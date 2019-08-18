Записка от Докампо и голевой пас пяткой нового капитана: «Рубин» снова побеждает

Казанцы наконец-то прервали голевое молчание

Футболисты «Рубина» в последних двух турах не просто проигрывали, но и не могли забить. Вообще, с голами у казанского клуба на старте сезона все очень непросто — в шести турах забито всего четыре. Особенно любопытно, что все мячи на счету игроков, выходивших на замены. О том, как «Рубин» в жаркий воскресный день победил тульский «Арсенал» и вернулся в верхнюю половину турнирной таблицы, — в репортаже «Реального времени».

Воспитательные меры для Шаронова

Самой обсуждаемой новостью перед очередным матчем «Рубина» в чемпионате России стала информация о выписанном штрафе исполняющему обязанности главного тренера клуба Роману Шаронову. Казанский клуб заплатит миллион рублей, сам тренер — 200 тысяч, и пока что это только предупреждение. Роман Сергеевич больше не сможет управлять командой из технической зоны, у тренера пока нет необходимой тренерской лицензии PRO, а РФС начиная с этого лета предельно жестко следит за соблюдением правила — тот, у кого нет диплома, не может быть главным по факту.

Формулировка от вышестоящих инстанций дословно звучала так: «клуб оштрафован за то, что систематически представляет Шаронова как исполняющего обязанности главного тренера». Чтобы не вызывать подозрения, «Рубин» в соцсетях сообщил, что больше не будет публиковать уже ставшие привычными мотивирующие видео с Романом Сергеевичем из раздевалки. Иначе все может закончиться не только штрафом, но и дисквалификацией тренера.

На фоне таких штрафных сумм за формальности с тренерской лицензией забавной выглядит новость о наказании для грозненского «Ахмата», который заплатит всего 150 тысяч рублей за то, что на его домашней игре из динамиков стадиона снова раздавались оскорбления судьи. «Рубину» же теперь остается чуть больше времени уделять Эдуардо Докампо, который и является главным тренером команды по протоколу. Клуб оперативно отреагировал и уже на этой неделе опубликовал видеоролик «Один день с главным тренером».



Для меня большая радость выводить на поле команду, которую когда-то выводил в роли капитана наш главный тренер

Ответственность Башкирова и грузинская ракета от Зурико

На матч с тульским «Арсеналом» «Рубин» в роли капитана выводил Евгений Башкиров. В предыдущих матчах капитанскую повязку носил Вячеслав Подберезкин, однако игру против тульской команды он пропускал из-за повреждения.

— Как ощущали себя в роли капитана? — спросил после игры у Башкирова корреспондент «Реального времени».

— Ответственно очень, — ответил Евгений. — Для меня большая радость выводить на поле команду, которую когда-то выводил в роли капитана наш главный тренер.

Также на неделе вернулся к тренировкам Владимир Гранат, который восстановился после травмы, однако он числился с первых минут в запасе.

Несмотря на приличное снижение цен (самый дешевый билет сегодня стоил 150 рублей, на ЦСКА цены начинались с 400), огромного ажиотажа игра не вызвала. Благоволила и погода — столбик термометра показывал +27. Так рано (в 14.00 по московскому времени) «Рубин» в этом сезоне на «Центральном» еще не играл. Не было проблем и при входе на стадион, как на игре с все тем же ЦСКА: были установлены обещанные дополнительные пункты досмотра, работали все ленты для проверки сумок. В итоге довольно неплохо заполнились центральные сектора Востока и Запада, а итоговая официальная цифра посещаемости немного перевалила за десятитысячную отметку. Кстати, из-за жаркой погоды в середине первого тайма судьи отправили команды на минутный перерыв для организованного водопоя.

Каждый матч шестого тура РПЛ начинался с чествования экипажа самолета Airbus А321, который несколько дней назад совершил жесткую посадку на кукурузном поле в Московской области. В Казани зрители после объявления диктора сначала просто похлопали, сидя на своих местах, но вдруг на бровке появился Роман Шаронов, который призвал болельщиков быть поактивнее и встать со своих мест. В итоге весь стадион встал и зааплодировал.

На 31-й минуте буквально на грузинской ракете влетел в тульскую штрафную Зурико Давиташвили

За стартовые 20 минут матча команды по факту не создали ни одного опасного момента. Лишь на 22-й минуте «Рубин» организовал быструю контратаку — отличиться из верной позиции мог Башкиров, однако не попал в ворота и лишь раздосадованно покачал головой. Буквально тут же после затяжной атаки создали сразу две отличные возможности туляки — оба раза здорово сыграл Александр Ломовицкий. Сначала он обыграл сразу двоих игроков хозяев, но нерасторопность напарников подчистил Данил Степанов. Далее уже вступил в игру, пожалуй, лучший игрок казанского клуба на старте чемпионата — вратарь Юрий Дюпин.

