Как казанцев напугало «фаер-шоу» фанов ЦСКА на Баумана

Полиция доставила в участок восьмерых представителей фан-клуба гостей и одного болельщика «Рубина»

Фото: скриншот видео

Задержанием девятерых футбольных болельщиков завершились накануне беспорядки на ул. Баумана в Казани в преддверии матча Рубин — ЦСКА. На разлетевшихся в соцсетях видеороликах видно, как гости из московского клуба жгли фаеры, скандировали лозунги и пугали прохожих. Горожан удивила и реакция полиции, которая, по их словам, не вмешивалась в происходящее. «Дебош», однако, не заметили ни в официальном клубе болельщиков «армейцев», ни в фан-клубе казанцев. «Реальное время» выяснило, что думают об этом очевидцы событий и болельщики обеих команд.

Вечер трудного дня



Вчера в Казани «Рубин» проиграл ЦСКА со счетом 0:1. Поболеть за своих приехали не менее 2 000 фанатов «армейцев». По информации от стюардов, обслуживавших матч, на трибунах болельщики вели себя корректно и так спокойно, как только могли.

Но кое-кто добавил событиям «перчинки» еще до начала матча — под вечер несколько десятков гостей устроили остросюжетное представление в центре города, на пересечении улиц Баумана и Джалиля. Несколько десятков болельщиков жгли дымовые шашки, скандировали нецензурные кричалки и в целом вели себя довольно экспрессивно.

На Баумана такие события — редкость. Происходившее попало на видео, которое быстро появилось в социальных сетях. Реакция пользователей разделилась: одни не нашли в этом ничего особенного, другие сразу же взялись порицать гостей города. Некоторые высказывали мнение по поводу работы полиции: «Куда смотрели полицейские? Почему они просто стояли?»

«Вчера впервые шумели так сильно и даже что-то пожгли»

Поведение фанатов ЦСКА удивило владельцев кафе и магазинов на Баумана — обычно «армейцы» не устраивали беспорядков. Точкой притяжения московских болельщиков второй день подряд были бар «Жигули» и соседняя блинная «Масленица».

— Да, было дело. Начали приходить к нам еще с утра. Но у нас в баре они не дебоширили. Я выходил, смотрел, как они на улице стояли, спиртное распивали, кричали, — рассказал «Реальному времени» администратор бара Михаил.

— Вчера впервые увидел, чтобы они шумели так сильно и даже что-то пожгли, прохожих распугали, — добавил представитель администрации блинной Рустем.

Обычно, по его словам, ОМОН оцепляет Баумана и все прилегающие улицы. Бойцы стоят кордоном, а фанаты просто маршируют от «Кольца» до стадиона, скандируя кричалки под бой барабанов.

— Поэтому вчера мы, конечно, удивились. И что никто не вмешался. Мне это тоже не понравилось. Но в целом ущерба они не нанесли. Да, намусорили, сидели на стульях на летней веранде, кто-то был чересчур пьяный. Честно, не понял, с кем у них была стычка. Сам потом смотрел на видео, как полиция стояла, смотрела, никто ничего не предпринимал. Но, может, не посчитали нужным, — предполагает сотрудник кафе.

За происходившим наблюдали и в «Ак Барс галерее» по соседству. В субботу, по словам экскурсоводов, фаны ЦСКА также собирались на углу Баумана и М. Джалиля: «Правда, не хулиганили, но скандировали. У нас окно открыто во внутренний двор, и все равно было шумно. А вчера, где-то в районе 17 часов, еще и фаеры зажгли. Было много дыма, даже до нас дошел, у нас на первом этаже пахло. Это все, конечно, неприятно и страшно». Охрана галереи рассказала, что полиция вскоре задержала болельщика, бросившего фаер.

«Сам потом смотрел на видео, как полиция стояла, смотрела, никто ничего не предпринимал. Но, может, не посчитали нужным», — предполагает сотрудник кафе. Скриншот видео

Болельщики «Рубина»: «Не было там никакого дебоша, дымы пожгли немного — и всё»

Руслан, болельщик казанского клуба, осуждения в адрес гостей не поддерживает. Как и в предыдущие приезды «армейцев», он общался с ними по-дружески и не видит в их действиях ничего особенно криминального:

— Не было там никакого дебоша. Дымы пожгли немного — и всё. А по поводу кричалок… Мат и футбол — неразделимые вещи. Так же, как мат и спорт, работа, жизнь. А вот казанский ОМОН вел себя корректно по отношению к приезжим фанатам. ОМОН был без балаклав и касок и никого дубинками не метелил, в отличие от Питера позавчера и Ростова на прошлой неделе.

Болельщики ЦСКА: «Это был один из самых корректных и мирных выездов»

Сергей, болельщик ЦСКА, на матч из Москвы не приезжал. Но, по его сведениям, в фанатских группах вчерашний выезд характеризуют как один из самых спокойных:

— По моим данным, это был один из самых мирных и корректных выездов. Всего восемь задержанных — это минимум, ведь приехали две тысячи человек. Да и поводы могут быть разными. Если кто-то зажег фаер — это претензии к одному конкретному человеку, в полиции с ним сами разберутся. А серьезные проблемы у всех возникают, когда, например, с поезда снимают фанатов десятками, не дав даже выйти за пределы вокзала. Вот это — беспорядки.

Представители официального клуба болельщиков ЦСКА на вопросы «Реального времени» отвечали сухо:

— Про какие события вы спрашиваете? Мы победили, все хорошо. О дебоше у нас никакой информации нет. И почему вы не спрашиваете, о том, как вела себя полиция перед матчем? О том, как наших болельщиков разували на досмотре и ставили на холодный пол босыми ногами? И вообще, мы общаемся с прессой только с разрешения пресс-службы клуба.

Четверых фанатов, в том числе и тех, кто жег фаер на Баумана, за мелкое хулиганство оштрафовали на тысячу рублей. Скриншот видео

Итоги: девять задержанных и рассеявшийся дым

«Представление» на Баумана длилось меньше часа. После этого гости уехали на матч, оставив после себя быстро рассеявшиеся клубы черного дыма и некоторое количество мусора на мостовой.

Полиция задержала восьмерых болельщиков ЦСКА и одного фаната «Рубина». Троих — за нарушение порядка размещения наружной информации, одного — за нарушение запрета на посещение соревнований, еще одного — за демонстрацию запрещенной символики. Четверых фанатов, в том числе и тех, кто жег фаер на Баумана, за мелкое хулиганство оштрафовали на тысячу рублей.