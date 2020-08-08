Какие уроки извлек Слуцкий и сколько забьет Кокорин бывшей команде?

Превью первого тура РПЛ

Самое короткое межсезонье в истории российского футбола закончилось — уже сегодня стартует новый чемпионат РПЛ. Прошедший подарил болельщикам множество запоминающихся матчей, околофутбольных событий и настоящих страстей. В предстоящем хотелось бы не только продолжения всего этого, но и чемпионской интриги. Будем откровенны, в сезоне-2019/2020 победителя все знали задолго до последних туров, поэтому новому чемпионату хочется пожелать непредсказуемости на самой верхушке турнирной таблицы, а не только в ее низах. Ну а пока — наш традиционный анонс. Что покажет Евсеев с обновившейся «Уфой», забьет ли Кокорин первый гол за «Спартак» в ворота бывшей команды, что из себя представляет новичок из Волгограда и Слуцкий против «Локо» в Казани второй раз за лето — в превью старта сезона от «Реального времени».

«Уфа» — «Краснодар»: Евсеев вряд ли отступит от своих принципов

Концовка прошедшего сезона у башкирского клуба получилась немного смазанной — «Уфа» претендовала на шестое место, однако заняла итоговое девятое. В межсезонье уфимцы уже привычно устроили массовую распродажу — сразу 7 футболистов покинули коллектив Евсеева. Однако главная потеря клуба состоялась в середине июля — генеральный директор Шамиль Газизов ушел в «Спартак». Пожалуй, это одна из главных интриг предстоящего чемпионата: как ФК «Уфа» будет выглядеть без своего бессменного руководителя?

Краснодарцы, в свою очередь, практически не изменили состав в эту небольшую паузу. Южной команде постоянно чего-то не хватает для стремительного рывка и для того, чтобы навязать питерскому «Зениту» серьезную конкуренцию в борьбе за чемпионство. У «Краснодара» практически все игроки на момент старта нового сезона находятся в обойме, лазарет пуст, Мурад Мусаев наконец-то стал полноценным тренером, и теперь ничто не мешает его команде хотя бы уверенно стартовать.

Мурад Мусаев наконец-то стал полноценным тренером, и теперь ничто не мешает его команде уверенно стартовать. Фото vk.com/fckrasnodar

Прогноз «Реального времени»



«Краснодар» — одна из самых быстрых команд РПЛ, и вряд ли в новом чемпионате Мусаев будет играть по-другому. В его распоряжении потенциально убойный центр поля: Газинский, Кабелла, Уткин, Вильен. В столице Башкирии эта банда будет проводить много времени в атаке и создавать момент за моментом.



Однако не отступит от своих принципов и Вадим Евсеев. В прошлом сезоне «Уфа» была единственной командой, которая девять раз за сезон сыграла нулевую ничью. Несмотря на уход ряда лидеров, Евсеев все равно сможет найти для своей игровой модели необходимых исполнителей. «Футбол что, для забития голов, что ли?» — заявил пару месяцев назад тренер. Предположим, что Вадиму Валентиновичу удастся в первом же туре сдержать натиск «Краснодара» и сыграть любимые нули на табло.

Ничья — 0:0

«Спартак» — «Сочи»: Кокорин против бывших

До сих пор не утихли страсти вокруг перехода Александра Кокорина в стан красно-белых. Зато уже почти своим стал в «Спартаке» Шамиль Газизов, который, по слухам, лично уговорил Кокорина сделать выбор в пользу «народной команды». Следить за спартаковцами интересно всегда, какое бы место они не занимали, однако в предстоящем сезоне будет особенно интересно. Уж слишком много всего футбольного и околофутбольного произошло с этой командой за лето. И это еще не лишился своего поста главный тренер команды Доменико Тедеско.

«Сочи» уверенно провел доигровку чемпионата и спокойно сохранил свое место в РПЛ. Последний тур завершившегося сезона подопечные Федотова не играли из-за вспышки коронавируса. В каком состоянии команда сейчас, остается только догадываться. На трансферном рынке помимо того, что клуб потерял Кокорина, можно отметить и приобретения: пришел бывший защитник «Оренурга» Терехов, линию обороны укрепил и аргентинец Эммануэль Маммана, которого в Сочи отправили в аренду представители питерского «Зенита».

До сих пор не утихли страсти вокруг перехода Александра Кокорина в стан красно-белых. Фото spartak.com

Прогноз «Реального времени»



Победа «Спартака» в этой игре напрашивается, однако можно вспомнить и прошлый сезон, когда москвичи в первом туре также играли с сочинцами и лишь на последних минутах ушли от поражения. Главным действующим лицом матча при любом его исходе, безусловно, станет Кокорин. Формально он пришел в «Спартак» из «Зенита», но на поле на протяжении всего сезона после выхода из тюрьмы появлялся только в футболке «Сочи». Предположим, что аренда пошла игроку на пользу, и все слабые места бывших одноклубников Кокорину прекрасно известны. Поэтому свой гол Александр забьет — отличиться в первой же игре за «Спартак» станет для него, вероятно, делом принципа.

