Слуцкий против бывших и первый матч «Спартака» при Газизове

Превью 28-го тура РПЛ

В российском футболе наконец-то на второй план ушла коронавирусная проблема. Уже два тура подряд игрались все запланированные матчи — без отмен и переносов. Да и качество футбола в целом уже сложно назвать «карантинным» — многие команды набрали приличный ход. Порадует ли «Спартак» своего нового гендиректора победой, останутся ли у «Уфы» шансы догнать «Ростов», сможет ли Андрей Талалаев продолжить беспроигрышную серию, и как Леонид Слуцкий впервые сыграет против своей бывшей команды — в анонсе «Реального времени».

«Сочи» — «Спартак»: каким результатом москвичи поприветствуют нового гендиректора?

Сочинский клуб на неделе проиграл в Санкт-Петербурге 1:2. В стартовом составе южной команды вышло сразу шестеро бывших игроков питерцев — не зря команду называют неофициальным фарм-клубом «Зенита». Подозрения в честности этого матча были небезосновательными — питерцы уж слишком вяло начали матч и даже пропустили первыми. Им от турнирной таблицы уже ничего не надо — «Зенит» снова чемпион. А вот «Сочи» продолжает бороться за то, чтобы не вылететь из РПЛ, и, похоже, борьба за место под солнцем будет идти вплоть до последнего тура. Но Дзюба и компания свои два гола все-таки забили и отправили сочинцев на 12-е место.

«Спартак» накануне презентовал нового генерального директора — им стал Шамиль Газизов из Уфы. Посмотреть на его работу в столичном клубе будет очень интересно, хотя владелец «красно-белых» Леонид Федун уже заявил, что в ближайшее время никаких громких трансферов и перестановок на тренерской скамейке ждать не стоит. «Спартак» в данный момент борется за шестую строчку, которая потенциально оставляет шанс сыграть в еврокубках. Сейчас там расположилась «Уфа», которая напоследок порадовала своего теперь уже бывшего руководителя волевой победой в Ростове (2:1). Каким результатом Шамиля Камиловича встретит «Спартак»?

Прогноз «Реального времени»:



Матч первого круга между этими командами получился довольно упорным — «Спартак» победил 1:0, но забил лишь в компенсированное время второго тайма. «Сочи» после карантинной паузы играет очень нестабильно, то выдавая хорошие отрезки, то откровенно проваливаясь. В СМИ в последние дни бурно обсуждают будущее нападающего южан Александра Кокорина, который вроде как готов остаться в сочинском клубе и на следующий сезон. Предположим, что футболист отличится в этой игре — Кокорину есть что доказывать и показывать на футбольном поле.



«Спартак» при Доменико Тедеско тоже играет крайне нестабильно. Прошедшая игра с «Локомотивом» оставила двоякое впечатление. Но все-таки против «Сочи», пусть и в гостевой встрече, москвичи должны побеждать.



Победа «Спартака» — 2:1

«Локомотив» — «Уфа»: поможет ли Евсееву башкирский мед на этот раз?

Московский клуб продолжает оставаться фаворитом гонки за второе место, которое дает право прямого попадания в Лигу чемпионов. Во многом этому поспособствовало поражение «Краснодара» в Казани в игре с «Рубином» (0:1). Сами «железнодорожники» уже три тура подряд играют вничью, а тут еще в гости приезжает боевитая «Уфа». На неделе «Локо» играл дерби со «Спартаком» (1:1), а башкирский клуб увез тяжелую победу из Ростова-на-Дону (2:1). После матча с командой со слезами на глазах попрощался гендиректор Шамиль Газизов. Кстати, его преемник в «Уфе» уже известен.

Главный тренер уфимцев Вадим Евсеев практически после каждого тура радует своими высказываниями. После победы над «Ростовом» Вадим Валентинович в прямом эфире «Матч ТВ» рассказал о секретах восстановления его команды:

— Башкирский мед. Он очень хорошее восстановление дает. Применяем вовнутрь и мажемся. Нам очень сильно помогает натуральный вкусный башкирский мед.

Прогноз «Реального времени»:



В атаке у «Локо» все зависит только от Алексея Миранчука: после возобновления чемпионата забивает только он — 5 голов в 5 матчах. А иногда и не забивает, как вышло с пенальти в ворота «Сочи» на 98-й минуте матча. Взломать оборонительные построения «Уфы» будет не так-то просто, хотя в последних матчах башкирский клуб все больше играет сам и дает играть сопернику, что выливается в результативные матчи, а не в привычный еще с весны счет для команды Евсеева — 0:0.



«Уфа» теоретически, в случае победы, будет до последнего тура претендовать на то, чтобы догнать и обогнать идущий на пятом месте «Ростов». «Локомотив» имеет очковый перевес над конкурентами в битве за второе место, но именно победа над «Уфой» позволит снять почти все вопросы. Будет очень трудно, но «железнодорожники» все-таки своего добьются.



