Леонид Слуцкий: «Готовим варианты как с Кварацхелией, так и без него»

«Рубин» провел первую открытую тренировку нового сезона и ожидает Кержакова

Фото: Ринат Назметдинов

Футбол не остановился на время проведения чемпионата Европы. На свои первые тренировочные занятия вышли футболисты «Рубина» и нижнекамского «Нефтехимика», начинающие новый сезон. Что из себя представляет новый «Златан» из Швеции, есть ли в команде «перебор» с легионерами, кто в «Рубине» привился, а кто — нет — в репортаже «Реального времени».

Сегодняшняя открытая тренировка «Рубина» явно была испытанием для футболистов: столбик термометра превысил 30-градусную отметку. А уже на 24 июня запланирована товарищеская игра с нижегородцами: стоит надеяться, что к этому времени светило сжалится над казанцами. А пока «Рубин» начал выполнять тренировочные задания под «Модерн Токинг».



Перед этим Леонид Слуцкий ответил на вопросы журналистов, тактично обошедших тему чемпионата Европы. По поводу текущего чемпионата высказался только новичок «Рубина» Сеад Хакшабанович, босниец из Швеции, ответивший на вопрос «Реального времени» о выступлении сборной своей родины: «Сейчас она идет на первом месте в группе, показывая достаточно хороший результат».

По поводу текущего чемпионата высказался только новичок «Рубина» Сеад Хакшабанович, босниец из Швеции

«Собирались разными группами, и сегодня все в сборе, исключая Дюпина и Макарова»

Впрочем, в речи Слуцкого не обошлось без упоминания Евро, поскольку два его игрока находятся в расположении сборной страны, а другой вернулся оттуда совсем недавно.

— Илья Самошников только вчера присоединился к команде, в целом мы собирались разными группами, и сегодня в сборе вся команда, кроме Юрия Дюпина и Дениса Макарова (в расположении сборной находится еще и доктор «Рубина» Михаил Бутовский, — прим. ред.), — пояснил Слуцкий. — Основная задача состоит в том, чтобы все футболисты были готовы к первой контрольной игре, которая состоится 24 июня. У некоторых футболистов есть локальные проблемы, тот же Ин Бом и Уремович пока работают по индивидуальной программе, какие-то футболисты будут работать в одноразовом режиме. Но это не носит какого-то локального характера, скорее мы говорим про болячки, которые вылазят на большом объеме тренировочного процесса.

Говоря о футболистах, работающих в одноразовом режиме, Слуцкий имел в виду и японца Мицуки Сайто, и грузина Хвичу Кварацхелия, у которого есть остаточные проблемы с задней поверхностью бедра, которые были в конце сезона.

Касаемо слухов о его уходе — Слуцкий не мог ни развеять, ни подтвердить их. Как и высказаться на тему того, кто из 11 легионеров попадет в окончательную заявку, включающую в себя только восемь иностранных футболистов.

Касаемо слухов об уходе Хвичи — Слуцкий не мог ни развеять, ни подтвердить их. Фото vk.com/fcrk

— Есть перебор с легионерами, у нас их 11, включая Хвичу и Зурико. Мы пока не понимаем, кто будут те трое, кто не попадет в заявку на сезон, готовя варианты как с Кварацхелией в составе, так и без него. Что касается работы самого Хвичи, то по ней не видно, что эта ситуация как-то сказывается на нем.

Новичков у «Рубина» немного, это швед боснийского происхождения Сеад Хакшабанович, по словам Слуцкого, серьезный футболист, на которого они делают большую ставку и рассчитывают как на игрока основного состава, одного из лидеров команды. Сам Хакшабанович взял себе 99-й номер, по году своего рождения, вливается в коллектив, общаясь более, чем с остальными, с Карлом Старфельтом.

11 легионеров в реальности, из которых надо оставить восьмерых

Второй новичок носит известную фамилию, поскольку его отец Геннадий Нижегородов играл за сборную России и два «Локомотива», московский и нижегородский. Но сам носитель такой фамилии родился в Одессе, а его сын Константин появился на свет в Москве.

