«Спартак» нанес по воротам «Рубина» всего один точный удар, но выиграл 2:0. Как так вышло?

Итоги матча «Рубин» — «Спартак»

Приезд «красно-белых» в столицу Татарстана — всегда особенное событие. Команды встречались на «Ак Барс Арене» всего два месяца назад в последнем туре прошлого сезона, однако тот матч ничего не решал. На этот раз противостояние подогревалось сразу несколькими громкими событиями. О том, как команда Леонида Слуцкого нанесла в восемь раз больше точных ударов по воротам соперника, но опять уступила дома столичному клубу, — в материале «Реального времени».

«Спартак» уже стал лучше при Газизове

Шамиль Газизов официально занял пост генерального директора московского «Спартака» в первой половине июля. Спустя неделю с лишним «красно-белые» играли последний матч сезона в гостях с «Рубином» и победили со счетом 2:1. Тогда о самой популярной футбольной команде страны из столицы не говорил только ленивый — обсуждалась смена руководства, возможная отставка Доменико Тедеско с поста главного тренера команды, которая тогда казалась уже решенным вопросом. Однако Газизов с первых дней пребывания в клубе не рубил сплеча, а действовал предельно корректно, логично и основательно.

Футбольная общественность уже привыкла, что о «Спартаке» много говорят — там всегда косячит руководство, не справляется тренер, а дорогие игроки откровенно не тянут. Но с приходом Шамиля Камиловича в клубе многое поменялось. Он абсолютно после каждой игры готов разговаривать с назойливыми СМИ и отвечать на все неудобные вопросы. И его ответы настолько искренни, что дополнительных вопросов почти не возникает. Тедеско, который получил шанс стартовать с командой в новом сезоне, использует его по полной — «Спартак» впервые с 2017 года поднялся на первое место, пусть и всего на один тур. Осенью вопрос об отставке итальянца с немецким паспортом уже не стоит — Доменико устраивает все стороны. Есть проблемы с составом, но и они по возможности оперативно решаются.

Таким образом, всего за два месяца при Газизове о скандальном «Спартаке» уже немного позабылось. Самой любопытной нефутбольной историей начала осени стало интервью неофициальной жены владельца «Спартака» Леонида Федуна. Зарема, как и Шамиль, тоже родом из Уфы, поэтому в болельщицкой среде в шутку уже поговаривают о башкирском лобби в стане «красно-белых». Однако чего-то скандального Зарема в своем интервью не произнесла. Да, ее фразы про «того мальчика» в адрес Джордана Ларссона и «три года без подарков» от Федуна быстро стали мемами, но эти истории не идут ни в какое сравнение с происходящим в других столичных клубах: в «Локомотиве» еще сильнее кричат с трибун «Увольняй Кикнадзе из клуба», в ЦСКА Гончаренко в любой момент готов уехать в родную Белоруссию, «Динамо» привычно барахтается у футбольного «дна» и на неделе позорно проиграло тбилисскому «Локо» и вылетело из Лиги Европы. А вот «Спартак» при Газизове и результат дает, и все меньше появляется на скандальных радарах.

Хван Ин Бом пропускал встречу из-за красной карточки, полученной им в прошлое воскресенье в выездном матче с «Динамо»

Казанцам не хватало Ин Бома

«Рубин» проводил за неделю третий матч и перед игрой со «Спартаком» недосчитался сразу двух ключевых футболистов. Вратарь Юрий Дюпин продолжает восстанавливаться после простуды, а вот кореец Хван Ин Бом пропускал встречу из-за красной карточки, полученной им в прошлое воскресенье в выездном матче с «Динамо» в Москве (1:0).

Ин Бом был приобретен чуть больше месяца назад и настолько удачно влился в команду Слуцкого, что заставляет уже сейчас говорить о нем как об одном из ключевых футболистов нынешнего «Рубина», наряду с Хвичей Кварацхелией, Филипом Уремовичем, все тем же Дюпиным и, пожалуй, Деспотовичем с Макаровым.

Издание «Контрпресс» в начале сентября подробно разобрало игру казанского корейца. Многое из этого материала подтверждается в каждой новой игре Ин Бома в РПЛ. Он действительно шикарно видит площадку, быстро принимает решения, читает игру как своей команды, так и чужой, способен мыслить на два-три хода вперед. Хван — резкий, сбалансированный и координированный игрок, пусть и не выделяющийся ни скоростью, ни силой. Он работоспособный: его постоянное движение и постоянная концентрация помогают ему влиять на игру команды в атаке.

