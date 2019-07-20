Сергей Рыжиков: «Плохих людей среди вратарей, наверное, не бывает»

Душевное интервью с капитаном самарских «Крыльев Советов»

Фото: Максим Платонов

Многолетний голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков год назад стал игроком «Крыльев Советов». Сезон у самарского клуба вышел довольно непростым, однако вратарская позиция вызывала, пожалуй, меньше всего вопросов. «Реальное время» встретилось с Сергеем Викторовичем в Самаре и поговорило с ним о возрастных стереотипах в российском футболе, чате «самарских пацанов», вратарской конкуренции, Ван Гоге и многом другом.



О семье и путешествиях

— Вы много путешествуете, причем, скажем так, осознанно — с осмотром достопримечательностей и культурных ценностей. Неужели после сезона не хочется просто поваляться на пляже и ничего не делать?

— На самом деле зимний отдых у меня так и проходит — дней десять нахожусь дома, а потом на две недели на юга, на пляже поваляться. А вот летом, между сборами, хочется съездить куда-то в незнакомое место: Лондон, Амстердам, Париж, Рим… Интересно посмотреть.

— У вас уже есть любимое место на карте мира?

— Мне очень нравится Лондон. Но поскольку там надо получать отдельную визу — тяжело ездить. Мне нравятся все лондонские парки и районы… Знаете, такой антураж Шерлока Холмса. Я был на Бейкер-стрит, около его музея, но там была такая очередь, что мы с женой решили, что лучше сходить в музей мадам Тюссо.

— В Самаре были в каких-то особенных местах?

— Нет, не был. Разве что пивной завод посетил и стадион (смеется). А так — торговый центр, кинотеатр, магазин. В прошлом году я жил в центре, в так называемом старом городе, на улице Алексея Толстого. Исходил там все вдоль и поперек. Там много известных домов, площадь Куйбышева рядом, памятник Дяде Степе… В Самаре есть места, которые стоит посмотреть.

— По вашему «Инстаграму» видно, что вы интересуетесь культурой: например, были в музее Ван Гога. Откуда такое рвение к высокому искусству? Смотрели недавний фильм про Ван Гога?

— Нам сказали, что это одно из лучших мест в Амстердаме, ну мы и зашли. Я был впечатлен. Если честно, всем советую. Там можно взять за два евро длинные или короткие аудиогиды на русском языке и узнать много интересного. Я даже книжку купил с его биографией, правда, еще не приступил к чтению, но очень хочу. А новый фильм про него еще не видел, но если советуете, обязательно посмотрю.

Фото instagram.com/ryzhikovsergey

Нам сказали, что это одно из лучших мест в Амстердаме, ну мы и зашли. Я был впечатлен. Если честно, всем советую. Там можно взять за два евро длинные или короткие аудиогиды на русском языке и узнать много интересного. Я даже книжку купил с его биографией, правда, еще не приступил к чтению, но очень хочу

— Может быть, вы еще и книги какие-то особенные читаете?

— Да, стараюсь читать. Читаю любые: от классики до книг про самопознание и самосовершенствование. Сейчас вот читаю «1984» Джорджа Оруэлла. В этой книжке еще и «Скотный двор», тоже надо осилить.

— Зимой вы отдыхали на Бали — что особенно запомнилось на острове, кроме серфинга?

— Вот серфинг мне как раз не понравился. Мы были на той стороне острова, где волны не слишком большие. Запомнилась природа, шикарная погода, экзотические фрукты, которые мы пытались попробовать. Еще ездили на слоновую ферму, покатались на слонах. Всем советую, у кого есть возможность. Но лучше туда ездить без детей, так можно больше увидеть.

— Кататься в отпуске на серфе — это такая же персональная ответственность для спортсмена, как и с горными лыжами?

— Да, это достаточно травмоопасно. Ну у некоторых спортсменов это прописано в контракте, а так, я думаю, это под личную ответственность. Контракты в России однотипные, и там это, скорее всего, есть. Но лучше, конечно, не подвергать себя такой опасности. Да и я сам не горю желанием заниматься серфингом, не такой уж я и пловец, поэтому удерживал себя.

— Расскажите подробнее о своих детях.

