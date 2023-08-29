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«Рубин» одержал победу над «Уралом» в Пути РПЛ Кубка России

16:59, 29.08.2023 1
«Рубин» одержал победу над «Уралом» в Пути РПЛ Кубка России
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский «Рубин» одолел на своем поле екатеринбургский «Урал» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «красно-зеленых».

В первом тайме за «Рубин» отличились Рустам Ашурматов и Егор Тесленко. Гости сократили счет до перерыва. Гол забил Алексей Каштанов.

Следующий матч на турнире казанцы сыграют дома против «Ростова». Игра состоится 20 сентября.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Для подопечных Рашида Рахимова эта победа стала первой в нынешнем розыгрыше. В предыдущих встречах казанский клуб терпел неудачу. В первой игре «Рубин» проиграл на выезде «Ростову», а во второй — «Локомотиву» со счетом 0:1.

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Айрат Назипов
СпортФутбол Татарстан ФК РУБИН

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 29 авг
    Встреча двух равных команд проповедующих систему примитивного футбола. Именно так играли когда-то в футбол окаменевшие идолы острова Пасхи.
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