«Спартак» на коне, интрига волжского дерби и возможная месть «Зенита» уфимцам

Превью 21 тура РПЛ

В возобновленном чемпионате РПЛ прошел лишь один тур (плюс игры Кубка России), однако показанный командами футбол никак нельзя назвать «весенним» — были и результативные матчи, и голы в меньшинстве, и блокбастеры в московских дерби. Есть все основания полагать, что и 21-й тур должен быть не слабее, тем более что здесь нас ждет сразу два поединка за место в лидирующей тройке. «Краснодар» постарается удержать вторую строчку в игре с огненным «Спартаком», а «Ростов» и ЦСКА — сместить его оттуда в своей очной встрече. Любопытным должно получиться и волжское дерби между обновленными «Рубином» и «Крыльями Советов». «Уфе» же предстоит держать удар в игре с чемпионом. «Реальное время» представляет расклады ближайшего тура Российской премьер-лиги и прогнозирует исходы главных матчей уикенда и понедельника.

«Спартак» — «Краснодар»: красно-белые уже на коне. Будут и на быке?

Самый лакомый кусочек тура по всем канонам оставлен на десерт — центральный матч будет сыгран в понедельник. Но начнем мы именно с него, как самого интригующего.

Так и не усилившись никем, кроме подписанного ранее Егора Сорокина из «Рубина», «быки» не выглядят той силой, какой они были еще прошлой весной. Да, победа над «Уфой» была закономерной — больше владения мячом, больше моментов и доминирования, но все это объясняется общим более высоким исполнительским мастерством игроков «Краснодара». Заиграли ли южане как-то иначе по сравнению с декабрем? Нет, это все та же быстрая команда с Ари и молодым Магомедом-Шапи на острие.

Победа над «Уфой» была закономерной — больше владения мячом, больше моментов и доминирования, но все это объясняется общим более высоким исполнительским мастерством игроков «Краснодара». Фото fckrasnodar.ru

«Спартак» же, прошедший с Доменико Тедеско первые полноценные сборы, вышел из зимней паузы совершенно другим. Немец, очевидно, хорошенько подкрутил болтики командного механизма, и теперь это коллектив, который не только неплохо (но нудно) защищается, но и умеет классно держать мяч, да еще в движении. «Спартак» Тедеско бежит вперед, агрессивно давит и создает моменты. Новичок Александр Соболев пока что голами не отметился — ему не хватает уверенности на поле, но в систему игры вписался и картины не портит. А голы прийти должны — моменты есть. Что-то невероятное творит Зелимхан Бакаев, который вошел в весну в феноменальной форме и уже отметился двумя голами — в кубке и чемпионате.

Красно-белые доминировали практически всю игру с «Динамо» на ВТБ-Арене, не отпуская хватку и не давая сопернику создать хоть сколько-нибудь острый момент. На память приходит лишь попадание в штангу от Комличенко. В матче с ЦСКА же команда Тедеско и вовсе вытянула игру, играя в меньшинстве и, несмотря на это, сохраняя достойное владение мячом и создавая моменты.

«Спартак», делящий пока 7—9 места, во второй половине чемпионата будет другим, и командам из верхней части таблицы нужно серьезно над этим задуматься — их скоро могут потеснить.

Прогноз «Реального времени»: 2:1 — победа «Спартака»

Кураж, пойманный в двух московских дерби — с «Динамо» в РПЛ и с ЦСКА в Кубке России, — пожалуй, делает столичный коллектив фаворитом этого противостояния. Москвичи должны продолжить победную серию.

«Рубин» — «Крылья Советов»: упорное волжское дерби обновленных соседей

Царство Морфея, в которое превратился в прошлое воскресенье стадион «Нижний Новгород» во время игры «Рубина» и «Тамбова», особого оптимизма болельщикам казанцев не внушило. Беззубая и бесхитростная атака «Рубина», сбившаяся на однообразные забросы мяча на невысокого и явно чувствующего себя не в своей тарелке Ивана Игнатьева, была далека от того, что ожидали увидеть поклонники от Леонида Слуцкого.

Беззубая и бесхитростная атака «Рубина» была далека от того, что ожидали увидеть поклонники от Леонида Слуцкого. Фото rubin-kazan.ru

Сам наставник казанцев объяснил это «сыростью» его команды и отсутствием умения вскрывать насыщенную оборону закрытого соперника.

