Назревающая отставка в «Динамо», большие проблемы «Спартака» и «Рометаллика» в Казани

Анонс третьего тура РПЛ

Оказался богат на сенсации второй тур РПЛ: гостевая победа «Рубина» в Москве, мегаскандал в Ростове, назревающая отставка в «Динамо»… И все это — только начало! В предвкушении продолжения спортивная редакция «Реального времени» выделяет главные матчи третьего тура.

На грани нервного срыва. «Динамо» отступать некуда



«В первую очередь я извиняюсь перед каждым болельщиком, который пришел на стадион и увидел это», — грустно говорил Дмитрий Хохлов сразу после матча с «Рубином». Пресс-зал наполовину состоял из журналистов-болельщиков «Динамо», атмосфера была как на похоронах. Чувство абсолютного разочарования вперемешку с безысходностью не покидало динамовцев весь оставшийся вечер. Увы, официальное открытие «ВТБ Арены» получилось совсем не таким, каким им хотелось бы.

По мнению многих экспертов и журналистов, именно Хохлов является главным кандидатом на первое увольнение в сезоне. Сразу после поражения от «Рубина» руководство «Динамо» вызвало его на экстренную беседу и, говоря дипломатично, уведомило наставника о необходимости срочно исправить положение. Пока обходится без резких движений, однако возможный срыв уже не за горами.

Если «Динамо» в пятницу не обыграет «Урал», Хохлов уйдет почти наверняка. Сложность своего положения понимает и сам Дмитрий Валерьевич. «Если в ближайших турах мы не исправим ситуацию, я объявлю о своей отставке, — заявил он. — Нужно в первую очередь оставаться мужчиной, и в данной ситуации есть только два выхода — исправлять ситуацию или уходить в отставку».

Екатеринбуржцам в очередной раз удалось сохранить Бикфалви, который в матчах с «Уфой» и «Ахматом» снова был лучшим на поле. Фото fc-ural.ru

Календарь на ближайший месяц у москвичей сложнее некуда. На очереди — главное открытие стартовых туров «Урал». Екатеринбуржцам в очередной раз удалось сохранить Бикфалви, который в матчах с «Уфой» и «Ахматом» снова был лучшим на поле. Причем если раньше Эрик подавал стандарты, то в первом туре он умудрился забить головой после подачи углового. У Бикфалви просто нет слабых мест — это было понятно еще по его яркому выступлению за «Волынь» в УПЛ. Кроме того, в очередной раз блистательно проявила себя скаутская служба «Урала», выкупив у польской «Медзи» хавбека Рафала Аугустыняка. Поляк был одним из лучших в матче с «Ахматом» и даже успел отметиться голевой передачей на Владимира Ильина.

Однако даже в добротных играх с «Уфой» и «Ахматом» оборона екатеринбуржцев не была организована идеально. В первом туре команда Дмитрия Парфенова пропустила дважды; еще столько же она могла пропустить от грозненской команды, что признали и сам Парфенов, и президент клуба Григорий Иванов. Именно в матче с «Динамо» уральская оборона должна показать, на что она способна. Хотя время идет, а забивного нападающего у бело-голубых все нет и нет.

Прогноз «Реального времени»

Даже исход (не то что счет) матчей РПЛ предугадать порой крайне сложно. «Урал» сейчас на гораздо более серьезном ходу, чем «Динамо». Кроме того, екатеринбуржцы несильно изменили состав летом, чего нельзя сказать о москвичах. Матч с «Уралом» станет последним шансом для Хохлова «уцелеть» на посту тренера «Динамо». Увы, есть ощущение, что болельщики уже не верят в этого специалиста и ждут с распростертыми объятиями Курбана Бердыева или Массимо Карреру.

Ничья — 1:1.

«Дерби неразогнавшихся» на «ВЭБ Арене»

Эйфория в «Локомотиве» после победы в Суперкубке над «Зенитом» быстро сменилась рутиной. После обидной ничьей с «Рубином» в первом туре «железнодорожники» должны были реваншироваться разгромом «Тамбова» в туре следующем. Однако, глядя на мучительные позиционные атаки «Локо» во втором тайме, болельщик то и дело ловил себя на мысли: команда не в порядке!

Эйфория в «Локомотиве» после победы в Суперкубке над «Зенитом» быстро сменилась рутиной. Фото fclm.ru

К чести игроков и тренеров, после игры они отмечали не победу над «Тамбовом», а само качество футбола. «Второй тайм можно вообще вычеркнуть из карьеры. Он получился плохой: ни подходов, ничего не смогли сделать. Будем разбираться, что случилось после перерыва, думаю, что не только меня игра не устроила», — откровенничал после матча Алексей Миранчук.

