, разрыва между линиями из-за выдохшихся игроков почти не было.

— Я играл и когда было еще жарче, при 35-градусной жаре, — сказал после матча капитан «Рубина» Филип Уремович. — Конечно, было тяжело, и во втором тайме, минуте к 75-й, мы чуть-чуть устали, но в концовке сумели отжать эту победу. Это самое главное.

«Я играл и когда было еще жарче, при 35-градусной жаре», — сказал после матча капитан «Рубина» Филип Уремович

Наставник команды Леонид Слуцкий после игры пояснял:

— Если в прежней игре нам приходилось много играть в позиционных атаках, то сегодня понятно, что мы выбрали контратакующий вариант. Мы знали о том, что у «Краснодара» очень насыщенная центральная зона, пытались сделать очень плотный блок в середине и действовать на контратаках. Но важно отметить, что у нас были не только контр-, но и позиционные атаки тоже. Потому что если бы мы только оборонялись и только убегали бы в контратаки, то по такой погоде, конечно, сложно было бы выдержать всю игру.

Как показал матч, «Рубин» по ряду показателей превосходил гостей. Несмотря на тактику, построенную на контратаках, казанцы больше били по воротам и больше по ним попадали.

Более того, судьи явно «проворонили» фол на Уремовиче, не дав пенальти еще в первом тайме, а потом отменили гол Маркова в эпизоде с довольно спорным офсайдом.

— Я очень доволен, потому что выиграли абсолютно по делу, и еще достаточное количество моментов не реализовали, — продолжает Слуцкий. — Понятно, что у «Краснодара» тоже были шансы, но мне кажется, сегодня их было меньше, чем в любой другой игре этой команды. Я еще не видел цифр, но мне кажется, в двигательном плане мы выглядели даже получше, и в концовке убегали еще в контратаки и силы остались обороняться. Я не вижу функциональных проблем у нас.

Леонид Слуцкий: «Я очень доволен, потому что выиграли абсолютно по делу, и еще достаточное количество моментов не реализовали»

Макаров — готовый игрок для РПЛ. ЦСКА должен кусать локти

Денис Макаров, забивающий уже во втором матче подряд, однозначно доказал, что и на уровне Премьер-лиги он — вполне конкурентоспособный форвард, способный завершать моменты в одиночку. Остается только гадать, кусают ли сейчас локти в руководстве ЦСКА, куда его так и не сумели заманить зимой. Но кажется, такой игрок сегодня точно помог бы в борьбе за медали.

Гол в прошлом матче абсолютному аутсайдеру «Оренбургу», приехавшему в день матча без целого ряда игроков, можно было списать на слабость соперника и на реваншистские настроения полузащитника против бывшего клуба, так и не давшего ему поиграть в Премьер-лиге. Но в матче против топ-клуба из Краснодара он подтвердил, что давно перерос ФНЛ, и окончательно закрыл рты тем, кто относился к этому зимнему приобретению «Рубина» со скепсисом.

Денис забил красивый мяч — получил из глубины, четко принял и наказал экс-рубиновца Егора Сорокина, сделав того «соучастником» своего гола.

— У нас достаточно высокая конкуренция на фланговых зонах — четыре человека претендуют на две позиции. Понятно, что Макаров забивает в двух играх подряд «трехочковые» голы. Но он может еще лучше может играть — пока что у него есть микроповреждение, и он не играет в полную силу, к сожалению, — оценил игру своего полузащитника Слуцкий.

Денис Макаров, забивающий уже во втором матче подряд, однозначно доказал, что и на уровне Премьер-лиги он — вполне конкурентоспособный форвард, способный завершать моменты в одиночку

Самая дорогостоящая ошибка сезона — Игнатьев

«Иван Игнатьев — самая дорогостоящая ошибка нынешнего сезона» — такая мысль все сильнее укореняется в умах болельщиков с каждой новой игрой. Напомним, в зимнее межсезонье воспитанник «Краснодара», форвард, оскандалившийся на малой родине, перешел в «Рубин» за 7 миллионов евро. Из краснодарского клуба игрок уходил, рассорившись с владельцем клуба Сергеем Галицким, принявшись диктовать свои условия. В итоге функционер отпустил талантливого, но токсичного и зазвездившегося Игнатьева за приятную для себя сумму.

