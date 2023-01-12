Генеральным директором «Рубина» назначен Александр Айбатов

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Генеральным директором ООО «Рубин» назначен заслуженный работник физической культуры и спорта Татарстана Александр Айбатов. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Александр Айбатов работал в «Рубине» с 1999 по 2018 год. Карьеру он начал в должности старшего администратора, затем став начальником команды.

С 2011 по 2018 год Александр Айбатов занимал в «Рубине» должность исполнительного директора. В 2013-м был исполняющим обязанности гендиректора клуба.

В 2019 году Александр Айбатов стал начальником команды краснодарского ФК «Урожай». С 2019-го по 2022 год работал исполнительным директором челнинского ФК «КАМАЗ».

Напомним, сегодня «Рубин» объявил, что Рустем Сайманов покинул пост генерального директора клуба. Его он занимал с апреля 2018 года.



Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

В конце 2022 года казанский клуб вернулся под управление Татарстана — он стал автономной некоммерческой организацией. Директором АНО «Рубин» назначен заслуженный экономист Татарстана Шамил Хуснутдинов. С 2004-го по 2019 год он занимал пост директора ООО «СКП «Татнефть — Ак Барс».



Также «Рубин» официально представил руководителя Управления ФНС по Татарстану Марата Сафиуллина в качестве президента клуба. Он же возглавил его попечительский совет.



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Татьяна Демина