— Девочкам-двойняшкам в декабре будет 10 лет. Им нравится заниматься спортивными танцами: танго, ча-ча-ча и прочая ерунда (смеется). Сейчас ищут партнеров, и будут в парах танцевать. Вот в августе в первый раз отправим их в тренировочный лагерь на недельные сборы. Посмотрим, что получится.

А сын — вратарь, занимается в интернате казанского «Рубина». Ему 14 лет, он уже большой. Самое главное, что ему нравится, занимается с удовольствием. А дальше — посмотрим, не всем же становиться футболистами. Подталкивать я его не буду, пусть сам набьет шишек. За советом или за помощью — пожалуйста. Но я бы хотел, чтобы он стал профессиональным футболистом — это интересная профессия с большим количеством путешествий и друзей. Это классно! Но если что-то не получится, то ничего страшного. Будет в другой стезе себя искать.

— У вас же есть еще брат-футболист?

— Да, брат был действующим футболистом, но в этом году он закончил карьеру и теперь тренирует областную команду Шебекино, это из моего родного города. Тренирует там и учится на тренера вратарей.

— Постойте, а какого брата вы тогда поздравляли в «Инстаграме» с возвращением из армии?

— Это мой двоюродный брат. Он отслужил в ВДВ и сейчас вернулся. Он любитель, не футболист. Да, можно запутаться в Рыжиковых (смеется).



Фото instagram.com/ryzhikovsergey

Девочкам-двойняшкам в декабре будет 10 лет. Им нравится заниматься спортивными танцами. А сын — вратарь, занимается в интернате казанского «Рубина». Ему 14 лет, он уже большой

«Ого, Сереж, ты уже скрипеть начал»

— Как вы относитесь к разговорам о вашем возрасте?

— Да нормально отношусь. Мои года — мое богатство, как говорится. Накопленный опыт, набитые шишки, пропущенные голы, жизненный опыт — все это мне помогает играть. Физически чувствую себя нормально, люблю свое дело. С нетерпением жду каждой тренировки. Так что как минимум годик еще поиграем. А уход Корниленко и возвращение Анюкова меня, наоборот, только подстегивают. Думаю про себя: «Вот, подсоберись-ка, Сережка, еще год нужно поиграть». У клуба есть должок перед болельщиками, поэтому нужно выполнять свои задачи и отдавать игре все силы, чтобы по 25-26 тысяч приходило на стадион, как в матче первого тура с ЦСКА.

— Как относятся к возрастным игрокам в РПЛ?

— Ко мне великолепно относятся и тренерский штаб, и игроки. В «Крыльях» ребята уважают, прислушиваются к советам. Да, местами и подтрунивают, называют старичком. Сегодня вот на тренировке бежали, а у меня бутсы скрипят. И они мне говорят: «Ого, Сереж, ты уже скрипеть начал» (смеется).

А в РПЛ в целом, наверное, есть возрастной стереотип. Смотрят в паспорт, так скажу. В Европе к этому более лояльны и смотрят на мастерство футболиста, а не на его возраст. Посмотрите на Сашу Анюкова — он вернулся, вышел, отыграл 65 минут и, ё-моё, все 26 тысяч на стадионе аплодировали. И еще столько же у телевизоров.

— Вы достаточно поздно созрели как вратарь. Почему?

— Наверное, я должен был пройти свой путь становления. Найти свое место, как я это сделал в «Рубине». Кафанов меня нашел, пригласил и у меня все получилось. Так получилось, что я прошел и область, и КФК, и в первой лиге за «Анжи» играл. Побывал и в «Локомотиве», и в Томске. И только в «Рубине» нашел себя и состоялся как вратарь.

Наверное, мне был предначертан такой путь. Согласитесь, далеко не каждый начинает вратарскую карьеру, как Игорь Акинфеев или Буффон. Это — уникумы. Кому-то приходится ждать и до 28-30 лет.



— Что можете сказать об относительно молодом вратаре «Крыльев Советов» Богдане Овсянникове. Он талантливый парень? Поучаете его на тренировках?

— Хороший, молодой, перспективный вратарь. Как человек тоже хороший. Так что пусть старается и трудится, у него есть все шансы стать отличным голкипером. О его таланте не берусь судить, это лучше спросить у Эйриховича (Виктор Эйрихович Гаус, — тренер вратарей «Крыльев Советов», — прим. ред.). Поучаю я его редко, для этого есть тренер. Скорее можем посмеяться или подшутить друг над другом, иногда поворчать. Если попросит совета — с удовольствием отвечу.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о Гаусе. Что вы о нем раньше слышали и совпали ли ваши ожидания с реальностью?

