«Рубин» одержал победу над «Уралом» в Пути РПЛ Кубка России
Казанский «Рубин» одолел на своем поле екатеринбургский «Урал» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «красно-зеленых».
В первом тайме за «Рубин» отличились Рустам Ашурматов и Егор Тесленко. Гости сократили счет до перерыва. Гол забил Алексей Каштанов.
Следующий матч на турнире казанцы сыграют дома против «Ростова». Игра состоится 20 сентября.
Для подопечных Рашида Рахимова эта победа стала первой в нынешнем розыгрыше. В предыдущих встречах казанский клуб терпел неудачу. В первой игре «Рубин» проиграл на выезде «Ростову», а во второй — «Локомотиву» со счетом 0:1.
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