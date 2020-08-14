Дисквалификация Слуцкого в Казани и Карпин против Семака в Ростове

Превью второго тура РПЛ

Старт нового чемпионата России получился максимально скандальным. О судьях и их решениях говорили куда больше, чем непосредственно о футболе. Присутствие системы видеопросмотров VAR никак не влияет на искоренение крупных ошибок и, кажется, наоборот, только усугубило ситуацию. О том, какое подкрепление прибыло в команду Евсеева перед битвой в Туле, почему «Урал» сейчас — идеальный соперник для «Рубина» и как Валерий Карпин будет противостоять чемпиону — в анонсе второго тура от «Реального времени».

«Арсенал» — «Уфа»: битва середняков прошлого сезона

Тульская команда стартовала в новом сезоне с очень бледной ничейной игры с «Ахматом» (0:0). И туляки, и грозненцы показали примерно равную статистику по матчу, однако гости аж пять раз попадали в офсайд, а вот хозяева к чужим владениям выбирались очень редко. Это не совсем похоже на «Арсенал» образца прошлого сезона.

Команда Вадима Евсеева, в свою очередь, начала с домашнего разгрома от «Краснодара» (0:3). Матч прошел в ужасных погодных условиях, тренер краснодарцев Мурад Мусаев вышел на игру в пуховике и шапке. Евсеев отметился только новыми стильными очками. А вот по игре его команды сказать пока нечего. Если в первом тайме вратарь Беленов и контратакующая схема башкирского клуба еще помогли удержаться на плаву, то во второй половине игры краснодарцы играли в по-настоящему эстетически красивый футбол, принесший им уверенную победу.

Перед игрой в Туле «Уфа» получила подкрепление из ЦСКА в лице 23-летнего нападающего Тимура Жамалетдинова. Состав у Евсеева после ухода ряда лидеров весьма ограничен, поэтому форвард наверняка получит свой шанс уже в ближайших матчах.

Перед игрой в Туле «Уфа» получила подкрепление из ЦСКА в лице 23-летнего нападающего Тимура Жамалетдинова. Фото vk.com/ufafc

Прогноз «Реального времени»

По итогам прошлого чемпионата команды финишировали в турнирной таблице не просто рядом («Арсенал» — восьмым, «Уфа» — девятой), а даже набрали одинаковое количество очков — по 38. Вот примерно таким и должен быть предстоящий матч. Равная борьба, в которой «Арсенал» на правах хозяина будет чуть острее. Гости даже после фиаско от «Краснодара» вряд ли что-то принципиально поменяют в своей игре, однако на этот раз их соперник окажется уровнем пониже и вероятность того, что уфимцы выстоят и эта встреча закончится нулевой ничьей, очень высока.

Ничья — 0:0

«Рубин» — «Урал»: кто прервет серию без побед?

Нынешний соперник казанцев проводит очень трудный отрезок. Суммарно команда из Екатеринбурга проиграла пять последних официальных матчей с общим счетом 2:12. В конце прошлого сезона «Урал» трижды проиграл в РПЛ: «Краснодару» (0:3), «Арсеналу» (1:3) и «Локомотиву» (0:1). Также уральцы потерпели поражение от «Химок» (1:3) в полуфинале Кубка России. И вот в игре первого тура уступили дома московскому «Динамо» (0:2), хотя не сказать, что смотрелись плохо. Они даже большую часть игры владели мячом (63% против 37%), однако ничего из этого не извлекли, серьезно уступив по количеству ударов в створ ворот (2-7).

Леонид Слуцкий после игры с «Локо» очень здорово и громко говорил об арбитрах РПЛ, он действительно еще больше привлек внимание к проблеме судейства в России. Спорное решение судьи Иванова с неназначенным пенальти на Игнатьеве обсуждали на уровне скандального матча «Спартака» и «Сочи» (2:2) с двумя назначенными 11-метровыми в ворота москвичей. Леонид Викторович все сделал абсолютно верно, пусть и получил накануне два матча дисквалификации (один из которых — условно). Верно Слуцкий сделал именно в том плане, что он отвел внимание от игры своей команды. А она была откровенно плоха. «Локомотив» второй раз за полтора месяца победил в Казани с одинаковым счетом (2:0), и, по сути, никаких выводов после первой игры сделано не было.

А если копнуть еще глубже, то «Рубин» нынче не так далеко ушел от «Урала» — команда Слуцкого не побеждает все те же пять матчей. Да, были три ничьи (нулевая с «Ростовом» дома, яркая с ЦСКА на выезде и 1:1 с «КАМАЗом» из ПФЛ в товарищеском матче) и два поражения — от «Спартака» (1:2) и «Локо» (0:2) на своем поле. Чья-то пятиматчевая серия без побед в эту субботу может прерваться.