— Я слышал, что он тоже играл у Кафанова в «Рубине». Поэтому Витальич (Кафанов, — прим. ред.) рассказывал разные старенькие истории и о нем. Я знал, что он работал в дубле. А когда я пришел, с вратарями в первой команде занимался Рожков. А когда Тихонова убрали, Гауса пригласили тренировать нас. Отличный тренер с интересными упражнениями. При этом еще и воспитанный, умный и добрый человек. Одни плюсы, в общем. Да и на моем веку не было пока что ни одного тренера вратарей, с которым было бы неприятно работать. Плохих людей среди вратарей, наверное, не бывает.

Фото instagram.com/ryzhikovsergey

Мои года — мое богатство, как говорится. Накопленный опыт, набитые шишки, пропущенные голы, жизненный опыт — все это мне помогает играть. Физически чувствую себя нормально, люблю свое дело. С нетерпением жду каждой тренировки. Так что, как минимум, годик еще поиграем

— Вы строите дом в Белгородской области. Значит, не забываете о родине. Как часто приезжаете туда и поддерживаете ли местный футбол? Как там люди относятся к тому, что вы известный вратарь?

— В этом году приезжал туда всего на два дня. Так-то стараюсь хотя бы раз в год приезжать, в этот раз из-за стыков не сложилась поездка. Конечно, хотелось бы чаще приезжать на родину, но работа есть работа, отдыхать будем после.

Особо футбол там никак не поддерживаю. Переживаю за брата и за его ребят, лайкаю «Инстаграм» их команды. Вот и все. Летом там проходит футбольный интернат, если я приезжаю, то провожу иногда мастер-классы.

Люди нормально относятся. Я вроде тем же человеком остался, неважно, хороший вратарь или нет. Как сказал Чехов: «В человеке все должно быть прекрасно». Шебекино хоть и маленький городок, но живет, бурлит и развивается. Это очень здорово! Там население 50 тысяч, поэтому все друг друга знают и уже даже не фоткаются со мной. В Самаре больше народу подходит, причем даже чаще, чем в Казани. Я тоже был сильно удивлен, не скрою.

— Спортсмены обычно суеверны. У вас есть какие-то предматчевые приметы?

— Ох, нет. Я жил с Ромой Шароновым, и он мне как-то сказал, что, если ты веришь в Бога, то ты не должен верить в приметы. Поэтому черные кошки и тому подобное — для меня ерунда. Тем более я перед матчами стараюсь не ходить там, где бегают черные кошки (смеется).

«В Самаре есть все для футбола: болельщики, пиво и новый стадион»

— Ваша семья находится в Казани. Насколько тяжело жить на расстоянии? Стоял вопрос о полном переезде в Самару?

— Да, первый раз за 11 лет нам пришлось так разлучиться. В принципе, нормально. У нас после каждой игры выходной — я сажусь в машину и через 4 часа в Казани. Там полтора дня с семьей — и обратно. Конечно, жена скучает, я скучаю, детки скучают. Но такая работа, нужно потерпеть. Забирать их из Казани не хочу, там у детей школа, быт налажен и так далее. Сейчас есть телефоны, на них есть скайпы, фейстаймы и так далее. Да вот и Димка мне не дает скучать (мимо, улыбаясь, проходит Дмитрий Кабутов, — прим. ред.).

Вопрос о полном переезде в Самару у нас никогда не стоял. Я был безумно рад, что появился вариант с «Крыльями», потому что это недалеко от Казани. Все-таки за 11 лет жизни там уже все наладили. После карьеры уже будет видно, дай Бог дом достроится.

Фото instagram.com/ryzhikovsergey

Конечно, жена скучает, я скучаю, детки скучают. Но такая работа, нужно потерпеть. Забирать их из Казани не хочу, там у детей школа, быт налажен и так далее

— Когда приехали в Самару, что первым бросилось в глаза? То, чего нет в Казани.

