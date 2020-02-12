На смену Азмуну и Сорокину: вариативный россиянин и небразильский бразилец

Аналитика главных трансферов «Рубина»

«Рубин» много потратил на Ивана Игнатьева, но вполне обосновано: это один из лучших нападающих лиги уже в свой 21 год. После этого клуб нашел качественного центрального защитника — Пабло Сантоса — за адекватные деньги. Приход Леонида Слуцкого сразу же повысил платежеспособность «Рубина», хотя еще в начале сезона казалось, что в режиме выживания казанцы застрянут надолго. На данный момент около девяти миллионов евро израсходовано только на компенсации клубам (без учета сопутствующих затрат на агентские, подъемные и так далее), и это только за зимнюю паузу, когда большие переходы — редкость. О главных трансферах «рубиновых» — в обзоре «Реального времени».

Иван Игнатьев

Ключевой трансфер «Рубина» при Слуцком. Казанцев покинул Видар Кьяртанссон, который за 964 минуты забил лишь один гол (хотя демонстрировал очень приличные 0,43 xG/90 — то есть имел большие проблемы с реализацией), а Евгений Марков достаточно узкопрофильный форвард. Он может побороться на втором этаже, скинуть и открыться в штрафной под навес, но малоэффективен в быстром футболе и практически не предлагает себя «за спину», на уровне ниже среднего играет в пас и достаточно медлителен. Вероятно, он будет полезен в некоторых матчах в качестве джокера, когда нужно упростить игру через навесы, но точно не как основной нападающий.

На этом фоне бывший форвард «Краснодара» — настоящий подарок, который повезло заполучить за относительно небольшие деньги (еще год назад Сергей Галицкий не собирался смотреть на предложения дешевле 20 миллионов). Игнатьев практически не создает себе моментов для завершения головой, но разнообразно предлагает себя на острие и приучен к быстрому комбинационному футболу. У него отличная стартовая скорость, он достаточно ловок и хорошо играет внизу, в том числе разбирается в штрафной под давлением, и здорово выходит на удар. К тому же, хотя Иван и не представляет большой угрозы на втором этаже, он умеет отклеиваться под прострелы низом в штрафной — помогают взрывная скорость, хороший тайминг и умение сыграть на опережение (например, выставить корпус так, чтобы соперник не смог в первые секунды сделать шаг вперед).

Его главное качество, где он действительно среди лучших в РПЛ, наряду с бывшим нападающим казанцев Сердаром Азмуном, — открывания за спину центральным защитникам. Он моментально взрывается и предлагает себя как в переходах владения, когда защитники играют с половиной поля за спиной, так и в позиционных атаках, хорошо выдерживая линию офсайда.

Игнатьев открывается за спину и забивает гол

Достаточно удачно, что в «Рубине» есть специалист по верховым передачам за спину — Игорь Коновалов достаточно много обостряет игру из глубины таким образом уже на протяжении нескольких сезонов. Особенно эффективно это было в связке с Азмуном, после ухода иранца таких передач стало меньше — Кьяртанссон, Марков и Артур Сагитов открываются далеко не так эффективно. Также хорошо отдать за спину может Вячеслав Подберезкин.



В результате Азмун выйдет один на один

За три неполных сезона в «Краснодаре» Игнатьев провел 2 000 минут в чемпионате РПЛ и забил 13 голов при 11 ожидаемых (0,52 x G/90). Понятно, что речь идет об одной из лучших атакующих команд лиги, но свои лучшие качества Иван сможет перенести и в «Рубин». Для своего 21 года он очень стабилен.



Пабло Сантос

Егора Сорокина летом продали в «Краснодар», но решили оставить в аренде еще на сезон — чтобы команде легче было справиться с постбердыевским «переходным периодом» и на фоне скромных финансовых возможностей. В итоге Егор провел первую часть сезона ниже ожиданий и на полгода раньше отправился в свой новый клуб — «Рубин» не посчитал нужным оставлять у себя немотивированного футболиста еще на сезон. Хотя не только нехваткой мотивации можно объяснить неважную игру Сорокина — при Бердыеве ошибки в выборе позиции маскировала схема с тремя центральными защитниками, в этом же сезоне Егор вынужден был покрывать большее пространство и не имел активной подстраховки. Хотя, если бы не Филип Уремович, все могло быть гораздо хуже.