Суммарно команда из Екатеринбурга проиграла пять последних официальных матчей с общим счетом 2:12. Фото vk.com/fc_ue

Прогноз «Реального времени»

Перед встречей в Казани «Урал» усилился опорным полузащитником Даниэлем Мишкичем, пришедшим из «Оренбурга». Также защитник Владимир Гранат, который играл за «Рубин» с 2017 года, близок к переезду в клуб из Екатеринбурга. Команда Слуцкого же ждет подкрепление в полузащиту в лице корейца Ин Бом Хвана из канадского «Ванкувера».

От «Рубина» в этой игре хотелось бы увидеть яркой игры в атаке и обязательно 1-2 гола. Если не забивать столько на своем поле проблемному нынче «Уралу», то можно снова снизить градус интереса к команде, который достаточно высоко поднялся в концовке прошлого сезона. Со Слуцким или без у бровки (а руководить командой теперь должен один из помощников Леонида Викторовича — Олег Веретенников или Олег Кузьмин), казанский клуб просто обязан побеждать в этой игре.

Победа «Рубина» — 2:1

«Локомотив» — «Краснодар»: фан-увольнение Кикнадзе и шикарная атака южан

Москвичи провели довольно добротный матч в Казани в первом туре. Правда, после забитых голов, да и на протяжении почти всей встречи были слышны фанатские выкрики болельщиков «Локо» в адрес гендиректора клуба Василия Кикнадзе с требованием немедленно его уволить. В концовке игры «Увольняй Кикнадзе из клуба!» дружно скандировали уже даже фаны «Рубина». Сколько туров (а быть может, и сезонов?) это еще продлится, непонятно. В любом случае, кто бы не руководил «Локомотивом», его игра пока радует.

«Краснодар» провел изящный второй тайм в Уфе неделю назад и вряд ли намерен останавливаться на «РЖД Арене». Мусаев четко выдерживает общую атакующую философию клуба, и смотреть за игрой южан пока что одно сплошное удовольствие даже на таком не лучшем поле и в такую отвратительную погоду, которые были в Уфе.

Москвичи провели довольно добротный матч в Казани в первом туре. Фото fclm.ru

Прогноз «Реального времени»

По сравнению с матчем 45-дневной давности в Казани показалось, что «Локо» стал даже сильнее. Очень понравился Федор Смолов в атаке, здорово смотрится молодой Дмитрий Рыбчинский, которого в игре против «Рубина» признали лучшим. У гостей дублем в столице Башкирии отметился француз Кабелла. Есть ощущение, что игра двух участников Лиги чемпионов от России будет очень остроатакующей и превратится в битву нападающих. Но закончится мирным результативным исходом.

Ничья — 2:2

«Ростов» — «Зенит»: отнимет ли Карпин у Семака первые очки?

Питерский клуб — безусловный фаворит сезона, и первые игры в гостях только на руку команде Сергея Семака. Осенью, если коронавирус не испортит планы, «Зениту» уже будет тяжелее, так как добавятся игры Лиги чемпионов. Ну а первые 6 туров РПЛ в августе питерцы наверняка рассматривают только с позиции легкой добычи очков. В Волгограде в первом туре против возвращенца РПЛ «Ротора» было относительно просто, хотя волгоградцы даже больше чемпиона били в створ ворот. Опять отличился Дзюба, снова было спорное судейское решение в пользу Питера в моменте со вторым забитым голом.

Команда Валерия Карпина провела неплохой матч в Тамбове в стартовом туре. Главный тренер ростовчан после игры честно признался, что у его футболистов был мандраж накануне старта нового сезона. И это при том, что «Ростов» почти весь прошлый сезон был в группе лидеров, заняв итоговое пятое место.

Главный тренер ростовчан после игры честно признался, что у его футболистов был мандраж накануне старта нового сезона. Фото fc-rostov.ru

Прогноз «Реального времени»

Соперники играли здесь же, в Ростове-на-Дону, не так давно — в последнем туре прошлого сезона меньше месяца назад. Правда, на поле вышли далеко не основные составы — хозяева оправлялись от коронавирусной вспышки, а гости играли ни на что не влиявший для них матч. Тогда ростовчане уступили, пусть и сыграли довольно неплохо. На этот раз им придется по-настоящему биться за результат. «Зенит» в Волгограде играл довольно вальяжно, поэтому предположим, что «Ростов» этим воспользуется и даже откроет счет. Но атака питерцев свое дело знает, поэтому один обязательный гол забьет. В итоге в нервной концовке Карпин все же первым из тренеров РПЛ отнимет очки у действующего чемпиона.

Ничья — 1:1