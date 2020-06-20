Квара снова лучший: благодаря техничному грузину «Рубин» обыграл «Урал»

Вторая подряд гостевая победа команды Слуцкого

Российский футбол вернулся спустя три месяца паузы и уже в первых двух матчах, прошедших в пятницу, было забито 17 голов. Победы «Сочи» (10:1 над ростовскими подростками) и «Ахмата» (4:2 в Самаре) до предела обострили ситуацию в нижней части турнирной таблицы, в которой, напомним, до сегодняшнего матча находился и казанский «Рубин». По обновленному регламенту стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ не будет — теперь достаточно не занять последнее место, чтобы гарантированно не вылететь. Вторая подряд гостевая победа казанцев позволяет команде Леонида Слуцкого на финишной части сезона чувствовать себя вполне уверенно, хотя расслабляться еще рано. О том, как Хвича Кварацхелия стал главным героем матча в Екатеринбурге, а «Рубин» рванул вверх в турнирной таблице, — в материале «Реального времени».

Амбиции Слуцкого и многостаночник Уремович

Чемпионат прервался в середине марта, когда «Рубин» наконец-то одержал первую победу с Леонидом Слуцким — в Туле в гостях был обыгран «Арсенал» (1:0). Казалось, что вынужденная трехмесячная пауза совсем не на руку казанской команде. В коронавирусный перерыв стало известно, что отменяются стыки между РПЛ и ФНЛ. Также теоретически из РПЛ может не вылететь ни один из клубов, так как команды рангом ниже имеют некоторые проблемы с лицензированием. Те же «Химки» уже объявили, что на следующий год останутся в ФНЛ, а в волгоградском «Роторе» пока до конца так и не решили вопросы с бюджетом.

Однако вряд ли Слуцкого волнуют все эти вопросы — ниже итогового 11-го места «Рубин» в РПЛ еще не опускался, и амбициозный тренер со своей командой в любом случае будет бороться за более высокую позицию, пусть в зоне риска сейчас и остается только последняя строчка турнирной таблицы. «Рубин» после карантина тренировался месяц и за это время даже успел сыграть несколько контрольных встреч, результаты которых не сильно афишировались. Понять, в каком состоянии сейчас та или иная команда, трудно. Ответ на этот вопрос могли дать только официальные встречи.

Накануне игры с «Уралом» в официальном «Твиттере» казанского клуба сообщалось, что из-за травмы не сможет сыграть Олег Данченко. Таким образом, номинальный центральный защитник Филип Уремович был вынужден сместиться на фланг обороны. Также в защите пришлось играть Александру Зуеву — номинальному полузащитнику. Перед игрой именно о нем появились слухи, как о потенциально сдавшем положительный тест на COVID-19, однако в казанском клубе оперативно все опровергли. Прямо перед вылетом в Екатеринбург команда сдала тесты, и все они показали отрицательный результат. Ранее, напомним, коронавирус в «Рубине» был найден у Константина Плиева и Николая Пояркова. Об отрицательных результатах тестов у своей команды также сообщила пресс-служба «Урала». 22 мая стало известно, что вирус обнаружен у нападающего уральцев Павла Погребняка. К этой встрече он еще не успел набрать форму, поэтому не был включен в заявку своей команды.

Прямо перед вылетом в Екатеринбург команда сдала тесты, и все они показали отрицательный результат

Стартовый состав казанцев выглядел следующим образом: Дюпин, Уремович, Старфельт, Сантос, Зуев, Бакаев, Абильдгор, Могилевец, Подберезкин, Кварацхелия, Игнатьев. Нападающий Денис Макаров пропускал встречу из-за дисквалификации, что чуть уменьшало маневр с заменами для усиления атаки у Леонида Слуцкого. Перед игрой главный тренер казанцев сделал акцент именно на том, что введение пяти замен дает пространство для тренерских маневров. Однако, забегая вперед, скажем, что Слуцкий использовал только стандартные три.

Шикарные «ножницы» Кварацхелии

Уральцы играли на своем поле впервые за семь месяцев — так сложился для них календарь этого сезона РПЛ. Однако вездесущие букмекеры все равно называли фаворитом матча «Рубин». Главный тренер казанцев между тем впервые, будучи тренером «рубиновых», появился у кромки поля в пиджаке.

