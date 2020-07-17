«Рубин» Слуцкого опять не проигрывает топам, а Кварацхелия «божит» и готов покинуть Казань

Главные итоги матча «Рубин» — «Ростов»

«Рубин» обезопасил себя от вылета из РПЛ еще в прошлом туре — и мог заканчивать сезон на спущенных тормозах. Однако, судя по вчерашней игре, команда Леонида Слуцкого намерена максимально удачно завершить смазанный в середине сезон. Как казанская команда научилась бетонировать оборону, как «божит» Кварацхелия и почему «Ростов» сам виноват в смазанной концовке — в материале «Реального времени».

Слуцкому удалось построить надежный «Рубин» — дело за результативностью

Почти забыт кураж, когда «Рубин» под руководством Романа Шаронова выдал эмоциональное начало сезона, набрав 7 очков в трех стартовых играх. Но забыт и последующий период спада и полного бессилия той команды на «Ростов Арене» в августе прошлого года, когда казанцам приходилось едва ли не отбиваться, играя на вынос. Казанцы тогда полностью потерялись в защите, а гол Маркова выдали благодаря редкой контратаке.

После вчерашней игры стало очевидно, что от того «непоставленного» «Рубина» ничего не осталось. Казанцы накануне играли, что называется «от себя». Они навязывали свою игру, не отсиживались в обороне, а по числу опасных моментов превзошли команду, весь сезон претендующую на медали.

Леониду Слуцкому удалось выстроить игру в центральной линии так, что оборона казанцев больше не чувствует на себе прежней нагрузки — атаки часто прерываются еще до подступов к штрафной площади «Рубина». Много времени мяч держат у себя техничные Зурико и Хвича — и дают своей команде возможность и время выходить из обороны в атаку.

После матча наставник казанцев Леонид Слуцкий объяснял:

— Мы понимали, что надо перетерпеть первые 30-35 минут, и потом уже нагнетать высокий темп, форсировать атаки, потому что функционально — и у нас есть большое количество замен — мы должны были концовку дожимать. Собственно, по сценарию все так и произошло — «Ростов» доминировал первые 30 минут, а концовка первого тайма осталась за нами. И во втором тайме имели больше моментов, но к сожалению не смогли реализовать, — сказал специалист.

Леониду Слуцкому удалось выстроить игру в центральной линии так, что оборона казанцев больше не чувствует на себе прежней нагрузки. Фото rubin-kazan.ru

За последние пять матчей команда Слуцкого не пропустила в четырех. И это при том, что график казанцев состоял далеко не из «болота» таблицы. «Рубин» одержал две победы со счетом 1:0 — над «Краснодаром» и «Оренбургом», дважды сыграли вничью 0:0 — с «Уфой» и «Ростовом», а игра с ЦСКА завершилась со счетом 1:1. Стартующий в августе сезон внушает некоторый оптимизм.

3 желтые карточки на Кварацхелии. Хвича продолжает «кошмарить» соперника. Игнатьев по-прежнему хворает

Только за первый тайм грузинский полузащитник за счет резких прорывов вынудил ростовчан заработать предупреждения. Сначала на нем грубо фолил один бывший казанец — Ивелин Попов, а ближе к перерыву нервы сдали и у еще одного «бывшего» Хорена Байрамяна. Он откровенно останавливал рукой грузина после прокидки — за что и получил свой «горчичник». Уже во втором тайме, тоже униженный прокидкой между ног от Хвичи, рукой пытался остановить его Александр Долгов, за что схватил предупреждение.

Футболисты «Ростова» просто не поспевали за скоростями грузинского вингера. Хвича спокойно и хладнокровно позволял себе прокидывать мяч между ног соперника, убирать их на противоходе и смещаться к центру поля под удар, словно не замечал соперников. Грузин — футболист очень редкого «формата» для российского футбола. Он много берет игру на себя, не старается поскорее избавиться от мяча, не боится идти в обводку, придерживать снаряд у себя, пока партнеры подтянутся — и бить из тех позиций, из которых большинство опасается.

Верный момент для открытия счета Кварацхелия создал для Ивана Игнатьева уже на 42 минуте игры. Хвича прорывался по левому флангу, прокинул снова через Байрамяна, ворвался в штрафную, обойдя всю оборону на противоходе, и выдал ювелирную передачу под удар Ивану Игнатьеву — тут пробил выше ворот. Эпизодом ранее сам Игнатьев не сумел отдать элементарную передачу в атаке, когда мог выводить на удар партнера, но тоже не сориентировался. Складывается ощущение, что Игнатьев просто «плывет». Ему не хватает уверенности, не хватает внутреннего спокойствия и баланса, чтобы с холодной головой решать простейшие моменты.