— Народ на стадионе. Я попал на матч с ЦСКА, когда в 1-м туре они сыграли 0:0. 39 тысяч пришло на этот матч — это просто поразило. Ну и дороги отремонтировали к чемпионату, а раньше, я помню, они здесь были ужасные. Набережная тоже шикарная, я не ожидал такого удобного песчаного пляжа. Люди играют прямо там и в волейбол, и в футбол. Конечно, понравилось пиво. В общем, все для футбола есть: болельщики, пиво и новый стадион (смеется).

Такое, чего нет в Казани? Хм, там город, наверное, все-таки побогаче в плане инфраструктуры и спорта. А еще, знаете, в Казани нет левых поворотов, они отменены. Там, если нужно поворачивать, ты должен развернуться и от этого почти нет пробок, а в Самаре с пробками тяжело. Кроме того, в Казани есть автобусная полоса. Но вот манера вождения в Самаре лучше. В Казани, как и в Махачкале, водят, скажем так, «по понятиям» или близко к этому.

— В интервью клубному телевидению вы сказали, что у вас в «Вотсаппе» есть командный чат под названием «Самарские пацаны». Звучит многообещающе. Что там происходит?

— Там мы обсуждаем какие-нибудь фотографии: от кошечек и до машин. Или анекдоты какие-нибудь. Или, бывает, какую-то тему поймали на тренировке и вот день-два можем о ней говорить. Новости клуба, экипировка — всякое такое. Но в этом чате нет ни тренерского штаба, ни медицинского. Есть специальный ответственный человек за этот диалог, он удаляет тех, кто уходит из клуба и добавляет новеньких. У нас все организовано. Но кто этот человек, я вам не скажу, чтобы его потом не «пытали».

— Как команда восприняла перестановки в руководстве?

— Эту новость мы узнали в отпуске. Да, губернатор сказал, что Шикунова убрали. Не знаю, им виднее, а наше дело выходить на поле и оставлять там все силы. Главное — чтобы лучше стало. Да и при Шикунове было нормально, только вот результата не было, попали в стыки. Так что надо радовать болельщиков в этом сезоне. В любом клубе могут быть перестановки, а мы просто наемные рабочие.

— Вспомните последний матч с Уфой, когда «Крылья» пропустили на последней секунде. Какие эмоции испытывали именно вы как вратарь и что было в команде после этого гола?

— Да эмоций не было, одни матюки в голове были. Опустошение. У нас тогда оставались матчи с «Ахматом», «Спартаком» и ЦСКА, и если бы мы обыграли «Уфу», то могли бы избежать стыков. Но, видите, судьба дала нам по шапке и мы упустили победу в матче, который должны были выигрывать. Это был удар ниже пояса. Немножко подустали, потеряли концентрацию. И тот навес… Как сейчас перед глазами.

— В выездном матче с ЦСКА в воротах стоял Евгений Конюхов, который пропустил 6 мячей. Можете объяснить такую вратарскую рокировку?

— Не знаю, ко мне где-то за три дня до матча подошел Виктор Эйрихович и сказал, что в матче с ЦСКА будет Женя Конюхов, а я отдохну. Сейчас я, конечно, понимаю, что Женя попал под раздачу: у ребят не было мотивации, все готовились к стыкам, а главной задачей было не нахватать карточек. В первом тайме мы играли, конечно, неважно, но ничего не предвещало 6 пропущенных мячей. Так что я понимаю болельщиков, и мы сами были расстроены. Но, надеюсь, выиграв 2:0 у ЦСКА в последнем матче, мы москвичам отомстили.

«Если бы читал комментарии, стал бы уже седым или лысым»

— Ваша цитата: «Особо отмечу поддержку Голубина, Шикунова и Божовича, когда пошла волна негатива в мой адрес. Они говорили: «Все в порядке, ты лови мячи, а на остальное не обращай внимания». Что за волна негатива?



— Я просто несколько обобщил. Сильного негатива я в Самаре не встречал. Кто-то из болельщиков ревностно относится к «Рубину», у них свои отношения. Какой-то депутат сказал: «Зачем мы Рыжикова пригласили?» — и указал сумму моей зарплаты. Шикунов ему ответил, а Голубин и Божович меня подбодрили. Так что эту неприятность я быстро пережил и забыл.

— Не чувствуется давление со стороны болельщиков, что, мол, возраст все-таки и уже пора заканчивать?

— Да нет. Во-первых, комментарии к постам я не читаю. Если бы я их читал, то стал бы уже седым или лысым. А во-вторых, все покажет зеленое поле и круглый мячик. Ну и наше место в конце этого сезона. Как говорится, караван идет, собаки лают.

