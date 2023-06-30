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Спортивным директором «Рубина» назначен Константин Дзюба

12:40, 30.06.2023
Спортивным директором «Рубина» назначен Константин Дзюба
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Спортивным директором казанского «Рубина» назначен Константин Дзюба. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Константин Дзюба в 2005-2006 годах выступал за казанский «Рубин-2». Карьеру футболиста он завершил в 2008 году.

С 2015 по 2018 год Константин Дзюба занимал пост исполнительного директора ФК «Ростов». Затем по 2023 год он работал на аналогичной должности в «Рубине».

Константин Дзюба на посту спортивного директора «Рубина» сменил Эдуарда Сафонова, который работал на этой должности с января 2023 года. Он покинул казанский клуб «по состоянию здоровья».

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Татьяна Демина
СпортФутбол Татарстан ФК РУБИН

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