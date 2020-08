Тарасов задумался о судьбе инвалидов, а Панин тягает 200+ килограммов железа

Футбольно-хоккейный instagram-обзор недели

На сегодня из популярных игровых видов спорта «ожили» только два столпа — футбол и хоккей. Лига чемпионов и плей-офф НХЛ в самом разгаре, на носу уже 4-й тур чемпионата РПЛ, а предсезонные турниры КХЛ следуют один за другим. На сей раз наш традиционный недельный Instagram-обзор посвящен представителям именно этих, стержневых видов спорта. О каких глобальных проблемах задумался Дмитрий Тарасов, как снимает стресс после неудач в Кубке Стэнли Александр Овечкин и какими «выкрутасами» удивил Григорий Панин — в материале «Реального времени».

Смолов хочет обратно в Испанию

Федор Смолов продолжает ностальгировать по слишком быстро закончившемуся этапу карьеры в Испании. К сожалению, форвард не сумел повторить путь Александра Мостового и Валерия Карпина и стать неотъемлемой частью «Сельты». У него два гола в ворота «Реала» и «Барселоны», но на этом все. Теперь Федор топчет газоны РПЛ и пока что не слишком успешно.

Поэтому Смолов решил снова окунуться в атмосферу Пиренеев — тем более что повод нашелся. На день рождения брата он выложил совместное архивное фото с побережья Средиземного моря, подписав его: «30 не приговор».

Дзюба снова поджигает

Артем Дзюба не изменяет себе и продолжает восхищаться «народным творчеством» фанатов «Зенита» назло своим бывшим поклонникам. На этот раз форвард выложил видеоклип с нарезкой фанатских перфомансов на трибунах под трек о «трех взятых кубках». Чем, конечно же, резко повысил градус хейта красно-белых по отношению к себе.

А перед этим футболист воспользовался полюбившейся многим программой, определяющей будущее человека по его фото. Так, например, Артему прога напророчила профессию программиста, а свои последние деньки он проведет в… Алжире. Можно ставить миллион, что такое предсказание не сбудется.

Жена Тарасова задумалась о проблемах маломобильного населения

Супруга полузащитника казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова поразмышляла через его аккаунт об актуальной социальной проблеме, а именно о сложностях, с которыми сталкивается маломобильное население в нашей стране. Неизвестно, связана ли озабоченность жены футболиста с его недавней тяжелой травмой, когда Тарасову самому пришлось передвигаться с помощью костылей, но посыл, конечно, благородный.

«Думали ли вы о том, как сложно передвигаться по улицам людям с ограниченным возможностями, особенно на колясках? Некоторые улицы и вовсе для них не приспособлены. Помогите это исправить — подайте заявку в проекте ОНФ “Доступный город”, чтобы получить маршрут и оценить его на доступность — кафе, кинотеатры, магазины. Все данные появятся на картах, и маршрут станет доступен для всех. Это довольно похвальная акция, а самое главное то, что обычные люди могут принять в ней участие, помочь и вникнуть в проблему. А то ругать, как мало делается, мы все молодцы, а что-то сделать реальное многим сложно. P.S. А вы обращаете внимание на комфорт для людей с ограниченными возможностями?» — подписал Дмитрий фото, на котором почему-то он сам с дочкой на руках. Связь уловить сложно, но тоже вариант.

В семейной жизни Овечкина дела идут куда лучше, чем на льду

Основной этап плей-офф НХЛ в самом разгаре, но Александр Овечкин не забывает и о «мирской» жизни. Вне льда поводов для радости у него пока больше, чем на площадке. Если в Кубке Стэнли «столичным» лишь из последних сил удается сохранить шансы на следующий раунд, то в быту у Александра случаются те самые радости, которыми можно снимать стресс от неприятностей на работе. Одной из них стал день рождения старшего сына Сергея.

«С днем рождения, наша жизнь! Мы с мамой @nastyashubskaya очень любим тебя!!!», — подписал хоккеист «карусель» из снимков своего сына разных лет. Здесь и фото, сделанное сразу после рождения, и запечатленный первый поход «на работу к папе».

Причины провала Панарин объяснять не стал

А вот у Артемия Панарина все предельно ясно не только с семейной жизнью, но и с работой. В семейном положении у него еще с весны стоит статус «помолвлен», а вот хоккей для нападающего закончился этим летом слишком быстро.

В игре «Рейнджерс» не прослеживалось ни единого намека на желание пройти в основной этап Кубка Стэнли, а усилий Панарина (который, в общем-то, не блистал) и Мики Зибанежада не хватило, чтобы хотя бы зацепиться за шанс — 0:3 счет в серии ньюйоркцев против «Каролины».

«Thank you Rangers fans for this season. Your support is very important to us. Спасибо всем большое за поддержку в этом сезоне», — лаконично подписал фото с болельщиками «синерубашечников» форвард. Видимо, объяснений такого провала они уже не услышат.

Григорий Панин тягает 205 кг железа

Куда активнее ведут себя сейчас игроки Континентальной лиги — у них официальный сезон еще только предстоит. Например, защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин решил удивить подписчиков своими успехами в атлетизме: хоккеист умудрился поднять 205 килограммов железа.

Однако, как уверяет Григорий, восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев такой ход конем не оценил.

Миша @koklyaev_mikhail сказал: «Слабовато», — подписал свое видео из зала Панин.

Уже на днях, со стартом флагманского турнира «Кубок чемпионов» в Казани Григорий решил задаться вопросом, насколько важны для болельщиков эти разминочные и проверочные игры перед официальным сезоном.

«Стало интересно, как вы относитесь к предсезонным турнирам в целом. Интересно ли вам следить за результатами команд? Тем временем буквально пара недель до старта нового сезона КХЛ!» — написал Панин под своим фото.

Надо сказать, что общий посыл комментариев подписчиков состоит в том, что предсезонные игры, в общем-то, важны и посмотреть их рад каждый болельщик, скучающий по хоккею.