Именно такого футболиста не хватило «Рубину» в матче со «Спартаком», даже несмотря на тотальное преимущество по ударам. Евтич, Шатов и Абильдгор играли слишком предсказуемо, а дисквалифицированный Ин Бом в полном одиночестве наблюдал за происходящим с трибуны «Ак Барс Арены». К слову, в день игры у корейца был день рождения. Вот уж точно, грустный праздник, как пелось в известной песне.



В «антиковидном» регламенте РПЛ указано, что болельщики при рассадке должны быть расположены на расстоянии 1,5 метра друг от друга

Первый автогол сезона и спич Макарова

«Рубин» намного активнее начал матч и имел опасный момент уже буквально во второй осмысленной атаке. Однако «Спартак» быстро пришел в себя и открыл счет на пятой минуте. Это Джордан Ларссон положил мяч в ближнюю девятку ударом с линии штрафной. Зобнин и Бакаев долго пытались сплести комбинацию в окрестностях ворот Медведева, мяч откатился чуть назад, где его и подкараулил Ларссон. Форвард нанес потрясающе точный удар правой ногой прямо в верхний угол ворот.

Гостевой фан-сектор забурлил. На предматчевом совещании организаторы сообщили, что ожидают порядка 15 тысяч зрителей, однако только болельщиков московского клуба на «Ак Барс Арене» было больше 7 тысяч. Они практически полностью заняли гостевой сектор за воротами, а также в большом количестве расположились в центральных секторах и ложах.

Напомним, что в столице Татарстана на сегодняшний день разрешенная заполняемость спортивных объектов составляет 50% от общей вместимости арены. В «антиковидном» регламенте РПЛ указано, что болельщики при рассадке должны быть расположены на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Поэтому «Рубин» не мог реализовать на этот матч больше 22 тысяч билетов.

Казанцы тем временем продолжали идти вперед, однако конструктива не хватало. На 17-й минуте неплохая атака получилась у Шатова и Деспота, но застопорилась буквально в последний момент. Спустя некоторое время вратарь гостей Максименко из-под перекладины вытащил сумасшедший удар Макарова.

Михаил Меркулов, положившись на вратаря, выключился из эпизода, и автогол в итоге случился именно от его ноги

А на 21-й минуте казанцы сообразили первый чистый автогол сезона в Российской премьер-лиге. Он получился отчасти курьезным и обидным для казанского клуба. Медведев не справился с верховой подачей в штрафную и махнул кулаком мимо мяча. А защитник Михаил Меркулов, положившись на вратаря, выключился из эпизода, и автогол в итоге случился именно от его ноги. Мяч закатывался в казанские ворота с издевательской медлительностью.

Позже случился один из потенциально ключевых моментов в плане результативности «Рубина». Макаров упал в «спартаковской» штрафной, однако судья Левников решил не смотреть VAR и на призывы игрока «Рубина» никак не отреагировал.

После матча Денис сделал довольно громкое заявление о том, что именно казанцы в итоге будут бороться с «Зенитом» за первое место, а не «Спартак»:

— Сегодня было какое-то невезение, мы создали много моментов. Где-то судья недосмотрел, я считаю, что в эпизоде со мной был стопроцентный пенальти. Наша вина, что мы не реализовали свои моменты.

Не обидно, что почти весь стадион болел за «Спартак», наших болельщиков тоже было слышно, мы их поблагодарили. Это выбор людей, за кого им болеть. С такой игрой скорее мы можем больше бороться с «Зенитом», чем «Спартак». Мы их переиграли, просто не повезло.

Да, «Рубин» спокойно может в этом сезоне бороться за чемпионство, у нас прекрасная линия атаки, центр поля и линия обороны. Я считаю, мы сильнее «Спартака», и еще это докажем. После автогола не было никакой надломленности, в первом тайме у нас тоже были моменты. Это наша вина, что мы их не реализовали, а не «Спартак» — хорошая команда. Сегодня у нас сказалось именно невезение, — заявил Макаров.

Фото spartak.com

Всегда непросто играть против казанцев, особенно на их арене. Команда очень хорошо организована, очень четкая структура игры

«Рубин» снова играл второй тайм в большинстве, но не забил

Во втором тайме «Рубин» уже имел подавляющее преимущество над соперником. На 61-й минуте 20-летний защитник «Спартака» Павел Маслов получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Напомним, что и в предыдущей встрече против «Динамо» казанский клуб играл большую часть второго тайма в большинстве после удаления у соперника. Однако ни в Москве неделю назад, ни в Казани в этот раз ничего извлечь из такого преимущества команда Слуцкого не смогла.