Хозяева сразу завладели инициативой и на второй минуте после подачи углового забили гол, однако он был отменен из-за офсайда у Бикфалви. Помочь им мог VAR, однако и он уверенно показал, что мяч, забитый Егорычевым, не должен быть засчитан. Через пару минут своим острым моментом после розыгрыша углового отметился и «Рубин», однако у Уремовича удар не получился. Любопытно, что казанцы до этой игры оставались единственным клубом в РПЛ, который в этом сезоне пока еще не забивал после углового. А ведь в прошлом сезоне розыгрыш стандартов и применение эффектного трюка под названием «Спарта» был чуть ли не визитной карточкой команды, возглавляемой Курбаном Бердыевым.

Хозяевам поля все-таки удалось быстро открыть счет. Буквально в следующей атаке «Урал» взял свое — полузащитник Михал Кухарчик своим несильным ударом вряд ли переиграл бы Юрия Дюпина, однако мяча коснулся Пабло Сантос и изменил траекторию его полета. На счет защитника казанцев и записали автогол — 0:1.

Хозяева сразу завладели инициативой и на второй минуте после подачи углового забили гол, однако он был отменен из-за офсайда

«Рубин» в первом тайме создавал моменты, однако не настолько острые, чтобы забить с игры. Бросалась в глаза старая проблема команды — излишняя академичность на передней линии. А ведь в соперниках был «Урал», который традиционно играет сам и дает играть сопернику. У казанцев были все возможности, чтобы проявить себя в атаке, однако этого в начале игры не случилось. Казалось, «рубиновые» по-прежнему буквально вымучивают голы. Так было при Романе Шаронове, так до определенного момента оставалось и при Слуцком.

Зато на помощь пришел тот самый стандарт. На 39-й минуте после подачи углового Могилевцем Хвича Кварацхелия красиво, в падении, ударом «ножницами» через себя уверенно пробил вратаря «Урала» Годзюра, сравняв счет. Третий гол Квары в сезоне вновь оказался гостевым и крайне важным — ранее он забивал «Локомотиву» в первом туре, сравняв счет (1:1), а также спас свою команду от поражения в Грозном в конце ноября, отличившись на последней минуте матча (все те же 1:1).

Два гола за игру второй раз в сезоне

Во втором тайме техничный грузин продолжил вести за собой «Рубин». Во время второго взятия ворот казанцами именно Кварацхелия отметился удачным действием в штрафной соперника и отдал классный голевой пас на Солтмурада Бакаева. Тому оставалось лишь хладнокровно вонзить мяч в сетку «уральских» ворот, что он и сделал, забив свой первый гол в РПЛ — 2:1. Два мяча в одной игре казанский клуб в этом сезоне забивал лишь однажды — в октябрьской домашней игре против «Тамбова» (2:1).

— Даже не могу как-то объяснить то, что произошло в начале, когда пропустили сначала отмененный гол, потом пропустили уже по всем правилам. Потом переломили игру, начали выигрывать больше борьбы, отскоков, стали правильно перестраиваться. Забил первый гол за «Рубин» — эмоции потрясающие. Когда меня заменили, я сидел и молился за нашу победу, за наши три очка, — говорил после игры Бакаев.

«Когда меня заменили, я сидел и молился за нашу победу, за наши три очка», — говорил после игры Бакаев

А причина «молиться за победу» была — на 71-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник и капитан «Рубина» Вячеслав Подберезкин. Леонид Слуцкий сильно возмущался такими санкциями в отношении своего игрока, однако делегаты матча быстро снизили градус напряжения и всех успокоили. Практически тут же «Урал» начал создавать момент за моментом, пытаясь использовать численное преимущество и сравнять счет. В одном из эпизодов очень уверенно сыграл Дюпин, который, несмотря на успехи Квары, пока остается лучшим игроком «Рубина» в этом сезоне.

Команда Дмитрия Парфенова особенно активизировалась в последние 10 минут. Футболисты «Рубина» получали мелкие повреждения, сильно уставали, а однажды долго лежал на газоне и не мог подняться после столкновения с соперником универсальный солдат Уремович. В одном из эпизодов казанцам даже удалась стремительная контратака, в которой они имели численный перевес, однако удар Абильдгора прошел мимо ворот. «Урал» же в концовке сбился на навал и стопроцентных моментов не имел. Дюпин заработал желтую карточку за затягивание времени, а четыре добавленные минуты никак не помогли хозяевам. 2:1 — заслуженная победа гостей, которые невнятно начали встречу, но сумели перестроиться.

