«Рубин» лидирует по xG, «Спартак» бросил перчатку «Зениту», а ЦСКА массово закупается игроками

Главные итоги стартового отрезка чемпионата РПЛ

Новый сезон Российской премьер-лиги начался почти впритирку с предыдущим, после минимальной паузы. В связи с этим командам пришлось форсировать подготовку, поэтому некоторые результаты старта вызвали большое удивление. О главных итогах начального отрезка чемпионата РПЛ перед перерывом на матчи сборных — в материале «Реального времени».

«Спартак» — лидер чемпионата. Перчатка «Зениту» уже брошена?

Красно-белые — главные хедлайнеры нового сезона РПЛ. Девизом «Спартака» в начале чемпионата стали слова, произнесенные генеральным директором клуба Шамилем Газизовым. Функционер публично пообещал «бросить перчатку» «Зениту», навязав питерцам борьбу за чемпионство. С тех пор все успехи «Спартака» оцениваются по этой шкале. Отстранили судью Казарцева — перчатка наготове, обыграли «Локомотив» — она уже летит, обогнали «Зенит» и возглавили РПЛ — практически долетела.

Но так ли закономерен нынешний успех «Спартака»? Да, по качеству созданных моментов (показатель xG) команда Доменико Тедеско идет в лидерах, да, красно-белые еще будут усиливать состав «по-настоящему» (травмированный Александр Кокорин и «лавочник» Остон Урунов не в счет). Однако отрезок в шесть первых туров едва ли дает основания полагать, что так все и продолжится до конца сезона.

Во-первых, календарь «Спартака» на старте оказался одним из самых легких среди топ-клубов лиги. Сделано это было по просьбе его руководства, чтобы уменьшить давление на команду в начале чемпионата. Во-вторых, Тедеско откровенно повезло с отсутствием травмированных игроков. Вряд ли Кокорин может считаться потерей, учитывая, что его еще только предстоит внедрять в командные схемы, а Эсекьеля Понсе могли заменить другие. При этом немецкий тренер умудряется использовать ограниченное количество игроков — лишь 14 футболистов выходили на поле на постоянной основе.

Тедеско откровенно повезло с отсутствием травмированных игроков. Фото vk.com/fcsm_official

И наконец, в клубе все еще не определились с будущими новичками. «Спартаку» крайне не хватает правого защитника, где вынужден играть номинальный хавбек Роман Зобнин. Кроме того, остро ощущается дефицит опорного полузащитника, способного выгрызать мяч в центре поля. В матчах с условным «Ротором» отсутствие профильных игроков, может, и не ощущается, но в игре против «Зенита» или даже «Ростова» все будет по-другому.

«Рубин» — теневой претендент на медали, но надо улучшать игру в обороне

Казань почти пять лет не принимала матчи Лиги чемпионов или Лиги Европы, но в следующем сезоне этот печальный отсчет может остановиться. «Виной» тому преобразившаяся игра «Рубина» под руководством Леонида Слуцкого. Уже сейчас команда выглядит как один из главных претендентов на место в еврокубках. Футбол, который показывает «Рубин», способен не только приносить очки в турнирной таблице, но и вернуть болельщиков на стадион.

Казанцы прилично забуксовали на старте чемпионата, набрав лишь одно очко в трех первых турах. Прийти в себя команде помогла драйвовая победа в гостях над ЦСКА (2:1), добытая левой ногой Дениса Макарова на последних минутах игры. Спустя несколько дней он же оформил дубль с «Уфой» (3:0) и вырвался в лидеры гонки бомбардиров. А «Рубин», несмотря на последовавшую ничью с «Тамбовом» (2:2), приобрел статус возможного участника борьбы за место в еврокубках.

При этом некоторые цифры рисуют даже более оптимистичную перспективу. Команда Слуцкого лидирует по xG с показателем 12,32, опережая идущий третьим «Зенит» почти на 3 пункта. По ожидаемым очкам «Рубин» также располагается в тройке лидеров. Казанцы недобрали на старте сезона целых четыре очка и по качеству игры имеют хорошие шансы подняться в реальной турнирной таблице. Только вот впереди у «Рубина» матчи с «Динамо» и «Спартаком», а оборона команды оставляет желать лучшего.

Команда Слуцкого лидирует по xG с показателем 12,32, опережая идущий третьим «Зенит» почти на 3 пункта. Фото vk.com/fcrk

ЦСКА взрывает трансферный рынок

2020 год оказался непредсказуемым для футбола, в том числе российского. Еще несколько месяцев назад было сложно представить, что ЦСКА потратит на приобретения больше 1-2 млн евро и подпишет сразу четырех новичков. Но сейчас армейцы возглавляют неофициальную гонку трансферов, выложив за футболистов около 30 млн евро.

