Слуцкий и Дзюба продолжают взаимный троллинг, а сексуальная теннисистка ищет бойфренда на карантин
Instagram-обзор звезд российского и мирового спорта
Минувшая спортивная неделя прошла под знаком эпидемии коронавируса, которая привела к отмене практически всех соревнований и переводу их участников на карантин. По злой иронии первым спортсменом на территории России, кому официально поставили диагноз COVID-19, стал волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет. Француз уверяет, что с ним все хорошо, однако призывает всех посидеть в ближайшее время дома. О том, как главный тренер «Рубина» и звезда питерского «Зенита» продолжают свой баттл, Эжени Бушар скучает на карантине, а фигуристов не остановить даже в официальную паузу, — в традиционном обзоре спортивных instagram-аккаунтов от «Реального времени».
Слуцкого и Дзюбу не остановить
Instagram-противостояние главного тренера казанского «Рубина» и звездного нападающего питерского «Зенита» и сборной России началось еще в феврале. Казалось, что обмен юморными колкостями прекратился, но нет.
Снова противостояние возобновил Леонид Слуцкий, который выложил у себя в аккаунте видео с бойцом, который внешне очень похож на Артема Дзюбу:
«Дзюба отлично подтянул уровень английского», — подписал пост тренер.
Нападающий через несколько часов ответил Слуцкому, опубликовав пост с похожими на тренера «Рубина» портретами. Накануне Леонид Викторович и его «Рубин» как раз одержали первую победу при новом наставнике.
«До и после первой победы», — подписал свой пост футболист.
Карантин в российском футболе и появившееся свободное время наверняка сподвигнут этих персон к дальнейшему баттлу. Ждем продолжения?
Единение легионеров КХЛ
Континентальная хоккейная лига откровенно затянула с приостановкой чемпионата из-за пандемии коронавируса. Официальное решение было принято только во вторник — плей-офф отложен пока что до 10 апреля. Чуть ранее лига объявила о том, что прорабатывает вариант окончания сезона для шести оставшихся команд («Йокерит» и «Барыс» официально объявили, что продолжать сезон не намерены). Однако позже с инициативой завершить розыгрыш Кубка Гагарина выступил и казанский «Ак Барс».
Однако первыми настоящее единение продемонстрировали легионеры «Салавата Юлаева» Линус Умарк, Теему Хартикайнен, Юха Метсола и другие. Позже к ним присоединились легионеры «Сибири» и даже «Автомобилиста», для которого сезон уже и так завершен. Иностранные хоккеисты опубликовали пост с фигуркой хоккеиста, который перечеркнут знаком «Стоп»:
Футболисты и теннисисты подружились с туалетной бумагой, Евсеев призывает читать классиков
Коронавирус породил по всему миру ажиотаж в супермаркетах. Люди, в частности, начали буквально сметать рулоны туалетной бумаги. Футболисты, которым на карантине особо негде и тренироваться, подхватили этот момент и организовали «туалетная бумага — челлендж»: звезды мирового футбола чеканят рулоном бумаги. Каждый старается сделать это как можно изящнее. Вот, например, Лео Месси:
#10TouchesChallenge by Leo Messi— FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) March 19, 2020
VIDEO: https://t.co/5NSNmzCWY7
#CulersAtHome #StayAtHome pic.twitter.com/QKrrvoDUFK
Теннисист Себастьян Брюль пошел еще дальше и использует туалетную бумагу как информационное табло. Вместо ракеток — сковородки, вместо сетки — пачки спагетти:
How's quarantine treating you?— Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) March 17, 2020
Sebastian Brühl pic.twitter.com/Jy7kZkTSHd
Баскетболист Стеф Карри устроил дома подобие гольфа и радуется попаданиям даже больше, чем собственным трехочковым в официальных играх:
А вот главный тренер ФК «Уфа» Вадим Евсеев по-настоящему удивил. Еще будучи игроком, он заработал репутацию одного из главных хулиганов российского футбола. На тренерском мостике Вадим Валентинович не изменился и продолжает говорить все, что думает. Во время карантина он выложил у себя в аккаунте фотографию с женой и очень философской подписью:
«Сейчас отличное время, чтобы остановиться, почитать и подумать. В школе читал немного — не было времени. Спасибо Тане, которая старается, чтобы в моей жизни было что-то еще, кроме футбола. Когда слышал, что Пушкин — наше все, не думал, что настолько.
