Азмуна хотят в Италии, но к выступлениям на топ-уровне иранец не готов

Эксперты предостерегают нападающего от перехода в «Наполи»

Фото: Максим Платонов

Иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун стал главной трансферной целью для ряда топовых европейских клубов, и за неимением реальных претендентов на переезд в еврочемпионаты из числа россиян эта новость стала главной для РПЛ. Бывший игрок «Рубина» мечтает о Европе уже не первый год, но для реализации этой мечты ему все время чего-то не хватало. «Реальное время» разбиралось вместе с экспертами, дотягивает ли Азмун до европейского топ-уровня, почему «Зенит» не спешит идти на сделку и каким игроком зарекомендовал себя Сердар в России.

«Зенит» хочет заработать в кризисные дни, покупатели — сбить цену

Самым обсуждаемым трансферным слухом в Российской премьер-лиге остается интерес ряда европейских клубов к иранскому форварду «Зенита» Сердару Азмуну. Главным претендентом на него, по сообщениям итальянской прессы, является «Наполи», который срочно ищет замену Аркадиушу Милику. Среди прочих вариантов называются «Байер» и другие немецкие команды, а также «Атлетико».

В интервью иранскому телевидению Азмун уже заявил, что хотел бы сменить команду.

«У меня контракт с «Зенитом», я сосредоточен на команде, надеюсь, что все сложится наилучшим образом. Я в России уже 8 лет, приобрел здесь хороший опыт. Я хотел бы попробовать новый вызов, надеюсь, он появится как можно скорее. «Наполи»? Я не могу сказать ничего конкретно, должны общаться два клуба», — цитирует Азмуна Calciomercato со ссылкой на иранское телевидение.

В то же время итальянские журналисты уже развернули гонку инсайдов по поводу перехода иранца. К примеру, Corriere dello Sport утверждает, что главными претендентами на вакантное место в составе неаполитанцев являются Лука Йович из «Реала» и Сердар Азмун.

Вскоре форвард «Зенита» даже попал на обложку нового номера Corriere dello Sport.

Фото sports.ru

В анонсе статьи говорится: «Зенит» поднимает ставки на Азмуна: русский клуб просит 30 миллионов». Также отмечается, что сине-бело-голубые не готовы идти на уступки в переговорах по стоимости игрока.



Журналист Sky Sport Франческо Модуньо подтверждает информацию об этом интересе, с оговоркой, что у иранца нет паспорта гражданина ЕС со всеми вытекающими последствиями.

Позже выяснилось, что потенциальные покупатели «Наполи» и «Атлетико» хотят снизить цену на игрока на 5—7 миллионов евро, то есть до 23—25 млн.

«Будущее Азмуна будет решать только «Зенит». Это, безусловно, очень сложная ситуация. «Зенит» — сложный клуб, и я не думаю, что «Наполи» и его спортивный директор Джунтоли хотят иметь дело с ним», — заявил sscalcionapoli1926 посредник в переговорах между «Наполи» и «Зенитом» Винченцо Морабито.

Косвенно такие запросы подтверждал и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, хотя оговаривался, что ни с кем по поводу продажи Азмуна переговоров не вел.

«Будущее Азмуна будет решать только «Зенит», — заявил Винченцо Морабито. Фото Вячеслава Евдокимова (fc-zenit.ru)

«Если, условно, за нашего футболиста предлагали [до пандемии и кризиса] 15 млн евро, то реальная цена — 30. После корректировки она может снизиться до 20—25 млн. Хотя сейчас говорить о желании продать кого-то из наших футболистов не стоит. Как и о приобретении новичков», — цитирует Медведева издание «Спорт уик-энд».

У Азмуна сложный характер и слабая реализация

Разговоры об интересе к иранскому нападающему ходят уже очень давно — еще со времен его первого захода в «Рубин» по приглашению Курбана Бердыева. Позже об отъезде Азмуна заговорили во время удачной лигочемпионской кампании «Ростова», когда он забил пару важных мячей. В период своего второго пришествия в «Рубин» он также рвался покорять Старый Свет, но слабое выступление на мундиале, отсутствие внятных предложений из Европы и деньги «Зенита» сделали свое дело — иранец перебрался в Петербург по ходу прошлого сезона РПЛ.

Однако на протяжении всего этого времени всегда оставались сомнения, потянет ли Сердар уровень первой пятерки европейских чемпионатов. Да, он является бесспорной звездой у себя на родине, и иранские болельщики заполоняют соцсети команд, за которые форвард выступает. Но по игре ему всегда как будто чего-то не хватало, чтобы войти в клуб топовых футболистов.

Главной ахиллесовой пятой футболиста оставалась слабая реализация голевых моментов. Так было и в «Рубине». Своим мнением о сильных и слабых сторонах Азмуна с «Реальным временем» поделился наставник «Рубина» в 2014—2015 гг. Ринат Билялетдинов, у которого Сердар играл в это время.

— Он достаточно мобильный, у него неплохая дистанционная скорость, есть умение открыться. Если в команде есть пасующие, и не один, а несколько, то он всегда готов убежать один на один с вратарем. Это его хорошее качество — выбор позиции.

