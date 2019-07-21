Подняли футбол и уничтожили шахматы: как Исландия использовала «дело Босмана»

В это межсезонье татарстанские команды пополнили сразу два исландца: в УНИКС перешел Хакур Палссон, а цвета «Рубина» готовится защищать Видар Кьяртанссон, который заменит Рагнара Сигурдссона. Таким образом, в Казани будет уже три исландца, а в целом по России их можно насчитать дюжину: 10 футболистов и дуэт баскетболистов. Российские клубы прирастают игроками страны с 357-тысячным населением, где спорт до начала XXI века был абсолютно любительским. Подробнее об «исландском феномене» — в материале «Реального времени».

Советские любители ехали в Исландию тренировать любителей местных



Во времена СССР Исландия была единственной страной Европы, куда уезжали работать советские тренеры и по футболу, и по гандболу. Хотя эта маленькая скандинавская страна была капиталистической, но в спорте она исповедовала близкие для советских граждан принципы любительства. Даже не полулюбительства, как было в соседних Дании, Норвегии, Швеции, где спортсмены получали какую-то часть зарплаты, в остальное время подрабатывая.

Вот и поехали в Исландию футбольные наставники Юрий Ильичев и Юрий Седов, отработавшие там в общей сложности десять лет, с 1973 года по 1982-й. Ильичев шесть лет тренировал клубные команды, затем год трудился с местной сборной, а Седов три года поработал в «Викингуре». В 1980 году в Исландию отправился гандбольный наставник Борис Акбашев.

Все они сталкивались с абсолютно любительским подходом местных спортсменов, которые приходили на тренировки после полного рабочего дня, а могли и уехать в отпуск посреди сезона. Деньги, зарабатываемые исландцами в спорте, были слишком незначительны, чтобы из-за них напрягаться больше, чем на основной работе. Тем не менее планомерная и методическая работа приносила свои плоды. У Ильичева сразу шесть футболистов позвали в заграничные клубы, а это были уже совсем другие контракты. Воспитанные им игроки в 1989 году достойно сражались со сборной СССР, на тот момент вице-чемпионом Европы, дважды сыграв с нашей командой вничью в рамках отборочного цикла ЧМ-1990.

Из молодежной команды Акбашева 1964 года рождения потом восемь человек перешли в сборную страны по гандболу. И в целом гандбол долгое время был самой успешной игрой, которую развивали в Исландии. Сборная частенько играла и на чемпионатах мира, и на Олимпиадах, а в Барселоне-1992 поднялась на невиданное доселе четвертое место.

15 декабря 1995 года Босман выиграл в Европейском суде свое дело, которое полностью разрушило систему комплектования клубных команд. Фото aif.ru

Ноу лимит и дранг нах вестен!

В целом этот материал не о спорте Исландии, он о шансах, которые можно максимально использовать, даже если их предоставляли не конкретно вам. Можно отдать руку на отсечение, а череп на трепанацию, что Кинси Волански даже близко не разбирается в устройстве интернета, но она заработала на нем миллионы долларов, просто пробежав в неглиже по полю в финале Лиги чемпионов. Вот и Исландия не обязана ничего знать о бельгийском футболисте Жан-Марке Босмане, но она вытрясла максимум из его сумасшедшего желания приравнять деятельность спортсменов к обычной работе жителей стран Евросоюза. Напомним, 15 декабря 1995 года Босман выиграл в Европейском суде свое дело, которое полностью разрушило систему комплектования клубных команд. Теперь в клубном европейском спорте не стало практически никаких лимитов на иностранцев и свелось к нулю такое понятие, как национальная идентичность. Но Исландия воспользовалась этим, чтобы поднять на другой уровень свои национальные команды по гандболу, футболу и баскетболу.

