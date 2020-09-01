Запрещенная басня Харламова по делу КПК «Рост»: «Здесь не Америка и это не футбол»

Эксклюзив «Реального времени» — не допущенная к заслушиванию в суде часть последнего слова экс-капитана ФК «Рубин»

Фото: Ирина Плотникова

Басню о волках и ягнятах на новый лад написал в СИЗО Казани подсудимый, экс-капитан футбольного клуба «Рубин» Сергей Харламов. В стихотворной и местами самокритичной форме он изложил свое мнение по делу о преступлениях, в которых обвиняют его и других фигурантов дела КПК «Рост». С этой заготовкой он хотел выступить в Вахитовском райсуде Казани накануне, преподнеся свое творение в качестве последнего слова. Но суд посчитал — творчество в процессе не уместно, а потому предупредил Харламова — в случае чтения басни он может быть лишен последнего слова. «Реальное время» публикует «запрещенную» басню Харламова с орфографией и интонационными ударениями автора.

Знакомые с материалами «Реального времени» легко опознают в описанных Сергеем Харламовым «героях леса» фигурантов уголовного дела, становления и краха финансовой пирамиды КПК «Рост», а также их оппонентов и наимудрейший суд. Предлагаем озвучивать свои догадки в комментариях к данной публикации. Ознакомить читателей «Реального времени» с этой басней, с согласия своего клиента, помог адвокат Владимир Гусев. За время в СИЗО экс-капитан футбольного клуба «Рубин» успел написать и издать целую книгу.



«Волк и ягненок» на новый лад

Пояснение от автора: «запилить жало» означает — проявится интерес к чему-либо.

«В обычном в общем-то лесу жил, претендуя на красу,

Павлин, имел пушистый хвост, себялюбив, но не прохвост.

Имел в друзьях Медведя он, Медведь — берлогу, и, пардон,

За простоту, кадушку с медом. Ей дорожил, был антиподом

Павлину. Это не мешало пилить на мед медведя жало.

Медведь собрал вокруг себя Жирафа, Лиса, Муравья.

Путь им до пасеки представил, законы леса предоставил.

Хотелось меда сразу всем. Медведь ответил — без проблем,

Несите звери, кто что может, а я вам мед. Пусть не тревожит,

Где я возьму к возврату мед. И запустил круговорот.

Часть 2-я — лирическая

В лесу веселье, дружный смех, все звери счастливы — Ус-пех!

У каждого — жилье и мед, счастливчик нынче, был урод.

Больные медом излечАлись, голодные, насытившись, венчались.

Мир воцарился. Круговерть. Спасибо батюшка — Медведь!!!

Четыре года в счастье жили, кормились медом — не тужили,

О лесе сем пошла молва в другом лесу, где голова

Да ни одна, на троне том в три головы сидит — Дракон.

Три головы да три желудка — их прокормить, друзья, не шутка.

На мед медведя позарился, решил к рукам прибрать сей кладезь,

На лес дыхнул в три головы, огонь все сжег в тартарары.

Забрал Медведя он кадушку, оставил зайцев на прослушку,

Чтоб знать наверняка о тех, кого поверг на неуспех.

Спален весь лес, и нет кадушки. Кудахчут петухи, несушки:

«Медведь, гони скорее мед, бери, где хочешь, обормот».

Медведь идет к кенту Павлину в надежде залатать дырину.

Павлин, как друг, за дело взялся, с Орлом американским вмиг связался.

Орел ответил — Very Well, к Павлину-другу прилетел.

В лесу, точнее там, где раньше все были счастливы без фальши

Бардак, раздрай, все кувырком. Не общество, а форменный дурдом.

Павлин с Орлом на пень присели. Павлин просил, чтоб не галдели.

Орлу он предоставил слово. Орел сказал: «Все будет клево».

И рассказал, что вреден мед, что от избытка пучит, и живот растет,

Влияет плохо на мускулатуру, я пропишу всем вам микстуру.

Ей излечился друг Павлин. Павлин: «Я солидарен с ним».

Вдруг — ухудшается погода, свист, ветер, возгласы урода:

«За голову конечности и мордой в пол, здесь не Америка и это не футбол».

Загнали в яму говорящих, туда же Лиса и Жирафа спящих,

Медведя, в шоке Муравья. Из мебели — одна скамья.

На ней несчастные терпимо разместились, не понимая в чем же дело, злились.

Лесной народ идет к Сове, мудрейшей в бывшем лесе голове,

Чтоб разрешила сей вопрос — кого макать главой в навоз.

От трехголового вещали зайцы — хулили и бранили, словно тайцы.

Ругали тот вертеп, что по соседству от них, и склонны к раболепству.

Медведь в ответ: «Несправедлив Дракона пресс»

Сова: «Вы позже, состязательный процесс».

И вот в таком режиме — годы, и не убийцы вроде, не уроды

Детей крадущие...

И за то, что накормили — ругали, издевались и хулили.

Жираф искал в законе справедливость.

Лис уповал на здравый смысл, непогрешимость.

Медведь рычал, а Муравей конспекты вёл.

Павлин читал, безмолвствовал Орёл.

Лишь пресса проявляла интерес,

чем завершится состязательный процесс.

Немного изменилась в наполнении голов

С тех пор, что нам поведал дедушка Крылов

В своих сказаньях про ягненка и волкА

О жизни глупого и жизни дурака.

Понять — простить, конечно, можно. Но суть абсурдна, невозможна

Для понимания. Колюч же наш Венец.

Надеюсь, Здравый Смысл положит этому Конец.

Прошли уж времена, чтобы винить ягнят

За то, что кушать хочется... А здесь... Никто Не виноват.

Мораль — Постскриптум — Эпилог,

Чтоб подвести черту — итог

С волками жить, и сам завоешь. Но выбор есть, здесь не поспоришь.

И есть реальный вариант, чтоб накормить их,

Провиант — другой скормить.

Терпенью ж есть пределы,

И волки сыты будут. Овцы ж — целы.

Немного прозы от редакции: В прениях гособвинитель просил признать подсудимых членами преступного сообщества и наказать их за хищение средств 3,5 тысяч вкладчиков сроками от 16 до 18,5 лет колонии. Накануне от фигурантов дела КПК «Рост» вновь прозвучали обвинения силовиков в преступлении и просьбы о справедливом решении по делу. Суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора предварительно назначено на 5 октября.