Доменико Тедеско после игры не жалел комплиментов в адрес соперника и уверял, что его подопечные «подсели» именно из-за удаления:

— Мы изначально прессинговали чуть позже, чем обычно. Нам нельзя было давать «Рубину» разбежаться, они изменили схему игры. Всегда непросто играть против казанцев, особенно на их арене. Команда очень хорошо организована, очень четкая структура игры. При атаках очень сложно найти пространство. При отборе мяча они очень хороши на контратаках, игроки могут быстро убежать.

Во втором тайме Маслов получил вторую желтую, после этого команда была вынуждена глубоко обороняться и стараться контратаковать, что непросто, так как «Рубин» очень быстро возвращается в оборону.

Очень важные три очка для нас. Не согласен, что «подсели» с начала второго тайма. «Подсели» именно после красной карточки, — сказал Тедеско.

Таким образом, по итогам игры гости нанесли 6 ударов по воротам Медведева, 4 из них — из пределов штрафной. В створ ворот «Рубина» пришелся лишь один удар — в девятку от Ларссона. Казанцы, в свою очередь, били 22 раза, 8 ударов пришлись в створ ворот «красно-белых». Команда Слуцкого также выиграла по проценту владения мячом — 56 на 44, угловым — 6 на 3, точным пасам — 388 на 321, ключевым передачам — 15 на 8, а также выигранным единоборствам — 100 на 91. «Спартак» превзошел соперника лишь по количеству фолов — 20 против 11.

«Рубин» снова проиграл дома не только «Спартаку», но и очередному столичному клубу. Только при Слуцком за последние месяцы случилось по два поражения на «Ак Барс Арене» от «Локомотива» и «красно-белых». Прошлой осенью Роман Шаронов проигрывал на «Центральном», «Динамо» и ЦСКА. При этом оба тренера здорово играли со столичными командами в Москве.

Наверное, если бы я знал, чего не хватает, то добавил бы

Слуцкий: «Нам что, надо было побить рекорд Бубки?»

Леонид Слуцкий после матчей, которые его команда проигрывает, уже привычно немногословен. Главный тренер «Рубина» сделал особенный акцент на одном ударе в створ соперника:

— Если бы мы были готовы, то, наверное, мы бы не пропустили. У нас были моменты, но соперник забил первым же ударом. Наверное, если бы я знал, чего не хватает, то добавил бы. У нас было огромное количество моментов, но залетело два мяча в наши ворота после одного удара в створ от соперника. Все предельно просто. Так бывает. Когда говорят про матч упущенных возможностей, то сегодня был классический матч именно с таким названием.

— Несмотря на то, что команда создала много моментов, согласны, что в целом «Рубин» выглядел безвольно?

— Нет. Это вопрос за гранью моего понимания, потому что мы доминировали на протяжении всей игры, создавали кучу моментов, имели их вплоть до последних секунд. А в чем тогда воля проявляется? Нам что, надо было побить рекорд Бубки?

— Когда ждать возвращения Дюпина?

— Он идет на поправку, но пока что сложно дать конкретику.

— Чем можете объяснить такое количество желтых карточек?

— Такой матч — «от ножа». Каждое единоборство было крайне важным, нерв зашкаливал. На мой взгляд, это нормальная ситуация для встречи такого уровня.

— Показалось, что сегодня Кварацхелия снова много обводил, но много терял мяч. Оцените его игру.

— Понятно, что если бы у него был в действиях только конструктив, то он забивал бы в каждом матче по три мяча.

— Нужны ли «Рубину» срочные приобретения, пока трансферное окно открыто?

— У нас есть команда, которая играет, на мой взгляд, в очень интересный и яркий футбол, — отметил Слуцкий после игры.

В ближайшие выходные команда Слуцкого должна сыграть на выезде с «Ротором», однако велика вероятность, что эта встреча не состоится из-за большого количества больных коронавирусом в стане волгоградцев

По итогам 8-го тура «Рубин» останется в десятке первых команд в турнирной таблице, однако отрыв от первой пятерки составит уже три очка. Хотя еще в прошлые выходные казанцы промежуточно занимали четвертое место. А вот в ближайшие выходные команда Слуцкого должна сыграть на выезде с «Ротором», однако велика вероятность, что эта встреча не состоится из-за большого количества больных коронавирусом в стане волгоградцев. Два их матча уже были отменены, команде присуждалось техническое поражение со счетом 0:3, поэтому и перед казанцами как нельзя кстати маячат самые легкие три очка в сезоне.