Как «летающий татарин» устроил второй день рождения двум сотням пассажиров

За удачную посадку без шасси на поле кукурузы пилотов представят к наградам

Фото: ГУ МЧС по Московской области

Сегодня утром пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» рейса U6178, на борту которого, по разным данным, находились от 226 до 234 человек (последние данные — 233 человека), из-за попадания чаек в двигатели совершил жесткую посадку рядом с подмосковным аэропортом Жуковский. Лайнер сел без шасси с полными топливными баками на кукурузном поле. Благодаря мастерству и героизму двух молодых пилотов, в частности Дамира Юсупова, ставшего КВС лишь год назад, никто из более 200 пассажиров не погиб. Юсупов, бывший юрист и чиновник Самарской области, работавший и в местной автономии татар, стал пилотом лишь после 30 лет из любви к небу, но на его борту с 2013 года успели побывать татарстанские команды ХК «Ак Барс» и ФК «Рубин».

Как пассажирский самолет из-за птиц вынужден был сесть на кукурузном поле

Сегодня утром пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» рейса U6178, на борту которого, по разным данным, находились от 226 до 234 человек, совершил жесткую посадку рядом с подмосковным аэропортом Жуковский. Лайнер летел в Крым, в Симферополь. По экстренному сообщению авиакомпании, «все люди из самолета были эвакуированы, разрушений не было, разлива топлива тоже, погибших нет, по предварительной информации, пострадавших нет» (позднее стало известно о 55 пострадавших, 23 человека, в том числе девять детей и одна беременная женщина, были доставлены в больницу).

Почти сразу же появилась первая версия экстренной посадки: в оба двигателя самолета попали птицы, рассказали в авиакомпании, «при взлете загорелся двигатель, о чем сообщил экипаж, после экстренной посадки A321 выкатился за пределы ВПП». Самолету пришлось садиться на кукурузном поле в Раменском районе Подмосковья, в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Под птицами, заявили уже в Росавиации, имелись в виду чайки. По словам второго пилота Георгия Мурзина, сначала птица попала в левый двигатель, после чего он заглох, затем то же самое произошло и со вторым двигателем: «Обороты работали нестабильно, тяги не хватало, высота плавно падала».

Несмотря на появившиеся в соцсетях и ряде СМИ сообщения о том, что стаи чаек якобы регулярно мешают взлету и посадке самолетов в Жуковском из-за отсутствия системы отпугивания птиц, в аэропорту заверили, что работали в штатном режиме: «Перед вылетом были проведены все предусмотренные правилами процедуры, включая осмотр взлетно-посадочной полосы на предмет отсутствия миграции птиц». Тем не менее в Росавиации заявили, что хотя пока необходимости проверять авиакомпанию и аэропорт нет, ЛИИ им. Громова, отвечающий за защиту аэропорта от птиц, обязательно проверят. Следственный комитет возбудил дело по статье 263 УК о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

За удачную жесткую посадку без шасси на поле пилотов представят к наградам

Очень скоро стали известны имена пилотов, тут же ставших героями: удачную посадку самолета, что характерно, с убранными шасси, фактически на брюхе, с полными баками горючего (!), аплодисментами встретили сами пассажиры. Пилотами оказались довольно молодые люди: командир — 41-летний Дамир Юсупов с общим налетом всего более 3 тыс. часов (лишь в 1,5 раза больше нормы, после чего можно стать командиром воздушного судна) и второй пилот 23-летний Георгий Мурзин с общим налетом всего в 600 часов.

Хотя экипаж самолета и отстранили от полетов на время проверки (это стандартная процедура), пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «сомнений в том, что пилотов представят к наградам, нет»: «Решение о награждении принимает президент, после того как герои будут представлены к наградам, будут выполнены формальности в кратчайшие сроки. Никаких сомнений в этом нет, и они будут награждены». К награждению призвал и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Чудо над Жуковским»: почему пилот Дамир Юсупов сажал самолет без шасси

В СМИ и соцсетях отметили мастерство молодых пилотов, особенно Дамира Юсупова, сравнив чудесную посадку под Жуковским с «чудом над Гудзоном», когда американский пилот Чесли Салленбергер в январе 2009 года посадил самолет — тоже, что характерно, после столкновения со стаей птиц и отказа обоих двигателей — на реку Гудзон (выжили все 150 пассажиров и пять членов экипажа). Пилоты считают, что качество посадки А321 говорит о том, что Юсупов довел свои действия в подобных ситуациях «до автоматизма на тренажерах».

На видео в Сети можно видеть, как во время эвакуации пассажиров из салона по надувным трапам Дамир Юсупов с помощью мегафона еще и координирует их действия. Эксперты обращают внимание на необычность принятых решений пилота: самолет был посажен без шасси, что не рекомендовано, например, самим производителем самолета Airbus — без шасси самолеты рекомендовано сажать на воду, но не на землю. Однако, считают эксперты и пилоты, у команды могло просто не быть времени на выпуск шасси, занимающий продолжительное время («одна стойка может выйти, другая нет, самолет может крутануть во время касания»), во внимание Дамиру Юсупову пришлось брать и неровность поля, что в случае посадки на шасси могло привести к отлету стойки, пробивке топливных баков и взрыву — это недавно и произошло в Шереметьево при посадке Sukhoi Superjet 100.

