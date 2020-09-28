С резервистами «Рубин» справился лучше, чем «Ак Барс»: четыре итога матча с «Ротором»

Забивший Кварацхелия, вернувшийся Дюпин и грузинское нашествие «Ротора»

«Рубиновым», как и их землякам из «Ак Барса» двумя днями ранее, предстояло играть с сильно обескровленным соперником. И если хоккеисты здорово потрепали нервы своим болельщикам, то футболисты разобрались с волгоградским «Ротором» достаточно спокойно. Как взыграла профессиональная ревность у Кварацхелии, забетонировал свой фланг Уремович и вернулся в ворота Дюпин — об этих и других итогах матча в материале «Реального времени».

«Рубин» с резервистами справился лучше

За пару дней до матча «Ротор» — «Рубин» хоккеисты «Ак Барса» также имели опыт игры против команды, пораженной эпидемией коронавируса и вынужденной играть теми, кто есть. Не сказать что «барсы» разнесли питерский СКА в одну калитку — наоборот, промучились три периода и не уступили лишь чудом, выиграв серию буллитов благодаря голкиперу Тимуру Билялову и единственному точному попаданию Александра Бурмистрова. «Ак Барс» получил серьезную порцию критики от своих болельщиков за этот матч, а урвавший очко у фаворитов сезона молодняк СКА и Роман Ротенберг в качестве тренера, напротив, снискали уважение хоккейной общественности.

У футболистов история начиналась так же. Перед матчем с «Рубином» волгоградский «Ротор» получил долгожданное разрешение от местного управления Роспотребнадзора — клуб предоставил в РПЛ список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и получили возможность принять участие в матче. Как оказалось, из десяти зараженных футболистов в строй вернулись только трое, но из игроков основного состава на поле, вопреки ожиданиям, вышла большая часть. Это голкипер Йосип Чондрич, Соломон Кверквелия, Седрик Гогуа, Патрисио Матрикарди, Джовино Фламарион и капитан команды Олег Алейник. Резервистов и откровенного молодняка, который не видел матчей высшего уровня, в составе «Ротора» не оказалось. Так что о легкой прогулке для казанцев говорить не приходилось.

И если с первых минут они здорово поджали хозяев поля, почти не отдавая им мяч, то уже после пятнадцатой минуты «Ротор» освоился, осмелел и стал сам проворачивать интересные атаки с неплохой игрой в касание. На 19-й минуте суматоха в штрафной «Рубина» едва не привела к голу, защитники не успевали за атакой «Ротора» и лишь в последний момент накрыли опасный удар из-за пределов штрафной. А через минуту волгоградцы получили право на опасный штрафной у самой границы штрафной площади.

Неизвестно, как закончилась бы игра при противостоянии основных составов, но с полурезервом «Ротора» «Рубин» справился лучше, чем хоккейные земляки в тех же условиях

Гол казанцы сумели забить лишь «в раздевалку», изрядно повозившись, таким образом, целый тайм. А во втором, когда хозяева потеряли одного игрока, осталось лишь дожимать обескровленного соперника. Неизвестно, как закончилась бы игра при противостоянии основных составов, но с полурезервом «Ротора» «Рубин» справился лучше, чем хоккейные земляки в тех же условиях.

«Ротор» огрузинился — заслуга Мамуки Джугели?

Целая группа футболистов отправилась из Казани в Волгоград во время короткого межсезонья и уже по ходу стартовавшего сезона. В основном это грузинские атакующие игроки — Нико Кипиани, Зурико Давиташвилли, Бека Микелтадзе и еще один экс-«рубиновый» Соломон Кверквелия. Здесь же набирается опыта и некогда любимчик бывшего главного тренера казанцев Романа Шаронова Данил Степанов.

К слову, из недавних «перебежчиков» во встрече со своей бывшей командой смогли сыграть только Кверквелия, с которым казанцы расстались уже довольно давно и еще при другом тренере, и Микелтадзе, вышедший во втором тайме и ставший виновником назначения пенальти в ворота «Ротора», который реализует Олег Шатов.

По некоторой информации, такая любовь к грузинским футболистам в Волгограде связана с деятельностью футбольного агента Мамуки Джугели, который пустил корни в «Роторе» и пристроил сюда многих своих клиентов. Причем, по той же информации, у грузин одни из самых высоких зарплат в команде — якобы, Кипиани получает 920 тысяч рублей в месяц, а Кверквелия и Давиташвилли — по 575 тысяч.