Из письма Пушкина Плетневу. Москва, июль 1831 года. В городе карантин:
«Опять хандришь. Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, Молчанов умер; погоди, умрет и Жуковский, умрем и мы.
Но жизнь все еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жены наши — старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята; а мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо.
Вздор, душа моя; не хандри — холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы», — написал Евсеев.
Фигуристов не сломить
У представителей фигурного катания в самый последний момент был отменен чемпионат мира в Канаде. До турнира оставалась неделя, когда коронавирус вышел на свой пик и был признан пандемией.
Но спортсмены не отчаиваются и показывают свои достижения в тренажерных залах. Алена Косторная и Алина Загитова устроили импровизированный поединок, преодолевая полосу препятствий:
«К сожалению, из-за ситуации с вирусом мы не смогли показать свои программы в Монреале, но мы не расстраиваемся и продолжаем тренироваться», — подписала пост Косторная, которая, на первый взгляд, преодолела дистанцию гораздо чище и легче, чем Загитова.
У Минниханова и Хабирова «зеленое дерби» в соцсетях
В понедельник вечером президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Башкирии Радий Хабиров выложили фото со своих хоккейных тренировок. Таким образом главы регионов организовали виртуальное «зеленое дерби».
Минниханов предстал перед подписчиками в форме «Ак Барса» вместе с бывшим игроком казанского клуба Евгением Медведевым:
Хабиров сфотографировался в форме «Салавата Юлаева» с главной звездой клуба, шведским нападающим Линусом Умарком:
«Истерики говорят, что мир катится куда-то не туда, но мы так не думаем, спокойно тренируемся))))», — подписал свой пост глава Башкирии. Тренировка состоялась еще до официального объявления о приостановке сезона КХЛ.
Самоизолированный Губерниев
Комментатор канала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, что после возвращения из финского Контиолахти, где прошел заключительный этап Кубка мира по биатлону, он находится на самоизоляции:
«Ребята и девчата, всем привет! Современные технологии позволяют работать из дома! Яркие прямые включения, обсуждения, споры!
Главное, чтобы костюмчик сидел! Всем здоровья!» — написал Губерниев.
Похвастался Дмитрий и своими домашними «костюмчиками»:
Также комментатор показал, как нужно правильно делать зарядку с котом:
Нгапет сдал положительный тест на коронавирус
Главным ньюсмейкером недели стал французский доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет. К сожалению, новость пришла грустная — он сдал положительный тест на коронавирус. Впрочем, по словам игрока, все страшное позади и вскоре он планирует покинуть казанскую инфекционную больницу, отбыв положенный карантин:
«Я сдал положительный тест на COVID-19 неделю назад. Сейчас самая тяжелая часть позади, я провел три сложных дня, но теперь все хорошо, я покину больницу через неделю. Оставайтесь дома, это может случиться с каждым», — написал Нгапет.
Здоровья тебе, Эрвин!
Поможем Эжени Бушар?
Закончить обзор все-таки хотелось бы на позитивной ноте. Хотя и здесь коронавирус заставил грустить героиню нашего поста. Одна из самых сексуальных теннисисток планеты — Эжени Бушар дала понять, что скучает на карантине и опубликовала в своем аккаунте в Twitter такую запись:
not complaining, but i feel like quarantine would be a lot more fun with a boyfriend— Genie Bouchard (@geniebouchard) March 18, 2020
«Я не жалуюсь, но такое чувство, что с бойфрендом на карантине было бы гораздо веселее», — написала 26-летняя спортсменка.
Позже в комментариях Бушар дала понять, что шанс есть у того, кто ее заинтересует. Эжени легка на подъем — однажды она устроила настоящий праздник для одного из своих фанатов, пойдя с ним на ужин и в кино.
Канадке есть чем порадовать потенциального бойфренда:
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