Наш ответ Юргену Клоппу: «Рубин» играет в стиле рок

Как Шаронов за месяц сделал из самой скучной команды самую убойную в российском футболе

Игру «Рубина» с московским «Динамо» болельщики ждали с нетерпением. Стартовый матч в исполнении команды Шаронова внушил им уже несколько подзабытый повод для гордости — «Рубин» изменился до неузнаваемости, порой уверенно переигрывая «серебряный» «Локомотив» на его поле. С другой стороны, «Динамо» официально открывало свою обновленную «ВТБ-Арену», и все карты были именно в руках москвичей. Но то, что в итоге увидели зрители, оказалось круче любого концерта хеви-метал — в чем признался сам наставник казанцев Роман Шаронов, меломан и рокер. Играя почти 70 минут в меньшинстве, «Рубин» вырвал победу в Москве, сотворив маленькую рок-оперу с неожиданной развязкой за две секунды (!) до финального свистка. О первой победе казанцев под руководством Романа Шаронова — в материале «Реального времени».

Шаронов не попал на концерт Metallica, но увидел представление еще круче

«Сегодня 21 число, и если кто-то увлекается рок-н-роллом, он знает, что в «Лужниках« играет легендарная группа Metallica. У меня был на них билет, но я не попал [на концерт]. Но, то, что я сегодня испытал, — это круче. Спасибо!»



С такой непривычной и даже, можно сказать, рвущей шаблоны казанского футбола речью выступил после матча с «Динамо» наставник «Рубина» Роман Шаронов. Прежде о мотивационных выступлениях в стиле наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа и речи быть не могло (прошу прощения за тавтологию).

Минутами ранее тренер проходил мимо фан-сектора с казанскими болельщиками, демонстрируя им характерную для любителей рока «козу», а те в ответ показывали огромный баннер, выполненный в стилистике и шрифтом тех же «металлик»: «Roman Sharonov — FCRK Forever — Nothing Else Matters» (Роман Шаронов — С «Рубином» навсегда — Остальное не важно». Nothing Else Matters — известный хит «Металлики», — прим. ред.).

Болельщики показывали огромный баннер, выполненный в стилистике и шрифтом тех же «металлик»: «Roman Sharonov — FCRK Forever — Nothing Else Matters»

О том, что Шаронов — давний поклонник хеви-метал, известно всем, кто следил за его карьерой и заодно «прикидами» в обычной жизни. «Косуха» и крупные серьги — обязательные атрибуты его гардероба и образа.



И действительно, если бы игру «Рубина» против обновленного «Динамо» можно было сравнить с каким-либо музыкальным жанром, то больше всего для этого подошел бы рок. Не всегда тяжелый, иногда команда Шаронова начинала отбиваться на поле, и настоящий убойный панк-рок, от которого фанатам хотелось самим скакать в «слэме».

— Многие позитивно оценивают вашу команду, отмечают, что «Рубин» играет в атакующий футбол. Вам приятно? — спросили после игры журналисты у Шаронова.

— Конечно. Думаю, приятнее игрокам, которые реализовывают эти идеи на поле, — ответил наставник «Рубина».

В матче были и тяжелые первые минуты, и постепенный, но уверенный перехват инициативы, и мощное «гитарное соло» в исполнении то голкипера Юрия Дюпина, то неудержимого Зурико, и, конечно, гром тяжелых «ударных» на 93-й минуте «концерта» — гол в исполнении Беки Микелтадзе.

— Эмоций после матча уже никаких ни у кого нет. Потому что сегодня все отдали все свои силы, бились до последнего. Молодцы, что забили в конце, и я думаю, что заслуженно вырвали этот матч, — говорил после матча выжатый как лимон защитник казанцев Данченко. Именно он перекрывал кислород Шиманьски, Жоаузинью, Панченко и остальной «бело-голубой» компании.

В матче были и тяжелые первые минуты, и постепенный, но уверенный перехват инициативы, и мощное «гитарное соло» в исполнении то голкипера Юрия Дюпина, то неудержимого Зурико, и, конечно, гром тяжелых «ударных» на 93-й минуте «концерта» — гол в исполнении Беки Микелтадзе. Фото rubin-kazan.ru

Матч, в котором сложились все

Если все-таки постараться унять эмоции, вызванные этим зубодробительным сюжетом, то можно отметить, что в этой игре, как это обычно и бывает в особенных матчах, «сложилось все».

Здесь и судейские ошибки, без которых, как правило, не обходится ни одна драма с неожиданной, но волевой развязкой — арбитр Мешков очень уж желал зажечь красный свет перед «Рубином» в такой особый для «Динамо» день — москвичи официально открывали свой стадион после многолетней реконструкции, перед игрой устроив грандиозное представление. А обновленные ложи заняли первые лица ВТБ и МВД.

