Леонид Слуцкий: «Нас ждут 11 туров, от которых будет зависеть будущее как клуба, так и мое личное»

Первое большое интервью главного тренера «Рубина»

Перед новогодними праздниками «Рубин» совершил почти невозможное, подписав одного из самых ярких тренеров в российском футболе Леонида Слуцкого. Уже в 2020 году казанцы подтвердили, что готовы к очередной перезагрузке под нового наставника: приобретены сразу четыре новичка — Иван Игнатьев, Денис Макаров, Солтмурад Бакаев, Илья Самошников, и, судя по всему, это еще не конец трансферной кампании. С этим обновленным составом Слуцкому предстоит возвращать «Рубин» в топ российского футбола, но для начала — сохранять команду в Премьер-лиге. В своем первом большом интервью в новой должности специалист рассказал о трансферах казанского клуба, трудновоспитуемых футболистах и своем отношении к конфликту Артема Дзюбы с российскими фанатами.

— Уже успели пообщаться с игроками после назначения в «Рубин»?

— Нет, пока с игроками не общался. Только с новичками.

— «Рубин» уже купил несколько новых футболистов. Сколько еще позиций планируется усилить?

— Селекция — такая вещь, про которую все всегда спрашивают. Но приходится отвечать банальные вещи, и я не буду исключением. Понятно, что есть еще позиции, которые мы хотели бы усилить, но я не думаю, что еще какие-то игроки появятся до начала сборов. Скорее уже после закрытия трансферного окна в Европе.

— Буквально сегодня «Рубин» объявил о подписании еще одного игрока — Дениса Макарова из «Нефтехимика». Что знаете о нем?

— Подписать контракт с ним было не так сложно, учитывая, что он выступал в «Нефтехимике» — команда из того же региона, что и «Рубин». Я знаю, что клуб интересовался Макаровым и до моего прихода. Но со мной этот трансфер согласован.

На мой взгляд, это вообще самый талантливый молодой футболист России. И если нам удастся раскрыть его потенциал, то он уже в ближайшем будущем сможет стать игроком национальной сборной

— Какие качества у него можете выделить?

— Хорошая левая нога, быстрый нестандартный дриблинг. Он реализовывал его на всех уровнях, на которых выступал. Неважно — КФК, вторая лига или первая. У Дениса сложная судьба. В 14 лет его отчислили из академии Коноплева. Он был в Якутии, играл в дублях, во вторых лигах. И, по существу, после первых шести месяцев в ФНЛ он себя зарекомендовал и имел серьезный спрос на рынке.

— Что можете сказать про еще одного новичка — Ивана Игнатьева?

— На мой взгляд, это вообще самый талантливый молодой футболист России. И если нам удастся раскрыть его потенциал, то он уже в ближайшем будущем сможет стать игроком национальной сборной.

— В «Краснодаре» у него были серьезные проблемы с дисциплиной. Не боитесь, что история повторится уже в «Рубине»?

— Всегда кажется, что проблемы, которые случались в другом месте, обойдут тебя стороной. Но на самом деле всегда стоит понимать, какого рода эти проблемы. У меня есть большой опыт работы с трудновоспитуемыми футболистами. Поэтому сначала нужно четко диагностировать, есть ли вообще проблема. А если она есть, то уже надо определить, в чем кроется ее основная причина, и от этого отталкиваться.

— Правда, что Олег Веретенников войдет в ваш тренерский штаб?

— Да, он войдет в штаб. Я ему сам предложил. Мы давно знакомы с Олегом. У него было прекрасное понимание игры, как у футболиста, осталось и как у тренера. Он очень ответственный, квалифицированный специалист, с достаточно большим опытом работы. У него есть все качества, чтобы быть эффективной единицей нашего тренерского штаба.

— Тренерский штаб сформирован?

— На данном этапе — да.

Фото twitter.com

Мы давно знакомы с Олегом. У него было прекрасное понимание игры, как у футболиста, осталось и как у тренера. Он очень ответственный, квалифицированный специалист, с достаточно большим опытом работы

— Вы уже говорили, что цель «Рубина» на остаток сезона — сохранение места в РПЛ. А каким результатом в следующем сезоне вы будете довольны?

— Я не могу мыслить такими далекими категориями, потому что мне предстоит первый опыт борьбы за выживание. В принципе, где бы я ни работал, во второй лиге или за рубежом, с подобными задачами я не сталкивался. Поэтому мне пока очень сложно мыслить категориями следующего сезона. Нас ждут 11 туров, от которых будет зависеть как будущее клуба, так и мое личное. Поэтому сейчас я сфокусирован именно на этих 11 матчах.

— С ЦСКА вы регулярно боролись за чемпионство, а сейчас, вернувшись в РПЛ, вам приходится бороться за выживание.

— Я еще не начал, но для меня это вызов. Нужно мыслить максимально позитивно и стараться решать задачи, которые возникают на данном временном этапе.

— Как считаете, общий уровень чемпионата России в последнее время упал?

