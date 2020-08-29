Денис Макаров всегда становился лучшим бомбардиром

Так у «русского Роббена» было в Саранске, Оренбурге, Нижнекамске, теперь в «Рубине». Планирует стать лучшим в России

Родившись в хоккейном городе, Денис Макаров по определению должен был стать игроком «Лады». Либо гимнастом, как Алексей Немов. Ну или фигуристом, как Максим Шабалин. Но он стал футболистом и рассчитывает стать лучшим из уроженцев своего города и лучшим из бомбардиров текущего чемпионата РПЛ. «Реальное время» рассказывает о главном открытии футбольного сезона прямо сейчас.

Выбрав футбол, Макаров стал «провинциалом»



В недавнем своем материале «Реальное время» обращало внимание на то, что большая часть сборников футбольной сборной России вышла из «колхоз-совхоз-родных поселков» или городов, провинциальных в целом или в плане развития футбола. Макаров родился в Тольятти, городе с мизерными футбольными традициями. Достаточно сказать, что лучшим бомбардиром местной «Лады» является Сергей Чеснакас, литовец, которого каким-то образом занесло в соседний Куйбышев (ныне Самара), а его бомбардирский талант оказался востребован в Тольятти.

Как бы там ни было, город никогда не был ориентирован на футбол, сделав ставку на хоккейное «Торпедо», позже переименованное в «Ладу». Единственный период, когда Тольятти хоть как-то проявил себя в футболе, пришелся на этап становления российских чемпионатов. Тогда «Лада» (в автомобильном моногороде названия не отличались разнообразием) поиграла в высшей лиге, порадовав ее перспективной молодежью: Алексей Бахарев, Максим Бузникин, Алексей Верещак, Максим Деменко, Игорь Стрелков. Все просто… Автомобили ВАЗ тогда продавались очень бойко, денег хватало не только на хоккей, где «Лада» становилась чемпионом России, и мужской и женский гандбол, но даже на баскетбол, где в местном «Стандарте» дебютировал Виталий Фридзон, а ранее начинал тренерскую карьеру известный наставник Генрих Приматов.

Макаров родился в Тольятти, городе с мизерными футбольными традициями

Несколько удивительно, что ребенком Денис Макаров пришел заниматься именно в футбол, где вазовских денег после перестройки уже не было. Да еще в 2005 году, в год его семилетия, когда родители зачастую и отдают своих чад в футбольную или хоккейную школы, ХК «Лада» провел чудо-сезон, финишировав вторым в чемпионате России. Но Макаров оказался в футболе, поскольку начал заниматься им ранее хоккейного триумфа, в 2003 году, у Геннадия Танких, воспитавшего чемпиона Европы среди юниоров 1989 года рождения Романа Савенкова. Потом Денис занимался у Сергея Никитина, удивительным образом оказавшегося в автограде. Воспитанник киргизского футбола (его первой командой была фрунзенская «Алга») после развала СССР почувствовал зов кочевой натуры, хотя и не был коренным киргизом, и поехал играть в Азов Ростовской области, Чортков Тернопольской области Украины, оттуда в низшие лиги Польши, Словакии, Чехии и вырулил под завершение карьеры в Тольятти. Там, на его счастье, в 2003 году была создана футбольная академия Юрия Коноплева, бизнесмена, президента группы компаний «Стандарт-Лада» (вспомним, в какой команде играл Фридзон).

В 2006 году 40-летний Коноплев скоропостижно умирает, а финансирование академии, названной теперь уже его именем, берет структура, подконтрольная Роману Абрамовичу — «Национальная академия футбола». Про детско-юношеские команды этой структуры писали очень много, достаточно сказать, что оттуда вышли три игрока сборной России Алан Дзагоев (Беслан), Роман Зобнин (Иркутск) и Илья Кутепов (Ставрополь) и еще больше футболистов молодежных и юниорских сборных страны. Но там практически не было местных пацанов. По сути, в Тольятти существовала футбольная школа для «понаехавших» — как футболистов, так и тренеров (Никитин, Осинькин из Владикавказа, Темрюков из Южно-Сахалинска) и для местных, которые зачастую шли в ФК «Лада» (будущий камазовец Сергей Волосян, Максим Палиенко, Павел Соломатин).

Отъезд из родного города

Деньги и связи Абрамовича позволяли обеспечивать прекрасный пиар его футбольному детищу. «Выпускник Академии 18-летний Альберт Шарипов некоторое время тренировался с резервистами «Челси» и работал в одной группе с Анелька и Лукаку. Англичане остались довольны российским футболистом и обещали вызывать почаще. На Шарипова уже есть спрос в Европе, и, вполне возможно, скоро он подпишет профессиональный контракт с одним из больших клубов». Это из материала об академии 2012 года… Видели мы потом в «Рубине» Шарипова, помним…

Фото sportssmi.ru

Макарова в 2013-м исключили из родной академии после травмы. Он лечился самостоятельно, после чего в ту же команду 15-летний Денис не стал возвращаться.

В 2011 году тренер Никитин покидает академию Коноплева, чтобы возглавить женскую молодежную сборную России, то есть уйдя на повышение. А Макарова в 2013-м исключили из родной академии после травмы. Он лечился самостоятельно, после чего в ту же команду 15-летний Денис не стал возвращаться. Тем более что в то время академия переживала нелегкие дни, оказавшись под угрозой закрытия. Однако по инициативе тогдашнего главы Самарской области Николая Меркушкина она перешла в собственность области и ее команда мастеров вошла в структуру «Крыльев Советов».

После восстановления Макаров играл за ФК «Импульс», который возглавлял Никитин, создавший на этой базе Международную академию футбола. А в 2015 году 17-летний Макаров оказался там, где футбола, казалось бы, быть не должно — в Якутии. В Нерюнгри рванула большая группа тольяттинцев, и сборная Саха выиграла зональный этап шестой летней Спартакиады школьников России. Антон и Денис Лазаревы, Даниил Большунов, Евгений Евстигнеев, Сергей Русинов обеспечили местной команде лидерство над Владивостоком, Хабаровском, Южно-Сахалинском.

Пребывание Макарова в Нерюнгри ограничивается только пятью месяцами (далеко, холодно, денег не платят), а уже в августе 2015-го он в Саранске, в «Академии Мордовии», которая также вела политику экспансии в детско-юношеском футболе. К сожалению, одиночные и массовые скитания юных футболистов и хоккеистов — это уже устойчивая примета детско-юношеского спорта России. К примеру, в те времена в Саранск уехала целая группа воспитанников Анатолия Мастрова из «Трудовых резервов» — Алексей и Дмитрий Ларины, Алексей Варламов, Владислав Нургалеев. И те 2 года, что Макаров провел в местном центре подготовки, дают основание местным тренерам называть его своим выпускником. Именно в этой команде Макаров дебютировал в любительском футболе на уровне третьего дивизиона в зоне «Приволжье» (8-е место из 11 команд).

«Макаров снова привлек внимание к своей скромной персоне»

«...Воспитанник главной футбольной школы Мордовии Денис Макаров, занимавшийся в Саранске под началом Игоря Лайкина, Сергея Савочкина, Рената Кутюшева и Виктора Бородулина, отметился дебютным голом на высшем уровне российского футбола. <…> Воспитанник МЦПЮФП «Мордовия» Денис Макаров снова привлек внимание к своей скромной персоне. У нас есть очередной повод порадоваться за игрока, который получал футбольное образование в Саранске…». Так описывали последние бомбардирские подвиги Макарова на сайте саранской академии, где он провел 2 года.

Безоговорочным лидером того сезона стала команда из Дзержинска, в советские времена выступавшая под названием «Химик» (это то самое «дно», оттолкнувшись от которого защитник клуба Георгий Джикия направился в сторону «Спартака» и сборной России). Затем команда называлась «Химик-Тосол-Синтез» и, наконец, «Дзержинск-ТС», лучшим бомбардиром которого стал нападающий Игорь Сирцов. Его же признали одним из лучших нападающих зоны «Приволжье», а третьим в этом голосовании по итогам 2016 года стал Макаров, тоже лучший бомбардир своей команды и восьмой в общем списке.

Фото vsar.ru

Третьим в голосовании по итогам 2016 года стал Макаров, тоже лучший бомбардир своей команды и восьмой в общем списке.

Понятно, что игроки МЦПЮФП «Мордовия» — это еще совсем мальчишки, а в случае с дебютным матчем против соседей из «Спартака Марий Эл» это вообще «мальчики для битья» — 0:7. Но надо понимать, что целью юниорской команды было воспитание молодежи. А лично для Макарова было приятно, что его команда финишировала выше соседей из самарских «Крылышек» и «Академии-Лады-М», в которую трансформировалась команда его родной академии Коноплева.

Вот что лимит «животворящий» делает!

После Саранска у Макарова был «Оренбург-2», игравший в одной зоне «Приволжье» с дублем «Мордовии». В дубле «Оренбурга», не сговариваясь, собрались Иван Ганюшкин, а затем Даниил Криворучко, с которым Макаров начинал еще в академии Коноплева. Туда же переехал Андрей Миронов, чемпион России среди ДЮСШ 1997 года рождения, но в целом это были опять же «мальчики для битья», поскольку молодежка «Оренбурга» стартовала в ПФЛ. 45 пропущенных мячей против 15 забитых (пять на счету Макарова, лучшего бомбардира команды). В двух матчах с нижнекамским «Нефтехимиком» юные оренбуржцы получили семь голов, проиграв 1:3 и 0:4. В Нижнекамске уже играли Канаев, Малашенко, Потапов, Ситдиков, Шадрин, Уридия, но пока это были только очертания нынешнего состава нижнекамцев.

Нелюбовь к различным лимитам — это у нас мейнстрим. Считается, что их отмена даст толчок развитию соответствующего вида спорта. Ну как считается — существует такое мнение в интернете, комментариях, высказываниях, которые, как правило, пишут молодые люди без багажа знаний, опыта и критического мышления. Именно лимит на иностранных хоккейных вратарей дал толчок развитию вратарской школы в России, да такой, что вместо второсортных легионеров в нашем чемпионате в нулевые годы мы получили Бобровского, Варламова, Василевского. Именно «возрастные» лимиты в советские времена подталкивали команды второй лиги воспитывать молодежь, а не делать ставку на опыт. Помнится, тогда существовало ограничение на количество футболистов старше 27 лет, а сейчас руководство ФНЛ придумало лимит с молодым игроком (до 21 года). Благодаря ему, кстати, получили шанс многие однокашники Макарова по академии Коноплева — Матвийчук в Хабаровске, Максименко в «Велесе», Пухов в «Шиннике», Тихонов в «Иртыше» и сразу двое — Визнович и Большунов, вернувшийся из Нерюнгри, — в «Томи».

Фото instagram.com/maka_25m

Еще во втором дивизионе, Макаров обратил на себя внимание скорострельностью — 7 голов в 18 матчах.

Но наставник «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев брал бывшего лучшего бомбардира «Мордовии-2» и «Оренбурга-2» Макарова годом ранее, еще выступая в ПФЛ (как и еще двоих игроков этого клуба Михаила Канаева и Сергея Рудакова). И еще, там, во втором дивизионе, Макаров обратил на себя внимание скорострельностью — 7 голов в 18 матчах. Поэтому, когда в ФНЛ приняли лимит, у Уткульбаева не было вопросов, кто будет закрывать позицию игрока U21. Хотя у него имелись еще и воспитанники местной школы Игорь Кутергин и Артем Котик, а также Алан Лелюкаев и Антон Антонов.

Любопытно, что дебютным матчем Макарова в ФНЛ стала игра с поучаствовавшей в его воспитании «Мордовией», и он забил ей с пенальти, заработанного им самим же. Любопытно, что и первый гол за «Рубин» Денис забивал в ворота «Оренбурга», за который ранее играл. Возвращаясь к голу в ворота «Мордовии», советую обратить внимание на то, как Макаров его заработал — в одиночку, пойдя с левого фланга на четверых (!) защитников. В результате троих обвел, а четвертый не успел спрятать руки, когда Денис попытался сделать прострел. Если кто-то скажет, что у него нет дриблинга, значит, у самого критика просто нет выхода в интернет. Матч второго тура в Казани Макаров пропустил, поскольку там играл Антонов, а затем сменивший его Кутергин, но в матче третьего тура (втором для себя) продемонстрировал очередной мини-шедевр.

Фото instagram.com/maka_25m

Когда в ФНЛ приняли лимит, у Уткульбаева не было вопросов, кто будет закрывать позицию игрока U21.

Макаров уже много раз забивал в Казани. Но раньше это видела только пара сотен фанатов

«Перехватив мяч на своей половине поля, он, не доходя до средней линии, запустил его в ворота, которые непредусмотрительно покинул голкипер армавирцев. Все было исполнено в высшей степени великолепно». Это цитата из нашего прошлогоднего отчета о матче «Нефтехимика» в Армавире. Очередной матч, и снова гол, на этот раз с пенальти — «Лучу». Затем Макаров снова забил, на этот раз в Казани ивановскому «Текстильщику», нанеся удар из-за штрафной. Пятый гол в пятом матче забил в Красноярске — по сути, это такой же мяч, как и в играх с «Уфой», когда Денис оказывался в нужное время в нужном месте. На этот раз в одиночестве в пяти метрах от ворот.

Забил «Ротору» в Казани и «Химкам» в гостях, но у тех голов Дениса было любопытное свойство: они не приносили побед. Вот бьется человек, забивает восемь голов в восьми матчах, а команда заканчивает их тремя победами, двумя ничьими и тремя поражениями. И получается ситуация, как в анекдоте про новогодние игрушки, которые красивые, но не радуют. Хотя это, безусловно, совсем не вина Дениса.

Который вскоре не забил с пенальти, не сумев переиграть вратаря «Балтики», и передал право на исполнение 11-метровых Петрову. А сам продемонстрировал и умение играть головой, когда, действуя на опережение, забил «Армавиру» в Казани. Последний, 11-й гол за «Нефтехимик» в 20 матчах ФНЛ (в целом 18 голов в 38 неполных матчах). И снова звание лучшего бомбардира, причем на протяжении двух сезонов подряд.

Фото instagram.com/maka_25m

Два гола «Уфе» он забил всего лишь за тайм, и это было наибольшее количество игрового времени, которое пока предоставил ему Слуцкий.

После дубля с «Уфой» Макаров заявил корреспондентам о своем желании стать лучшим бомбардиром чемпионата страны. Желание похвальное, тем более что свои четыре мяча в этом сезоне Макаров забил, проведя на поле всего 148 минут, то есть, меньше двух матчей.

Два гола «Уфе» он забил всего лишь за тайм, и это было наибольшее количество игрового времени, которое пока предоставил ему Слуцкий. С «Локо» оно составило 28 минут, с «Уралом» 26, с «Сочи» совсем уж мизерные 14. И с ЦСКА снова получил 28 минут, забив решающий гол. За все время пребывания в «Рубине» у Макарова 441 минута на поле (то есть чуть меньше пяти полных матчей), за которые он успел забить шесть голов. Поразительная скорострельность! И в четырех из шести матчей его голы приносили победы «Рубину» при одной ничьей.

Стоит заметить, что у Макарова есть незримый конкурент, почти ровесник Иван Игнатьев, с которым Денис практически не пересекается на поле. В том числе и потому, что у них разные позиции. Иван, хоть как-то отрабатывая свой контракт забитыми 11-метровыми, отнял роль пенальтиста у Макарова. Понятно, что в данном случае мы переходим из реальности в виртуальность, поскольку первый забивал пенальти, когда второго не было на поле, но тем не менее Денис пока не продемонстрировал это свое умение, причем достаточно стабильное.

Уступил Макаров Игнатьеву и в незримой конкуренции при вызове в состав молодежной сборной страны. Главный тренер молодежки Михаил Галактионов вызвал, например, Романа Евгеньева из московского «Динамо», крайне неудачно сыгравшего с Тулой, или ничем не приметных в последних турах Данилу Глебова из «Ростова» и Александра Ломовицкого из «Химок». Понятно, что в сборной должна быть сыгранность и необходим какой-то костяк. Но это должен быть костяк, а не каста неприкасаемых, иначе игры чемпионата во многом теряют смысл. А Россия, руководствуясь этим принципом, не может отобраться уже на восьмую Олимпиаду подряд.