— Костя Нижегородов играет на дефицитной для россиян позиции левого центрального защитника, — Слуцкий пока был скуп на оценки. — В техническом плане Костя сильнее отца, но ему нужно расти в плане мощи и габаритов. В этом он пока уступает отцу в его лучшие годы, по крайней мере таким, каким я его помню на поле. Он производит приятное впечатление, но нужно понимать, что это первые сборы с клубом Премьер-лиги.



Любопытно, что неясная ситуация с легионерами отражается и на такой актуальной теме, как вакцинирование. Тренерский и административный штаб, по словам Слуцкого, сделал прививки, а вот из футболистов никто не привит, включая легионеров.

Тренерский и административный штаб, по словам Слуцкого, сделал прививки, а вот из футболистов никто не привит, включая легионеров

Говоря о Нижнем Новгороде, отметим, что команда из этого города приедет в Казань на контрольную игру, и это будет первая проверка для Александра Кержакова в роли главного тренера наших соперников. Как известно, бывший форвард сборной России без особого успеха тренировал «Томь» из Томска, которая вылетела из ФНЛ. Что не помешало ему возглавить команду, которая вышла в ПФЛ, работая под руководством татарстанца Роберта Евдокимова, ставшего безработным. «Лучшая лига мира» была и остается непредсказуемой.

В нынешнее межсезонье состоялся и еще один трансфер в футбольном хозяйстве ФК «Рубин», куда вернулся Юрий Уткульбаев, ранее отдавший несколько лет работе в нижнекамском «Нефтехимике». Стоит отметить, что связи между футбольными Казанью и Нижнекамском прослеживаются все меньше и меньше, поскольку «Нефтехимик» также покинули представители тренерского штаба Олег Нечаев и Виктор Гришин, воспитанники «Рубина» Илья Агапов, перешедший в «Спартак-2», и Павел Шадрин.

Кадровая революция в Нижнекамске

Пользуясь случаем, отметим, что «Нефтехимик» под руководством Кирилла Новикова очень сильно изменил состав, где остались только голкиперы Голубев и Исупов, защитники Потапов, Ситдиков, полузащитники Галиулин, Хубаев, Юшин, а также форварды Котик и Уридия, если говорить о футболистах основы. Плюс еще в январе в Нижнекамск перешли Роман Денисов и Антон Соснин из московского «Динамо-2», которым ранее руководил Новиков, прекрасно знающий возможности этих футболистов.

Команду покинули ее капитан Михаил Канаев, Данил Кленкин, перешедший в «Балтику» и услышавший слова сожаления Новикова по этому поводу, и Федор Первушин («Ротор»). Помимо них Нижнекамск покинули не нашедшие новых клубов Бобир Довлатов, Алан Лелюкаев, Илья Петров, Андрей Семенов, Денис Кайков, уходивший в аренду в «Тамбов». Среди остальных потерь Ильдар Алекперов и Максим Артемчук, приходившие в течение прошлого сезона, также как и Илья Калачев из «Динамо-2».

«Нефтехимик» под руководством Кирилла Новикова очень сильно изменил состав. Фото vk.com/fcneftekhimik

Потери 13 футболистов были возмещены за счет Павла Баранова (22 года, «Динамо-Брянск»), Алексея Бердникова (25 лет, «Волгарь»), Филиппа Дворецкова (24 года, «Торпедо»), Данилы Емельянова (21 год «Уфа»), Дениса Талалая (29 лет, «Томь»). Плюс самый опытный среди новичков — Максим Шоркин, которому в сентябре исполнится 31 год, и за свою долгую карьеру он поиграл во многих клубах, включая челнинский «КАМАЗ», и дуэт из столичного «Велеса» Павел Котов (26 лет) и Кирилл Родионов (25 лет). Потерь много, чуть меньше только у астраханского «Волгаря» (девять футболистов) и «Велеса», откуда ушли восемь человек, но подробнее о ФНЛ можно поговорить ближе к началу тамошнего сезона.

К неожиданному попаданию в ФНЛ, по сути, оказались не совсем готовы в Челнах, где на сайте футбольного «КАМАЗа» висит анонс домашнего матча с «Аланией» из Владикавказа, назначенного на 10 июля. Все нормально, или «ФНЛништяк», как считают в Челнах, только там до сих пор не убрали с анонса матча плашку «Группа 4. Урал-Приволжье», намекающую на прошлое пребывание клуба в ПФЛ.

1 / 29 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов