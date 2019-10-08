Наиль Умяров против «Рубина»

Татарин из Сызрани — самое светлое пятно в «Спартаке» прямо сейчас

Из футболистов, достаточно громко заявивших о себе к 13-му туру чемпионата РПЛ, выделяется, наряду с Эльдором Шомуродовым и Александром Соболевым, 19-летний опорный полузащитник Наиль Умяров, выступающий за московский «Спартак». Специалисты отмечают и лидерские качества, и чисто игровые достоинства уроженца Сызрани, игрока молодежной сборной России (U21), до июня этого года — капитана юношеской сборной. В следующем туре «Спартак» примет на своем поле казанский «Рубин», и этот матч футбольный вундеркинд, скорее всего, начнет в стартовом составе. Чемпионат.com проанализировал сильные стороны Наиля. Публикуем этот текст без сокращений.

Воскресный матч в Краснодаре сложно, да и бессмысленно анализировать с точки зрения системности, поскольку на поле встретились команды с обилием игровых проблем, а одна еще и предстала в виде, в котором, скорее всего, мы ее больше не увидим. Многочисленные дорогостоящие новички отдыхали по причине травм и переутомления, прежний тренерский штаб еще не успел уехать и пытался выиграть любой ценой и хоть как-то сохранить лицо, в результате мы лицезрели на поле не столько командный футбол, сколько редкие вспышки индивидуальных действий отдельных исполнителей.



Выделить со знаком «плюс» для «Спартака» во всем этом великолепии можно было нескольких футболистов. Мельгарехо, который умудряется сохранять уровень (не самый высокий, зато стабильный) даже при отсутствии игровой практики. Ларссона, наконец-то проведшего солидный матч и показавшего хорошее движение. И, конечно же, Умярова. Наиль — самое светлое пятно в сегодняшнем «Спартаке».

В игре против «Краснодара» Наиль в очередной раз продемонстрировал свои сильные стороны. Фото spartak.com

Главный вопрос, который крутился в голове при просмотре действий воспитанника «Чертаново»: а точно ли «Спартак» поступил правильно, когда на финишном отрезке трансферного окна гонялся за опорными полузащитниками по всей Европе, суетился, предлагал тут и там громадные суммы, а в итоге купил Крала — талантливого, потенциально очень сильного футболиста, но имеющего на сегодня непонятный функционал и точно не подходящего на роль разрушителя? Команда нуждалась в своем Барриосе или хотя бы Оздоеве, а ей дали еще одного игрока функционала «бокс-ту-бокс» с разыгрывающими и разгоняющими функциями.

И сейчас 12 млн евро, отданные за Крала, выглядят как минимум огромной переплатой, поскольку ближайшие полгода «Спартак» мог бы выжить и без чешского новичка. Тот же Умяров запросто способен взять на себя роль разыгрывающего опорника, причем по некоторым характеристикам он выглядит даже сильнее партнеров. В игре против «Краснодара» Наиль в очередной раз продемонстрировал свои сильные стороны:

любовь к получению мяча, умение принимать передачи от центральных защитников в начальной стадии атаки как в центре, стоя спиной к чужим воротам, так и в полуфланге; глубинный плеймейкинг, качественные решения под давлением, способность быстро двигать мяч между линиями низом, а также доставлять на фланги. Процент правильных и самых оптимальных решений высок; сохранение мяча, минимизация потерь. Точность передач в игре с «Краснодаром» составила 88 процентов (43 из 49). Для футболиста, который очень много играл вперед одним-двумя касаниями, это хорошие цифры;

понимание полуфланговых зон, умение забежать в свободное пространство и дать дополнительный адрес партнеру; хлесткий удар с подбора.

С оборонительными действиями дело обстояло не столь ярко, однако и с разрушением Умяров справился. И показал, что при правильной концентрации у него есть:

мобильность, качественная игра в отборах и на перехватах, выверенные действия, хорошая скорость, умение быстро сокращать расстояние до оппонента, что будет необходимо при прессинге; контроль второго темпа за счет выбора промежуточной позиции между центральными защитниками и зоной подбора.

Недостатки у Умярова, впрочем, тоже имеются: для нижнего опорника он все-таки не дает необходимый объем в оборонительных действиях, плюс не всегда чувствует риск при розыгрыше на своей половине, периодически может отдать очень рискованную передачу недалеко от собственной штрафной.

В «Спартаке» больше нет футболистов, которые способны так дирижировать конструктивными действиями из глубины и выполнять резкие передачи между линиями. Фото spartak.com

Однако все это лечится временем, опытом, да и общекомандной системой. А главное: в «Спартаке» больше нет футболистов, которые способны так дирижировать конструктивными действиями из глубины и выполнять резкие передачи между линиями. Тот же Зобнин при всех его преимуществах по работе с мячом — игрок более низкого уровня, и мяч он умеет классно двигать разве что за счет самостоятельного дриблинга.

Кто бы ни стал новым главным тренером «Спартака», он должен в обязательном порядке ознакомиться с матчем в Краснодаре, изучить другие игры с участием Умярова — и попытаться встроить его в систему на постоянной основе. Наиль может быть полезен «красно-белым» не в перспективе, а прямо сегодня. А если его промариновать в резерве еще полгода, можно замедлить рост футболиста или даже потерять его.

Использованы данные InStat.