Дамир Юсупов примерно до 30—33 лет работал обычным юристом в администрации Сызрани Самарской области, в Фонде жилья и ипотеки, а также являлся замглавы городской автономии татар. Фото: Дамир Юсупов / Facebook

Дамир Юсупов: бывший юрист в администрации, ставший пилотом после 30 лет из любви к небу

Еще больше в Сети удивились, когда узнали, что Дамир Юсупов, родившийся в Игарке Красноярского края, примерно до 30—33 лет работал обычным юристом в администрации Сызрани Самарской области, в Фонде жилья и ипотеки, а также являлся замглавы городской автономии татар. Хотя о работе пилотом, по его словам, мечтал с детства (отец был командиром экипажа вертолета Ми-8), но при поступлении в летное училище в молодости не смог пройти медкомиссию. В интервью свердловской газете «Диалог» (выпускается на сайте «ПроПолевской» города Полевского Свердловской области, где живет семья Юсупова), он говорил, что решил после 30 лет попытаться все-таки стать пилотом «наудачу». В 32 года бывший юрист поступил в Бугурусланское летное училище гражданской авиации, окончил его с отличием. В 2013 году с отличием окончил и Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Свидетельство пилота коммерческой авиации получил в 2013 году. Имеет опыт вождения самолетов Airbus A320, 319, 321. «Я на всю жизнь запомнил свой первый полет, в училище мы летали на Ан-2. Даже не верилось, что я сам управляю самолетом, я лечу», — рассказывал Дамир в интервью для местного издания. В 2013 году Дамир Юсупов получил свидетельство пилота коммерческой авиации и был принят в авиакомпанию «Уральские авиа­линии». В 2018-м Юсупов получил вторую специальность, окончив Ульяновский институт гражданской авиации по направлению «Аэронавигация». В том же году стал командиров воздушного судна.

К слову, в сызранской автономии татар не забыли Юсупова, на официальном сайте «Татары Сызрани» председатель Совета НКАТ г.о. Сызрань Ринад Шарафутдинов назвал его «героем, заслуживающим награды героя»: «Знаю его лично много лет. Дамир был активным помощником, заместителем председателя совета и специалистом по юридическим вопросам в Национально-культурной автономии татар г.о. Сызрань. Много лет он посвятил деятельности татарской организации. Правдивый, честный, невероятно скромный, воспитанный человек и очень грамотный специалист. В 2017 году на праздновании в честь 10-летия Национально-культурной автономии татар г.о. Сызрань в торжественном зале драматического театра им. А.Толстого, на главной сцене нашего города, Дамир Юсупов был награжден Почетной грамотой». Шарафутдинов назвал Дамира Юсупова «пилотом-героем, истинным татарином, настоящим человеком».

Летает в основном по России, а также в Китай, Среднюю Азию, Турцию, Арабские Эмираты, Тунис, Египет. Фото vk.com

Юсупов до того, как стать КВС, перевозил команды «Ак Барс» и «Рубин»

В материале местного издания о необычных полевчанах (Полевской находится в 40 км от Екатеринбурга), вышедшем еще в феврале 2017 года, рассказывалось, что на тот момент Юсупов у штурвала был всего четвертый год и работал вторым пилотом. Водил самолеты Airbus A320, 319, 321. Летает в основном по России, а также в Китай, Среднюю Азию, Турцию, Арабские Эмираты, Тунис, Египет. Периодически летал по чартерным рейсам, которые заказывали спортсмены для перелета к месту соревнований: «На борту его воздушного судна побывала хоккейная команда «Ак Барс» и футбольная команда «Рубин», а также сборная России по фигурному катанию».

Жену Юсупов тоже встретил в небе, уже будучи летчиком гражданской авиации, правда, пассажиром, летевшим в командировку в Краснодар. На его странице в соцсети «ВКонтакте», где Юсупова сейчас многие благодарят, в графе «Интересы» указаны: «Авиация», «Виктор Цой», «Кино», SKY FLIGHT, «Уральские авиалинии», МИ-8, ОКБ Миля, «Авиация, самолеты, авиакатастрофы, пилоты» и т. д.». Судя по данным соцсети, сам Дамир Юсупов уже заходил на свою страницу в 14.17, его супруга сообщала местному изданию, что муж позвонил в 8.40 утра — лайнер экстренно приземлился в 8.20 утра. Супруга Наталья рассказала, до сих пор с трудом веря в произошедшее, что, «несмотря на произошедший инцидент, не собирается запрещать супругу летать, так как он с детства мечтал летать, грезил небом».