Вначале поднялись гандболисты. В нулевые годы сборная Исландии из обычного середнячка становится одним из лидеров мирового гандбола. Гандбол — это «футбол для бедных», и он очень активно развивается в Германии, чуть меньше в Испании и Франции, в тех городках, где объективно не хватает средств на содержание крупных футбольно-баскетбольных клубов. Приходится либо довольствоваться командой третьей-четвертой лиги, либо создавать гандбольную команду, и даже городок размером с казанский анклав Дербышки способен содержать команду мирового уровня. Гандболисты — люди неприхотливые, а уж про исландцев это можно было бы сказать безотносительно вида спорта. Там, где деликатесом считается тухлое акулье мясо, рады были виду любой немецкой или испанской глубинки, лишь бы платили. В результате с отменой лимитов в сборной остались только два гандболиста, которые играли в чемпионате Исландии, зато сама сборная завоевала четвертое место на ЧЕ в 2004 году, второе место на Олимпиаде-2008 и третье на «Европе-2009».

В нулевые годы сборная Исландии из обычного середнячка становится одним из лидеров мирового гандбола. Фото goprosport.ru

Играющий президент

Последняя перепись населения показала, что в Исландии проживают 357 тысяч 50 человек, причем на 1995 год эта цифра была еще меньше — 267 тысяч. По этому показателю Исландия уступала даже Саранску, который называли самым странным местом среди городов-хозяев ЧМ. Но столица Мордовии могла не заморачиваться по поводу многих видов спорта, а вот Исландия вынуждена была их развивать. Хотя бы для того, чтобы выступать на Играх малых государств Европы, которые начали проводить с 1985 года, чтобы стимулировать эти самые малые государства победами хоть на каком-то уровне. Так они собирались раз в два года, Исландия рубилась насмерть с Кипром и каким-то образом оправдывала развитие спорта в стране. Поскольку хотя барон де Кубертен и говорил, что главное не победа, а участие, но для того, чтобы продолжать соревноваться, постоянно проигрывая, нужны особые спортсмены мазохистского склада.

Редкие достижения Исландии XX века почти все связаны с шахматами. Тот же Ильичев шутил, что повальное увлечение исландцев шахматами объясняется непогодой. Вот и корпели местные банкиры и юристы над дебютами и эндшпилями. Так банкир Маргейр Петурссон и юрист Йохан Хьяртарссон сотоварищи стали пятыми на шахматной Олимпиаде 1986 года. Их коллега Йоун Арнассон выиграл чемпионат мира среди кадетов, опередив там самого Гарри Каспарова. А Ханнес Стефанссон в 1987 году стал чемпионом Европы среди юниоров, там же, кстати, победила казаночка Алиса Галлямова.

Главный шахматист страны Фридрик Олафссон был выбран президентом ФИДЕ, став первым и единственным чиновником, совмещавшим эту работу с выступлением в турнирах. Это и есть олицетворение исландского менталитета: быть президентом неплохо, но ненадежно (Олафссон руководил четыре года). Так зачем отказываться от турниров, на которых можно заработать?

Главный шахматист страны Фридрик Олафссон был выбран президентом ФИДЕ, став первым и единственным чиновником, совмещавшим эту работу с выступлением в турнирах. Фото lifdununa.is

В чем баскетболисты опередили коллег из футбола

После гандбола пришел черед познакомиться с баскетболом. В 2015 году Исландия делегировала еще одну сборную в финальную часть чемпионатов Европы. И это пока самая главная и неразгаданная загадка Исландии. Как и во всем мире, в баскетбольном чемпионате Исландии большое количество американцев, чуть меньше югославов, и есть прибалты, конкретно — литовцы. Иными словами: все как у остальной Европы, за исключением того, что в Исландии минимум мигрантов. Да, за последние полтора десятка лет в страну въехало порядка 35 тысяч мигрантов, которые сейчас составляют 11 процентов от населения, но Исландия даже близко не напоминает более крупных соседей Швецию, Норвегию, Данию, которые уже переборщили с миграцией из Африки, Азии и бывшей Югославии.

У Исландии, которая дважды играла в финальной части чемпионатов Европы, даже не было американцев в составе, хотя практически каждая сборная Старого Света пользуется этой опцией для усиления состава. ФИБА разрешает только одного натурализированного янки, но во всех странах их побольше. На случай травм, болезней и так далее. Хотя на чемпионатах Европы и играли Павел Ермолинский и Кристофер Акокс, но это сыновья экс-баскетболистов из СССР и США, осевших в Исландии.