Слуцкий: «Третье удаление в третьем подряд матче — легкий перебор»

После матча Леонид Слуцкий предстал в обновленном формате пресс-конференций, которая происходит в режиме онлайн — вопросы тренеру от СМИ поступали по ходу игры:

— Никто сейчас не знает, в каком состоянии находятся команды. Например, вчера я смотрел матч «Крыльев» с «Ахматом» и обратил внимание, какой он вышел волнообразный. Доминируют то одни, то другие. Не все еще могут проводить в ровном состоянии игры, поэтому так сегодня вышло и у нас. Я это допускал. Получилось так, что неудачно начали, но потом до удаления мы доминировали. У нас случилось третье удаление в третьем матче подряд. Это, скажем так, легкий перебор.

Леонид Слуцкий предстал в обновленном формате пресс-конференций, которая происходит в режиме онлайн — вопросы тренеру от СМИ поступали по ходу игры

— Выход в старте Бакаева связан с его лучшими показателями относительно Зурико?

— Бакаев все сборы провел очень хорошо и заработал место в стартовом составе.

— Не разочаровала игра забившего автогол Пабло Сантоса в первом тайме?

— Да, от него был рикошет в моменте с пропущенным голом, но он выиграл весь «верх», не проиграл ни одного единоборства. Не забывайте, что в четырех встречах в этом году мы пропустили всего два мяча. Быть разочарованным кем-то из линии обороны у меня точно нет оснований.

— Третья красная карточка подряд — что это?

— Их не надо все объединять, потому что у Кварацхелии и Макарова были совсем разные эпизоды. В одном случае было неправильное судейское решение, в другом — потеря концентрации игроком. Сегодняшний эпизод с Подберезкиным нужно подробно изучать. У нас есть система дисциплинарных взысканий, куда входят и красные карточки. Будем принимать решение позже. По первому впечатлению, он просто не видел Бикфалви в том эпизоде. Хотя, возможно, это его не оправдывает. Но умышленным фол не выглядел.

— Насколько непривычно было проводить матч в перчатках, приезжать на игру в масках и учитывать все требования обновленного регламента в эпоху пандемии?

— Мы уже насмотрелись такого футбола по телевизору. Сейчас сами окунулись в эту атмосферу. Отмечу, что сегодня не было ощущения игры на пустом стадионе с минимальным количеством болельщиков. Мы играли с «Тамбовом» в Нижнем Новгороде и, мне показалось, что там было меньше зрителей. В Екатеринбурге зрители были очень удачно рассредоточены по периметру стадиона.

— Сколько еще пропустит Данченко?

— Если не в следующей, то через встречу должен вернуться. Он уже давно травмирован, на его позиции наигрывали Уремовича, так как в играх на уровне молодежной сборной у него есть опыт игры на этой позиции.

— Накануне в Сочи был сыгран довольно любопытный матч, в котором хозяева отказались от переноса встречи и играли против юных игроков «Ростова». Ваше отношение к этому? И как бы вы поступили в такой ситуации?

— Я думал на эту тему. И думал достаточно серьезно. Действительно, цена каждого очка невероятно высока, и оно достается неимоверным трудом. Но все-таки это спорт, в котором изначально заложены несколько иные принципы, нежели получение очков. Не могу на сто процентов гарантировать, как бы поступил в этой ситуации, потому что искушение всегда велико. Но то, что принципы фэйр-плей были нарушены, это очевидно. Хотя, возможно, не был нарушен регламент. Но не все в этой жизни определяют документы.



Победа в Екатеринбурге позволила команде Слуцкого подняться сразу на три позиции вверх (на 11-е место) в турнирной таблице и даже на одно очко обойти «Урал»

На следующей неделе «Рубин» сыграет дома с московским «Локомотивом». Победа в Екатеринбурге позволила команде Слуцкого подняться сразу на три позиции вверх (на 11-е место) в турнирной таблице и даже на одно очко обойти «Урал». Это вторая подряд выездная виктория казанцев, которая на 4 очка отдаляет «Рубин» от турнирного дна, где теперь обосновались самарские «Крылья Советов». Но расслабляться пока все же рано — впереди семь туров, а в соперниках у «рубиновых» будут в основном лидеры РПЛ.