Фото kc-camapa.ru

Миодраг более открытый, доступный для игроков. С ним можно поговорить на любую тему

— Болельщики часто критикуют вашу игру ногами. Это по делу, как вы считаете?

— У меня есть главный тренер и тренер вратарей, а к критике я отношусь нейтрально. Кроме того, я сам знаю все свои сильные и слабые стороны. Так что мы исправляем слабые стороны, а сильные оттачиваем.

— В спорте есть такое мнение, что лучше уйти красиво на пике карьеры и с яркими титулами, чем потом доигрывать в низших лигах. Что вы об этом думаете?

— Не знаю, у каждого свой путь. Кто-то уходит на пике, если есть такая возможность, а кто-то спускается. Примеры есть разные. Если человек любит футбол и ему позволяет играть здоровье, то почему бы и нет. Художник же не закончит в 40 лет рисовать картины, потому что он стар и правый глаз немного не видит. Он не скажет: «Ну нафиг рисовать, пойду машины ремонтировать». Так что буду работать, а там как Бог даст.

— Говорят, что Бердыев напрямую с вратарями не говорит. Как в этом плане Божович?

— Да Божович тоже особо не говорит. Но Миодраг более открытый, доступный для игроков. С ним можно поговорить на любую тему. Они совсем разные.

— Почему после второго стыкового матча с «Нижним Новгородом» игроки не подошли к болельщикам и журналистам?

— Не могу ответить, честно, не акцентировал на этом внимание. К болельщикам не пошел, ну мы 0:1 проиграли — стыдно было. Да, в конце сезона мы почти не ходили через журналистов, но вот с этого сезона нам закрыли второй выход и попросили, чтобы мы ходили через прессу.

Конечно, все ребята понимают, что это наша работа и надо подходить независимо от результата. Ну теперь я буду ходить только через обычный выход, обещаю.

— Следите за самарскими клубами в других видах спорта? Мини-футбольное «Динамо-Самара», например, в свой дебютный год сразу стало третьим в Суперлиге.

— Не слежу, но это здорово, удачи им. Пусть стремятся еще выше, целых два места наверху есть. А мы будем тянуться к их результату. Нам, получается, есть с кого брать пример. Я бы с радостью сходил на мини-футбол, но, видите, не знаю о них ничего. После интервью поищу информацию в Интернете.

— Как прокомментируете эпизод с вашим столкновением с Чаловым в том самом выигранном матче против ЦСКА? Нарушение было в самом начале или уже после?

— Судья объяснил, что было нарушение правил со стороны Чалова, когда он выбил мяч. Мяч нельзя было трогать. Я спросил у судьи: «Нарушение было?», он ответил, что да. Показал желтую карточку и на этом инцидент был исчерпан. Вторая часть эпизода меня не смутила, Чалов же нападающий и должен бороться, чтобы забить гол. А я должен этого не допустить, вот и все.



«Половина сердца «рубиновая», вторая принадлежит семье»

— Как вы восприняли информацию об уходе Курбана Бердыева из «Рубина»?

— Мне больше было интересно, кого назначат. Я очень обрадовался за Романа Шаронова. Год не следил за «Рубином», а вот за последним их матчем с «Локомотивом» следил по текстовой трансляции. Рад за них, удачи.



— Ваш многолетний тренер вратарей Виталий Кафанов тоже покинул «Рубин» в начале весны. Вы после перехода в «Крылья» говорили, что тренерский штаб казанского клуба вас не совсем корректно отправил на вторые роли. Можно сказать, что до сих пор осталась недосказанность, или с теми же Кафановым и Бердыевым продолжаете нормально общаться по любым вопросам?

— С Кафановым я раньше общался по любым вопросам без проблем, но сейчас уже не контактируем. А с Бердыевым тем более.



Фото детскийфутбольныйклуб.рф

Этот футбольный клуб организовали мои друзья. Занимаются детки с трех до семи лет. Там хороший тренерский коллектив, который набирает группу и работает с ребятами в плане физической подготовки, с футбольным уклоном

— Расскажите подробнее о нынешних делах футбольного клуба имени Сергея Рыжикова в Казани.



