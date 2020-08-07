«Холодная» Казань, вето на переносы матчей из-за коронавируса и отсутствие Прядкина

Главное с пресс-конференции РПЛ перед стартом нового сезона

В российском футболе официально завершилось самое короткое в истории чемпионатов страны межсезонье. Сегодня в Москве матчем за Суперкубок между «Зенитом» и «Локомотивом» стартует новый сезон. Накануне Российская премьер-лига провела пресс-конференцию, посвященную старту чемпионата, однако самый критикуемый человек в нашем футболе этим летом, президент лиги Сергей Прядкин, на нее так и не прибыл. О том, почему в РПЛ больше не будут переносить матчи из-за коронавируса, по какой причине «Рубин» будет играть зимой только на выезде, а также какие могут быть введены послабления в вопросе заполняемости стадионов — в материале «Реального времени».

Почему отсутствовал Прядкин?

Вокруг фигуры президента РПЛ Сергея Прядкина в последнее время ходит очень много слухов. По информации некоторых источников, его дни в лиге сочтены и совсем скоро он объявит своего преемника. Многие клубы действительно выражают недовольство двойными стандартами организации, возглавляемой Прядкиным. Также доигровка восьми туров предыдущего чемпионата показала, что в форс-мажорных ситуациях РПЛ реагирует на происходящее долго или не реагирует вовсе. Хотя перед рестартом чемпионата в июне глава РПЛ был довольно оптимистичен.

Накануне на пресс-конференцию, посвященную старту нового сезона, Прядкин не прибыл. Хотя вопросов к нему у представителей СМИ было много и до последнего момента его ФИО не убирали из числа заявленных спикеров. Отсутствие президента РПЛ объяснили тем, что он задержался на другом мероприятии — совещании клубов лиги, где приняли ряд поправок в регламент нового сезона. Так, стало известно, что в предстоящем чемпионате России будет ограничен одновременный выход на поле более двух игроков 18 лет и младше. Сделано это для того, чтобы в матчах РПЛ больше не повторялась история, когда юниоры «Ростова» разгромно проиграли «Сочи» (1:10). Еще клубы проголосовали за положение, согласно которому в трансферных контрактах отменен запрет на участие арендованных футболистов в матчах против клуба, который отдал его в аренду. Также большинство представителей проголосовали за то, чтобы в регламенте было прописано ограничение на аренду: не более двух футболистов из одной команды в другую.

Любопытно, что по информации довольно авторитетного телеграм-канала «Футбольный Биги», 11 клубов проголосовали за то, чтобы в регламенте было прописано ограничение на аренду, и только 5 выступили против: «Зенит», «Спартак», «Химки», «Уфа» и «Сочи». Это дает большую почву для размышлений и новых слухов о том, что сочинцев не зря уже давно называют неофициальным фарм-клубом команды из Питера, а «Химки» и ФК «Уфа» покажут свой фарм-потенциал перед московским «Спартаком» в предстоящем сезоне. Отметим, что поправки в регламент, принятые клубами РПЛ, не окончательные — их еще должны утвердить на исполкоме Российского футбольного союза.

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В итоге вместо Прядкина на все самые важные вопросы отвечал директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин. Его уже давно называют самым вероятным сменщиком нынешнего главы лиги.

Вместо Прядкина на все самые важные вопросы отвечал директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин. Фото soccernews.ru

— От лица Сергея Геннадьевича я хочу извиниться за его отсутствие, — начал Савин. — Проходит рабочее совещание клубов РПЛ, были приглашены представители Роспотребнадзора. Встреча затянулась, так бывает. Мы в экстремальных сроках подходим к новому сезону. Это новый опыт. Такого еще не было, чтобы между двумя сезонами была разница всего в две с небольшим недели.

— Осенью предрекают вторую волну коронавируса. Готова ли РПЛ к ней уже сейчас?

— Когда случился первый карантин и 17 марта было принято решение о приостановке чемпионата, у нас было множество сценариев с определенными дедлайнами. Мы постоянно вносили в наши планы коррективы. Сейчас конкретного плана нет, но есть множество сценариев развития событий. Будем ориентироваться на решения государства.

Самое главное, что мы входим в сезон с новым санитарным регламентом, который был переписан относительно того, что мы видели в первые летние месяцы. К примеру, мы разрешили не носить маски игрокам на скамейке запасных, сократили срок тестирования на коронавирус (72 часа до начала матча, — прим. ред.). Мы живем не в космосе. Опыт, который у нас есть, мы теперь используем. Пока не хотелось бы говорить о второй осенней волне.

