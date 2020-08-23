ЦСКА — «Рубин»: Дюпин вначале спас очко, а затем Макаров принес три

Слуцкий угадал с заменами, Уткульбаев — с талантами

Субботний вечер принес татарстанским болельщикам сразу две победы футбольных команд, одержанные друг за другом в режиме нон-стоп. Первая виктория в чемпионате «Рубина» и третья — «Нефтехимика» — в репортаже «Реального времени».

Привет от «бывших»



Субботний день начал удивлять с самого начала. В 14:03 по московскому времени на «Екатеринбург-Арене» гол забил 28-летний полузащитник Вячеслав Подберезкин. Помните такого? Должны помнить, он же какое-то время был в Казани капитаном «Рубина». Три сезона здесь отыграл, у трех тренеров -Бердыева, Шаронова и Слуцкого. Если кто не вспомнит этого светлоголового парня, может заглянуть в Википедию, там он запечатлен в футболке «красно-зеленых». Три года, два гола — само собой, такой игрок не выглядел частью нашего нового «Рубина» и вернулся в Екатеринбург, где играл пять лет назад. Для первого гола ему хватило двух минут, точнее 140 секунд — чтобы разыграть мяч с центра поля, добежать до штрафной, едва войдя в которую пальнуть с левой в дальнюю девятину. Как писал Аркадий Гайдар: «Плывут пароходы — привет Мальчишу!».

Тремя днями ранее в Уфе Олег Данченко, еще один забракованный «Рубином» игрок, после углового закрутил с правого фланга подачу на голову Павла Аликина, после чего был открыт счет в мачте со «Спартаком». Там шла 85-я секунда игры. Как опять писал тот же Гайдар: «Летят самолеты — привет Мальчишу!».

Да, эти голы и голевые передачи не имеют прямого отношения к нынешнему «Рубину», но это повод для размышления: почему эти покинувшие Казань игроки демонстрируют свою профпригодность, причем в максимально сжатые сроки? Эмоциональный всплеск от перемены мест? Тогда почему такой всплеск обошел стороной того же Ивана Игнатьева?

Тем временем «Нефтехимик» за два часа до игры «Рубина», уверенно разобрался на своем поле с «Чертаново», обыграв москвичей со счетом 3:0. Любителям футбола должны были понравиться голы нижнекамцев. И мяч Мераби Уридия, который ударом с лета завершил красивую комбинацию, начатую Вагизом Галиулиным и продолженную хорошим пасом Данила Кленкина. И гол Ильи Петрова, мощно и точно ударившего со штрафного. Наконец, тот же Петров пробил метров с 30, реализовав еще один штрафной, заработанный местным воспитанником Артемом Котиком. Нижнекамцы, набрав 10 очков в пяти матчах, вплотную приблизились к зоне переходных матчей.

Не удержали



В московском же матче уже в стартовые минуты армейцы продемонстрировали если не территориальное, то физическое превосходство над подопечными своего бывшего тренера. Вначале Обляков, затем Влашич оттерли от мяча «рубиновых», а Марио Фернандес легко отобрал его у Кварацхелии, отправившегося в контратаку по правому флангу.

При этом стоит отметить, что комментаторы «Матч ТВ» были весьма положительно настроены к казанцам. Чего стоит фраза «Первую попытку удара пока наносит «Рубин» — о моменте, когда удар Кварацхелии был заблокирован, и мяч по замысловатой траектории угодил в руки Акинфеева. Выделяли любое действие Шатова, дебютировавшего в составе казанского клуба, пусть даже он просто руководил своими партнерами, жестами и криками указывая им место на поле.

Первым по настоящему опасным моментом матча можно назвать удар Николы Влашича из-за штрафной, после которого мяч прошел рядом со штангой. В целом, событий на поле было так мало, что комментаторы посвятили немалую часть времени обсуждению финала Лиги Европы между «Севильей» и «Интером» — пять голов, решающий забит очень красиво. Растянись это действо без действий еще на пять минут, пришлось бы обсуждать события в Белоруссии, благо на поле бегал сябр Илья Шкурин, заменивший временно выбывшего Федора Чалова… Или же в связи с появлением в «Рубине» корейца Хван Ин Бома можно было вынести на обсуждение решение Ким Чен Ына о запрете держать домашних собак

Но команды оборвали томность вечера, нанеся друг другу по голевой пощечине. Вначале Солтмурад Бакаев реализовал выход один на один с Акинфеевым после классной комбинации казанцев, а потом он же не накрыл Влашича, и тот реализовал подачу с углового.

