Дебют Слуцкого в «Рубине», «темные ночи» Кокорина и новая стоянка ФК «Тамбов» в Нижнем

Превью 20-го тура РПЛ

Возвращающийся после зимних каникул российский футбольный чемпионат порадует в 20-м туре двумя статусными матчами, двумя играми, в которых фаворит очевиден, и четырьмя встречами, где уверенно можно предположить любой исход. Пара соперников, ослабленная уходом Кокорина и Смолова, другая пара, усиленная Комличенко и Соболевым, и выход на поле первого в истории росфутбола действующего чемпиона мира и вице-чемпиона Европы одновременно — в анонсе самых интересных игр очередного тура РПЛ от «Реального времени».

«Зенит — «Локомотив»: ну, за чемпионство!



Когда Квентин Тарантино снимал своих «Бесславных ублюдков», он даже не подозревал, что название его фильма (по крайней мере, его первая половина) так точно охарактеризует путь этих соперников в Лиге чемпионов-2019. Вообще-то о сезоне ЛЧ надо говорить «2019/20 год», но в данном случае хватило одного временного отрезка. Причем нынешняя поступь обеих команд по чемпионату страны подсказывает, что в следующем сезоне они снова планируют стать участниками евросезона. В этом случае, кстати, можно обратиться к Евросоюзу с предложением: снять с России часть санкций, поскольку наши ведущие ФК, не сговариваясь, сами наложили на себя санкции по невыходу в евровесну, как монахи епитимью.

Во время зимнего перерыва практически все новости, связанные с «Зенитом», касались Александра Кокорина, трансфер которого из исправительной колонии №4, что в Белгородской области, по результатам многодневных прений усилит состав «Сочи».

Во время зимнего перерыва практически все новости, связанные с «Зенитом», касались Александра Кокорина. Фото pfcsochi.ru

В отличие от питерцев, «Локо» только терял. Того же Федора Смолова, который тут же забил «Реалу» гол, который задолжал российским болельщикам еще с четвертьфинала ЧМ-2018. Приобретений в стане железнодорожников нет. И даже притом, что «Локо» остается командой с самыми титулованными в РПЛ футболистами в составе — Хеведесом, Жоао Мариу и Эдером — ее задачей на сезон будет борьба за призы и новое попадание в еврокубки, а не за «золото».

Прогноз «Реального времени»

«Зенит» нацелен на досрочное чемпионство. Домашний стадион, болельщики, соскучившиеся по футболу и любимой команде, готовые за очередной домашний трофей простить импотенцию последних евроматчей, мотивирующая вывеска — все это погонит питерцев на ворота Гильерме, как стадо на водопой. У москвичей сейчас просто нет ресурсов, чтобы противостоять сине-бело-голубым, и они в этой встрече будут выглядеть, как Деонтей Уайлдер на фоне Тайсона Фьюри: плачевно.

2:0.

«Динамо» — «Спартак»: ну, за вывеску!

Один из участников этого матча занимает восьмое место, другой — десятое. Несмотря на то, что мощный состав «Спартака», при другом построении внутриклубного процесса, давал бы ему возможность бороться за чемпионство, в нынешней ситуации он не значит ровным счетом ничего. Как вишенка без торта.

Мощный состав «Спартака», при другом построении внутриклубного процесса, давал бы ему возможность бороться за чемпионство, в нынешней ситуации он не значит ровным счетом ничего. Фото spartak.com

Что касается «Динамо», то это уже застарелая болезнь клуба, которой не менее 15 лет. Тем не менее мы уверены, что именно через призму этого матча федеральные СМИ будут представлять 20-й тур.

Прогноз «Реального времени»

Повод подогреть интерес к этому противостоянию всегда найдется — к примеру, переход Александра Соболева в стан красно-белых, а Николая Комличенко — в распоряжение бело-голубых. Два неочевидных кандидата в сборную России будут рвать жилы в новых командах, в том числе для того, чтобы напомнить о себе Станиславу Черчесову.

1:1.

«Тамбов» — «Рубин»: ну, за Слуцкого!

В составе казанского клуба за зимнюю паузу появилось несколько новичков, составить мнение о каждом из которых можно будет по факту их выхода на поле. Но главным новичком, без сомнения, остается новый главный тренер казанцев, помимо основной деятельности занявшийся стихийным пиаром клуба и заменивший собой на этом поприще пиар-службу средних размеров. Так же было и в Голландии, где, если верить Рафаэлю ван дер Варту, до сих пор скучают по «Инстаграму» Леонида Слуцкого.

Прогноз «Реального времени»

«Тамбов» удивительным образом начал набирать очки, только сменив главного тренера Александра Григоряна (8 очков после 13 матчей) на Сергея Первушина (13 очков после 6 матчей). Но в этом нет никакой логики, как и в том, что команда не играет на родном стадионе и из гостеприимного Саранска-2019 переехала в не менее гостеприимный Нижний Новгород-2020. Продолжается путешествие по городам, чьи стадионы принимали матчи ЧМ-2018, но лишенным счастья лицезреть матчи Премьер-лиги «прямо сейчас». Мне кажется, строителей стадиона в Тамбове надо подбадривать песней Мурада Насырова: «Мальчик хочет в Тамбов!», в новом прочтении: «Не то вам будет чики-чики-чики-та!»

0:0.

«Тамбов» удивительным образом начал набирать очки, только сменив главного тренера Александра Григоряна на Сергея Первушина. Фото fc-tambov.ru

«Сочи» — «Арсенал»: ну, за Памелу!

В межсезонье «Сочи» пригласил к себе Александра Кокорина и Адиля Рами. Француз — это один из крайних «болл-боев» Памелы Андерсон. Той самой Памелы, пришедшей почти сразу же на смену Леониду Ильичу, который приучил советских граждан к мысли, что все, что нам надо — это любовь, и лез целоваться ко всем, до кого мог дотянуться. Памелы, чья прабабушка была родом из России, потом эмигрировала в Голландию, оттуда в Канаду, да и бог с ней, гораздо важнее, что 1 июля м-м-м-м какого-то года у нее родилась внучка Памела. Памелы, у которой было четыре официальных супруга и шесть кинофильмов, где она играла саму себя.

Короче, Памела — это американская Пугачева, а Рами — ее французский Максим Галкин, который прилетел в Сочи, чтобы усилить одноименный клуб.

Прогноз «Реального времени»

0:0.