Пока в активе у «Ротора» лишь две ничьи

Вообще в стане «Ротора» периодически происходят довольно странные вещи. Например, по ходу сезона был внезапно расторгнут контракт с Антоном Пискуновым, который считался железным игроком стартового состава, а до того три года верой и правдой отслужил клубу. Все эти истории наводят на мысль, что возвращение Волгограда в Премьер-лигу — это не совсем про футбол.

Пр этом команда уже пропустила три матча в этом сезоне (один — в Кубке России), заработав в них технические поражения. Пока в активе у «Ротора» лишь две ничьи с «Динамо» и «Химками» и все предпосылки закончить сезон в зоне вылета.

Как только Макаров перетянул игру «Рубина» на свою ось, Кварацхелия наконец-то забил

Денис Макаров, в первых турах пребывавший в статусе игрока ближайшего резерва, довольно скоро выгрыз себе место в основе и, более того, стал ключевым игроком в построении атак «Рубина». В последних трех матчах опасность в игре казанцев больше исходила именно с правого фланга, нежели с левого или из центра, где обычно действует другой двигатель атак Хвича Кварацхелия.

Вот и гол в первом тайме пришел именно с правого фланга, правда, Макаров в нем практически не участвовал. Шатов отлично увидел Хван Ин Бома, врывающегося в штрафную, кореец получил мяч и точно, по-бильярдному, навесил прямо на то место, где должен был находиться Деспотович. Даже высоченный Кверквелия не смог достать навес, а сербу оставалось лишь подставить голову — 1:0.

Парадоксально, но как только Макаров стал постепенно перетягивать внимание и игру команды на себя, Кварацхелия наконец-то проснулся и забил свой первый мяч, словно у грузинского хавбека взыграла ревность.

Удаление правого защитника «Ротора» Армена Манучаряна на старте второго тайма открыло Хвиче много дополнительного пространства, поэтому, отборовшись в центре поля за мяч, он не стал сильно сближаться и пушкой запустил мяч в ворота Чондрича. Вопрос лишь, сумел бы он сделать то же самое, если бы его левый фланг не осиротел? До этой игры Кварацхелия действовал эффектно, но до гола довести дело не мог.

В оставшееся время Макаров уйдет в тень и будет заменен, а Хвича вновь станет центром атаки «Рубина».

Дюпин вернулся в основу

Никита Медведев, которому тренеры доверили место в рамке вместо травмированного Юрия Дюпина, оставил неоднозначное впечатление от двух своих игр с топами — «Динамо» и «Спартаком». Если с бело-голубыми Медведев выдал суперсейв после удара со штрафного и вытащил три очка для своей команды, то в игре со «Спартаком» он глупо ошибся, сыграв на выходе и промахнувшись мимо мяча. Мяч тогда угодил в пятку защитнику Меркулову и отлетел в пустые ворота.

После игры с красно-белыми у тренеров «Рубина» наверняка остались вопросы к нестабильному Медведеву, хотя и Дюпин не сказать чтобы не совершал ошибок и всегда играл на одном уровне. Но к матчу с «Ротором» Юрий восстановился и немедленно получил место в старте.

Единственный гол он пропустил после ошибки Абильдгора, который не смог перевести мяч. Голкипер попытался выйти навстречу Фламариону, но было уже поздно — бразилец перекинул мяч через голкипера «Рубина». Вряд ли в этой ситуации спас бы любой другой вратарь Премьер-лиги.

У Дюпина работы практически не было

В целом же у Дюпина работы практически не было, чтобы оценивать его преимущества перед сменщиком. Наверняка Медведеву еще дадут шанс в первой половине сезона.

— У нас хорошо ходил мяч, много моментов создали. Даже когда в равных составах играли, практически ничего не дали создать «Ротору» за исключением каких-то стандартов и нескольких контрвыпадов. Пацаны молодцы — даже когда выигрывали 3:1, все равно старались идти вперед, — сказал после игры Дюпин.

Уремович окончательно закрепился на позиции правого защитника и отлично справляется

Капитан казанской команды хорватский защитник Филип Уремович не только прекрасно овладел русским языком, используя даже жаргонизмы и иносказания в своих флеш-интервью, но и обрел себя на правом фланге, где его все чаще видит Леонид Слуцкий.

— Так получилось, что меня ставят направо, все получается и мне нравится. Главное, чтобы это приносило пользу команде, — с улыбкой говорил Филип в перерыве матча.

Пока что у Уремовича действительно вполне прилично получается закрывать правый край. Судя по всему, теперь это его постоянная позиция.