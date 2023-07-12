«Рубин» обыграл «Крылья Советов»
Казанский «Рубин» во втором матче за день смог обыграть самарский клуб «Крылья Советов». Игра закончилась со счетом 2:1.
Первый тайм завершился ничьей — 0:0. Во второй половине матча счет открыл «Рубин» — гол забил Джоэль Фамейе. На 65-й минуте «Крылья Советов» сравняли счет.
Казанский клуб взял реванш благодаря второму за матч голу Джоэля Фамейе. Он забил в ворота «Крыльев Советов» на 79-й минуте.
В первом матче 12 июля «Рубин» уступил «Крыльям Советов». Гол в ворота казанского клуба забил Никита Хлусов. Игра закончилась со счетом 0:1.
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