«Рубин» куражится на сборах, а в российском волейболе появился мем года

Instagram-обзор звезд российского и мирового спорта

Начало февраля — время последней паузы в Континентальной хоккейной лиге перед плей-офф и самое горячее время сборов футболистов. А вот в индивидуальных видах спорта, таких как теннис, крупные соревнования в самом разгаре. О том, как уроженка Москвы выиграла турнир Большого шлема, казанский «Рубин» весело проводит сборы, а волейбольный тренер Пламен Константинов воспитывает своих игроков — в традиционном обзоре спортивных Instagram-аккаунтов от «Реального времени».

Уроженка Москвы выиграла Australian Open

В последние годы женский теннис радует сенсационными результатами. Эпоха доминирования Серены Уильямс, похоже, ушла безвозвратно — последние 3 года турниры Большого шлема неизменно выигрывают разные представительницы прекрасного пола. Лишь в 2016 году Анжелике Кербер удалось стать лучшей два раза на «мейджорах», а несколько турниров подряд последний раз выигрывала только Серена в 2015 году.

В этом году вряд ли кто-то из специалистов предполагал, что в финале встретятся испанка Гарбинье Мугуруса и американка София Кенин. С последней все не так просто — она родилась в Москве, однако в 3 года ее родители переехали в США и приняли американское гражданство. Кенин какое-то время буквально «нянчила» Анна Курникова, сама она восхищается Марией Шараповой, а дружит с Динарой Сафиной. 21-летняя София плохо начала финал против Мугурусы, уступив в первом сете 4:6. Затем в игре испанки что-то сломалось, а американка с российскими корнями добавила приличной мощи и взяла сразу две партии подряд — 6:4, 6:4.

На традиционную фотосессию с австралийским трофеем Кенин пришла в довольно откровенном наряде.

Шарапова все больше «окунается» в светскую жизнь



А вот кумир Кенин Мария Шарапова, похоже, все ближе к завершению своей яркой спортивной карьеры. После поражения от Донны Векич на старте Australian Open она вернулась в США и посетила празднование 100-летия со дня основания американского журнала о дизайне Architectural Digest.

На этом мероприятии экс-первая ракетка мира и обладательница «Карьерного шлема» встретилась с британской супермоделью, актрисой и певицей Наоми Кэмпбелл. 32-летняя Шарапова опубликовала фотографию, где она стоит вместе с 49-летней Кэмпбелл и главным редактором Architectural Digest Эми Эстли.

«Провела вечер с двумя необыкновенными женщинами на праздновании 100-летия Architectural Digest», — написала Шарапова. Марию все чаще можно увидеть на подобных светских мероприятиях, чем на корте.

«Рубину» очень весело на турецких сборах



Казанский футбольный клуб все свои три сбора в зимней паузе проводит в Турции. И если первый выезд в Белек был наполнен по большей части рутинной работой, которую своими шутками разбавлял главный тренер команды Леонид Слуцкий, то теперь настало время контрольных матчей.

В перерыве между играми тренерский штаб пытается разнообразить тренировочный процесс и давать игрокам посмотреть на футбол под другим углом в прямом смысле этого слова.

Александра Солдатова и суицид



На днях телеграм-канал Mash рассказал любопытную историю о звезде российской художественной гимнастики Александре Солдатовой. По информации источника, ей настолько тяжело дались методы работы тренера Ирины Винер-Усмановой, что спортсменка предприняла попытку суицида, однако в последний момент передумала и с ранами на руках сама явилась в больницу, где и осталась для прохождения лечения и обследования.

— Солдатова здорова, как бык. Что вы лезете к ней в душу? — ответила на вопрос агентства Р-Спорт Винер-Усманова.

Сама 21-летняя Александра после недолгой паузы записала видеообращение, рассказав свою версию событий и пригрозив журналистам судом за дезинформацию.

Волейбольный мем года от Пламена Константинова



Мужская российская Суперлига в этом году радует своей непредсказуемостью. Впервые за долгие годы регулярный чемпионат заканчивается не доминированием казанского «Зенита». На первую строчку за шесть туров до конца «регулярки» претендуют порядка пяти-шести клубов. Однако самый большой задел создал новосибирский «Локомотив». Последние два сезона сибиряки провели довольно натужно и не попадали в медали, даже несмотря на крепкий состав.

С 2016 года команду тренирует болгарский специалист Пламен Константинов, который известен своими эмоциональными порывами, спорами с судьями и яркими высказываниями. В России на тренерском мостике разных клубов он работает уже почти 10 лет. В Новосибирске в минувшее межсезонье не стали трогать Пламена и укрепили состав опытными игроками. Все это дало результат — «Локо» пока что главный претендент на победу в регулярном чемпионате, а загрустивший было Константинов теперь снова «горит» волейбольным пламенем. В игре против «Факела» в Новом Уренгое он выдал жгучий тайм-аут, в котором отчитал своего подопечного Алексея Родичева за то, что тот его не слушает и обижается на критику.

«Я не ваша подружка. Я — тренер, и имею право критиковать», — эти слова Пламена быстро стали мемом в российском волейболе. «Локомотив» подсуетился и скоро начнет серийный выпуск футболок с фразой Константинова.



Здорово отрабатывают мем в соцсетях и клубы Суперлиги. Питерский «Зенит», который сегодня сыграет в Новосибирске, обыграл противостояние своего немецкого диагонального Георга Грозера и Пламена Константинова, с которым у него случился конфликт в 2018 году в «Локомотиве».



Панарин покритиковал сотрудников московского аэропорта



Артемий Панарин проводит очередной яркий сезон в НХЛ, однако его «Нью-Йорк Рейнджерс» по-прежнему вне зоны плей-офф. Хоккеист встречается с дочкой известного тренера Олега Знарка, Алисой, у которой есть замечательная собачка.

Панарин не раз выкладывал фото и видео с собакой, ее знает весь хоккейный мир по обе стороны океана, а на днях Артемий покритиковал сотрудников аэропорта «Шереметьево» за то, как они обошлись с псом.



Леброн Джеймс сделал сумасшедший данк



НБА только-только оправилась от смерти легендарного игрока Коби Брайанта. И кому как не Леброну Джеймсу и «Лос-Анджелес Лейкерс» снова приковывать к себе все внимание болельщиков. В ночь с четверга на пятницу Леброн отметился сумасшедшим прорывом к кольцу соперника и красивейшим образом уложил мяч в кольцо.

Сам Джеймс в своем аккаунте сделал акцент не на видео момента, а на фото этого потрясного данка, которое отображает феноменальные физические способности баскетболиста.