— Сейчас я не могу его оценить, потому что последние три года не работал в России. И сегодня я условный «Ден Хааг» знаю лучше, чем любой российский клуб. На данный момент я не особо в теме.

— Однако все российские клубы провалились в еврокубках. Некоторые считают, что одна из причин — схема «осень — весна», по которой проводится чемпионат России.

— Это здесь вообще ни при чем. Мы в России и раньше играли с марта по конец ноября — начало декабря. И сейчас так же. В чем проблема? Никто не играет в январе — феврале месяце. А какой по счету тур будет в марте — первый или 19-й — разницы не имеет.

Фото: fc-zenit.ru

Дзюба — лучший бомбардир не только нашей сборной, но и один из лучших бомбардиров в отборочном цикле. Он многое сделал для сборной и в отборе к Евро, и на чемпионате мира. Оскорблять игроков национальной сборной, неважно, с какой фамилией, к которым вроде бы нет претензий, не совсем правильно

— Тогда в чем причина?

— Я думаю, что у каждого клуба были индивидуальные причины. Нельзя сравнивать результаты в Лиге Европы и в Лиге чемпионов. Нельзя также сравнивать соперников, которые были у «Локомотива» и соперников остальных клубов.

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— Уже как минимум полгода различные слухи связывают Федора Чалова с клубами английской Премьер-лиги. Он общался с вами по этому поводу?

— Нет. Мы не так много работали вместе. Если с Головиным я поддерживаю постоянный контакт, то с Федей у меня такого нет. Мы с ним не общались на эту тему.

— Что бы ему посоветовали — уезжать в Европу или оставаться в ЦСКА?

— Мне сложно что-то советовать ему. Это вопрос очень индивидуальный, даже где-то интимный. Но если мы говорим глобально, не про ситуацию с Чаловым, то если наши футболисты будут играть в таких топовых чемпионатах, как АПЛ, это только поможет нашему футболу и сборной.

— Одна из самых громких тем этого сезона — конфликт Дзюбы с фанатами. Общались с ним об этом?

— Да, мы разговаривали с Артемом на эту тему. Он был очень расстроен, и это вполне объяснимо. Дзюба — лучший бомбардир не только нашей сборной, но и один из лучших бомбардиров в отборочном цикле. Он многое сделал для сборной и в отборе к Евро, и на чемпионате мира. Оскорблять игроков национальной сборной, неважно, с какой фамилией, к которым вроде бы нет претензий, не совсем правильно. Я в таких ситуациях буду на стороне футболистов, естественно.

Фото eurosport.ru

Он был выведен из состава из-за непрофессионализма и неготовности. А летом мы предлагали ему разорвать контракт и уйти бесплатно. Если он так уж хотел играть в футбол, вполне мог покинуть «Витесс»

— Рой Беренс после вашего ухода из «Витесса» сказал, что вы отобрали у него год футбола. Что можете ответить?

— Год футбола он потерял из-за собственной лени, непрофессионализма и алчности. Все очень просто. Тот серьезный разговор, про который он рассказывает и после которого он якобы сразу же перестал попадать в состав, состоялся в октябре, а последний матч в старте он провел в феврале. Это первое. Второе — выпал он из игрового состава, потому что долгий промежуток времени у него было 22 процента жировой массы при максимальной норме в 14. И на каждой тренировке он показывал абсолютно худшие результаты в уровне общего объема и интенсивности, за что ему регулярно поступали замечания и от меня, и от тренера по физподготовке.

Он был выведен из состава из-за непрофессионализма и неготовности. А летом мы предлагали ему разорвать контракт и уйти бесплатно. Если он так уж хотел играть в футбол, вполне мог покинуть «Витесс». Но он выбрал вариант, при котором он бы работал со второй командой и получал свою зарплату, а не реализовывал мечту играть в футбол.

— Он был на вашем прощальном ужине?

— Нет. По существу, он тогда уже не был в составе.

— Все помнят, как вы обрушились с критикой на судью Сердара Гезюбюйюка. Знаете, что теперь в России нельзя критиковать судейство?

— Да, я читал об этом. Не хочу пока это комментировать, еще толком не поняв уровень российского судейства. Случай с Гезюбюйюком был, кстати, единственным за полтора года моей работы в Голландии. После мы с ним помирились.

— Как считаете, возможна ли коммуникация с судьями в России?

— Не знаю. Скажу больше — со многими представителями нынешнего судейского корпуса я вообще незнаком. Если говорить про мое время в ЦСКА, то было по-разному. Были судьи, с которыми были нормальные рабочие взаимоотношения, и им можно было задавать вопросы по их судейству. Кстати, в Голландии ты после игры можешь спокойно войти в судейскую, задать вопросы и тебе судьи спокойно объяснят, почему было принято то или иное решение. Думаю, если бы такая практика и такие отношения были бы у нас в чемпионате, это могло бы снять лишнюю нервозность и уменьшить количество скандалов, связанных с судейством.

Sport24.ru