Естественно, Леонид Слуцкий делал ставку на повышенную мотивацию молодого центрфорварда на свою бывшую команду — и поначалу тот действительно был заряжен.

Игнатьев вышел в стартовом составе в атаке, и на старте игры выглядел самым заряженным и активным в составе «Рубина», затмевая даже Хвичу Кварацхелию. Уже на второй минуте матча он красиво принял на грудь, сместился в центр и пробил по воротам из-за пределов штрафной. В похожем эпизоде Иван на скорости убегал в контратаку на 16-й минуте — он смещал мяч к центру поля, но на опасный удар сил ему вновь не хватило — вратарь «Краснодара» Сафонов легко забирал мяч в руки. Эпизод-близнец произошел и на 26 минуте. Складывалось впечатление, что это некая домашняя заготовка от Леонида Слуцкого, вот только исполнение хромало.

А на 30-й минуте у Игнатьева был самый верный момент открыть счет своим голам за казанский клуб. Шанс для этого ему создал все тот же Денис Макаров, который решился на дальний удар, Сафонов отбил мяч перед собой, а Иван мог добивать в упор — мимо вратаря и ворот.

«Иван Игнатьев — самая дорогостоящая ошибка нынешнего сезона» — такая мысль все сильнее укореняется в умах болельщиков с каждой новой игрой

Вскоре грузинская звезда «Рубина» перехватил-таки привычную роль заводилы атак, и Игнатьев ушел в тень. Во втором тайме он и вовсе растворился и был благополучно заменен.

— Сегодня его много снабжали мячом, и у него было моментов больше, чем во всех остальных матчах, вместе взятых, — продолжает рассуждать Слуцкий. — К сожалению, качество удара в завершающей стадии не получается. Причем на тренировках у него все выходит. Я думаю, что здесь комплексный момент — и психологический, и технический и эмоциональный. Это такой симбиоз. Я видел такое и у больших нападающих, когда они долго не забивали, но даже у них начиналась паника. Понятно, что у молодого футболиста в таком длинном цикле без голов психологическая уверенность не на самом высоком уровне.

«Рубин» не лишил «Краснодар» шансов на прямое попадание в ЛЧ, но сделал их призрачными

Не последнюю роль в исходе матча сыграли, разумеется, и многочисленные потери «быков». Повреждения разной степени сложности имеют Камболов, Ари, Стоцкий, Спайич и Классон. А из-за перебора желтых карточек не смогли помочь своей команде Петров и Берг. Так что, по сути, южане остались без чистых нападающих.

Естественно, это повысило шансы «Рубина» на благоприятный исход, но сильно понизило их для «Краснодара» в борьбе за второе место, дающее право напрямую попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Теперь «быки» отстают от «Локомотива» на пять очков. А учитывая, что до конца чемпионата осталось четыре игры (на одну больше, чем у конкурентов), отыграть такое отставание будет очень сложно — «железнодорожники» тоже проигрывать не собираются.

Впереди у команды Мурада Мусаева игры с «Уралом», «Крыльями», «Динамо» и «Ахматом» — список не самый опасный, но учитывая, что «Краснодар» сильно затормозил в решающей стадии чемпионата — набрал всего одно очко в последних трех играх — проблем у него будет достаточно.

Решая свои «приземленные» задачи, «Рубин», похоже, сыграл ключевую роль в вопросе распределения российского представительства в Лиге чемпионов. Сами же казанцы практически обезопасили себя от вылета и могут спокойно замахнуться на шестую строчку в таблице.