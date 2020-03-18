Фотомарафон «100-летие ТАССР»: футбольная команда «Искра», начало 1960-х годов
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Легендарный футбольный клуб «Рубин» был основан в 1958 году на базе команды Казанского авиационного завода. Тогда он еще назывался «Искра» и был первой профессиональной футбольной командой республики.
В чемпионате РСФСР «Искра» участвовала с 1948 года. В ней играли не профессиональные спортсмены, а заводчане: в те годы спорт действительно был массовым явлением, и на предприятиях его очень поддерживали. До 1957 года команда завода трижды занимала 3-е место и шесть раз — 2-е в Поволжской зоне первенства РСФСР.
Но в 1958-м все изменилось: класс «Б» чемпионата СССР расширили, и в этот новый турнир пригласили и казанскую команду. Ею стала «Искра», представлявшая Ленинский район Казани, команда авиационного завода. Завод содержал команду и обеспечивал ее развитие вплоть до распада СССР. Первую игру в чемпионате СССР провели 20 апреля 1958 года: тогда играли против команды «Спартак» из Херсона, и казанцы проиграли со счетом 2:4.
За первый сезон сменились четыре тренера, но в конце 1958 года клуб возглавил признанный мастер Николай Сентябрев. Он был тренером следующие 13 лет, и именно он сделал так, что казанский футбол стал заметным явлением даже в масштабах страны.
Именно Сентябрев вывел команду в класс «А», при нем «Рубин» занял 8-е место в первой группе этого класса. Он готовил мастеров футбола, подсматривать его систему тренировок приезжали специалисты со всей страны. Сентябрев внедрял необычные решения: например, приглашал в команду работать тренеров-гимнастов, чтобы под их руководством футболисты развивали координацию и гибкость.
В 1965 году команду переименовали в «Рубин» — вслед за спортивным клубом завода имени Горбунова. Инициатором переименования стал директор авиационного завода Николай Максимов — он очень любил футбол (и во многом способствовал взлету этого вида спорта в Казани) и предложил емкое и красивое имя для команды.
В «Рубине» расцвел талант Виктора Колотова. Впоследствии он стал звездой советского футбола и остался единственным игроком из ТАССР, который играл в сборной страны. Кстати, Колотов был первым футболистом, который дебютировал в сборной СССР, будучи игроком второй лиги. Правда, во второй лиге он не задержался: дебютировав в «Рубине» осенью 1968 года (и с ходу забив гол страшному московскому «Спартаку»), уже в 1970-м Колотов перешел в киевское «Динамо».
Николай Сентябрев покинул команду в сентябре 1971-го — по состоянию здоровья. В том же сезоне «Рубин» вылетел из лиги «А». До 1977 команда играла в свежеобразованной Первой союзной лиге, потом были и другие переходы в разные дивизионы.
Новое время дало «Рубину» новые возможности и новые взлеты, но корни его сегодняшней славы кроются там, в далеком 1958 году, на скромном заводском стадионе и в огромном энтузиазме людей, которые поднимали футбол в ТАССР.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит отдел по связям с общественностью и Музей КАЗ им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев».
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии
Таких "Искр коммунизма" было превеликое множество от Бреста до Владивостока, от Магадана до Еревана.
Может переименовать нынешний "Рубин"?
А что - "Искра капитализма" звучит и красиво и правдиво.
Профессионального спорта в стране, построившей социализм (правда хороших еды, одежды и жилья ещё на всех не хватало) и строившей коммунизм (к 1980-му году должны были построить по заявлению 1-го секретаря ЦК КПСС Н.С.Хрущова) не было.
Наверняка кумиры казанской молодёжи числились на заводе слесарями, фрезеровщиками и токарями - более того ходили на работу и только при подготовке к соревнованиям освобождались от посещения завода.
И это нормально.
А как по иному в условиях марксизма-ленинизма?
Игроков "Рубина" можно было встретить и на заводе, и на пляже, и на улице Баумана - их все знали в лицо и уважали - они были "своими", родными и отстаивали спортивную честь Города, Республики, думаю, за 150 рублей в месяц - зарплата хорошего фрезеровщика.
На футбольные матчи ходили "от мала до велика" - и дети и старики.
Это ныне игроки "Рубина" получают по 5 миллионов.
Евро в год.
Сколько в в месяц.
В рублях.
Страшно и посчитать.
Но легионеры со всего Земного Шара также честно бьются за спортивную честь Города и Республики.
Удачи.