Правда, кое-что осталось неизменным. ЦСКА продолжил делать ставку на приобретение молодых и перспективных игроков. Наиболее возрастным из этой четверки — Адольфо Гайча (8,5 миллионоа по данным transfermarkt.ru), Бруно Фукса (8 млн), Бактиера Зайнутдинова (2 млн) и Чидеры Эджуке (11,5 млн) — является 22-летний казахстанец. Удастся ли с такими новичками сходу побороться за место в Лиге чемпионов — большой вопрос, но требовать меньшего с Виктора Гончаренко не будут.

«Локомотив» с Николичем — середняк, а «Зенит» готовится к Лиге чемпионов

В шестом туре РПЛ встречались прошлогодние чемпион и вице-чемпион России. Игра «Локомотива» и питерского «Зенита» закончилась скучной ничьей. Неожиданностью здесь и не пахнет — обе команды немного сдали перед очным поединком. Но если «Зенит» Сергея Семака притормозил искусственно, то о команде Марко Николича этого сказать не получается. Нынешний «Локомотив» пока только нащупывает свою систему игры, и ждать чего-то яркого от железнодорожников не приходится.

При этом выкарабкиваться из середины таблицы сербскому специалисту предстоит уже без Алексея Миранчука. Лидер «Локомотива» предпочел новому контракту в России переход в итальянскую «Аталанту». Заменить Миранчука должен гвинеец Франсуа Камано, который пока остается бледной тенью самого себя периода выступлений за «Бордо». И все это накладывается на выступление «Локомотива» в Лиге чемпионов. Так что осенний отрезок чемпионата точно не станет легкой прогулкой для Николича.

Выкарабкиваться из середины таблицы сербскому специалисту предстоит уже без Алексея Миранчука. Фото vk.com/fclokomotiv

А вот «Зенит» так стремительно ворвался в новый сезон, что некоторые горячие головы уже повесили на шеи питерцам золотые медали. Именно поэтому поставленная на паузу игра вызывает меньше вопросов к тренеру. Очевидно, что в клубе приняли решение нагрузить команду сейчас, чтобы получить выход на пик формы к главным матчам в Лиге чемпионов.

За ошибки судей начали проверять на полиграфе, отстранять пожизненно и бить

РПЛ не была бы самой собой без постоянных судейских ошибок. На этот раз полыхнуло прямо с первого тура. Вначале засудили «Спартак» в матче с «Сочи», а день спустя Леонид Слуцкий «возил» арбитров за их спорные решения в игре с «Локомотивом». Красно-белые пригрозили даже сняться с чемпионата (потом передумали), а Казани пришлось платить штраф и играть с «Уралом» без тренера.

Судьи, правда, тоже не избежали наказания. Причем главный арбитр встречи «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев был отстранен на неопределенный срок, а вот к видеоассистенту Алексею Еськову возникли вопросы посерьезнее. Судья не смог пройти проверку на полиграфе и теперь может лишиться этой работы до конца жизни.

Некоторые российские арбитры получили и куда более обидные удары. В матче любительских команд судья Никита Данченков так расстроил своим решением бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, что тот пустил в ход кулаки. Выйдя из больницы, арбитр подал заявление в полицию, и теперь его обидчик может присесть на нары на срок до 10 лет.

Перед уходом на паузу грозненцы были разгромлены ЦСКА (0:3), но команда из Чечни вряд ли остановит свое уверенное шествие. Фото vk.com/fcakhmat

«Сочи» и «Ахмат» наверху, «Уфа» переживает уход лидеров

Грозненский клуб летом сменил тренера, поставив у руля команды Андрея Талалаева. После невзрачного старта (одно очко в двух турах) «Ахмат» одержал три победы подряд, прихлопнув в гостях «Локомотив» (3:2). Перед уходом на паузу грозненцы были разгромлены ЦСКА (0:3), но команда из Чечни вряд ли остановит свое уверенное шествие.

Нечто похожее происходит с «Сочи», потерявшим летом лидеров атак Мостового и Кокорина. При этом команда Владимира Федотова набрала 12 очков в шести матчах, не потерпев ни одного поражения. Сочинцы быстро перестроили свою игру, сделав ее главным элементом экс-казанца Кристиана Нобоа. Эквадорец потащил команду наверх, и пока «Сочи» идет сразу за «Спартаком» и «Зенитом».

Но история знает немало случаев, когда провинциальные коллективы начинали сезон очень ярко, а потом потихоньку скатывались вниз. Иногда это происходит на самом старте чемпионата, как случилось в нынешнем сезоне с «Уфой». Почти еврокубковая команда разом потеряла шестерых игроков, и от стабильности уфимцев не осталось и следа. В руководстве клуба уже заверили, в ближайшее время подпишут для Вадима Евсеева ряд новичков, но есть ощущение, что «Уфу» ждет сложный период.