— Этот футбольный клуб организовали мои друзья. Занимаются детки с трех до семи лет. Если же брать ребят постарше, то нужна очень сильная документация, образовательная школа и так далее. Там хороший тренерский коллектив, который набирает группу и работает с ребятами в плане физической подготовки, с футбольным уклоном.

— В «Рубине» был врач Иван Цынпеу, который многих игроков буквально «подсадил» на иглоукалывание. Вы сами говорили, что оно хорошо помогает при восстановлении. Сейчас какие-то из его методов используете или в Самаре все совершенно по-другому в плане медицины и вопросов восстановления?

— Иваныч мне очень помог иглоукалыванием, когда выбивались пальцы. Снимались боль и отек, в этом плане он был мастер. В Самаре Кюри Султанович не практикует такого, тут используют другие способы лечения, которые тоже помогают. Так что сколько врачей, столько и практик. Сам я иголки не практикую — боюсь не в то место вставить.

— Когда вы уходили из «Рубина», на специальной пресс-конференции сказали такую фразу: «Я за конкуренцию, которая дает право побороться за место в составе». Можно сказать, что в Самаре вас все устраивает в плане конкуренции на вратарской позиции?

— Мне комфортно работать с самарскими ребятами: с Женей Конюховым, Богданом Овсянниковым, Виктором Гаусом… О конкуренции судить, наверное, тренерскому штабу. Меня все устраивает. Конечно, Жене вряд ли нравится быть запасным, так же, как и мне не нравилось быть им последний год в «Рубине». Но главное — чтобы мы открыто смотрели друг другу в глаза и у нас не было камня за пазухой.

— Вы ранее говорили, что у вас одна половинка сердца «рубиновая». Вторая уже стала «синей»?

— Не стала. Вторая, знаете, принадлежит моей семье. Но Самару я очень зауважал. Я слышал много хорошего о городе и о «Крыльях». Например, мне много рассказывал мой очень хороший друг Алексей Поляков, он тут играл в начале 2000-х, когда «Крылья» выиграли бронзу. Антон Бобер, Сережа Корниленко, Тарас Бурлак, Денис Ткачук — все отзывались очень хорошо. Когда приехал, то понял, что все это правда. Минусов никаких не вижу. Болельщики, стадион, да даже гимн «Крыльев» такой мощный, когда команды выходят на поле. Тем более что на стадионе «Металлург» мы долго под него шли, было здорово.

Фото instagram.com/ryzhikovsergey

Я слышал много хорошего о городе и о «Крыльях». Когда приехал, то понял, что все это правда. Минусов никаких не вижу. Болельщики, стадион, да даже гимн «Крыльев» такой мощный, когда команды выходят на поле

— На протяжении всего прошлого сезона многие команды так и не нашли противоядие против фирменного углового «Рубина» под названием «Спарта». Говорят, его внедрил лично Кафанов. Вы наверняка знаете, как противостоять этому стандарту, так как много работали с Кафановым? Или это действительно сложный элемент, в котором можно играть только по ситуации?

— Как противостоять этому, я не знаю, рецепта у меня нет. Кафанов действительно имеет к этому прямое отношение. Он такой человек, который все время учится. «Рубин» забил так 5 или 6 голов, ну что же, хорошо, что не 36 и Самаре не забили. У нас в чемпионате много тренерских умов, потихоньку разгадывают и этот угловой.

— Можно сказать, что самый курьезный случай за время выступлений в «Рубине» у вас случился, когда в Андалусии в игре с «Амкаром» ветром унесло ворота?

— Тот случай, конечно, оригинальный. Но это могло печально закончиться, например, если бы они упали на меня. Матч мы тогда доиграли, несмотря на ветер. Но самый курьезный момент был, когда я пропустил гол с 75 метров в Нальчике, где-то в 2010 году. Забейте в поиск в Интернете, сразу видео выскочит. Смеялись мы с женой долго. Благо партнеры меня поняли.

— У вас в «Инстаграме» много подписок на всякие умные паблики с цитатами. У вас есть какая-то фраза-девиз, помогающая вам по жизни?

— Да, мне интересно читать умные высказывания. Нет предела совершенству, как говорится. Все равно каждый день в «Инстаграме» узнаешь для себя что-то новое. Я делаю скриншот, может быть, когда-нибудь пригодится, например, в тренерской карьере — буду заинтересовывать игроков. А девиз у меня такой: «Терпение и труд все перетрут!».