Волевая победа



Слуцкий дал один час порезвиться Бакаеву и Игнатьеву, синхронно заменив обоих. Причем Бакаева как одного из героев этого часа, а Игнатьева можно было менять еще на заявке, поскольку он за «Рубин» забивает только с пенальти. Предполагать, что в гостевом матче с ЦСКА будет назначен одиннадцатиметровый, было по меньшей мере наивно.

Больше шансов забить, чем у птенца гнезда Галицкого, было у Сигурдссона, Шкурина, Облякова, а самый тысячапятьсотпроцентный был у Адольфо Гайча. Все-таки людям, носящим такое имя, исторически не везет на российской земле. Новичок армейцев добивал мяч в пустые ворота, поскольку Дюпин, отразивший прямо перед этим опаснейший удар Бистровича, был уже, по сути, отыгран. Но Юрий все свои ошибки оставил на предыдущий матч с «Сочи», а на игру с ЦСКА запланировал подвиг. Точнее, сразу два, уместив их в три секунды.

Тут, кстати, стоит поставить на вид, сделать устное замечание, а еще лучше лишить премиальных за гостевую победу Оливера Абильдгора. Когда Дюпин творил свои чудеса, датчанин за те же три секунды умудрился сделать все, чтобы его команда максимально пострадала. Пытался сыграть головой, пятясь, упал на пятую точку. Уже сидя, увидел летящий к нему мяч и отправил его обратно в центр площадки, прямо на неприкрытого Бистровича. После чего начал подтягивать гетры, а затем потихоньку потрусил в собственную штрафную, где в это время геройствовал голкипер, а на подстраховке у него был только Уремович.

Кстати, если говорить по-хоккейному, то Дюпин стал вторым соавтором победного гола, сделав первый пас на Деспотовича. Тот скинул его грудью на Макарова и побежал открываться в штрафную, оттягивая на себя внимание защитников. Здоровенный Деспот выглядел в этом отношении куда опаснее, чем щуплый Макаров, который спокойно продвинулся ближе к штрафной и с левой закрутил мяч впритирку со штангой. Четвертый гол в 13 матчах от игрока (в большинстве из которых он выходил на замену), еще в прошлом сезоне бегавшего за Нижнекамск.

Спасибо регламенту ФНЛ



Позволю себе процитировать материал коллег с сайта «Чемпионат» годичной давности, где Олег Лысенко писал: «Главное открытие лета в ФНЛ — это, безусловно, Денис Макаров. Юниор «Нефтехимика» уже в третьем туре обратил на себя внимание феноменальным голом со своей половины поля. Разовым шедевром Макаров не ограничился, приведя количество результативных действий (9: 8+1) в соответствие с числом сыгранных матчей (9). Вы удивитесь, но и он по своему формату не форвард — крайний полузащитник. Просто очень бережно относится к каждому потенциально результативному эпизоду: в четырех играх конвертация шанса в гол у Макарова составляла 100%! А серия из 7 голевых матчей как вам? И ему тоже 21, формально «лимитчик». И, пожалуй, самый явный кандидат на повышение в статусе («лимитчик» в том смысле, что в прошлом сезоне появилось правило регламента о необходимости заявки на матч игрока не старше 21 года, — прим. ред.).

«Тот же Макаров из «Нефтехимика», которого никто раньше не знал, может скоро оказаться в команде РПЛ, — подтверждает тренер «Химок» Андрей Талалаев. — Если зацепится, появится грамотный специалист, который будет понимать, как его подпускать. Такой, как Газзаев, Семин, Валентин Козьмич Иванов. ФНЛ позволяет вратарям сделать резкий скачок через лигу. Но и те, кто забивает, могут его совершить — при условии, что попадут в нужные руки».

Кто говорит, что всякие лимиты убивают футбол? Скажите это теперь болельщикам ЦСКА, которые уходили разочарованными действиями свежего аргентинского приобретения, болельщикам «Рубина», в очередной раз не дождавшимся полезных действий от, казалось бы, главного актива этого года. Зато увидевшим мини-шедевр ценой в два очка от Макарова. В два, поскольку одно полноценное очко для Казани сохранил Дюпин, своими сейвами сподобивший партнеров на маленькое чудо.



