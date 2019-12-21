События недели: пресс-конференция Путина, расширение Казани и Слуцкий в «Рубине»

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе президент России Владимир Путин провел свою традиционную большую пресс-конференцию. Кроме того, татарстанский чиновник призвал водителей «проголосовать рублем» против повышения цен на заправках ЛУКОЙЛа, депутаты Казгордумы одобрили расширение границ республиканской столицы и приняли бюджет на 2020—2022 годы, казанский «Рубин» официально объявил о приходе в клуб нового главного тренера Леонида Слуцкого, а президент Татарстана Рустам Минниханов пообещал поднять зарплаты пожарным. Подробнее об этих и других событиях — в обзоре «Реального времени».

Пресс-конференция Путина

19 декабря президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию с рекордным количеством журналистов — на этот раз Кремль аккредитовал на нее 1895 представителей СМИ. Глава государства по традиции ответил на самые разные вопросы экономической, политической, социальной тематики, на это у него ушло 4 часа 20 минут. «Реальное время» вело текстовую трансляцию пресс-конференции в онлайн-режиме.

Глава государства по традиции ответил на самые разные вопросы экономической, политической, социальной тематики, на это у него ушло 4 часа 20 минут. Фото kremlin.ru

Гилязиев против повышения цен на заправках ЛУКОЙЛа

Глава ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан» Роберт Гилязиев посоветовал автомобилистам не заправляться на АЗС компании ЛУКОЙЛ, если те заметят на них повышение цен.

«Я не хочу сказать, что у них плохое моторное топливо, но что лучше, чем на других АЗС, — это мнение ошибочное. Все моторные топлива должны соответствовать требованиям ГОСТа», — прокомментировал он расхожее мнение о качестве бензина от ЛУКОЙЛа.



Расширение Казани

Депутаты Казгордумы одобрили решение о расширении границ столицы Татарстана. Отныне Казань стала больше на 129 га за счет шести земельных участков Матюшинского сельского поселения.



Также на очередной сессии городского совета был утвержден бездефицитный бюджет столицы Татарстана на ближайшие 3 года. В течение 2020-го необходимо найти 2,3 млрд рублей на дополнительные нужды Казани, в том числе в сфере дошкольного образования.



Депутаты Казгордумы одобрили решение о расширении границ города. Столица Татарстана стала больше на 129 га за счет шести земельных участков Матюшинского сельского поселения. Фото Максима Платонова

Леонид Слуцкий в «Рубине»

В понедельник стало известно, что пост главного тренера ФК «Рубин» оставит Роман Шаронов. Казанский клуб намекнул, что его сменит Леонид Слуцкий, который в последнее время тренировал голландский «Витесс».



В четверг «Рубин» официально объявил о назначении Слуцкого. Спортивным директором клуба стал Олег Яровинский.



Стрелок на Лубянке

В четверг вечером неизвестный открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в Москве. На месте скончался один сотрудник службы безопасности, пострадали еще пять человек, в том числе случайный прохожий. Через некоторое время нападавший был застрелен ответным огнем. Происшедшее было признано терактом.



Позже Следком выяснил личность стрелка — им оказался 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров. Мотивы преступления пока не известны.



В четверг вечером неизвестный открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке. Фото rosbalt.ru

Елочные базары Казани

«Реальное время» выяснило, что большинство развалов с елками в Казани работают нелегально. Из 30 объявленных мэрией аукционов на право аренды площадок под елочные базары на 25 не поступило заявок. Остальные пять тоже признаны несостоявшимися, поскольку в них участвовало по одному заявителю.

Бизнес считает, что процедура забюрократизирована и не стоит тех денег, в которые обходится. Кроме того, нелегальные торговцы нередко не пускают на законное место предпринимателей, решивших действовать по правилам мэрии.



Зарплаты пожарных вырастут

Президент Татарстана Рустам Минниханов пообещал поднять зарплаты республиканским пожарным до уровня федеральной противопожарной службы. Однако уточнил, что сделает это не сразу.

На итоговой коллегии МЧС Татарстана глава ведомства Рафис Хабибуллин также рассказал главе республики о плачевном состоянии многих пожарных частей в РТ.



Президент Татарстана Рустам Минниханов пообещал поднять зарплаты республиканским пожарным до уровня федеральной противопожарной службы. Однако уточнил, что сделает это не сразу. Фото tatarstan.ru

Татарстан на пороге эпидемии гриппа

В Татарстане 13 школ ушли на карантин из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ. Только за прошлую неделю в республике зарегистрировали 17 706 новых случаев острых респираторных вирусных инфекций.

При этом Роспотребнадзор утверждает, что о начале эпидемии говорить рано. Специалисты ожидают пика заболеваемости после новогодних праздников.



Дети Швецова «не при делах»

Следственный комитет закрыл уголовные дела в отношении детей бывшего вице-премьера Татарстана Владимира Швецова. Они обвинялись в аферах с бюджетными субсидиями и НДС и мошенничестве.

В то же время бывший гендиректор ПАТК и «ФК «Дорстройинвест» Марат Исламов переквалифицировался из потерпевшего в обвиняемого по делу о махинациях на 250 млн рублей.



Следственный комитет закрыл уголовные дела в отношении детей бывшего вице-премьера Татарстана Владимира Швецова

АСВ оттесняет «Нэфис» от Завода СМС

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий «Татфондбанка» борется за полный контроль над реализацией имущества Завода по производству синтетических моющих средств. Представитель агентства представил в суде доказательства того, что «Нэфис Косметикс» брал у ТФБ кредит в 3,4 млрд рублей уже после постройки предприятия и его продажи. Это поможет вывести «Нэфис» из числа кредиторов.



«Мисс Татарстан» и эскорт

В Казани завершился отборочный тур республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан — 2020». Набралось 49 участниц, из которых до финала должны дойти 30 лучших.

Президент общественной организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова рассказала, что конкурс отсеивает девушек легкого поведения и не приемлет участниц с татуировками и пирсингом.



Выселение директора Раифского спецучилища

Верховный суд РТ обязал директора Раифского спецучилища Надежду Кисиль вернуть квартиру в поселке Раифа в госсобственность. Уже две инстанции признали незаконной сделку по приватизации жилья.

Кисиль руководит спецучилищем на протяжении 12 лет и почти столько же проживает в этой квартире с дочерью.



Надежда Кисиль руководит спецучилищем уже 12 лет. Фото tatarnews.ru

Процесс по Мусину

На очередном заседании суда по делу экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина четверо бывших подчиненных банкира рассказали, как получали вознаграждения за оформление на себя фиктивных компаний. Раскрыли они суду и новые подробности практики выдачи необеспеченных кредитов.



Дело о хищениях в Фонде поддержки предпринимателей РТ

В Казани начался суд по делу о хищениях на 12,6 млн рублей в Фонде поддержки предпринимателей Татарстана (ФПП РТ). Обвиняемыми по нему проходят бывший начальник правового управления ФПП РТ Светлана Фролова, бывший ведущий экономист фонда Ильнур Сабирзянов, основной владелец инвестиционной компании Kvintess F&DI Андрей Исаев и учредитель ООО «Строительство и консалтинг» Александр Стефатов.

Все четверо не признают вину и называют потерпевших предпринимателей мошенниками.