Победа «Локомотива» — 1:0

«Динамо» — «Крылья Советов»: огромная мотивация с обеих сторон

Последние три тура для «динамовцев» стали одними из самых невзрачных за весь сезон. Главный тренер команды Кирилл Новиков часто терял тактический контроль над командой, а его подопечные буквально «привозили» голы в свои ворота. Все это на фоне того, что забивали в ворота «Динамо» в трех последних играх сплошь их бывшие игроки. Так, в матче с «Уралом» на этой неделе отличился на 90-й минуте Павел Погребняк, а ранее свои голы оформили Александр Кокорин из «Сочи» и Евгений Луценко из тульского «Арсенала». При этом Погребняк и Луценко забили победные голы в ворота своей бывшей команды, а Кокорин спас для «Сочи» ничью, реализовав пенальти в добавленное время.

«Динамо», которое осенью вроде бы взбодрилось и даже боролось за зону еврокубков, теперь располагается на 10-м месте с 32 очками. «Крылья Советов» идут на 15-м месте с 27 очками и в случае победы в Москве сократят отставание от «бело-голубых» всего до двух очков. Игра крайне важна для обеих команд, поэтому говорить о мотивации даже не приходится — она будет зашкаливать.

Андрей Талалаев в «Крыльях» пока не проигрывает. Две ничьи (с «Локомотивом» и «Ростовом») и победа в Туле — это отличный результат на фоне предыдущих турнирных бедствий, которые приключались с бывшим главным тренером команды Миодрагом Божовичем. «Крылья» максимально обезопасили себя от последней строчки, которую теперь уверенно держит «Оренбург», но по-прежнему остаются в зоне вылета.

Прогноз «Реального времени»:



«Динамо» после карантина показывает очень посредственный футбол. При этом Кирилл Новиков делает в каждой встрече по пять замен, которые теперь разрешены регламентом, но на игру его команды это практически никак не влияет. Москвичи откровенно мучаются и доигрывают чемпионат. Возможно, так серьезно сказались последствия коронавирусной эпидемии в клубе. А может быть Новиков в силу неопытности просто переживает кризис тренерских идей.



«Крылья», наоборот, после прихода Талалева, заиграли весело и бодро в атаке. Четыре мяча в ворота «Арсенала» в предыдущем туре — показатель. Но проблемы в обороне от самарцев никуда не делись, поэтому предположим, что мотивация «динамовцев» будет чуть сильнее и они победят с минимальным перевесом.



Победа «Динамо» — 2:1

ЦСКА — «Рубин»: Слуцкий готовит бывшему клубу сюрприз

Казанский клуб на неделе по-настоящему удивил. «Рубин» провел, пожалуй, лучший свой матч при Слуцком ровно в тот момент, когда этого ждали немногие. При этом счет на табло в игре с «Краснодаром» мог быть не 1:0, а 3:0 в пользу «Рубина», если бы арбитр назначил пенальти за фол на Уремовиче, а Евгений Марков в эпизоде позже на какие-то миллиметры не залез в офсайд. Хотя изначально понятно было, что «Рубин» против «Краснодара» будет играть вторым номером, на контратаках. В итоге так оно и вышло в начале матча, но постепенно подопечные Слуцкого раскрепостились и показали очень достойную игру, которая позволила им забраться на 9-е место.

— Когда смотришь на турнирную таблицу и видишь, что у тебя три очка до зоны вылета и три до зоны еврокубков — это очень странно. Я изучал таблицы последних семи лет, и 30 очков всегда были гарантией того, что ты не попадаешь в последнюю двойку. А сейчас мы видим, что и 30 может не хватить. Я уж не знаю, 33 — это гарант или нет. Но мы не собираемся останавливаться. Мы еще не решили задачу по невылету, хочу идти от игры к игре и ничего не загадывать, — заявил после игры с «Краснодаром» Слуцкий.

Отметим, что на игру ЦСКА с «Рубином» назначен судья Алексей Матюнин, который не раз попадал в эпицентр различных скандалов. Как рассказывал бывший звездный нападающий питерского «Зенита» Халк, однажды Матюнин прямо во время матча подошел к нему и сказал, что не любит черных игроков. Футболист и судья вступили в перепалку.

Прогноз «Реального времени»:



Две победы подряд у «Рубина» в этом сезоне были уже трижды, две из них — в этом календарном году. В Москве казанский клуб точно не будет фаворитом, но можно представить, насколько это будет важный матч для Леонида Слуцкого, который долго тренировал ЦСКА и ушел из клуба в конце 2016-го года. Какой-то сюрприз Леонид Викторович для бывшей команды обязательно приготовит, поэтому в этом матче будет не все так очевидно.



ЦСКА борется за прямое попадание в Лигу чемпионов, однако игровых проблем у «армейцев» хватает, с ними можно играть. Но выиграть у «Рубина» получится вряд ли. Ставим на результативную ничью.



Ничья — 2:2