На 31-й минуте буквально на грузинской ракете влетел в тульскую штрафную Зурико Давиташвили, после удара которого мяч полетел по замысловатой траектории, угодив в перекладину.

— Как у вас обстоят дела с изучением русского языка? — спросили у Зурико через переводчика в микст-зоне после игры.

— Да-да, я занимаюсь и в свободном режиме, и с учителями. Где-то через месяц-полтора буду готов дать интервью на русском. Все будет хорошо. Немного разговариваю, но пока еще стесняюсь публично говорить.

— Когда ждать голов? Два грузина уже забили за «Рубин»…

— Тоже хочу забивать, но главное, чтобы команда побеждала. Я работаю на команду. Подкалывают ли меня другие грузины? Нет, у нас такого нет. Мы как одна семья, радуемся друг за друга вместе.

— Расскажите, как в первом тайме попали в перекладину.

— Я целился и думал, что забью, но не получилось. Надо работать больше, чтобы попадать в ворота.

До конца тайма команды обменялись опаснейшими моментами, и «Арсенал» рикошетом от Степанова также попал в перекладину. Однако первая половина встречи так и завершилась закономерными нулями. Хозяева были чуть активнее, но на гол не наиграли, а гости, хотя и имели возможности, но упирались то в оборону соперника, то в прекрасно игравшего вратаря.

Первая половина встречи так и завершилась закономерными нулями

Послания от тренерского штаба

Второй тайм начался с жесткой игры с обеих сторон. Футболисты обеих команд то и дело падали на газон, темп игры падал, голевых моментов было явно меньше, чем в первом тайме. Понятно, что это было на руку в первую очередь «Арсеналу», хотя в предыдущих двух турах команда Черевченко одерживала победы, а вот «Рубин» домашняя ничья после двух поражений вряд ли устраивала. Примерно с 70-й минуты подопечные Докампо — Шаронова заметно оживились в атаке, однако тайм по-прежнему был скуден на голевые моменты.

И вот на 71-й минуте началось оживление в технической зоне казанского клуба — Марков и Коновалов получили записки с новыми указаниями тренерского штаба. Буквально через минуту новоиспеченный капитан Башкиров сделал пас пяткой на Маркова, который с острого угла пробил точно в ворота. 1:0 — «Рубин» прерывает трехматчевое голевое молчание и практически тут же создает еще один вернейший момент усилиями все того же Маркова.

Сравнять счет гости могли уже в компенсированное время — Виктор Альварес бил на точность, но не попал в дальний угол, и буквально тут же раздался финальный свисток. «Рубин» берет заслуженные три балла и догоняет туляков по набранным очкам в турнирной таблице, а также поднимается минимум на три позиции вверх.



— Буквально за пару минут до гола тренерский штаб передал записки игрокам. Что там было написано? — поинтересовался корреспондент «Реального времени» после игры у Эдуардо Докампо.

— У нас есть определенные сложности в передаче игрокам информации во время игры. Иногда я сам не могу быстро говорить и донести до игроков то, что мы хотим. Поэтому мы пользуемся записками, — ответил главный тренер «Рубина».

Выведать содержание записок не удалось и у футболистов, однако автор забитого мяча Евгений Марков рассказал хотя бы суть:

— За несколько минут до вашего гола тренерский штаб стал передавать игрокам записки. До вас дошло содержимое?

— Конечно. Я передавал Игорю Коновалову, что мы перестраиваемся на новую схему. Нет, я не могу сказать, на какую. Если тренер захочет, то расскажет. Было задание поменять схему. Сказать игрокам, как действовать на иных позициях и как забить гол.

— То есть вам помогла эта информация?

— Раз выиграли и забили, то да.

Эдуардо Докампо впервые пришел на пресс-конференцию без переводчика, но все равно был буквально атакован вопросами, на которые без труда находил ответы на русском языке

Докампо: «Игроки, которые выходят в стартовом составе, делают свою работу. Выходящие на замену ее довершают»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко по окончании игры выглядел расстроенным и был предельно краток:

— В первом тайме была позиционная игра, много борьбы. Во втором «Рубин» использовал наши ошибки и забил. Мы его ошибкой не воспользовались и не забили. Вот и все.

Эдуардо Докампо впервые пришел на пресс-конференцию без переводчика, но все равно был буквально атакован вопросами, на которые без труда находил ответы на русском языке:

— Сегодня мы владели инициативой, у нас было преимущество. Правда, не получилось создать очень много моментов, но в концовке забили гол. Этого оказалось достаточно для победы.

— Что происходит с Егором Сорокиным? Второй матч подряд у него много брака.

— Ничего особенного не происходит, просто он чаще пытается делать проникающие передачи. Понятно, что если мы хотим рисковать и получать чистый выход из обороны в атаку, то ошибки неизбежны.