ЦСКА в прошлом туре тоже победил со счетом 2:1, при этом его игра на старте чемпионата тоже вызывает вопросы. Команда Виктора Гончаренко тяжело вкатывается в сезон, что было заметно еще на кубке «Париматч! Премьер», где ЦСКА потерпел три поражения в трех матчах. В игре с «Оренбургом» армейцы не реализовали несколько стопроцентных моментов, из-за чего игра на «ВЭБ Арене» едва не прикатила к ничьей. На 90-й минуте Джордже Деспотович пробивал под перекладину наверняка, но против гола в прыжке выступил Акинфеев.

Прогноз «Реального времени»

Как и большинство матчей РПЛ, эта игра — на три результата. На своем стадионе ЦСКА в 2019 году проиграл лишь однажды: в апреле все тому же «Оренбургу». В прошлом туре армейцы смотрелись поярче, чем «Локо». Совокупность этих факторов делает шансы армейцев предпочтительнее. Спрогнозируем минимальную победу ЦСКА при зрелищной игре.

Победа ЦСКА — 2:1.

Потянет ли Григорян звание нового чудотворца всея РПЛ?

«Тамбов» — «Спартак» — афиша команд, которым никак не позавидуешь. Тамбовцы мало того что весь первый круг будут играть вне пределов родного города, так еще и напоролись на сложнейший календарь. К их чести, в первых двух турах (с «Зенитом» и «Локо») они бились почти на равных. А во втором тайме в Черкизово и вовсе могли спасти ничью! Новому тренеру «Тамбова» Александру Григоряну весь сезон предстоит творить чудеса, ведь состав его команды — объективно один из слабейших в РПЛ.

Александру Григоряну весь сезон предстоит творить чудеса. Фото fc-zenit.ru

То ли дело «Спартак»! «Красно-белые» набрали великолепный состав и в первом контрольном матче против «Сочи» продемонстрировали ураганный футбол. Прессинг «Спартака» в тот день был одним из лучших за последние годы, и счет 7:1 полностью соответствовал игре. Однако в официальном матче с «Сочи» все сложилось куда тяжелее, да и поездка в Ростов получилась со скандальным оттенком. «Спартаку» предстоит второй подряд выезд, но объективно состав москвичей намного превосходит тамбовский.

Прогноз «Реального времени»

«Спартак» продолжает перестраиваться на ходу: поговаривают, что к переходу в стан красно-белых близок известный нападающий «Марселя» Клинтон Нжие. Игра в нападении в первых турах вызвала большие вопросы, но когда, как не с «Тамбовом», форварды должны забивать? При всех проблемах «красно-белых» разница в классе слишком велика.

Победа «Спартака» — 1:0.

Юрген Клопп 2.0. Казань заражается «Рометалликой»

Как и в «Тамбове», часть футболистов «Рубина» никогда не играла в Премьер-лиге. Но, в отличие от «горожан», «Рубину» удалось завоевать в первых турах приз зрительских симпатий. За боевой ничьей в Черкизове последовала оглушительная победа над «Динамо» — в меньшинстве, на официальном открытии «ВТБ Арены», в присутствии всего динамовского бомонда! Роман Шаронов приблизил Хохлова к отставке, а свою команду — к лидирующим позициям в чемпионате. Поразительно, насколько хладнокровно казанцы действовали вдесятером во втором тайме: ни одного момента у своих ворот и три (!) у ворот динамовских.

Опыт Шаронова-тренера в РПЛ пока исчисляется двумя матчами. Возможно, тактически экс-тренер молодежки «Рубина» пока не так подкован, как Курбан Бердыев, но совершенно точно он добавил команде драйва. Еще в отчете о матче «Динамо» — «Рубин» мы отмечали, что Шаронов может стать Юргеном Клоппом нашего чемпионата. Возможно, не гуру тактики, но великолепным мотиватором и идеальным энерджайзером на бровке и в раздевалке.

Роман Шаронов приблизил Хохлова к отставке, а свою команду — к лидирующим позициям в чемпионате. Фото rubin-kazan.ru

Теперь, пожалуй, никто не удивится, если Шаронову удастся вывести «Рубин» из стагнации. Следующий шаг — домашняя встреча с «Ахматом», которая станет последней в отчетном туре (она пройдет в понедельник).

Прогноз «Реального времени»

Бека Микелтадзе, Павел Могилевец и особенно Хвича Кварацхелия — эта троица покорила сердца рубиновских болельщиков в первых турах. «Рубину» удалось сохранить прошлогодний прагматизм, но к нему определенно добавился драйв в атаке. Это должно помочь казанцам дожать «Ахмат» почти как в прошлом сезоне. Предположим, что игра будет более-менее равной, но «рубиновым» помогут родные стены и инерция позитивного старта чемпионата.

Победа «Рубина» — 1:0.