Это обострило необходимость поиска центрального защитника в пару Уремовичу этой зимой, но основной бюджет ушел на приобретение Игнатьева. Вариантов было два — либо свободный агент, либо аренда. В итоге скауты нашли центрального защитника «Браги» 27-летнего Пабло Сантоса, за аренду было заплачено 100 тысяч евро.

Слуцкий после первого товарищеского матча Пабло оценил нового защитника так: быстрый, отлично обороняется, выигрывает верховые единоборства, но нетипичный бразилец, что касается техники и первого паса. Фото bookmaker-ratings.ru

Сам Слуцкий после первого товарищеского матча Пабло (с «Оденсе») оценил нового защитника так: быстрый, отлично обороняется, выигрывает верховые единоборства, но нетипичный бразилец, что касается техники и первого паса. Также тренер сказал, что теперь у команды, вероятно, будет самая быстрая связка центральных защитников в лиге, но проблемы с началом атаки.

В матче, о котором шла речь в интервью, Сантос действительно выиграл шесть из семи верховых единоборств — отличный результат для защитника. Но если брать более длинную дистанцию в официальных матчах чемпионата Португалии, мы получаем следующее:

59% выигранных верховых единоборств в сезоне 2018/2019;

57% выигранных верховых единоборств в сезоне 2017/2018.

Это данные ниже среднего для его амплуа. Другой вопрос, что это не сильно влияет на игру в штрафной — там Сантос компенсирует не лучшую игру в воздухе хорошим выбором позиции и игрой на опережение, редко позволяя наносить удары головой из своей зоны.

С другой частью реплики Слуцкого можно только согласиться. Сантос достаточно хорошо обучен тактически, редко допускает серьезные позиционные ошибки и может играть в высокой линии обороны, неплохо разгоняясь. Правда и то, что Пабло не лучше Уремовича начинает атаки — он редко отдает передачи в финальную треть, делая всего 6,83 попытки за 90 минут. Для сравнения, у фактически главного плеймейкера «Зенита» Ярослава Ракицкого, который играет в центре защиты, 12 попыток за матч с большей эффективностью — 79%.

Игрок Команда Позиция Минут на поле Передачи в посл. треть за 90 Точность передач в посл. треть, % Филип Уремович Рубин RCB 1624 5,82 81,9 Пабло Сантос Рубин LCB 922 6,83 72,9

Сантос в целом был мало вовлечен в продвижение мяча в «Браге» — обычно это передачи ближнему в одно-два касания. Он практически никогда не атакует зоны соперника на ведении, чтобы освободить от опеки партнеров и сыграть вперед (как, например, Сорокин, который и в общем отлично видит поле).

В общем, с парой Уремович — Пабло «Рубин» действительно прибавит в защите, но при этом Коновалову нужно будет чаще отходить вглубь для начала атак. Например, садиться третьим в линию в начальной фазе.

Денис Макаров

21-летний (18 февраля исполнится 22) правый полузащитник был подписан скорее на перспективу. В сезоне ФНЛ он забил 11 голов в 20 матчах — хорошая статистика. Но сложность заключается в том, что это достаточно узкопрофильный полузащитник, не обладающий высоким уровнем понимания игры и не развивающий атаку через умные передачи и неординарные открывания. Денис способен замкнуть дальнюю штангу и пробить левой со смещения, но он не даст «Рубину» достаточной вариативности в действиях и едва ли сможет конкурировать за место в основе в ближайшее время.

21-летний правый полузащитник был подписан скорее на перспективу. Фото fcnh.ru

С другой стороны, за трансфер заплачено менее полумиллиона евро, а возраст Макарова позволяет рассчитывать на прогресс футболиста в случае грамотной тренерской работы. В отличие от первых двух, этот трансфер не усилит команду прямо сейчас, но при определенных обстоятельствах поможет в будущем.