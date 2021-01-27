Вернувшийся Хвича и забивающий Игнатьев: каким вышел «Рубин» из отпуска

Второй зимний сбор в Турции стартует уже завтра — приводим все расклады

Завтра казанский «Рубин» отправится в турецкий Белек на второй зимний сбор, где проведет три контрольных матча. Первый вояж на берег турецкий оставил некоторые поводы для оптимизма — две победы над неслабыми соперниками. «Реальное время» подводит итоги первого сбора, рассказывает, как себя зарекомендовали новички, в какой футбол играет «Рубин» и заиграли ли наконец Хвича (после восстановления) и Иван Игнатьев. Об этом и других итогах сборов и раскладах перед новым — в нашем материале.

Зимние усиления: молодой японский талант и ирландский физиотерапевт-регбист

Казанская команда вышла из отпуска 12 января и сразу же отправилась в Белек, где и началась подготовка к возобновлению сезона. Помимо основной обоймы игроков и нескольких футболистов молодежного состава, которых главный тренер взял потренироваться с командой, на сборах к «Рубину» присоединились два новичка. Один — полузащитник сборной Японии U23 Мицуки Сайто, арендованный на полтора сезона у клуба «Сенан Беллмаре». В клубе явно рассчитывают на Мицуки, ведь он является девятым по счету легионером в составе. По слухам японец займет место украинца Олега Данченко, которому уже подыскивают новое место работы.

Сайто — первый в истории «Рубина» японец, и, кажется, казанцы всерьез взялись за азиатский рынок, ведь в этом сезоне команду пополнил кореец Хван Ин Бом. И судя по тому, как здорово себя проявляет Хван, от Сайто ждут такой же отдачи. Он молод, талантлив, и еще один плюс для «Рубина» в том, что японец в клубе в аренде с правом выкупа, а значит можно будет благополучно отпустить Мицуки домой, если у него не получится сходу адаптироваться в европейском футболе.

В клубе явно рассчитывают на Мицуки, ведь он является девятым по счету легионером в составе

Сайто — единственный новобранец среди футболистов. Второй трансфер осуществлен в тренерский штаб команды. «Рубин» пополнил ирландский физиотерапевт Гэвин Дэмпси, с которым Леонид Слуцкий познакомился во времена работы в английском «Халл Сити». Примечательно, что «Халл» является единственным футбольным местом работы в карьере Дэмпси. Большую часть своей деятельности ирландец посвятил другой английской игре — регби. Работал в английском клубе «Лондон Уоспс» и сборной Шотландии U-18. Плоды работы Дэмпси мы сможем увидеть в весенней части чемпионата, а пока казанцы завершили первый сбор, сыграв две товарищеские встречи.

Контрольные встречи с «Партизаном» и «Сочи»: комбинационный футбол и оживающий Макаров

В рамках первого сбора «Рубин» сыграл два товарищеских матча. 21 января подопечные Слуцкого обыграли белградский Партизан со счетом 5:2. Отличились Макаров, Евтич, Кварацхелия, молодой полузащитник Косарев и Игнатьев, реализовавший пенальти. Казанцы хорошо двигали мяч, было видно, что на поле находится основная обойма команды. Прослеживались игровые связи, чего только стоит первый гол в матче, автором которого стал Денис Макаров. Две шикарные стеночки и удар с левой ноги в дальний угол. Макаров показал, что неплохо владеет еще и нерабочей ногой, а про его пушечные удары с правой известно уже всем вратарям РПЛ.

Макаров показал, что неплохо владеет еще и нерабочей ногой

Вообще у «Рубина» получались качественные комбинации, особенно в первом тайме, пока Леонид Слуцкий не поменял практически весь состав команды. Но даже там нашлось место позитивным моментам, а именно — гол молодого Кирилла Косырева. Кирилл шикарно разобрался один в один и отправил мяч в дальнюю девятку ворот «Партизана». Но главным итогом первого матча зимних сборов можно считать то, что «Рубин» не пропустил с игры. Сербы забили два своих гола с пенальти. Причем первый одиннадцатиметровый реализовал израильский полузащитник Бибрас Натхо, некогда выступавший в составе «бронзового» состава казанского клуба.

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий остался доволен игрой команды, отметив вариативность выходов из обороны в атаку как длинными передачами, так и через короткий пас.

Прежний Кварацхелия вернулся, а Игнатьев забивает с игры

Во второй победной игре с «Сочи» (3:2) казанцы тоже начинали составом, максимально приближенным к основе в играх РПЛ. Лишь во вторых таймах обоих матчей тренерский штаб проводил ротацию, выпуская на поле всех резервистов. Главный тренер объяснял свое решение желанием посмотреть на игровую модель и физическое состояние своих лидеров. Хоть результат в таких матчах и не является первостепенным, можно предположить, что наставник доволен увиденным.

Матч с «Сочи» проходил в более упорной борьбе, как отметил Леонид Слуцкий, редко можно получить такого соперника в товарищеских матчах, а с учетом того, что команды РПЛ знакомы друг с другом, то из этого и сложился такой накал страстей.

Стоит отметить Хвичу Кварацхелию, который забил три мяча в двух играх на первом сборе. Грузинский полузащитник пропустил некоторое время из-за повреждения и перенесенной болезни и вернулся только в последних турах перед зимним перерывом — там мы увидели лишь очень слабую игру того Хвичи, к которому привыкли болельщики.

Стоит отметить Хвичу Кварацхелию, который забил три мяча в двух играх на первом сборе

По играм первого сбора видно, что он восстановился и готов феерить в прежнем режиме. Помимо Хвичи в игре с сочинцами отличился Иван Игнатьев. Молодой нападающий также забил в обеих товарищеских матчах, и этот факт должен придавать оптимизма тренерскому штабу, ведь в нынешнем сезоне дела у Игнатьева в чемпионате идут не слишком здорово — всего два забитых мяча в сезоне-2020/2021.

Однако, несмотря на успехи вышеназванных игроков, звание MVP первых тренировочных сборов получил Карл Старфельт. Вторым, по мнению тренерского штаба, стал Джордже Деспотович, а третье место разделили Хвича и Илья Самошников.

По окончании первого сбора главный тренер заявил, что получились они плодотворными и без потерь. Что уже можно считать успехом.

«Сбор всегда можно оценивать по двум составляющим. Первое — не вмешалась ли погода, не срывались ли из-за нее занятия, и здесь у нас на первом сборе все было хорошо. Второе — количество травмированных игроков и игроков, которые выбывали на какое-то количество дней. Большого количества травм нам удалось избежать», — сказал Леонид Слуцкий.

Сбор №2. «Динамо», «Химки» и лидер ФНЛ.

Второй сбор «Рубина» начнется 28 января. Помимо основной тренировочной работы запланированы еще 3 товарищеских матча. В соперниках у казанцев будут два представителя РПЛ, а именно «Химки» и «Динамо», а также лидер нынешнего розыгрыша ФНЛ — ФК «Нижний Новгород». Встречи пройдут 2, 5 и 9 февраля. Информация по игрокам, которые отправятся в Белек, пока не появилась, кроме разве что вышеупомянутого защитника Олега Данченко, который почти со стопроцентной вероятностью покинет клуб и может продолжить карьеру в греческом АЕКе.

Напомним, что сезон для «Рубина» возобновится 28 февраля в Москве встречей против Спартака. В нынешнем розыгрыше РПЛ коллектив из Казани после 19 сыгранных туров расположился на 9-м месте, имея в активе 19 очков.