— Будет ли возможен вариант доигровки сезона при пустых трибунах?

— Вопрос не в нашей компетенции. Если органы исполнительной власти в регионах или на федеральном уровне решат, что нужно будет играть без зрителей, мы подчинимся. Но понятно, что болельщики в максимально возможном количестве нужны. Если сравнивать две ситуации: доигрывать без зрителей или не доигрывать вообще — многие выберут первый вариант. И мы тоже.

Одним из самых важных вопросов, который волновал абсолютно всех, стала ситуация с переносами матчей из-за выявленных случаев коронавируса в той или другой команде. Напомним, что при доигровке прошлого сезона возникло сразу несколько случаев, когда применялись двойные стандарты: когда-то матчи переносились, когда-то присуждались технические поражения.

— Очень важный вопрос. Нужны единые правила. Предыдущий сезон закончился, но коронавирус — нет, поэтому случаи заражения, вероятно, еще будут. Клубы сами проголосовали и решили, чтобы переносов матчей больше не было. Это единый подход для всех. Командам будут засчитываться технические поражения. Санкция снятия с чемпионата в случае двух «технарей» будет отменена. Разной трактовки ситуаций больше не будет, — уверенно заявил Савин.

Одним из самых важных вопросов, который волновал абсолютно всех, стала ситуация с переносами матчей из-за выявленных случаев коронавируса в той или другой команде. Фото premierliga.ru

— Расскажите поподробнее о составлении календаря.

— Мы только 25 июля узнали окончательный состав участников еврокубков от России, провели встречу с клубами и составили календарь. У нас было, по сути, всего два дня на разработку расписания, хотя обычно его составляли до 10 дней.

Учитывали очень много условий, включая климат. Выделили четыре так называемых теплых региона и города: Грозный, Питер, Сочи и Краснодар. Питер — из-за особенностей арены, в которой есть раздвижная крыша. «Ростов» не попал туда только из-за математических соображений, так как нужно было выбрать именно четыре лучших арены, на которых можно играть в декабре.

Выбрали мы и так называемые холодные регионы, в городах которых зимой матчи не состоятся: Уфа, Екатеринбург, Казань и Тула. Тула также из-за особенностей стадиона, на котором играть зимой очень некомфортно. Таким образом, в трех турах декабря и одном весеннем представители этих команд будут играть на выезде.

Действительно, на примере казанского «Рубина» можно увидеть, что 4 тура подряд (с 17-го по 20-й, с 6 декабря по 28 февраля) команда Слуцкого будет играть на выезде. Однако из разряда «теплых» стадионов казанцам достался лишь матч в Грозном. Еще три зимние игры придется провести в гостях против «Тамбова», «Локомотива» и «Спартака».

На примере казанского «Рубина» можно увидеть, что 4 тура подряд команда Слуцкого будет играть на выезде. Фото rubin-kazan.ru

«За кашель в сторону соперника в РПЛ удалять не будут»

Ответил Савин и на вопрос, почему уже в первом туре два матча накладываются друг на друга (9 августа «Арсенал» сыграет с «Ахматом» в 19:00 по Москве, а «Спартак» примет «Сочи» в 20:00). Во втором туре таких встреч будет еще больше.

— Это связанно с тем, что мы играем в летний период. Из-за возможных высоких температур мы не стали разводить по времени, например, матчи «Уфы» и «Спартака». С «Матч ТВ» это согласованно. Если посмотрите дальше — там тоже хватает наложений, но все это обсуждалось. Мы в жестких условиях, — пояснил Савин.

— Согласны ли вы, что ситуация вокруг «Химок» и их включения в состав РПЛ в последний момент вредит деловой репутации лиги? Ведь никаких дедлайнов не было, клуб несколько раз менял свое решение…

— Сложно отрицать, что это идет на пользу. Однако, кроме шумихи в СМИ, ФК «Химки» сделал все по регламенту и ни разу никаких обратных движений не делал. Они сразу подтвердили, что выходят в РПЛ. Все решения, которые там принимаются, нам комментировать сложно. Но по документам с нормативно-правовой точки зрения они все сделали в рамках правил.

— Не видите ли вы проблемы в том, что РПЛ и ФНЛ представляют разные структуры?

— Вопрос важный. Последний год мы с коллегами из РФС и ФНЛ всегда обсуждаем требования к клубам. Поверьте, там также ужесточают требования. Каждый год осенью начинается обсуждение критериев допуска стадионов, хотя лицензирование начинается в марте. Требования все время ужесточаются.

