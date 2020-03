Слуцкий и Дзюба продолжают взаимный троллинг, а сексуальная теннисистка ищет бойфренда на карантин

Instagram-противостояние главного тренера казанского «Рубина» и звездного нападающего питерского «Зенита» и сборной России началось еще в феврале. Казалось, что обмен юморными колкостями прекратился, но нет.

Снова противостояние возобновил Леонид Слуцкий, который выложил у себя в аккаунте видео с бойцом, который внешне очень похож на Артема Дзюбу:

«Дзюба отлично подтянул уровень английского», — подписал пост тренер.



Нападающий через несколько часов ответил Слуцкому, опубликовав пост с похожими на тренера «Рубина» портретами. Накануне Леонид Викторович и его «Рубин» как раз одержали первую победу при новом наставнике.

«До и после первой победы», — подписал свой пост футболист.



Карантин в российском футболе и появившееся свободное время наверняка сподвигнут этих персон к дальнейшему баттлу. Ждем продолжения?

Континентальная хоккейная лига откровенно затянула с приостановкой чемпионата из-за пандемии коронавируса. Официальное решение было принято только во вторник — плей-офф отложен пока что до 10 апреля. Чуть ранее лига объявила о том, что прорабатывает вариант окончания сезона для шести оставшихся команд («Йокерит» и «Барыс» официально объявили, что продолжать сезон не намерены). Однако позже с инициативой завершить розыгрыш Кубка Гагарина выступил и казанский «Ак Барс».

Однако первыми настоящее единение продемонстрировали легионеры «Салавата Юлаева» Линус Умарк, Теему Хартикайнен, Юха Метсола и другие. Позже к ним присоединились легионеры «Сибири» и даже «Автомобилиста», для которого сезон уже и так завершен. Иностранные хоккеисты опубликовали пост с фигуркой хоккеиста, который перечеркнут знаком «Стоп»:

Коронавирус породил по всему миру ажиотаж в супермаркетах. Люди, в частности, начали буквально сметать рулоны туалетной бумаги. Футболисты, которым на карантине особо негде и тренироваться, подхватили этот момент и организовали «туалетная бумага — челлендж»: звезды мирового футбола чеканят рулоном бумаги. Каждый старается сделать это как можно изящнее. Вот, например, Лео Месси:

Теннисист Себастьян Брюль пошел еще дальше и использует туалетную бумагу как информационное табло. Вместо ракеток — сковородки, вместо сетки — пачки спагетти:



Баскетболист Стеф Карри устроил дома подобие гольфа и радуется попаданиям даже больше, чем собственным трехочковым в официальных играх:



А вот главный тренер ФК «Уфа» Вадим Евсеев по-настоящему удивил. Еще будучи игроком, он заработал репутацию одного из главных хулиганов российского футбола. На тренерском мостике Вадим Валентинович не изменился и продолжает говорить все, что думает. Во время карантина он выложил у себя в аккаунте фотографию с женой и очень философской подписью:



«Сейчас отличное время, чтобы остановиться, почитать и подумать. В школе читал немного — не было времени. Спасибо Тане, которая старается, чтобы в моей жизни было что-то еще, кроме футбола. Когда слышал, что Пушкин — наше все, не думал, что настолько.



Из письма Пушкина Плетневу. Москва, июль 1831 года. В городе карантин:

«Опять хандришь. Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, Молчанов умер; погоди, умрет и Жуковский, умрем и мы.

Но жизнь все еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жены наши — старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята; а мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо.

Вздор, душа моя; не хандри — холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы», — написал Евсеев.



У представителей фигурного катания в самый последний момент был отменен чемпионат мира в Канаде. До турнира оставалась неделя, когда коронавирус вышел на свой пик и был признан пандемией.

Но спортсмены не отчаиваются и показывают свои достижения в тренажерных залах. Алена Косторная и Алина Загитова устроили импровизированный поединок, преодолевая полосу препятствий:

«К сожалению, из-за ситуации с вирусом мы не смогли показать свои программы в Монреале, но мы не расстраиваемся и продолжаем тренироваться», — подписала пост Косторная, которая, на первый взгляд, преодолела дистанцию гораздо чище и легче, чем Загитова.



В понедельник вечером президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Башкирии Радий Хабиров выложили фото со своих хоккейных тренировок. Таким образом главы регионов организовали виртуальное «зеленое дерби».

Минниханов предстал перед подписчиками в форме «Ак Барса» вместе с бывшим игроком казанского клуба Евгением Медведевым:

Хабиров сфотографировался в форме «Салавата Юлаева» с главной звездой клуба, шведским нападающим Линусом Умарком:



«Истерики говорят, что мир катится куда-то не туда, но мы так не думаем, спокойно тренируемся))))», — подписал свой пост глава Башкирии. Тренировка состоялась еще до официального объявления о приостановке сезона КХЛ.



Комментатор канала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, что после возвращения из финского Контиолахти, где прошел заключительный этап Кубка мира по биатлону, он находится на самоизоляции:

«Ребята и девчата, всем привет! Современные технологии позволяют работать из дома! Яркие прямые включения, обсуждения, споры!



Главное, чтобы костюмчик сидел! Всем здоровья!» — написал Губерниев.

Похвастался Дмитрий и своими домашними «костюмчиками»:

Также комментатор показал, как нужно правильно делать зарядку с котом:



Главным ньюсмейкером недели стал французский доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет. К сожалению, новость пришла грустная — он сдал положительный тест на коронавирус. Впрочем, по словам игрока, все страшное позади и вскоре он планирует покинуть казанскую инфекционную больницу, отбыв положенный карантин:

«Я сдал положительный тест на COVID-19 неделю назад. Сейчас самая тяжелая часть позади, я провел три сложных дня, но теперь все хорошо, я покину больницу через неделю. Оставайтесь дома, это может случиться с каждым», — написал Нгапет.



Здоровья тебе, Эрвин!



Закончить обзор все-таки хотелось бы на позитивной ноте. Хотя и здесь коронавирус заставил грустить героиню нашего поста. Одна из самых сексуальных теннисисток планеты — Эжени Бушар дала понять, что скучает на карантине и опубликовала в своем аккаунте в Twitter такую запись:

not complaining, but i feel like quarantine would be a lot more fun with a boyfriend