У Рината Билялетдинова Сердар играл в 2014—2015 гг. Фото Романа Хасаева

Из слабых качеств — низкая реализация. Из пяти моментов еле-еле может забить один, и то если ковырнет не так, как хотел. Эта проблема еще тогда обозначилась. Если над этим работать и корректировать, то может заиграть. Там, конечно, нужно отрабатывать целый блок упражнений, чтобы повысить его реализацию.

Надо только найти команду, которая будет под него заточена, и он будет заточен под командную игру, и, конечно же, доверие тренера, резюмировал Билялетдинов.

Главной площадкой демонстрации умений Сердара Азмуна должен был стать, конечно, чемпионат мира в России, однако его сборная не вышла из группы, а сам форвард не забил ни одного мяча, за что получил шквал критики от болельщиков.

Тогда иранец вновь показал свой не самый простой нрав, разыграв целую драму и заявив о том, что заканчивает выступления за национальную сборную. Главной причиной этого он назвал плохое самочувствие мамы из-за критики в его адрес.

«К сожалению, вопреки воле моего сердца, я решил попрощаться со сборной моей страны. Это, безусловно, самое болезненное решение для 23-летнего игрока, который пробился в сборную с большим трудом», — написал тогда сам футболист.

Правда, уже через несколько месяцев Сердар соизволил простить всех своих обидчиков и вернулся в состав сборной на отборочный этап Кубка Азии. До того иранец уже отметился странным и импульсивным поступком, когда неожиданно сбежал из «Рубина» в «Ростов».

Иранец отметился странным и импульсивным поступком, когда неожиданно сбежал из «Рубина» в «Ростов». Фото championat-rostov.ru

— У меня с ним все сложилось великолепно, — комментирует Билялетдинов. — Когда я пришел в январе, его предыдущий тренер (Курбан Бердыев, — прим. ред.) хотел отправить в аренду, мол, рано ему еще, пусть в 18 лет играет где-то в другом месте. Я его «тормознул», и уже во втором туре он у меня вышел в стартовом составе. Хотел и в первом туре, но там был Девич, нужно было посмотреть ситуацию первого стартового матча. Я бы выпустил его и в Лиге Европы, но он уехал решать армейские вопросы в Иран и задержался там надолго, поэтому выпал из тренировочного процесса. Ну а когда вернулся, то я его выпустил, и из стартового состава он больше не выпадал. Его отец меня благодарил.

Там немножко другие трения пришли, не со мной. А то, что он ушел в «Ростов», ну это было давно. Ему и ребята говорили — «ты здесь только заиграл». Там сыграли роль родители, агент и прочие… Отец пришел, благодарил, и у нас остались отличные взаимоотношения.

Готов ли иранец к выступлениям в итальянском чемпионате?

В нынешнем сезоне в составе «Зенита» у Азмуна 10 мячей и 6 голевых передач. Достаточно неплохие показатели, но в условиях падающего уровня российского чемпионата. Что касается Лиги чемпионов, то здесь он забил два гола из своих десяти — «Лиону» и «Бенфике». Но реализовывал по-прежнему один из многих моментов.

Своим мнением о том, насколько Сердар будет конкурентоспособен в итальянском чемпионате, с «Реальным временем» поделился футбольный комментатор, специализирующийся на Серии А, шеф-редактор канала Okko-Sport Владимир Стогниенко.

— Кто знает, как команда [«Наполи»] будет выглядеть. Они собираются сильно перестраиваться. Да и кто будет тренировать через год — тоже неясно, — воздержался от преждевременных оценок Стогниенко.

— А в целом для игры в итальянском чемпионате, тем более в топ-клубе, он готов? На чемпионате мира, например, среди звезд он затерялся. В прошедшей Лиге чемпионов тоже не блистал.



— Смотря в каком клубе. В «Ювентусе» и «Интере» вряд ли, в «Лацио» конкуренция приличная, но играет же Кайседо. В принципе, в «Наполи» теоретически тоже может.

Другой футбольный комментатор Геннадий Орлов и вовсе предостерегает иранца от этого перехода:

— Не советовал бы ехать в «Наполи», там антисанитарный город. Владелец клуба Де Лаурентис — очень богатый человек и неофициальный король Неаполя. Если присмотреться, в команде какая-то дерганая атмосфера, уходы игроков. Помните трансфер Игуаина? — заявил Орлов в эфире клубного радио.

— Сможет ли заиграть в Италии? — продолжает Ринат Билялетдинов. — Да, сможет. Он нападающий, повторюсь, мобильный, с дистанционной и позиционной скоростью. Определенные предпосылки для удачной игры именно в «Наполи» тоже есть. Главное — внимательно посмотреть команды, которые могут ему подойти, он может не заиграть во многих клубах, даже если тренер в нем заинтересован. Не будет же тренер перестраивать под него команду. А так — попадет неудачно в команду и может там пропасть. Сядет на лавку и пойдет куда-нибудь в аренду, в тот же «Зенит».



Дженнаро Гаттузо (главный тренер «Наполи», — прим. ред.) — это бывший опорный хав, высококлассный разрушитель, и ему знакомы все нюансы полевого игрока. Наверняка он оценит потенциал и сильные качества футболиста.