Сейчас в клубах Исландии также есть натурализированные канадец Кейт Вассел, американец Даррел Льюис, испанец Альфонсо Биргир Гомез, но до нынешней сборной они не доходили.

Впрочем, и за всю историю сборной Исландии количество «новых исландцев» не превышает десяти. Это воспитанник ЦСКА Александр Ермолинский, который стал первым неисландцем, сыгравшим за сборную на Играх малых стран в 1997 году, плюс восемь американцев, один из которых — Деймон Йонссон — имеет исландские корни, и поляк Мацей Багиньски. Для сравнения, сборная России использовала четверых «новых русских» плюс обрусевшего Виктора Кейру.

Одним из первых исландцев, которые перебрались из местного чемпионата в зарубежный, стал Йон Стефанссон. В 2002 году он с товарищем по сборной перешел в чемпионат Германии, а уже в 2004 году стал новичком питерской команды «Динамо». Под руководством Дэвида Блатта команда победила в ФИБА-Европа, выиграв этот турнир вслед за УНИКСом.

К дебюту на ЧЕ-2015 в исландской сборной было уже шесть легионеров. Сейчас еще Кари Йонссона пригласили в «Барселону». Да, это второй состав испанской команды, но и туда не набирают по объявлению. Как и в УНИКС, который подписал Хакура Палссона. Плюс Исландия сполна использовала такую опцию, как выступления ее уроженцев в студенческом чемпионате США, куда в разные годы перебрались 15 местных баскетболистов. Такой возможностью могли воспользоваться все, но помог этот неочевидный козырь только исландцам.

У Исландии, которая дважды играла в финальной части чемпионатов Европы, даже не было американцев в составе, хотя практически каждая сборная Старого Света пользуется этой опцией для усиления состава. Фото russiabasket.ru

Десять исландцев в чемпионате России

Ханнес Сигурдссон стал первым исландцем в футбольном чемпионате России, перейдя в 2012 году в «Спартак» из Нальчика. Вслед за Северным Кавказом исландцами заинтересовались в «Урале», «Краснодаре», «Торпедо»… Потом был 2016 год, когда Исландией после успеха ее сборной на Евро заинтересовалась вся футбольная России, и экспорт был продолжен. В Россию исландцев завезли «Ростов», ЦСКА, «Рубин», который берет «обрусевших» скандинавов, уже имеющих опыт игры в РПЛ.

Да, в Казани футболисты из этой страны оказались уже после ЧЕ-2016, но следить за Исландией нужно было начинать не с чемпионата Европы во Франции, а задолго до него. В 2007 году юношеская сборная России 1990 года рождения (Бурлак, Дзагоев, Смолов) под руководством Андрея Талалаева уступила Исландии — 5:6. По ходу матча россияне уступали — 0:6. Исландия выиграла групповой этап и впервые в истории страны вышла в финальную часть U-17. Трое из той юниорской команды, Колбейн Сигторссон, Хольмар Эйольфссон и Тораринн Валдимарссон, затем перекочевали в состав молодежной сборной 1988—1991 годов рождения, которая впервые в истории страны вышла в финальную восьмерку ЧЕ-2011. Там были Биркир Бьярнарссон, Арон Гуннарссон, Йохан Гудмундссон, Гильфи Сигурдссон, Альфред Финнбогассон, которые сыграли на Евро-2016, а также Рюрик Гислассон и Бьорн Сигурдарссон, приехавшие на ЧМ в Россию. Был еще и Арон Йоханссон, который в дальнейшем выбрал сборную США, той страны, где родился.

Все они пришли в футбол после 1995 года, когда Жан-Марк Босман перевернул все устройство европейского футбола сверху донизу. Российские СМИ после Евро-2016 взахлеб писали о том, как много в Исландии детских тренеров, как они охватывают максимально большую часть населения, как детишки валом валят на тренировки. Только вот никто не задумывался: за какой «файдой» они заинтересовались делом, на котором ранее не могли гарантированно заработать ни одного эйре?

А все просто: экспорт спортсменов из страны возрос в разы, став настоящим бизнесом и даже некой виртуальной строкой в бюджете, и мотивировал исландцев на большее усердие в занятиях спортом. Подчеркнем — исландцев, но не исландок, поскольку женская часть этого крошечного государства пока осталась на своем прошлом, весьма слабом любительском уровне.