— Это не блин комом, нам трудно вскрывать оборону. Когда 9 человек за линией мяча, сложно приходится, необходимо задействовать большую группу атаки. Не ошибаться для нашей молодой команды — сложно. Какие-то моменты возникали, но не на постоянной основе, а «Тамбов» порой ловил нас на контратаках. На данном этапе мы не можем вскрывать такую глубокую насыщенную оборону, — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Крылья Советов» потеряли своего главного бомбардира Соболева, зато укомплектовались зимой так же плотно, как и «Рубин». Причем новички пригодились в первом же матче весны. Вернулся в Россию транзитом через Цюрих Денис Попович, который забьет своей бывшей команде «Оренбург» в меньшинстве. Усилили самарцы и вратарскую линию — Евгений Фролов из «Сочи» отстоял первый же весенний матч, успев отметиться взятым пенальти. Перебрались в Самару из «Спартака» двадцатилетний Максим Глушенков и два легионера-ноунейма.

— Насколько ключевой матч с «Крыльями»? И прошлый матч с «Тамбовом» был ключевым, разница [с ним] только два очка, с самарцами тоже лобовая игра. Выигрывать эти матчи очень важно. Думаю, игра с Самарой будет отличаться от встречи с «Тамбовом», должно быть больше моментов, — говорил на открытой тренировке «Рубина» Леонид Слуцкий.

Прогноз «Реального времени»: 1:1

Легкой прогулки «Рубину» и здесь не видать. Более того, ни о каком серьезном преимуществе по владению мячом, как это было в Нижнем Новгороде, речи не будет. Нас ждет ровная игра без обилия голов, но распечатать ворота друг друга команды должны.

«Ростов» — ЦСКА: матч за Лигу чемпионов

Сохранив состав и даже демонстративно переподписав с Валерием Карпиным контракт сразу на пять лет (!), ростовчане будто заявили: «Не дождетесь!»

Осенняя шумиха с финансовой блокадой, о которой заявлял сам Карпин, как будто рассосалась, и больше угрозы нормальному существованию клуба нет. Деньгами «Ростов» не избалован, но и не бедствует. По некоторым данным, не последнюю роль в разрешении ситуации сыграл губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Зимой у «Ростова» был очень хороший шанс продать пару своих лидеров и играть на этом еще как минимум два сезона. Только за норвежского опорника Матиаса Норманна и узбекского форварда Эльдора Шомуродова зимой предлагали 25 миллионов, но «Ростов» ответил отказом, что говорит о сохраняющихся амбициях — в Ростове-на-Дону хотят в Лигу чемпионов. Более того, атакующую линию команды усилил вчерашний заключенный Павел Мамаев.

Осенняя шумиха с финансовой блокадой как будто рассосалась и больше угрозы нормальному существованию клуба нет. Фото fc-rostov.ru

Впрочем, не меньше ростовчан хочет в главный еврокубковый турнир и ЦСКА Виктора Гончаренко, который никогда большими бюджетами не располагал, делая ставку на заработки от выступления в Европе. Перед очным поединком у команд равное количество очков (по 35) и неудачи в первом весеннем туре — оба клуба потеряли очки, сыграв вничью с одинаковыми 1:1: ЦСКА оступился на «Урале», «Ростов» не смог дожать «Ахмат».

Прогноз «Реального времени»: 1:0 — победа ЦСКА

Реабилитироваться в этом матче «за шесть очков» хотят обе команды. ЦСКА после перерыва никак не выиграет, Шомуродов в «Ростове» не сбавляет оборотов и продолжает забивать, однако спортивная злость должна сыграть здесь решающую роль: армейцы «затащат» свою первую победу.

«Зенит» — ФК «Уфа»: ждать ли возмездия за уфимское унижение?

Уфимский клуб, конечно, умеет закрываться с заведомо более сильным соперником и сушить игру так, что «вяжет рот» у всех наблюдателей этого действа. Но дважды в сезоне с «Зенитом» такое вряд ли пройдет. Напомним, в нынешнем сезоне петербургский коллектив уже получил один раз по носу от уфимского клуба, уступив в столице Башкортостана — 0:1.

Даже если бы группа атаки «Зенита» во главе с Сердаром Азмуном не успела восстановиться, наставник питерцев Сергей Семак сумеет взломать насыщенную оборону — скамейка у него достаточно длинная. С «Ахматом», например, ему пришлось поднимать Ригони в помощь к Ерохину, поскольку получил повреждение Дриусси. Со скрипом, но победу из Грозного увезти удалось. Однако перед матчем с Уфой Дзюба, Азмун и Дриусси уже тренировались в общей группе. Ко всему прочему набирает форму после травмы Малком, показавший хорошую «физику» и выдержку в том же Грозном.

Даже если бы группа атаки «Зенита» не успела восстановиться, наставник питерцев Сергей Семак сумеет взломать насыщенную оборону — скамейка у него достаточно длинная. Фото fc-zenit.ru

Прогноз «Реального времени»: 2:0 — победа «Зенита»

Ростер «Зенита» мощен, а восстановившиеся нападающие соскучились по игре в официальных матчах. Артем Дзюба и Сердар Азмун выйдут на домашнее поле с намерением разрывать оборону соперника. Тем более что в «Зените» захотят поквитаться за игру первого круга в Уфе.