Как самолеты атакуют стаи птиц

Если к пилотам ни у кого претензий нет, то остаются вопросы к орнитологическому обеспечению полетов. Напомним, меньше месяца назад газета «Реальное время» уже писала о похожем случае под Казанью, где вечером 15 июля совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Победа», вылетевший в Санкт-Петербург. Тогда тоже обошлось без жертв. Причина была практически та же — попадание птицы в правый двигатель Boeing-737-800. За неделю до этого из-за столкновения с птицей в Греции нештатно сел вылетевший из Петербурга борт. 10 июля при выполнении рейса Петербург — Корфу 5791 произошло столкновение лайнера авиакомпании «Россия» с пернатым: самолет успешно приземлился на греческом острове.

В 2017 году, тоже в июле, в аэропорту Казани совершил экстренную посадку самолет турецкой авиакомпании Onur Air, выполнявший рейс Казань — Анталья. Тогда в двигатель воздушного судна, вылетевшего из столицы РТ в 14.00, вообще попала стая птиц. Самолет, только-только пересекший Волгу, вынужден был резко пойти на разворот. Стая птиц столкнулась с самолетом через 30 минут после взлета. После осмотра самолета повреждений судна не обнаружили. А в 1953 году случилось казанское «чудо над Волгой», когда самолет Ил-12, выполнявший рейс Москва — Казань — Новосибирск, на высоте 300 метров столкнулся со стаей уток и был вынужден совершить жесткую посадку на Волгу — выжили все, кроме одного пассажира, надевшего перед тем, как покинуть самолет, пальто и утонувшего.

По данным Росавиации, за 11 месяцев 2018 года произошло 930 столкновений самолетов с птицами (по итогам всего года — больше тысячи). Фото tomsk.aif.ru

Число аварий из-за птиц растет, но количество жертв невелико

Как мы уже писали, по данным даже самой Росавиации и российской отраслевой группы авиационной орнитологии, в последние годы растет число столкновений самолетов с птицами, а перевозчики жалуются на то, что российские аэропорты «менее безопасны в этом отношении». По данным Росавиации, за 11 месяцев 2018 года произошло 930 столкновений самолетов с птицами (по итогам всего года — больше тысячи). За весь 2017 год таких случаев было 926.

По данным Международной организации гражданской авиации, чаще всего в случае столкновений с пернатыми повреждаются двигатель и крыло самолета (40% всех случаев), реже — лобовое стекло, антенна радиолокатора, фюзеляж, стабилизатор, фара и шасси. Самые опасные удары в двигатель и лобовое стекло (разгерметизация кабины). Но только в 3% случаев попадания птицы в двигатель он выходит из строя. Чаще всего столкновения с птицами происходят во время взлета, начального набора высоты, захода на посадку и самой посадки. В 50% случаев столкновения с птицей на взлете пилот совершает вынужденную посадку, в 21% случаев — прерывает взлет.

Несмотря на рост числа столкновений, число аварий и катастроф по вине птиц невелико (в среднем до одного несчастного случая с жертвами на 1 млрд летных часов) — благодаря в том числе решениям авиаконструкторов. Самое серьезное столкновение самолета с птицами случилось в Бостоне в 1960 году, когда погибли 62 человека; в России это катастрофа самолета Ан-12 авиакомпании АТРАН после взлета в Домодедово в 2007 году, тогда погибли семь человек. Зато ежегодный ущерб от столкновений с птицами только коммерческой авиации составляет в мире более 1 млрд долларов.

Как Росавиация призывает бороться с «птичьей проблемой»

В Росавиации считают, что проблема птиц вызвана человеческим фактором — близостью аэропортов к жилым районам и мусору, в ведомстве в 2018 году предлагали решить «птичью проблему» сокращением и ликвидацией деревьев и кустарников, избавлением от источников стоячей воды и скашиванием травы. Росавиация также советовала аэропортам сокращать риски от находящихся рядом с аэродромами свалок и сельскохозяйственных угодий. Сами аэропорты борются с пернатыми по-разному: в Домодедово, например, на службе состоят пять ястребов-тетеревятников, в других аэропортах применяют выстрелы и специальные звуки «паники» для птиц.

В Минприроды России заявили, что проверят наличие свалки в районе аэропорта Жуковский. Фото government.ru

Была свалка или нет? Ведомства выясняют причину появления стаи чаек над аэродромом

После экстренной посадки почти сразу же появились слухи о том, что рядом с Жуковским есть большая свалка, где и кормятся стаи чаек. В Минэкологии Подмосковья слухи о том, что А321 столкнулся с птицами с окрестных свалок, назвали ошибочными. По словам министра экологии региона, кормящиеся на свалках птицы «никогда не отдаляются от свалок, а ближе всего к месту аварийной посадки — в 14 километрах — расположен закрытый в 2012 году полигон «Сафоново», где нет кормовой базы для птиц». Тем не менее в Минприроды России заявили, что проверят наличие свалки в районе аэропорта Жуковский. Так, по законодательным нормам в радиусе 15 км от контрольной точки аэродрома запрещено размещение свалок. Впрочем, до экстренной ситуации с А321 никаких проверок в этом районе не проводилось. Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский рассказал, что все-таки в Жуковском очень много чаек, якобы рядом Москва-река, «потом там еще и свалка, где они «пасутся»: «Как правило, за день полоса нагревается, и чайки садятся на полосу и находятся там стаей».