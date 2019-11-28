Lexit? Карьера Леонида Слуцкого в Европе близка к досрочному завершению

После сверхудачного старта «Витесс» потерпел четыре поражения подряд в чемпионате Голландии. В случае неудачи в матче с «Херенвеном» Леонид Слуцкий будет отправлен в отставку и может перебраться на родину. «Реальное время» рассказывает, что происходит вокруг российского тренера.

23 октября — день, который испортил все

В середине октября интерес к голландскому чемпионату у российских болельщиков достиг пика. После разгромной победы над «Венло» (4:0) «Витесс» Леонида Слуцкого вышел на чистое 2-е место, уступая «Аяксу» лишь 3 очка. Тогда показалось, что арнемцы вполне могут побороться и за место в Лиге чемпионов. В команде была раскованная атмосфера, сам Леонид Викторович завел «Инстаграм», где развлекал российскую и европейскую публику.

Но вот наступил день 23 октября, который разделил жизнь «Витесса» в этом сезоне на «до» и «после». Во время обычного игрового эпизода на тренировке хавбек Ришедли Базур сцепился с нападающим Джеем-Роем Гротом. Когда Слуцкий сделал первому замечание, тот попросту послал российского тренера на три веселых буквы. Конфликт кое-как удалось замять, однако атмосфера в раздевалке была испорчена. Именно благодаря отличным взаимоотношениям и эмоциональному фону «Витесс» Слуцкого вытаскивал ряд матчей. Лишившись этого козыря, арнемцы проиграли четыре игры подряд и сползли на 5-е место в таблице. В случае поражения от «Херенвена» Слуцкий, вероятнее всего, будет отправлен в отставку.

Ситуацию вокруг россиянина прояснил Лекс Ламмерс — журналист, приближенный к команде. «Ток в «Витессе» разряжен. Никто здесь больше не верит в Слуцкого, включая игроков. Многие хотят его увольнения, но окончательное решение будет принимать владелец Валерий Ойф (российский предприниматель, экс-вице-президент «Сибнефти», — прим. ред.), который сейчас находится в Ницце. У Ойфа в «Витессе» — авторитарное управление, все ключевые решения он принимает единолично. Валерий регулярно ходит на игры «Витесса», но в последнее время творится что-то неладное. Четыре поражения подряд, невнятный стиль игры, полное разочарование болельщиков и раскаленная атмосфера в раздевалке — вот что такое «Витесс» сегодня. И оправданий Слуцкому нет, это его команда», — рассказал Ламмерс.

У экс-игрока «Вольфсбурга» сразу не сложились отношения с Леонидом. Фото facebook.com/VitesseArnhem

Базур жаждет отставки Слуцкого, Линссен вступился за россиянина

Одним из первых ждущих увольнения Слуцкого является упомянутый нами Ришедли Базур. У экс-игрока «Вольфсбурга» сразу не сложились отношения с Леонидом. Еще в благополучном августе хавбек и тренер сцепились между собой в тренажерном зале — Базуру там что-то не понравилось, и он, по своей привычке, обматерил Слуцкого. За это Леонид оставил Ришедли в запасе в матче с «АЗ» (2:1), после чего между ними наступило относительное перемирие.

Одна из главных проблем Слуцкого в том, что его «Витесс» не показывает стабильно качественной игры. Еще в прошлом сезоне многие отмечали: почти все победы арнемцы вырывают «на зубах» при не самом качественном футболе. На посредственный футбол в свое время жаловались и болельщики «Халл Сити», который Слуцкий возглавлял в сезоне 2017/18.

«В «Халл Сити» он столкнулся с проблемой: почти все лидеры ушли из команды. Но это не отменяет того факта, что Слуцкий допускал и продолжает допускать множество тактических ошибок. Он пришел в «Халл Сити» с большим энтузиазмом, покорил сердца фанатов, был гением в глазах СМИ. «Когда мы вернемся в АПЛ, я прочитаю рэп и станцую», — как-то сказал он. Спустя полгода Слуцкий стал ходячим трупом. Еще тогда он показал, что не способен справляться с трудностями», — мимо трудностей Леонида не прошел и журналист Daily Mail Филип Бакингем.

Хейтеров у Слуцкого за последний месяц сильно прибавилось: фанаты даже запустили хэштег #СлуцкийАут, который стремительно набирает популярность. Однако совсем без союзников Леонид Викторович не остался. Часть футболистов «Витесса» поддерживает тренера, и главный из них — форвард Брайан Линссен. По его словам, он поработал со многими тренерами, но именно за Слуцкого Линссен готов «умирать» на поле. На стороне Слуцкого пока находится и Ойф, отказавшийся увольнять россиянина после четвертого поражения подряд. Однако, как мы уже отмечали, есть информация, что пятое поражение станет для Слуцкого роковым.

Леонид Викторович не пойдет в команду с довольно скромным составом. Фото rubin-kazan.ru

Почему Слуцкий в «Рубине» — маловероятный вариант

По информации российских СМИ, Леонид Викторович готов закончить свои европейские приключения и вернуться в привычный мир российского футбола. В его услугах якобы заинтересованы «Динамо» и «Рубин». Вариант с «бело-голубыми» крайне маловероятен. У нынешнего тренера москвичей Кирилла Новикова большой кредит доверия со стороны руководства ВТБ, его отстранение станет возможным только в случае громких фиаско в двух оставшихся матчах с «Локомотивом» и «Зенитом».

Руководство «Рубина», безусловно, недовольно выступлениями команды в первой части чемпионата. Казанцы делят 14—15-е места и уже в следующем туре теоретически могут оказаться на последнем. Это может стоить должности фактическому тренеру Роману Шаронову — эксперимент с приглашением начинающего наставника будет признан неудачным. Зимой казанские боссы не имеют права на ошибку: их команде реально грозит вылет в ФНЛ. В сложившейся ситуации Леонид Слуцкий мог бы стать неплохим вариантом. Другой вопрос — рискнет ли сам Леонид Викторович бороться за выживание? Ведь еще месяц назад его команда сражалась за первое место с «Аяксом» в голландском чемпионате, уровень которого сопоставим с российским.

Очевидно, что под Слуцкого «Рубину» необходимо будет делать соответствующие приобретения — Леонид Викторович не пойдет в команду с довольно скромным составом. Репутация Слуцкого сильно пострадала после провалов в сборной России, «Халл Сити» и теперь «Витессе». Возможный вылет с «Рубином» может ее окончательно добить. Вариант с Казанью — еще менее реальный, чем с «Динамо».

Удержаться Слуцкому в «Витессе» будет неимоверно сложно. Фото facebook.com/VitesseArnhem

Дик Адвокат — черная метка Слуцкого

Удержаться Слуцкому в «Витессе» будет неимоверно сложно. Уже завтра его команде предстоит сыграть на выезде с «Херенвеном» — командой, которая в последних восьми матчах потерпела только одно поражение. А еще через неделю арнемцам у себя дома принимать «Фейеноорд», который резко преобразился с приходом Дика Адвоката. В прошлом сезоне «Утрехт» Адвоката не пустил Слуцкого в Лигу Европы, в этом Дик может и вовсе «уволить» россиянина.

Шансов у Леонида Викторовича не так много. Но именно в такие моменты часто проявляет себя такой феномен, как «русское чудо». В яму тренер «Витесса» себя уже загнал. Осталось героически оттуда выбраться.