Медведев, помимо того, что выходит на лед в составе «Бьернина», еще и главный тренер своей команды плюс директор хоккейной школы, и подобное совмещение не редкость, а привычное явление. Фото instagram.com

По словам российского хоккеиста Александра Медведева, сейчас в Исландии 90 (!) процентов детей занимаются спортом. Даже если Медведев имел в виду только мальчиков, все равно это огромная цифра. Причем спорт конкурирует у детей не с гаджетами, а с… работой. По словам того же Медведева, «в Исландии с самого детства приучают, что если ты хочешь хорошо жить, то обязан с детства работать. Безработицы не существует. Любой труд оплачивается. Даже несовершеннолетние имеют право работать и получать деньги».

Медведев, помимо того, что выходит на лед в составе «Бьернина», еще и главный тренер своей команды плюс директор хоккейной школы, и подобное совмещение не редкость, а привычное явление. У чемпиона страны «Скаутафелаг Акуреюри» играющий тренер из Финляндии Юсси Сиппонен, один из его подопечных канадец Адам Бьюкебум еще и тренирует юниоров.

При этом Хеймир Хальдгримссон, наставник сборной Исландии по футболу, отмечает: «Тренер в Исландии — это любительская работа. Да, тебе платят деньги, но жить на них у тебя вряд ли получится. Разница в зарплате дантиста и футбольного тренера — примерно в два раза». Хальдгримссон знает, о чем говорит, ведь он как раз совмещает работу тренера и дантиста.

Это «Ху!» у них песней зовется

При этом у «новых» исландцев уже не было прежнего пиетета перед так называемыми фаворитами, присущего футболистам старших поколений. Из 30 футболистов той молодежки с ЧЕ-2011 целых 17 играли за рубежом. Девять человек из самых лучших в истории Исландии юниорских и молодежных сборных и составили костяк национальной сборной, которая последовательно сыграла на чемпионатах Европы и мира. И их последовательные дебюты на столь солидных турнирах не выглядели случайными. Исландия стала первой, кто за два тура до конца отбора забронировала себе место в финальной части ЧЕ-2016, опередив в группе Турцию и Голландию. И на ЧМ в России попали (вместе с замечательными фанатами с их ставшим в один момент популярным речитативом «Ху!») не за красивые глаза, а опередив Хорватию, Турцию и Украину. Это именно исландцы тормознули в восьмом туре квалификации Украину, болельщики которой уже затевали футбольный «Майдан» на тему бойкота чемпионата мира.

Исландские фанаты знамениты популярным речитативом «Ху!» Фото cdn.welcome2018.com

Прогнозирую, что на Евро-2020 Исландия не выйдет. Ресурс талантливых выходцев из юниорских и молодежных сборных практически исчерпан, им по 30 лет, а это не самый лучший средний возраст для команды. Но и ставить крест на местном футболе не стоит. Во-первых, 350-тысячная Исландия имеет порядка 80 команд, столько же, сколько во всей России. Во-вторых, как бы Исландия не боролась за самоидентификацию, но в стране уже живут датчане, поляки, шведы, сейчас появились югославы, азиаты, африканцы, которые постепенно приходят в спорт, усиливая местные команды. Их врожденная техника и пластика разнообразят стиль местного футбола, увы, достаточно прямолинейный. В-третьих, юниорские сборные Исландии снова дают результат. В 2017 году их сборная U-17 обыграла нашу — 2:0, в минувшем сезоне их более молодые сверстники снова обыграли Россию — 3:2, уже в рамках финальной части юниорского чемпионата Европы.

В общем, есть перспективы. Только вот все эти изменения к лучшему в игровых командных видах спорта происходят на фоне тотального падения в исландских шахматах. В 1996 году, после победы Босмана в суде, шахматисты Исландии заняли 12-е место, а в дальнейшем выступали все хуже и хуже, опустившись на худшей из своих Олимпиад на 64-е место. Хотя плохие погодные условия, заставлявшие ранее засиживаться за шахматной доской, в Исландии не изменились.