Победа «Динамо» была нужна как никогда.

Так что неудивительно, что уже на 36-й минуте судья углядел повод для второй желтой карточки Евгению Башкирову, когда тот даже не коснулся соперника в подкате. «Пусть это останется на его совести», — говорил еще в перерыве игры защитник казанцев Егор Сорокин.

Было здесь место и неведомо откуда взявшейся уверенности у совсем еще молодой команды (стоит напомнить, что грузинская атакующая линия «Рубина» состояла из парней 18—20 лет), которая неожиданно никуда не делась и после нелепого удаления Башкирова. Разве что первые 10 минут казанцам были необходимы, чтобы перестроиться, а уже после перерыва «Рубин» вышел на поле, будто не заметив потери бойца.

— Мы старались играть в футбол, несмотря ни на что, несмотря на удаление, — делился после игры Роман Шаронов. — Не все из того, что планировали, получилось, но это часть игры. Мы выиграли, и это важно. Что говорил команде в перерыве? Сделал поправки, объяснил, как перестроиться. Игроки выполнили то, что нужно. Могли еще лучше, но на данный момент имеем это, — приводит слова наставника «Рубина» «Спорт-Экспресс».

Великолепно сыграл и голкипер казанцев Дюпин, который сотворил маленькое чудо, чтобы сохранить ворота в неприкосновенности, когда «Динамо» уже навалилось всеми силами в последние 15 минут матча. Забить в эти моменты, казалось, было легче, чем не забить. Чего стоит только эпизод, когда Вячеслав Подберезкин в своем стиле неожиданно скинул мяч головой сопернику в середине поля прямо на выход «два в одного», а голкипер каким-то образом перекрыл путь Панченко и Шиманьски и сохранил шансы на победу для своей команды.

Вовремя (на 77-й минуте) выпустил Шаронов на поле и Хвичу Кварацхелию, который сделал все, чтобы мяч оставался на половине поля «Динамо» как можно дольше. А порой молодой вингер умудрялся обострять игру впереди едва ли не в одиночку, обыгрывая по два-три защитника «бело-голубых». Пожалуй, из всех приобретенных грузинских футболистов Хвича выглядит самым техничным и по-хорошему наглым. Он не тушуется абсолютно ни перед кем, спокойно пробрасывает мяч между ног защитникам и не боится бить по воротам издалека.

«Не мальчики, но мужи»? Мы увидели гол абсолютно зрелой команды

Ну и, конечно же, в качестве грандиозной развязки здесь был тот самый забитый мяч, который никак не следовал из логики игры — динамовцы плотно зажали казанцев на их половине поля, хотя оборона действовала достаточно грамотно и спокойно. Гол Микелтадзе можно разбирать на занятиях юных футболистов. Как говорится, в этом эпизоде было прекрасно все — начиная с момента старта атаки. Все тот же Микелтадзе выдал отличный пас из середины поля на Кварацхелию, тот уже привычно мяч придержал и сохранил его в борьбе с двумя защитниками, выждав, когда на подмогу прибегут партнеры, и лишь тогда вернул мяч в середину на Могилевца. Павел намеренно ушел правее, уводя за собой игроков «Динамо» и растягивая оборону соперника, и ровно в самый нужный момент (когда защитники потеряли Беку) вернул снаряд в центр — под удар Микелтадзе, которому только оставалось попасть в угол.

Такие голы можно было бы ожидать от взрослой и матерой команды, состоящей из опытных мужиков, которые в самый нужный момент не дрогнут. Здесь же оборону москвичей буквально по полочкам разложили 18 летний Хвича, 21-летний Микелтадзе и 26-летний Павел Могилевец.

Очевидно, что этот «Рубин» четко понимает, как и за счет чего он готов добиваться результата. У команды Шаронова сложились довольно крепкая средняя линия и надежная оборона во главе с уверенным вратарем.

Единственное опасение для казанских болельщиков может вызывать только один вопрос. Что если форсирование физической формы, к которому тренеры очевидно прибегнули с приходом нового штаба, скажется уже в осенней части чемпионата? Нередки случаи, когда команды мощно «выстреливали» по лету, но быстро сдавали к ноябрю, если тренеры намеренно закладывали пик формы на необходимый отрезок сезона. Да и лавка «Рубина» не сказать чтобы очень уж длинная — в запасе лишь еще четыре-пять человек, способных конкурировать на уровне РПЛ.

С другой стороны, достаточно молодой костяк может позволить команде Шаронова чувствовать себя достаточно комфортно до зимнего перерыва, а дальше — дело мастерства тренерского штаба и отчасти везения. В любом случае то, что мы вчера увидели, — было явно «круче, чем любой концерт хеви-метал».