Понятно, что оскомину набила история с «Тамбовом» и их стадионом, но Прядкин уже сказал: больше никаких поблажек и отсрочек. Пандемия внесла свои корректировки, только поэтому была дана последняя отсрочка «Тамбову». Ждем, что в следующем году они будут играть на своем стадионе.

Что касается объединения лиг РПЛ и ФНЛ в одну структуру, то вопрос так не стоит. Есть позитивный пример в Германии, но у нас не так.

Результат прошлого сезона влияет на имидж российских клубов. Фото premierliga.ru

— Каких успехов от российских клубов ждете в еврокубках?

— Результат прошлого сезона влияет на имидж российских клубов. Мы ждем результата как минимум лучше, чем в прошлом году.

— В Английской премьер-лиге судьи получат право удалять игроков за преднамеренный кашель в сторону соперников. Как с этим обстоит ситуация в РПЛ?

— Мы исходим из того, что все футболисты на поле здоровы. Вряд ли кто-то будет что-то преднамеренно делать. Этот вопрос в компетенции судей, и они с подобными предложениями не выступали, значит, в РПЛ за кашель в сторону соперника никто удалять не будет.

— И все-таки, сколько вариантов развития событий в сезоне лига держит в голове?

— Много. Но основной — в том, что мы сезон успешно завершим. Мы сейчас — самое крупное спортивное соревнование, которое будет проводиться этим летом. Все наши действия рассматриваются под микроскопом.

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Директор по коммерции, маркетингу и коммуникации РПЛ Павел Суворов раскрыл некоторые нюансы того, как будет показываться футбол в новом сезоне:

— На «Матч ТВ» сменилась управленческая команда. Пока знакомимся с ними. Не думаю, что формат отношений принципиально изменится. Нам нужно наращивать абонентскую базу. Мы снова расставили приоритеты в пользу платного телевидения.

В сезоне 2020/2021 будет показано 60 матчей на федеральном «Матч ТВ», в среднем по 2 матча тура. Остальные — на телеканале «Матч Премьер». Принцип выбора игр, возможно, будет скорректирован. Однако будет сохранен баланс, и не все рейтинговые матчи будут показывать на основном канале, чтобы сохранялся интерес к подпискам.

Павел Суворов раскрыл некоторые нюансы того, как будет показываться футбол в новом сезоне. Фото football24.ru

Кроме России этот сезон увидит весь мир, где в открытом доступе есть Ютьюб. Особые договорные отношения у нас с Испанией, балканскими странами и странами бывшего СНГ. Также мы очень близки к сделкам с США, Бразилией, Гонконгом. Обсуждаем варианты с Германией, Китаем и другими.

— Каков призовой фонд РПЛ на новый сезон?

— Есть сложившаяся практика, что все заработанные клубами и лигой деньги распределяются по определенной формуле. Сильно эти показатели не изменятся. Чемпион получает больше всех, призеры чуть меньше и так далее, по убывающей.

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин рассказал о допуске болельщиков на трибуны:

— В доигровке прошедшего чемпионата перед нами была поставлена задача минимизировать возможность заболевания, оградить клубы максимально возможным способом. Мы взяли на себя обязанность контролировать так называемую «чистую» зону у самого поля. Раньше этим занимались клубы. Когда команды присылают нам количество людей и список для этой зоны, мы очень тщательно проверяем информацию.



— Когда ожидается увеличение количества зрителей на трибунах и что будет с гостевыми секторами?

— Все зависит не от нас. Даже 10 процентов болельщиков от максимальной вместимости стадиона дают антураж. Конечно, хотелось бы заполнять трибуны по максимуму, но все отдано на откуп властям. Например, в Мордовии сложная обстановка и там «Тамбов» будет играть свои домашние матчи без зрителей. В Москве вот разрешили 50%, но на деле будет 25% из-за вынужденного соблюдения социальной дистанции и рассадки зрителей через 2-3 кресла друг от друга.

Что касается гостевых болельщиков, то квоты для них не существует. По идее, любой гражданин РФ может купить билет онлайн. Но нельзя проносить баннеры, организовывать гостевые сектора. Хотя кому-то в минувшем чемпионате повезло, как болельщикам «Зенита» в Краснодаре. Они попали на игру и увидели чемпионский матч своими глазами.

В сезоне 2020/2021 будет показано 60 матчей на федеральном «Матч ТВ», в среднем по 2 матча тура. Фото fc-zenit.ru

— Будут ли введены какие-то новые ограничительные меры безопасности для болельщиков?

— У нас нет никаких оснований ужесточать меры пропускного порядка. Главное, приходите на матчи РПЛ в масках, перчатках и без температуры.