Очевидно, что при такой технике Кварацхелии нужна еще холодная голова — и тогда это будет готовый футболист европейского уровня. Фото rubin-kazan.ru

Кварацхелия был лучшим на поле среди обеих команд и в тайме втором — силы для дриблинга не иссякали, и он вновь и вновь выдавал свой фирменный кросс через половину поля, смещался к центру и опасно пробивал по воротам. Умудрялся и выдавать и партнерам — на 70 минуте Евгению Маркову оставалось лишь попасть после того, как получил от грузина по центру. Он обработал мяч на противоходе, но пустил его рядом со штангой...

Дошло дело до того, что когда на последних минутах игры Хвича в очередной раз накручивал сразу троих ростовчан, врываясь в зону от углового флажка, трибуны начинали переживать индивидуально за то, чтобы забил именно Хвича — он действительно этого заслужил. К сожалению, поразить ворота ему так и не удалось, но очевидно, что при такой технике Кварацхелии нужна еще холодная голова — и тогда это будет готовый футболист европейского уровня. К сожалению, удержать такой талант Казани в долгосрочной перспективе может быть очень сложно.

— Если бы игрок 2001 года рождения сам брал мяч, сам всех обыгрывал, сам же забивал, сам все делал… — рассуждал после матча Леонид Слуцкий о Хвиче. — Хочется, конечно, иметь такого игрока в команде, и он, собственно, способен быть таким. Но не стоит забывать, что еще несколько месяцев назад он не был игроком стартового состава. А сегодня он выделяется и ярко проводит абсолютно все матчи. Следующий шаг, будем стараться, чтобы к этому еще добавилась и статистика.

Левый фланг обороны «Рубина» хромал — Самошников растерялся, Сантос не подстраховывал

«Рубин» начал матч довольно живо и даже создал полтора-два момента, претендовавшие на звание голевых. В какой-то момент даже казалось, что казанцы действуют с позиции силы против команды, от которой еще в первом круге чемпионата откровенно отбивалась, играя на вынос.

Ростовчане оправились и стали создавать свои момент за моментом. Фото rubin-kazan.ru

Однако уже минуте к десятой ростовчане оправились и стали создавать свои момент за моментом. Тревожным звоночком стало то, что каждый из опасных эпизодов так или иначе проходил по левому флангу. Вначале Ивелин Попов ворвался в зону, сам обыграл защитника и выдал мяч прямо под удар Данниса Хаджикадунича — но тот был неточен.

Вскоре Алексей Ионов шикарно навешивал во вратарскую, где в одиночку вырывался и переправлял мяч в ворота Саплинов, и тоже слева — лишь чудесным образом мяч прошел мимо ворот, хотя ногу под мяч Саплинов подставлял едва ли не с метра. Опасное переправление головой Шомуродова на 27 минуте тоже произошло после навеса с левого фланга. После этого эпизода стало окончательно понятно, что левый фланг обороны «Рубина» в этот день смотрит футбол, и если ничего не сделать, то гол рано или поздно оттуда придет.

Во втором тайме после неплохой попытки атаковать Илья Самошников не успевал за Ионовым и «скосил» его всем телом, схлопотав желтую карточку. Надо сказать, что и Сантос в этом деле никак не помог молодому защитнику, а в паре эпизодов можно было заметить, как бразилец халтурит и не спешит возвращаться в оборону при контратаках «Ростова». Открывшиеся зоны приходилось как-то закрывать Илье — не всегда удачно.

За последние пять матчей команда Слуцкого не пропустила в четырех. Фото rubin-kazan.ru

«Ростов» самовольно ушел из борьбы на футбольных полях в словесные перепалки с РПЛ и ожидаемо упустил шансы

Еще до матча в Казани было очевидно, что южанам сейчас не слишком до футбола. Нет, игроки конечно по-прежнему стараются исполнять свои обязанности, набирая какие-то очки по кусочкам, но видно, что внутреннее напряжение в верхах клуба дает о себе знать. Так что что за последние 5 игр ростовчане набрали всего лишь 4 очка, не одержав ни одной победы.

Напомним, наставник команды Валерий Карпин через соцсети стал активно критиковать РПЛ после того, как те допустили матч 17 летних мальчишек ФК «Ростов» против профессионалов «Сочи», когда у «Ростова» COVID выкосил практически всю взрослую команду — кого-то положительной пробой, кого-то — последовавшим за этим карантином практически на весь клуб. Вскоре Карпину прилетел ответ: глава лиги Сергей Прядкин обвинил Валерия Георгиевича в ущербе репутации Премьер-лиги.



Когда сам главный тренер команды начинает устраивать с лигой публичные войны, это никак не может сказаться положительно на боевом духе команды. Футболисты соглашаются с Валерием Карпиным и находят в несправедливости оправдания для самих себя, но от них уже ничего не зависит.

Опущенные руки — плохой спутник в спорте, а уж тем более для коллектива, претендующего на медальные места. Вот и в течение матча Карпин очень много спорил с судьями, нервничал, схватил желтую карточку и заставил нервничать своих игроков. Как итог — инициатива полностью ушла под контроль «Рубина», а Хвича унизительно измывался над обороной гостей, как хотел.