— В последние 15 минут матча не было опасения, что назревает гол соперника? Вы что-то меняли или продолжали играть в свою игру?

— Конечно, всегда есть ощущение, что соперник будет атаковать больше, чем атаковал до пропущенного гола. Мы всегда стараемся держать команду соперника далеко от своих ворот, иногда получается, иногда нет. Сегодня у них было несколько моментов в концовке, хорошо, что не забили.

11 игроков, которые выходят в стартовом составе, делают свою работу, затем игроки, выходящие на замену, ее довершают

— «Рубин» забивает только во вторых таймах, и только с помощью игроков, которые выходят на замену. С чем это связано?

— На это можно посмотреть позитивно. 11 игроков, которые выходят в стартовом составе, делают свою работу, затем игроки, выходящие на замену, ее довершают.

— Сегодня не было Подберезкина и Могилевца. Как оцените игру команды без лидеров? С ними команда сыграла бы более креативно?

— Может быть. Все, кто играл сегодня, хорошо поработали, выложились на сто процентов, и мы очень довольны их игрой.

— В прошлом матче на замену вышел Никита Макаров. Показалось, что он хорошо вошел в игру. Сегодня тоже напрашивался выход креативного игрока, но вышел защитник Плиев. Это связано с результатом?

— Да, конечно. Мы очень хотим, чтобы Макаров играл, мы очень рассчитываем на него, он перспективный игрок, он прошел нашу академию. Всему свое время. В Краснодаре Макаров провел хороший отрезок времени, он очень хорошо работает на тренировках.

— Уремович получил четвертую желтую карточку. Придется форсировать восстановление Граната или вопрос не обсуждался?

— Еще не обсуждался. Отпразднуем победу, затем у нас есть неделя, чтобы подумать, кем заменить Филипа.

— В каком состоянии травмированные защитники?

— Гранат начал работать в группе, но пока до конца не ясно, готов ли он полностью. Один день он чувствует себя хорошо, затем чувствует дискомфорт. Мы надеемся, что он будет готов.

По окончании встречи футболисты «Рубина» выглядели предельно уставшими

Классные вторые таймы должны помочь «Рубину» и в ближайших домашних играх

По окончании встречи футболисты «Рубина» выглядели предельно уставшими. Новоиспеченный капитан в последние минуты заметно тяжело передвигался по полю, но в комментарии к игре команды и своей лично Башкиров отказать не мог:

— Думаю, в эпизоде с голом стоит отметить действия всей команды. Получилась динамичная атака, в которой каждый сыграл так, как должен был. Где-то получилось неординарно, но главное, что это привело к голу. Не заострял бы внимания на своей голевой передаче.

— Что скажете в целом по игре? Со стороны нельзя было не обратить внимания на большое количество ошибок в некоторые периоды матча.

— Можно говорить о причинах, чтобы оправдать себя и команду. Но мы внутри коллектива договорились быть единым целым и не оглядываться на какие-то ошибки, на какие-то обстоятельства, которые вынуждают их совершать. Гораздо важнее, что мы в итоге эти ошибки исправляли.

— В конце матча у вас уже сводило ноги от усталости…

— Это правда. К сожалению. Но очень не хотелось уходить с поля, хотелось доиграть такой матч до конца.

Евгений Марков забил дебютный гол за казанцев и после игры много улыбался:

— Ваша голевая машина завелась?

— Ха! Очень надеюсь… Очень приятно забить первый гол за «Рубин», но самое главное, что команда выиграла. Была тяжелая игра, но мы были сильнее. У них очень хорошая команда, приятно взять три очка.

Евгений Марков забил дебютный гол за казанцев и после игры много улыбался

— Во время гола мяч пролетел под мышкой у вратаря.

— Честно, даже не думал, куда направлять мяч. Была задача принять и пробить. Ударил — попал.

— Опять у «Рубина» забивает игрок, который выходит на замену. Как так получается?

— Вы тренера спрашивали?

— Да. Он не говорит.

— Значит, я тоже ничего не могу говорить.

Таким образом, «Рубин» прервал двухматчевую серию поражений и забил впервые с 29 июля, когда на поле «Центрального» принимал грозненский «Ахмат». Причем тогда Видар Кьяртанссон отличился примерно в то же время, что и Марков, забивший «Арсеналу» на 72-й минуте (гол исландца состоялся на 73-й). Здорово выглядели казанцы во втором тайме и в проигранном матче с ЦСКА (0:1), прилично нагнетая остроту у ворот Игоря Акинфеева. Такая тенденция радует, тем более что до конца октября дома у «Рубина» в соперниках будут сплошь «негранды»: «Сочи», «Тамбов», «Уфа» и «Урал». Если казанцы наберут очки в этих матчах, то в выездных встречах уже не так сильно будут зависеть от результата и смогут спокойно продолжать гнуть свою линию в игре.