Победа «Спартака» — 2:0, Кокорин забьет

«Ротор» — «Зенит»: Питер снова стартует игрой с новичком

Составители календаря РПЛ много рассказывали о специальном алгоритме, благодаря которому формировалось расписание нового сезона. В этом им помогали специалисты из Высшей школы экономики. Однако кто и как бы не составлял календарь, одна его особенность всегда бросается в глаза — питерский «Зенит» неизменно начинает сезон игрой с одним из новичков лиги. Не хочется уподобляться сторонникам теорий заговора, однако факт остается фактом — первый тур и в этом году команда из Санкт-Петербурга играет с «Ротором» из Волгограда, который вернулся в РПЛ 16 лет спустя.

«Зенит» накануне провел матч за Суперкубок России против «Локомотива» (2:1) и завоевал третий трофей за месяц (вслед за победами в чемпионате и кубке страны). Состав питерцев с приходом Ловрена из «Ливерпуля» стал только сильнее, поэтому с фаворитом и этой игры, и всего чемпионата в целом все понятно.

Ну а что же из себя представляет нынешний «Ротор» — одна из главных загадок предстоящего сезона? В 90-е годы это был очень уважаемый российский клуб — там платили достойные зарплаты, а у команды был даже свой самолет. В 2000-х «Ротор» переживал один финансовый крах за другим, менял низшие лиги одну за другой, менял даже название на ФК «Волгоград», но все-таки вернулся на высший уровень российского футбола. Бюджет команды на сезон в РПЛ составит порядка 500 миллионов рублей, однако изначально разговор шел о сумме втрое большей. Но губернатор Андрей Бочаров дал понять, что раздувать бюджет не будет, сделав акцент на том, что «Ротор» — народная команда. Любопытно, что волгоградский клуб сейчас находится в активном поиске спонсора, иначе в РПЛ ему долго не протянуть. Вариант с «Ритэком», дочерней компанией «Лукойла», сорвался, поскольку головной офис оказался против спонсорства «Ротора». Судя по всему, инвесторов клуб будет искать уже по ходу сезона.

Нынешний «Ротор» — одна из главных загадок предстоящего сезона. Фото rotor-vlg.com

Прогноз «Реального времени»



В начале августа команда главного тренера Александра Хацкевича играла товарищеский матч с ЦСКА (0:0), но на какие-то вопросы он вряд ли ответил. Понятно только то, что состав волгоградцев в РПЛ будет явно посолиднее, чем в ФНЛ: из ЦСКА пришел Седрик Гогуа, из «Краснодара» — Илья Жигулев, из «Рубина» — Данил Степанов. Пополнил состав и бывший спартаковец Жано Ананидзе.



Однако мощный состав «Зенита» вряд ли станет внимательно изучать ростер соперника и будет играть только на победу, делая акцент на своей игре. Предположим, что матч для команды Семака будет не такой простой — она пропустит, но мастерство питерцев в атаке все равно скажется.

Победа «Зенита» — 2:1

«Рубин» — «Локомотив»: у Слуцкого было время поработать над ошибками

Команды полтора месяца назад уже играли в Казани в доигровке прошлого сезона. Тогда «Локомотив» оказался сильнее (2:0) без всяких вопросов — Леонид Слуцкий справился с мощным дождем, надев стильный пиджак, однако совершенно не справился с тренерским оппонентом в лице серба Марко Николича. Наставник «Локо» только-только сменил на этом посту легенду клуба Юрия Семина, поэтому находился под определенным давлением и справился с ним. Слуцкий же свои лучшие матчи в «Рубине» проведет после той игры, над которой у него было много времени подумать.

Составы команд принципиально не изменились, однако в атаке получили солидное подкрепление и те, и другие. У казанцев первый официальный матч за «Рубин» должен будет провести сербский форвард Джордже Деспотович, а у «Локо» вернулся из командировки в испанскую «Сельту» нападающий Федор Смолов. Вряд ли в этой встрече сыграет другой новичок «рубиновых» Олег Шатов, который на этой неделе получил повреждение и пока тренируется по индивидуальной программе.

Наставник «Локо» только-только сменил на этом посту легенду клуба Юрия Семина, поэтому находился под определенным давлением и справился с ним. Фото fclm.ru

Прогноз «Реального времени»



«Локомотив» накануне в Москве играл матч за Суперкубок против «Зенита». Подопечные Николича предсказуемо уступили (1:2), однако во втором тайме владели инициативой и имели хорошие шансы сравнять счет. Можно говорить о том, что «Локо» уже вкатился в сезон, проведя важный матч. А вот «Рубин» после поражения от «Спартака» в 30-м туре предыдущего чемпионата провел лишь один матч, сыграв вничью «товарняк» против «КАМАЗа» из Набережных Челнов (1:1). Два тайма казанцы играли разными составами, Дмитрий Тарасов отметился игрой в обороне, а после матча Леонид Слуцкий говорил о том, что самым главным было не получить травмы.



Стартовать против «Локомотива» — не лучший расклад для команды Слуцкого. Однако отступать некуда, если Леонид Викторович хочет решать в Казани по-настоящему серьезные задачи. Главный тренер за это лето уже приучил к тому, что от нынешнего «Рубина» можно ожидать чего угодно. Предположим, что гости будут владеть инициативой и, скорее всего, забьют первыми, однако казанский клуб на кураже все-таки наиграет на ничью.

Ничья — 1:1